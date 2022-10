¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"MOTÍN EN EL CRUSTÁCEO CRUJIENTE"

(Música)

Última ahora. Una intensa corriente de resaca

puede estar a punto de llegar a Fondo de Bikini.

Se recomienda a los vecinos que cubran todas sus ventanas

y permanezcan en sus casas.

¡Pónganse a salvo!

Una corrientucha de resaca, eso no es nada.

¡Qué horror, señor Cangrejo!

¿Cree que la corriente llegará al Crustáceo Crujiente?

¿No deberíamos despejar los cubiertos,

apuntalar las escobillas o lo que sea

que se diga estos casos? Calma esas aguas.

Mi rodilla de marinero me dice que no estamos en peligro.

¿Lo veis? ¡Ahora a trabajar!

Disculpe, ¿corremos algún peligro? -Creo que deberíamos irnos a casa.

En cuanto compren unas burguer cangreburguer

para llevar, podrán irse. Entonces, me llevaré tres.

(Ruido)

Pensándolo bien, anule el pedido. Nada de devoluciones.

Tres burguer cangreburguer.

(Alarma)

¡Mi detector de dinero! ¿A dónde crees que vas?

Vuelve a aquí y gástate el resto de tu dinero.

Es que lo necesito para el alquiler.

Escuchen todos, nueva política del establecimiento:

todo el dinero que entre en el establecimiento,

debe gastarse aquí. ¡Tirano!

¿Tirano, yo? Pues sí, soy un tirano.

El peor de los siete mares, ¿y qué?

¿Por qué el señor Cangrejo está tan cangreado hoy?

Seguramente porque es el día de paga.

El día de cobro queda anulado, oídme bien.

Yo soy el capitán de este barco, el capitán Cangrejo,

y digo que ninguna corriente de resaca dañará jamás

el Crustáceo Crujiente.

(Música)

(Gritos)

Dichosa artritis...

(Gritos)

(Música heroica)

Calamardo, mientras yo estoy al timón,

dile a todos que estamos a salvo.

Atención todos, no pasa nada, todo está bajo control y esas cosas.

Tres hurras por Calamardo.

-El hombre que nos ha salvado la vida.

-Vamos a nombrarle nuestro nuevo capitán.

-Hip, hip...

(TODOS) ¡Hurra por el capitán Calamardo!

Enhorabuena, Calamardo Quiero decir... Capitán Calamardo.

¿Qué significa esto? ¿Qué debemos hacer con este tirano,

capitán Calamardo? ¿Capitán Calamardo?

Azotémoslo. (TODOS) ¡Eso!

-Atémoslo al mástil. (TODOS) ¡Eso!

Olvidemos el pasado y pasemos página.

(TODOS) No. Eso es un motín.

Escucha, Calamardo, ya nos hemos divertido,

ahora sácame de aquí. Perdón, pero no creo que ese sea

el trabajo de un capitán, arrégleselas solo.

Escuchad, ¿podemos tomarnos un tiempo muerto?

Estamos hablando del señor Cangrejo, el peor tirano de los siete mares.

No lo empeores, chico. Recordad que el señor Cangrejo

es quien os trajo la burguer cangreburguer.

(TODOS) Sí, es verdad, tiene razón.

También os trajo la burguer cangreburguer doble

y la burguer cangreburguer con queso

y la burguer cangreburguer infantil para niños.

¿Alguien puede ayudarme?

También creó la cangrechateo para adolescentes y cómo olvidar

la sombreriburguer, la hamburguesa que se lleva como sombrero.

Yo la llevo porque estoy calvo.

-Supongo que nadie que haya inventado la sombreriburguer puede ser malo.

Vamos a liberarlo.

¡Hombre al agua!

(GRITA) ¡No, señor Cangrejo! Creo que eso resuelve el problema.

(Música funeraria)

¡Sé que regresará, señor Cangrejo!

Hasta entonces, dejaré un dólar en la ventana para usted.

La culpa de que hayamos perdido al hombre que inventó

la sombreriburguer es del capitán Calamardo.

-Sí, cambiamos la marea y decidimos que ahora el tirano eres tú.

(TODOS) ¡Sí! No os precipitéis,

recordad que sigo siendo el capitán. La sombreriburguer fue idea mía.

Pero seguimos atrapados en esta corriente de resaca.

-Nunca saldremos de aquí. Oh, percebes...

(GRITAN)

(GRITAN)

Estamos vivos, el capitán Calamardo

nos guió para sacarnos de la corriente de resaca.

-Propongo un hurra para el capitán Calamardo.

(TODOS) ¡Hurra! Gracias, gracias solo hago

mi trabajo como capitán; proteger a mi tripulación.

Guau, ¿dónde estamos? (TODOS) ¡Oh!

-Fijaos, este lugar es increíble. -Este barrio es fantástico.

No sé si habrá algún buen sitio donde comer.

-Quizá haya algún Crustáceo Crujiente por aquí.

-Buena idea. Me apetece una burger cangreburger.

Llamaré al Crustáceo Crujiente de la zona.

(Teléfono)

Crustáceo Crujiente, dígame. Hola, me gustaría hacer un pedido.

(Teléfono)

(GRITAN)

¡Capitán! -Tiene que salvarnos.

(GRITA) ¡Capitán Calamardo!

Ya sé donde está.

"Frágil".

"Pepinillos".

Capitán, la tripulación necesita que la proteja.

¿Estás loco? No puedo pelear contra un monstruo.

La tripulación insiste, señor. (GRUÑEN)

No quiero ser el capitán, no quiero ser el capitán.

No...

Ha sido un final decepcionante. -Quizá ponga enfermo al monstruo.

-¿Quién había apostado por el capitán Calamardo?

A pagar.

Alguien tiene que dar un paso adelante,

luchar contra el monstruo y convertirse en capitán,

y ese alguien soy yo.

(Música)

¿Qué estaba haciendo?

(GRITA)

Señor Cangrejo, ¡está vivo! Bienvenido de nuevo, capitán.

¿No se te olvida algo? Yo no soy el capitán,

ahora es Calamardo. El monstruo se lo comió.

Necesitamos un capitán y ese es usted. ¿Tengo razón?

(TODOS) Sí.

¿Por qué querría ser el capitán de un triste atajo de patanes?

Estoy harto. Y eso te lo voy a quitar de la paga.

Señor Cangrejo, este trabajo exige un dictador como usted.

¡Haga algo, señor Cangrejo! Suplicad.

(TODOS) Por favor, se lo suplico. Estamos suplicando, por favor.

No me lo creo. (TODOS) Se lo suplico, por favor.

"Mis primeros 10 céntimos". Ya lo tengo.

¿Sabe qué es esto, señor Cangrejo? No me importa.

Son los primeros 10 céntimos que ganó y si no vuelve a ser

el jefe de cruel que necesitamos, los haré pedazos.

He dicho que no me importa. Como quiera.

¡Mi pata!

Has perdido.

Entonces, haré lo peor que puedo hacerle a sus viejos 10 céntimos.

No me digas, ¿qué es?

Gastármelos.

¡Ni lo pienses! ¡Ven aquí!

Atención todos, ¿quién soy?

(DUDAN)

(GRITAN) Vamos, comienza con T.

¿Un tren? ¿Un tritón?

-¿Una tuba? -¿Es un tirano?

No os oigo. (TODOS) ¡Un tirano! ¡Viva!

Correcto. Ahora os salvaré, pero tenéis que prometerme

que gastareis casi, no, todo vuestro dinero aquí.

¿Entendido? (TODOS) Sí.

(GRITAN)

No sueltes esos céntimos, chiquillo.

(GRITA)

Ha sido un final decepcionante. -Otro.

(Gritos y golpes)

(GRITA)

(Música)

Quieto, dame eso.

(TODOS) ¡Bien!

Aquí tiene, señor Cangrejo, se lo ha ganado.

Bueno, chiquillo, como creíste en mí, hoy será tu día de pago.

¿Y yo qué, señor Cangrejo? Tú, excapitán Calamardo,

has pasado de día de pago al rincón del vago.

¡En marcha! A empujar sin parar hasta llegar a Fondo de Bikini.

(RÍE)

"EL RATONCITO FERRY"

(Música)

"Algodón de azúcar".

Ñam, ñam. Ñam, ñam.

Este caramelo masticable de agua salada es caramelicioso.

¡Caramelitísimo!

(Cuerdas de ukelele)

(RÍE)

(LADRA)

(GRITA) ¿Qué te ocurre, Patricio?

Tengo un dolor de cabeza dentro de mi diente.

Quizá deberías hacer algo para quitártelo.

Sí, lo haré.

(Golpes y gritos)

¿De qué te ha servido eso? Bueno, ahora me duele todo

y ya no pienso en mi boca.

Ay, supongo que no ha servido. (GRITA)

¡Se acabó! Voy a llevarte al dentista, Patricio.

Ni hablar, he oído historias horrorosas.

No te preocupes, Patricio, los dentistas son nuestros amigos.

¿Eh? ¿Patricio?

"Lanzamiento de monedas". "Pesca del pez".

"Tiro a la botella". Eh...

Ya tenemos un ganador.

Gracias. (SUSPIRA) Pa' haberme matado...

Hala, qué divertido es ir al dentista.

Tienen un montón de bolitas de madera de colores en cables.

Fíjate en esto. Más despacio, Bob Esponja,

este sitio ya da bastante miedo

sin que te vuelvas loco con las bolitas.

"Odontología moderna". ¡Ah, qué susto!

(GRITA) (RÍE)

(RADIO) "Eran Los incidentales con un tema asombroso llamado

'La música dramática, pica'. A continuación, Los siniestros,

con una melodía pavorosa llamada 'Espantosa'".

-Señor Patricio. Estamos listos para atenderle.

Vamos, Patricio, el doctor te curará enseguida.

Siéntese aquí. El doctor Mundano vendrá ahora mismo.

(Música tétrica)

(GRITA)

Agnes, por favor, apaga la radio.

Soy el doctor Verdoso Mundano. Tú debes de ser el señor Patricio.

¿Cuál es el problema? Ninguno, si yo no estoy aquí.

No, Patricio, siéntate.

Buen chico.

(GRITA)

(RÍE)

Vamos a echar un vistazo a tu boca. Bien abierta, por favor.

Ya veo el problema.

Tu amigo aún tiene un diente de leche.

Quiero verlo.

Oh... Cuchi, cuchi. (LLORA)

(RÍE) ¿Sigo teniendo un diente de leche?

Sí, y el dolor viene del diente adulto que está intentando

apartar al diente de leche de su camino.

¡Eso no está bien! Así se comporta la naturaleza.

Si quieres que el dolor se vaya, entonces tengo que extraer el diente.

Deje en paz a mi diente de leche, mononstruo.

¡Patricio, regresa!

Nadie va a decirme qué tengo que hacer con mi diente de leche,

este diente se queda mi boca. Vale, Patricio, pero eso significa

que tu diente no hay irá a la Isla del Diente.

¿La Isla del Diente? Sí, la Isla del Diente

es donde el Ratoncito Ferry lleva todos los dientes

que dejamos bajo las almohadas.

La isla es un lugar maravilloso donde los dientes son libres.

Pueden pasar el día zambullidos en la piscina de calcio

o dormir cómodos en los árboles de chicle rosa.

También se columpian en las lianas de hilo dental

y nunca se preocupan por las caries. (RÍEN)

Como no supongo que tu diente de leche será feliz solito,

sin amigos, en tu boca. (LLORA)

No me importa, Bob Esponja, sé qué es mejor para mi diente.

Yo puedo hacerle feliz.

(Llanto)

(LLORA)

(CANTURREA UNA NANA)

(RÍE)

(LLORA)

(GRITA)

(GRITA)

Mi amigosentido está pitando.

Patricio debe de estar en apuros. (GRITA)

¿Qué te ocurre, amigo? Nada, estoy... Estoy...

Haciendo de foca.

(IMITA UNA FOCA)

(GRITA) Patricio, el doctor Mundano

siempre dice que si no puedes morder, no puedes comer.

De acuerdo, Bob Esponja.

Creo que tendré que llevar mi diente el Ratoncito Ferry.

Serás bobo, el Ratoncito Ferry no existe.

(AMBOS GRITAN)

¡Calamardo! Son un montón de boberías, Patricio.

No son boberías. Son boberías.

¿Quién tiene boberías? Aquí no hay ninguna bobería,

como tampoco hay ningún Ratoncito Ferry.

De hecho, si demuestras que el Ratoncito Ferry existe,

me comeré un cubo de cebo. ¡Qué asco!

Calamardo, ¿de verdad quieres hacer eso?

He dicho que lo haré si existe el Ratoncito Ferry,

pero como no existe ningún Ratoncito Ferry,

nunca tendré que comerme un cubo de cebo.

Patricio, hace mucho tiempo que soy amigo tuyo, nunca te mentiría.

Necesitas al doctor Mundano para llevar tu diente

al Ratoncito Ferry. No hace falta, Bob Esponja,

creo que puedo arreglármelas.

(GRITA) Oh, ¿lo ves, Patricio?

Tenemos que sacar ese diente. Antes tendrás que atraparme.

Percebes... Patricio, espera.

(RÍE) Ratoncito Ferry... Vaya par de tarugos.

(GRITA)

(Música)

¡Los gusanos, oh, no!

"Prohibido el paso".

(LADRAN)

"Se busca. 50 dólares de recompensa. Patricio".

No buscado. Así esta mejor.

(LADRAN) (GRITA)

Pili y Mili, no seáis malas. Volved a meteros en vuestros collares.

Aunque te hayas llevado a los gusanos no pienso bajar.

Patricio, no eran míos. A otro perro con ese hueso.

(SUSPIRA) Patricio, ¿puedo enseñarte una cosa?

¿Qué es eso? Es un álbum de fotos

de todos mis dientes de leche. Ese fue muy bueno.

Recuerdo a todos mis dientes, aunque ya no estén en mi boca

conservo sus recuerdos en mi corazón.

Pensaba que los conservabas en tu álbum de fotos.

Patricio, ¿no crees que tu diente de leche querrá ver

a todos sus antiguos amigos en la Isla del Diente?

No le escuches. Yo sigo teniendo todos mis dientes de leche y mírame.

(GRITAN)

Vale, Bob Esponja, nos vamos.

Estoy listo, doctor. Haga lo que tenga que hacer.

Se acabó.

¿Ya está? Ya está.

Ahora te pondré debajo de mi almohada para que te vayas

a la Isla del Diente, pequeñín.

¿Eh? ¿Bob Esponja?

Tenía razón, el Ratoncito Ferry no existe.

Oh, Bob Esponja... Patricio, no lo entiendes,

solo estoy ayudando a tu diente a irse a la Isla del Diente.

Esa sí que es una buena idea. Es verdad.

¿Cómo voy a creerte? Tantas mentiras, tantas patrañas.

(LLORA) (RÍE)

Mira lo traicionado que se siente Patricio.

Solo por esto merece la pena pasar la noche en vela.

¿No crees en el Ratoncito Ferry? Pues sígueme y te lo enseñaré.

Contemplad al Ratoncito Ferry.

"El Ratoncito Ferry". El donde los padres y los amigos

llevan a los dientes para que puedan viajar a la Isla del Diente.

¡Es verdad! ¡El Ratoncito existe! Por supuesto.

Todos a bordo.

(RÍEN) Vamos, chicos, vamos.

Buen viaje.

Toma, esto es tuyo.

¿Puedes esperar a que me duerma y ponerlo debajo de mi almohada?

Claro, Patricio. Lo que quiera mi amigo.

Eh, ¿a dónde vas, zampacebo?

No os pongáis así, solo ha sido un mal entendido.

Pensaba que Ferry era un apellido, no el nombre de un barco.

Abre bien, Calamardo.

(GRITAN) ¡Esperadnos!