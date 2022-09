-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

(TODOS) -Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. (TODOS) -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. (TODOS) -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-¿Listos? (TODOS) -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

EL NUEVO ESTUDIANTE ESTRELLA

(Sirena)

-Hora de clase de conducir. Vamos, Gary.

¡Tachán! No está mal, socio.

Aunque la tostada podría haber estado más dorada.

Hasta luego. -Hola, Bob, ¿pescamos medusas?

-Hoy no puedo, tengo clase. -¿Y qué haré yo mientras?

-No lo sé. ¿Qué haces cuando yo no estoy?

(LLORA) -Esperar a que vuelvas. -Tengo una idea, Patricio.

¿Por qué no vienes a clase conmigo? -Ésa es una gran idea.

-Tú y yo, como compañeros. Piensa en ello.

-Guau.

-Prepárate, Patricio, porque entrarás en el paseo académico...

...más emocionante de tu vida. (RÍE) -Y sin colas.

-Mira, Patricio, el vestíbulo de la sabiduría.

Y ésta es la fuente de la sabiduría.

Y éstas son las taquillas de la sabiduría.

-Y éstas son las escaleras de la sabiduría, ¿eh?

-No, son sólo escaleras. Éstas son las de la sabiduría.

-¿Dónde están todos? -Estarán en casa,...

...las clases empiezan a las nueve. -Las 6:20.

Pensé que llegabas tarde. -Tarde para llegar pronto.

-¡Eh! ¿Cuándo he empezado a llevar reloj?

-Y ahora, a la sala con más clase. La clase.

-¡Oh! -Y ésta es la pizarra del saber.

-¡Oh! -Y aquí, en este tablón,...

...se registran los buenos alumnos. -Ah, perdón.

-Asistencia, equipamiento, higiene de pupitre básica,...

...higiene de pupitre avanzada. Pondré tu nombre para que puedas...

...empezar a coleccionar las estrellas al buen alumno.

Ya está. -Tú tienes muchas estrellas.

Nunca seré tan bueno. -Soy como cualquier otro,...

...no importan las estrellas. (TOSE) 74.

-¿Quién ha dicho eso? ¿Ha sido él?

-No, ése es Roger, el proyecto de ciencias de nuestra clase.

-¿Qué es lo que nos enseña? -El precioso valor de la vida.

La cáscara de Roger representa la línea entre la vida y la muerte...

...cuando estás tras el volante de un bote. Esta bombilla...

...representa el conocimiento, y sin su energía y su calor...

...en unos minutos Roger moriría. -Vida o muerte, vida o muerte.

-¡Patricio! -Lo siento.

-Lo mejor de llegar pronto es que te sientas cerca de la profesora.

¿Te sirve la segunda silla? -Estoy aprendiendo.

-¡Esto será genial! (RÍEN)

-Buenos días, chicos. Soy la señora Puff,...

...y la única razón por la que lo digo es porque veo que tenemos...

...un nuevo alumno. Joven, ¿por qué no te levantas y te presentas?

-¿Con quién habla esa niña gorda? -Contigo, es la profesora.

-Ah. -Vamos, dile a la clase tu nombre.

No te pongas nervioso.

Sólo queremos saber tu nombre.

-24. (RÍEN)

-Oh, genial, otro genio.

(RÍE) -¿Por qué se ríen?

-Supongo que porque toca. -Ah.

(RÍE) -La primera lección de hoy...

...será sobre el giro. -24.

(RÍEN)

-Patricio. -¿Qué?

-Creo que tengo algo más gracioso que 24.

-¿El qué? -25.

(RÍEN) -¡Ya está bien!

Jovencito, es tu primer día, así que sólo te daré un aviso.

En cuanto a ti, Bob Esponja, espero más de un buen alumno.

Presta atención. -Sí, señora.

-Bien, ahora el giro, lo que todo conductor debería saber.

Cuando vas a girar es importante señalarlo...

(LEE) -"Gorda malvada." Patricio, no hagas eso, es la profesora.

-¿Qué pasa con la profesora? -¡Ah!

-¿Qué? ¡Oh!

(CON VOZ GRAVE) ¡Como si yo tuviese este aspecto!

Bob Esponja, ya conoces el castigo por dos interrupciones.

-¡No! -Lo siento, Bob Esponja.

Si quieres ser un buen alumno, tienes que comportarte como tal.

-¡Soy un buen alumno! ¡Soy un buen alumno!

-Recuperarás esta estrella cuando te la ganes.

-¡Oh!

(GRITA)

¡No, no!

-Señora Puff, ¿es la hora de la siesta?

-Bob Esponja, ya he aguantado bastantes tonterías.

Coge tus cosas y siéntate en el pupitre vacío al fondo de la clase.

-Pero, ¿por qué? -Porque lo dice la gorda malvada.

¡Ahora, vete! -Muchas gracias, Patricio.

-No hay de qué, amigo.

-Supongo que podré ser un buen alumno desde aquí atrás.

-Como iba diciendo, cuando torcemos a la izquierda...

-Es tan difícil oír... ¿Qué clase de estudiante se sienta aquí atrás?

(LEE) "¿La escuela es para tontos?" ¿Dónde me he metido?

-¡Bob Esponja! -Ignórale, Bob Esponja.

-Bob Esponja, aquí. -Haga lo que haga, no le mires.

-¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

¡Aquí! Estoy intentando decirte...

...algo importante. -¿Qué?

-Hola. -¿Hola?

-Creo que es un buen momento para el recreo.

-Eh, amigo, muy divertida la clase. Muy divertida.

-¡No hay nada divertido en lo que has hecho, Patricio!

¡Me has metido en problemas, me han puesto al fondo de la clase!

¡Me ha costado una estrella! -¿Y a quién le importa...

...una estúpida estrella? -A ti deberían importarte,...

...ya que eres una de ellas. -¡Nos veremos después de clase!

-¡Ya es después de clase! (TODOS) -¡Pelea, pelea!

-Yo no veo a nadie peleándose. -¡Se refieren a nosotros!

-¡Entonces, si no te importa...! ¡Toma, toma!

-Esto es embarazoso.

-¿Qué está pasando aquí? ¿Y bien?

-Bob Esponja y yo nos peleamos. -¿Peleando?

No me creo que vaya a decir esto, pero, Bob Esponja, escucha bien.

Os condeno a tu amigo y a ti a quedaros castigados.

-¿Castigados? -Que Neptuno tenga piedad...

...de vuestra alma.

-He pasado de ser un buen alumno a ser una mala persona.

Es culpa tuya, estúpido Patricio. Te odio, Patricio.

-¡Yo te odio más! -¡Yo te odio pase lo que pase!

-¡Yo te odiaría incluso si no te odiara!

-Yo te odiaría aunque eso tuviese sentido.

-Te odiaría aunque fueras yo, fíjate cómo te odio.

-Yo te odiaría aunque... Te odiaría aunque la bombilla...

...que mantiene vivo a Roger se apagara.

(LLORA) Siento haberte llamado estrella estúpida.

(LLORA) -Siento haberte metido en problemas y que estés...

...al fondo de la clase y que te quitaran tu estrella.

-Yo siento que tus disculpas sean tan largas.

-Vamos a salvar a Roger. -Le mantendré caliente...

...mientras buscas una bombilla.

-¡Ah! ¡Una bombilla!

¿Pero por qué tiene que estar tan lejos?

¡Ya voy, Bob Esponja! -¿Dónde está Patricio?

Tengo que calentar a Roger como sea.

-¡Ah! -¡La bombilla, sin su calor...

...Roger morirá! -¡Roger! Sin él, la bombilla...

...no tendrá nada que calentar.

-Lo conseguimos, Patricio, hemos salvado la vida de Roger.

-Buen trabajo, chicos. Lo he visto todo desde detrás...

...de la pizarra, y no podría estar más contenta con vuestro trabajo.

Os daré una estrella dorada a cada uno. Aunque no estoy...

...segura qué tiene que ver salvar un huevo con la clase de conducir.

-¿Clase de conducir? Yo creía que era una clase de italiano.

Hasta luego, Bob Esponja. Adiós, gorda malvada.

-¿Qué me he perdido?

ALMEJAS

-¿A usted qué le gusta más, los fingers de coral...

...o los nachos de ostra? -Ninguna de las dos cosas.

¿Qué va a tomar? -¿Son buenos los aros de percebe?

-No. ¿Qué tomará? -¿Qué me dice de las algas fritas?

-¡Aclaremos esto de una vez! ¡Odio todo el menú! ¿Qué tomará?

-Pruebe los fingers de coral. -Probaré los fingers de coral.

-Eso será un dólar.

(Alarma)

-¿Qué pasa?

-Alguna estupidez, seguro.

-¡Yupi!

(RÍE)

-¿Lo ve? Se lo dije. -¿Qué le pasa al señor Cangrejo?

-Nada, hijo. ¿Sabéis lo que es esto?

-Un dólar muy sucio. -No, es mi millonésimo dólar.

La meta de todo cangrejo es ganar un millón de dólares.

Y ahora ya tengo el mío. Enhorabuena, señor,...

...me acaba de dar mi millonésimo dólar.

-Ah, genial. ¿Y yo, qué gano? -Nada.

Ahora, fuera. -¿Qué?

-¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Me estropean el momento!

Ah, mi millonésimo dólar. -Felicidades, señor Cangrejo.

-Felicitaos vosotros, chicos, un capitán no es nadie...

...sin su leal tripulación. Una tripulación como vosotros...

...aparece una vez en la vida. Y para recompensaros por esto,...

...os llevaré de viaje. -¡Caramba, un viaje!

-No me lo puedo creer, señor. ¿Iremos a los manantiales?

-No. -¿A la isla Pamper?

-Prueba otra vez. -¿Al pueblo antiguo de Bikini?

-Mejor aún. -¿Pesca de almejas?

¿Ésta es la recompensa que obtenemos por el duro trabajo?

¿Pescar almejas apestosas en un barco viejo en un lago asqueroso?

¿A esto le llama diversión? -Vamos, Calamardo,...

...tres amigos en el mar sin más que hacer que lanzar el sedal,...

...coger unas almejas y después volverlas a arrojar.

¿No crees que es divertido? -No.

Y pensar que podía estar llevando una peluca ahora mismo.

-Calamardo, ¿quieres que la lance por aquí para que puedas verme?

-¿Y si la lanzas por allí para que pueda ignorarte?

-Vale.

-¡Ay! ¡Eh, mira bien dónde lanzas!

¡Bob Esponja...!

¡Ah!

Ya he tenido bastante. (RÍE) -Oh, Calamardo,...

...tienes que relajarte. El chico está excitado.

Pero tienes que aprender a llevar la marea.

Y no subas nada a bordo que no estés preparado a perder.

(RÍE) ¡Oh! ¡Mi millonésimo dólar!

¡Bob Esponja, espera! ¡Bob Esponja, has enganchado...

...mi millonésimo dólar! ¡Recógelo antes de que te pase por la quilla!

Oh, no. Bob Esponja, recoge. ¿No oyes la música?

La sinfonía para cuerdas en do menor. Todo marido sabe...

...que eso significa la muerte. Recógelo antes de que sea tarde.

Deprisa, la música acelera.

Ahí estáis, ratas asquerosas. ¡Dejad de tocar esa música!

¡Dejadlo, por favor! ¡Os lo suplico!

¡Venga, cariño, puedes conseguirlo! ¡Nada más deprisa!

¡Ven conmigo, cariño! ¡Deprisa!

¡Por favor, por favor!

-¡Conseguido! -¡Yuju!

Pensé que lo había perdido.

(LLORA)

-Bonito viaje, ¿eh, señor Cangrejo? -Oh, Calamardo,...

...no te lo vas a creer. Una almeja gigante de labios azules...

...se ha comido mi millonésimo dólar.

He perdido mi dólar y no lo recuperaré nunca.

Nunca, nunca. -Nunca había visto...

...al señor Cangrejo tan destrozado.

-Por favor, es el rey del drama. Venga, deje de actuar.

(LLORA) -Es sólo un estúpido dólar.

Por Dios santo, señor Cangrejo, déjelo ya.

Señor Cangrejo. ¡Señor Cangrejo!

Vale, vale, le ayudaremos a recuperar su dólar.

-¿De verdad? ¡Fantástico! Esperad aquí.

Aquí es donde la pesca de almejas se pone seria.

Coged las cañas, yo estaré pendiente por si aparece la almeja.

-Sí, mi capitán. -Y recordad,...

...no nos iremos hasta que cojamos esa almeja y recuperemos mi dólar.

-¡Ya está, se acabó! ¡Llevamos aquí tres días y no pica ni una!

¡Esto es del todo inútil! -Sí, yo tengo que volver a casa...

...a dar de comer a Gary.

-Vamos a morir aquí sólo porque una almeja se ha comido ese dólar.

Si quiere un maldito dólar, pues se lo daremos.

¿Sabes lo que digo, verdad? -Oh, te entiendo. (RÍE)

(AMBOS) -Señor Cangrejo, mire lo que tenemos.

-¿Eh, es posible? Mi millonésimo dólar. (RÍE)

(RÍEN)

-Esperad un momento.

Éste no es mi millonésimo dólar, es un dólar normal,...

...arrugado, un poco roto, empapado y besado con barra de labios...

...semibrillante azul del coral número 2.

-En verdad eso es un número... -Confié en vosotros...

...y me dais esto. No me puedo creer que mi propia tripulación...

...me haya traicionado así. (LLORA)

-No nos volverá a convencer a base de lágrimas.

-Ya veo. Entonces no tengo más elección que dar una recompensa.

-¿Es una broma? -¿Es otra excursión de pesca?

-No, es este sándwich.

-¿Un sándwich? ¿Espera que me rompa la espalda por un sándwich?

-No un sándwich, el sándwich. -Lo que sea. Tenemos muchas...

...cosas más para... comer.

-Creo que ahora nos entendemos. Nadie comerá hasta que yo...

...recupere mi millonésimo dólar.

-Bob Esponja, ¿podemos hablar? ¿Te has dado cuenta de que...

...el señor Cangrejo se ha vuelto un poco loco?

-¿A qué te refieres? -Mírale.

(LLORA)

-Calamardo, ha perdido algo muy querido para él.

-Mira otra vez. (RÍE)

-Tienes razón, ¿cómo salimos? -Si no hacemos ruido,...

...en el bote salvavidas. -Vale.

(GRITAN)

-¿Pensabais que os podíais escapar del viejo Cangrejo?

Después de haber prometido que me ayudaríais.

Sé lo que pensáis, que es sólo un estúpido dólar.

(LLORA)

Pues las cosas no son así. Sólo hay una forma de castigar a una...

...tripulación traicionera como vosotros.

Cebo vivo. -¿Está loco?

Si la almeja no ha venido antes, ¿por qué vendrá ahora?

-Oh, vendrá.

(Orquesta)

(GRITAN)

-Señor Cangrejo, usted trabajó con Bob Esponja todo el día.

Sé lo que le hablo cuando le digo que está ¡ido!

(RÍE)

-¡Sáquenos de aquí, señor Cangrejo! -¡Vamos, carne fresca!

(GRITAN)

-¡Seguid retorciéndoos, me gusta!

¡Venga, chica, más cerca! Más cerca.

Ya casi está aquí. Eso es.

¡Ah!

¡Yuju! ¡Mirad, chicos, lo tengo!

Por fin tengo mi millonésimo dólar.

(Orquesta)

-Pobre señor Cangrejo, se ha ido para siempre de nuestras vidas.

(LLORA) ¿Por qué no he sido yo?

(LLORA) -Eso, ¿por qué no has sido tú?

-¿Por qué ha tenido que irse así? -¿Por qué se ha ido así...

...dejándome atado a este idiota? (LLORAN)

-Hola, chicos. (AMBOS) -¡Señor Cangrejo!

-¿Os he presentado a mi millonésimo dólar? (RÍE)

-¡Guau! ¿Cómo lo ha recuperado? -No ha sido nada fácil.

La vieja labios azules es una gran luchadora,...