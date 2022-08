Músculo Bob Esponja

-Si queréis un mundo al revés. (TODOS) -Bob Esponja.

-¿Estáis listos? (NIÑOS) -Sí, Capitán.

-No os oigo. (NIÑOS) -¡Sí, Capitán!

-¿Quién vive en la piña debajo del mar?

(TODOS) -Bob Esponja.

-Absorbe de todo y puede explotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-Si queréis un mundo al revés. (TODOS) -Bob Esponja.

-Limpiad la cubierta y coged vuestro pez.

(TODOS) -Bob Esponja. -¿Listos?

(TODOS) -Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

MUSCULOBOB ESPONJA

-Es hora de que ensanche un poco.

¡Ah!

(Timbre)

-Hola, ¿qué tal te va? -No te acerques demasiado,...

...suelo oler mal cuando hago pesas.

Compruébalo. -Sí que hueles mal.

-Gracias a mi moderno equipo de pesas.

-No quiero desilusionarte, pero no creo que progreses levantando eso.

-¿Ah, no? -No si quieres brazos como éstos.

O éstos.

O éstos.

-Bueno, no me vendría mal un poco de ayuda.

-Si quieres unos brazos así, sigue mi programa de entrenamiento.

-¿En serio? Eso sería fantástico. Ya me puedo imaginar.

(TARAREA)

Buenas noches, Gary. (MAÚLLLA)

-Sí, eso lo cambiaría todo.

-Te espero en mi casa al alba. Necesitas una escafandra de agua.

Vamos, Bob Esponja, son sólo unas flexiones.

Vamos, puedes hacerlo.

Una.

Muy bien, en guardia.

-Ya estoy en guardia.

¡Oh!

-¿Sientes el tirón? -Siento algo.

¡Ah!

-Ahora que ya has hecho el calentamiento,...

...es hora del aplastabrazos. -¿El aplastabrazos?

(PIENSA) "Intenta matarme." -Aquí está.

-Me lo he pasado muy bien, tenemos que repetirlo otro día. Adiós.

Lo del entrenamiento no funciona. Ah.

¡Ah!

(TV) "Eh, tú, débil, eh, pequeño gusano,...

...¿eres demasiado flojo para entrenar?

¿Eres muy delicado? ¿Tu cuerpo es como una esponja?

Ahora tú puedes tener músculos." -¿Eh?

"Con los brazos de ancla; encajan muy bien.

Sólo hay que añadir aire. ¿Cómo los quieres de grandes?

¿Normales, venosos? Y para las mujeres, peludos.

Yo era débil antes de probar los brazos de ancla.

Ahora presumo y todos me adoran. Encárgalo ya."

-¡Eso sí que es una buena idea! (MAÚLLA)

-Quiero ser como él. Tengo que llamar por teléfono.

Hola, Calamardo. -¡Bob Esponja!

-Hola, señor Cangrejo. -¡Caracoles!

(TODOS) ¡Ah!

(LOS DOS) ¡Oh! -Hola, chicos.

-Bob Esponja, ¿eres tú? -Voy.

Paso. ¿A quién esperabas, al Pequeño Tim?

Espera. Son grandes, ¿eh? -Tío, estás increíble.

-Gracias. He estado...

entrenando.

Discúlpame un momento.

¿Alguien viene al bar de zumos?

-Te digo que está enorme. -¿Habéis visto a Bob Esponja?

-¿Te refieres a MusculoBob Esponja? Está ahí dentro.

-Vale, gracias.

-Empiezo con 20 huevos crudos todos los días, pero así soy yo.

-Disculpa. -El entrenamiento es mi vida.

También recuerdo cuando me parecía a ese tipo de ahí.

-¿Quién, yo? (RÍEN)

-Y recuerdo cuando me parecía a ti. (RÍEN)

-Pero de eso hace ya mucho tiempo. -Su bebida.

-Gracias.

¡Ay!

¡Sí! -¡Bob Esponja!

¿De dónde has sacado esos músculos? -He inventado un entrenamiento.

Me da unos resultados asombrosos. Nunca me había sentido mejor.

-¿Cuál es tu secreto? -¿Qué?

-Tu entrenamiento, ¿cuál es? -Sí, dinos.

-¿Cuál es tu secreto? -Bueno, yo... primero...

me cojo la mano... y hago esto.

-¿Estás de broma? -¿Mienten estos músculos?

-Me alegro de que encontrases un programa que te funcione.

-Tu programa no era lo bastante duro para mí.

-No discutiré con esos resultados.

Ahora pon esos músculos a prueba. -¿De qué hablas?

-Al concurso de lanzamiento de ancla de la playa. Todos irán.

-Aquí tiene la bebida. -Con esos brazos, lo harás bien.

-Bueno, no estoy seguro. -Venga, vamos.

-Ahora... Espera, Arenita. No creo que sea una buena... ¡Ay!

¡Arenita, espera!

-Aquí está la lista de inscripción. -¡Oh, no!

-Muy bien, Arenita...

Mejilla.

-Espera, Arenita, no firmes todavía. ¡Ay!

-Bien. -¡Quieta!

-Y ahora... Bob Esponja.

-¡Arenita!

-No te preocupes, Bob Esponja, ya te he inscrito.

-Oh, genial. Gracias, Arenita.

-Estamos en el aire. Bienvenido a la Octava edición...

...del concurso anual de lanzamiento de anclas.

-¿Listo, Bob Esponja? -Sí. Más que nunca.

-¿Me puede poner mostaza?

En primer lugar, Don la Ballena.

-204. -¡Guau! Veamos la repetición.

Asombroso. A continuación, Larry la Langosta.

-¡Ah!

210 metros.

-Y ahora, Arenita Mejilla.

(GRITA)

-510 metros. -¡Fabuloso!

-Supera eso, Bob Esponja. -El siguiente es Bob Esponja.

(TODOS LO ANIMAN)

-¡Ay!

Era una broma. (TODOS RÍEN)

-Bob Esponja está muy gracioso. (TODOS RÍEN)

-Se acabó. Todos sabrán que soy un fraude. No puedo rendirme.

Tengo que intentarlo. Puedo conseguirlo.

Tengo los brazos de ancla, no soy un debilucho, soy un fanfarrón.

(TODOS) ¡Oooh!

(TODOS LO ANIMAN)

(TODOS) ¡Oooh!

-Creo que ha perdido. (TODOS ANIMAN A ARENITA)

(RÍE)

-96, 97,...

...98, 99, 100.

-Quiero 100 más. -¡Duele!

-Por fin hemos encontrado un ejercicio para ti.

-¿Puedes cogerlo?

EL FANTASMA ANTIPÁTICO

-¿Te he dicho lo guapo que eres?

Tu nariz, tus ojos... Tu...

Está torcido. Así.

Y ahora que he sido inmortalizado en cera,...

...domino todas las facetas artísticas.

Vamos, Reflejo, sonríe.

-¡Corre, Patricio!

Has perdido tres puntos.

Uno. Dos. Cinco.

G7. -G7. Mi rey, mi rey...

Perdí. -Pero no es martes, Patricio.

-¡Salsa tártara! -¿Qué hacéis, invertebrados?

(AMBOS) -No lo sabemos. -Patricio, ¿no sabes qué hora es?

-Sí. Son las...

-Hora de buscar otro juego. (RÍE)

-¿Y ahora qué? -Podríamos lanzar esa concha.

-Vale.

¿Listos...? -¡Ya!

-La tengo. La tengo. La tengo.

El que la encuentra se la queda.

-Ahí está. (AMBOS) -La tengo. La tengo.

-Puntos extras. -Patricio,...

...creo que a Calamardo le pasa algo. Parece inconsciente.

-No te preocupes. Yo sé lo que hay que hacer.

-¡Apártate, Patricio! -¿Por qué te preocupas?

Ya tiene mejor pinta. -Pero sigue estando frío.

-Ese calorcito le vendrá bien. -¿Crees que estará bien?

-Te preocupas demasiado. No te preocupes, Bob Esponja,...

...Patricio está aquí y yo soy un experto en heridas en la cabeza.

Tienes que creer... me.

¿Qué tienes en el zapato? -No lo sé.

-Parece como... (AMBOS) -¡Calamardo!

-Quítamelo. Quítamelo. Quítamelo. (AMBOS GRITAN)

-No. Eso va aquí. -Casi está.

-Sí. Así es. -¡Funciona!

Vamos, Calamardo, revive. Ya está. -Venga...

Patricio, esto no funciona. -¡Mira!

-No sé cómo decirlo, pero Calamardo está...

Está criando malvas. -Creí que estaba muerto.

(AMBOS GRITAN)

-¿Qué estáis haciendo aquí?

Bueno, vais a decir algo o tengo que...

-¡No! ¡Atrás! -¿Qué os pasa?

-No nos hagas daño. -Ha sido un accidente.

-¿De qué estáis hablando?

¡Ah, mirad lo que habéis hecho!

Cuando os coja...

-No, por favor, señor fantasma de Calamardo,...

...ahórrenos su maligna furia fantasmal.

-Sea bueno, fantasma de Calamardo, deje de atormentarnos.

-Haremos lo que quiera, pero tenga piedad.

-Ya basta, el fantasma de Calamardo...

...se siente inusualmente generoso hoy,...

...ha decidido evitaros un destino fatal.

Todo lo que tenéis que hacer es atender todos mis caprichos...

...y satisfacer mis extravagancias. -¿Incluye eso...?

-¡Silencio! Haced todo lo que yo os diga o sufriréis...

...la cólera de Calamardo.

-Creo que hacen una crema para eso.

-¿Aquí? -Demasiado calor.

-¿Aquí? -No, demasiada humedad, seguid.

-¿Aquí? -Toulouse-Lautrec.

-Oh, estoy cansado. -Cansado.

-Perfecto.

Tengo hambre, esclavos, traedme algo de comer.

-Enseguida, mi espeluznante señor.

Una uva para Su Alteza Fantasmagórica.

Un plátano pelado a su gusto, Su Alteza Incorpórea.

-Una sandía recién cogida de los campos, mi espeluznante señor.

-¿Está satisfecho?

-Ya es suficiente. Ahora quiero comer otra cosa,...

...algo que sea muy difícil de encontrar.

-¿Qué es lo que deseas, amo? -Sea lo que sea, lo encontraremos.

-Tarta de cerezas. ¿De dónde la has sacado?

-La he encontrado. -Pues ve a buscarla otra vez.

Bob Esponja, ven aquí. Ahora date la vuelta.

Así está mejor. Corre en el sitio.

Di cocodrilo. -Cocodrilo.

-Creo que me está empezando a gustar esto. ¡Alto!

Ahora toca una canción con esto.

-Pero esto es sólo un trozo de pañuelo de papel.

-Oh, vaya, siempre tiene que ser lo que tú quieras, ¿no?

(LLORA)

-Oh, no puedo hacerlo. -Espero que no tengas plan...

...para esta noche, porque no tienes permiso para irte...

...hasta que oiga una canción.

(Canto de un gallo)

-¿Qué es esto, durmiendo en horario de trabajo?

Se supone que tienes que tocar música para mí.

Como castigo a esta insolencia, el fantasma de Calamardo...

...te ordena limpiar su trastero enseguida.

-La he encontrado. -Dámela, tonto.

-Sí, Su Alteza Fantasmagórica. Esto es divertido.

-Patricio, ¿estás preparado? -Sí.

-Bien, vamos, Patricio. ¿Vienes? -Sí.

-Patricio, es por aquí. -¿Por dónde?

-Por aquí. -Oh, ya voy.

¿Cómo vamos a limpiar toda esta porquería?

-Es fácil, sencillamente arrancaremos el papel.

(RÍE) -Mira, te has dejado algo. -Oh, veamos. Es un cuento.

Y mira esto, es la historia de "El holandés errante".

Dice que cuando murió utilizaron su cuerpo como maniquí.

Ahora vaga por los 7 mares porque no le dejan descansar en paz.

¿No lo entiendes, Patricio? -¿Vamos a ir de compras?

-No, vamos a hacer algo para que Calamardo pueda descansar.

-Ah. ¿Qué ha sido eso? -La iniciación.

(RÍE) Es la primera parte de la ceremonia.

-¿Qué ceremonia? -Te pondremos a descansar.

-Yo no quiero descansar, quiero que terminéis vuestro trabajo.

¿Habéis limpiado ya el trastero? -Sí.

-¿Ah, sí? Voy a ir a comprobarlo.

¡Ah! -Bien, métete.

-No voy a meterme en esa cosa. -Has dicho que podíamos...

...ponerte a descansar. -No he dicho eso.

Salid de mi casa enseguida. -Vale.

-¿Y ahora qué?

-He escrito: "Aquí yace Calamardo, puede que no le recordéis, pero..."

-¡Aaaah! -Calamardo, ¿te parece bien?

-¡Bob Esponja, déjalo ya! -Ya han llegado los del velatorio.

-Hemos venido en cuanto nos hemos asegurado de que estabas muerto.

-Bob Esponja, ¿intentas meterme en el manicomio?

-No, sólo en este agujero.

-Ay, Bob Esponja, tengo que hacerte una confesión.

-¡Ah! Estás calvo. -No estoy calvo, estoy vivo.

Ahora deshazte de esa lápida y dile a tus amigos que se vayan a casa.

-Pero... -Basta.

-A casa. (HABLAN TODOS A LA VEZ)

-Lo que tú digas, amo. -No soy tu amo, soy tu vecino.

Y ahora hazme un favor y deja de hacerme favores.

-Como desees, amo.

-Vaya, sí que nos ha engañado. -No, es él el que se engaña,...

...se niega a aceptar que es un fantasma. Nos necesita.

-Tienes razón, necesita subir al Más Allá.

-Patricio, di eso otra vez. -Eso otra vez.

-No, lo otro. -No, lo otro.

-No, lo que has dicho... -No, lo que has dicho...

-No importa, tengo una idea. -No importa, tengo una idea.

-No le alcanzo. -Sopla más fuerte.

Allá va.

-¿No es hermoso? -¿A qué altura va a subir?

-Directo hasta el Más Allá.

Adiós, amigo. -Buen viaje.

(HABLA DE MANERA INCOMPRENSIBLE)

(AMBOS) -De nada.

-Ahora está en el Más Allá. -Sí, está en un lugar mejor.