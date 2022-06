NO ES UNA DAMA

(RÍE) ¡Ah!

-¡Eh!

¡Eh!

Usted. -¿Quién? ¿Yo?

-Sí, usted. ¡Salga de la ciudad!

-¡Ah! (LLORA)

-Salga de la ciudad y váyase de vacaciones...

...al centro de vacaciones "Costas Soleadas". Aquí tiene.

-¡Ah!

Tengo que salir de la ciudad.

Gracias. -De nada, Patricio.

-Tengo que irme. Él me lo dijo. -¿Quién?

-¿Eh? Bueno...

No sé, pero tenía un maletín. -¡Ah! ¡Un maletín!

Podría ser un asesino a sueldo. (LLORAN)

Pero, Patricio, no te puedes ir. No de esta manera.

¿Quién irá conmigo a la Expo de pescadores de medusas?

-Tendrá que ser alguno de tus otros amigos...

...porque ya he tomado mi decisión. (LLORAN)

-Olvídala, por favor. Olvídala.

-Creo que iré a hacer las maletas y a prepararme para salir.

-Patricio, esa es mi ropa. -Mi mantequilla de cacahuete.

-Esa es mi mantequilla. -Mis pepinillos.

-No me puedo creer que te vayas, Patricio, con todos mis pepinillos.

-Es el final de mi estancia aquí.

-Espera, alto. ¿Qué hay de todos nuestros planes?

8:00, despertar a Patricio. 9:00, comer algas con Patricio.

10:00, lavarme los dientes con Patricio.

13:00, mirar a Patricio. ¿Quién hará eso conmigo?

-Lo siento, no hay quien pare lo imparable.

Patricio Estrella no vivirá más, nunca, en Fondo de Bikini.

-¿Y si no fueras Patricio Estrella? -¡Oh, no! ¿No soy Patricio?

-Eres Patricio Estrella, pero no por mucho tiempo.

-¿Eh?

-Ya está, Patricio, nadie sabrá que eres tú.

-¡Ah!

-¡Ah! Patricio, ¿estás bien? -¡Eh, chicos!

Hola, Patricio, bonita visera.

-Patricio, ese disfraz no funcionó. Habrá que intentarlo con más ganas.

-Ya, gracias por tu ayuda. Ha sido un noble esfuerzo,...

...pero lamentablemente ha sido en vano. No vale la pena,...

...tengo que irme. (LLORA)

Adiós, roca. Adiós, coral. Adiós, alguita.

-Es una pena que no se nos ocurra un disfraz mejor.

-¡Adiós, cielo!

-¡Ya está!

Con esas algas podrías ser un... -¡Ya lo tengo, ya lo tengo!

Podría ser el señor Monstruo Alga y vivir feliz para siempre...

...en Fondo de Bikini. -Ya hay un señor Monstruo Alga.

-Hola. -Maldita sea.

-No pasa nada, Patricio. No puedes ser un monstruo,...

...pero esa vegetación me ha dado una idea de lo que puedes ser.

Ya estás listo, Patricio. Venga, sal.

-Hola, Bob Esponja ¡Y hola, señorita!

-¡El disfraz funciona, Patricio! Es decir... Patricia.

(RÍEN)

-¡Bob Esponja! No me habías dicho que tenías novia...

-No, no soy su novia. Soy Pat... -¡Tricia! Patricia, Patricia.

(RÍE)

-Vaya, tu novia no es nada fea. (RÍE)

-Pero no es mi novia, solo una... -No pasa nada, a mí no me tienes...

...que dar explicaciones. -¡Pero es que no es mi novia!

-No sé por qué te quedas hablando conmigo,...

...cuando podrías hablar con ella. -Vamos, Patricia.

-¡Adiós!

-¡Enhorabuena por tu nueva novia, chico!

-¡Bob Esponja, no es hora de dar un paseo dominguero!

¡Es hora de trabajar! -Pero, señor Cangrejo,

¡si no abre hasta dentro de dos horas!

-Toma, nunca es demasiado pronto para abrir.

Disculpe, señorita. ¿Eh?

Bob Esponja, ¿quién es tu amiga? -Señor Cangrejo, esta es Patricia.

-¡Patricia! ¡El sonido más hermoso que he escuchado nunca!

Bob Esponja, ¿necesitamos ayuda en El Krustáceo Krujiente?

-No. -Sí, estupendo. Puede empezar ya.

-¿Quién eres tú, mi belleza "rubenesca"?

-Es Patricia, la nueva empleada del Krustáceo Krujiente.

-Desde luego, es despampanante.

-Mantén la vista en los clientes, Calamardo.

-Hola, Patricia. He dibujado esto para ti.

El parecido es asombroso, si se me permite decirlo.

-Eh, gracias, Calamardo.

-Un pedido, señorita Patricia. -Perdona, Calamardo.

-Este pedido es para la mesa siete. Recuerda tus modales.

-¿Es un cuatro? No.

Un tres... -Es un siete, Patricia.

-Señor Cangrejo, ¿ha pedido dos menús Krustáceo?

-¿He pedido dos menús? ¡Oh, qué tonto!

Yo solito no me puedo comer dos menús.

Creo que tendrás que ayudarme a terminar toda esta comida.

-Vale.

(Música)

-Patricia, puede que nos conozcamos hace poco, pero siento...

...que se ha creado una conexión muy especial.

(ERUCTA)

-¡Qué buen apetito! Pero es toda una mujer.

-¡Eh! ¿Sabes, Patricia?

No me llaman Calamar Labios "Chisporroteantes" por nada.

¿Estás libre este sábado por la noche?

-No, esa noche Bob Esponja y yo tenemos el concurso de miradas.

-¿Bob Esponja? -¡Vuelve al trabajo, estafador!

Y no vuelvas hasta que todas las burger cangreburger...

...estén crujientes.

Ahora que estamos solos, ¿qué te parecería ser mi cita...

...para la noche del viernes? -No puedo, Bob Esponja y yo...

...vamos a hacer volar submarinos.

Tengo que volver al trabajo...

¡Vaya! ¿Por qué serán tan amables conmigo esos dos?

Nunca fueron tan agradables con Patricio, es muy raro.

-¿Estás segura de lo del sábado?

-¡Qué persistente!

-¿Y el domingo por la mañana? -No, gracias de nuevo.

-Pero si he hecho una reserva en... -He dicho que no.

No.

Ni hablar. No.

No.

¡No!

¿Qué es lo que pasa conmigo para que esos estén tan amistosos?

Debe tener algo que ver con este disfraz.

No puedo llevarlo más. -Pero si revelas tu identidad...

...tendrás que irte de aquí. -Lo siento, Bob Esponja,

no puedo seguir viviendo así. Estoy harto de prentender ser...

...alguien que no soy.

(TODOS) -¡Hola, Patricia!

-¡Oh! La encantadora Patricia ha vuelto con nosotros.

-Tengo que haceros un anuncio.

Todo el día que llevo trabajando aquí os he querido decir que...

¡Ay!

He querido decir que...

Eh...

Que me comeré todas las sobras que dejéis en los platos.

-¡Eh, camarera! ¿No va a tomarme nota?

-En seguida estoy con usted, señor. -¿Qué pasa, Patricio?

-Ese es el tipo del maletín. El que intenta echarme de aquí.

-¡Ah! El asesino.

-¿Qué le traigo, señor?

-Vaya, ¿no nos conocemos?

-No.

-¡Eso es! Salga de la ciudad.

-Nos ha pillado. -No dejaré que lo haga.

Tendrá que hacerme algo horrible antes de echar a Patricio de aquí.

(LOS DOS) -¿Patricio? -Olvidó su folleto.

SALGA DE LA CIUDAD AL PRECIOSO CENTRO DE VACACIONES...

...COSTAS SOLEADAS -No pretendía echarte de aquí,...

...solo venderte unas vacaciones de lujo a un buen precio.

-Bueno, supongo que ya no necesito este disfraz.

(TODOS) -¡Ah!

-Creo que necesito una ducha fría.

-Deja que me aclare. ¿No eres una mujer?

-No. -Pues entonces estás despedido.

Si alguien me necesita estaré en mi oficina los próximos 20 años.

-¡Eh, amigo! ¿Qué tal si vamos a casa y empezamos con la lista?

(LOS DOS) -¡Yuju!