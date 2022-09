Miedo a la cangre-burguer

-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

MIEDO A UNA BURGUER CANGREBURGUER

-Por fin he terminado. ¿Qué opináis de mi obra maestra?

-Nuevo horario. De seis de la mañana a 23:00.

-¿Qué? Es totalmente injusto. -Calamardo tiene razón.

Es totalmente injusto. ¿No podríamos empezar a trabajar...

...antes de las seis? A las 5:30 de la mañana, o a las 5 o...

-Cierra la boca.

-¿Qué es eso? El Cubo de Cebo abre 23 horas al día.

¿Es que ese pedazo de deshechos que es Plankton se cree que puede...

...estar abierto más tiempo que yo? -Claro, no sé. Por qué no.

-Pues equivocado. -Vale.

-A partir de ahora, el Crustáceo Crujiente estará...

...abierto las 24 horas al día. -¿Has oído eso, Calamardo?

Vamos a poder trabajar, trabajar y trabajar sin tener que ir a casa.

Tengo que pellizcarme porque debo estar soñando.

¡Ah! ¡Ay!

(GRITA) ¡Ah, ah!

¡Ah! Pues no estoy soñando.

-Abierto 24 horas, ¿eh? (RÍE) Sabía que no podría resistirse...

...a no estar abierto más tiempo que yo. Mi malvado plan funciona.

Hará que sus empleados se dejen el pellejo en el trabajo...

...y cuando Bob Esponja caiga rendido de cansancio,...

...me dirá la fórmula secreta de la burguer Cangreburguer.

(RÍE)

¿Por qué no te ríes? -Ya he oído ese chiste antes.

-Atención todo el mundo, el Crustáceo Crujiente inicia...

...su tercer día de servicio ininterrumpido.

Hurra por el tercer día. Sí, tercer día.

-Burguer cangreburguer, no importa si tenemos que estar abiertos...

...hasta el día después del final de los días.

Mientras esté contigo me siento completo.

-Décimo día de servicio ininterrumpido.

-Señor Cangrejo, ¿puedo ir a casa? -Nadie se va a casa.

-Mire las bolsas que tengo en los ojos.

Incluso las bolsas tienen bolsas.

-Deja de lloriquear, Calamardo. ¿Has oído que Bob Esponja se queje?

(CANTA) "Burguer cangreburguer, digo yo. Digo yo."

-Podrías aprender algunas cosas de ese chico.

-Señor Cangrejo, ese chico no es normal.

-Bien. Puedes sentarte cinco minutos y después a trabajar.

-¡Maldita sea! No cae muerto de cansancio.

Pero con un poco más de presión, esa esponja se romperá...

...como un huevo y entonces ahí estaré yo para darme un festín...

...con su destrozada mente. (RÍE)

-¿Eh? Una araña.

-Contesta ya. -El Crustáceo Crujiente,...

...restaurante que nunca cierra. ¿Quiere hacer su pedido?

¿10.000 burguer cangreburguer? Empezaremos con su pedido ya.

¿Cuál era su nombre? Ajá, Peter Lankton.

Espere un momento. Esto no será una broma, ¿verdad?

-Eh... No.

-Bien. Le llamaremos cuando esté listo, señor Lankton.

Poned la quinta. Tenemos un pedido grande. Cuento contigo, chico.

Necesito que levantes esa espátula. Necesito que digas:

"Equipo Crustáceo Crujiente". -¡Equipo Crustáceo Crujiente!

-Ese es mi chico. Ahora hazme 10.000 cangreburguers.

Y sin descanso. -¡Uh! ¿Has oído eso, espátula?

Tú y yo y 10.000 burguer cangreburguers.

Y la mejor parte, sin descansos. (GRITA) ¡Ah!

(TOCA LA CAMPANA) -Día 15. Hurra por el día 15.

(CANTA) "Burguer cangreburguer, siempre canto yo."

(RÍE)

-1.322.

-Día 23. Hurra por el día 23.

-6.654.

-Día 30.

-7.121. (RÍE)

-8.650. -Día 35.

-Espera, ¿qué está pasando?

-¿Alguien sabe cuántos días llevamos? He perdido la cuenta.

-Cuenta qué...

-¿Qué está pasando? ¿Qué haces ahí dentro, chico?

Estás desperdiciando mi comida. Chico...

(BALBUCEA)

-Hola, señor Cangrejo. ¿Cuándo ha entrado?

-Chico, estoy preocupado. (HABLA DE FORMA INCOMPRENSIBLE)

-Lo siento, señor Cangrejo, ¿podría repetírmelo?

-Por supuesto. He dicho que estoy preocupado.

(DICE ALGO) -Es lo que había entendido.

Ahora permítame que dé la réplica. (GRITA)

Atrás, te lo advierto. -Estás portándote como un tonto.

-No, no me comas. Soy muy empalagoso. (GRITA)

¡Cielo santo, están por todas partes! (GRITA)

-Eh... (GRITA) -¡Ah!

-Te dije que esa camisa era horrible.

(GRITA) -¡Ah!

No, quiero vivir. ¡No! ¡Quiero vivir!

Señor Cangrejo, ¿qué está pasando? Mire donde mire,

veo cangreburguers asesinas. -Ya. Estoy seguro de que no es...

...nada que el trabajo no solucione. Aquí está tu espátula.

-¿Espátula? -Y aquí está la parrilla.

-¿Parrilla? -Aquí tienes unas burguer para...

(GRITA)

-Puede que después de todo haya algún problema.

-¿Qué significa eso? -Significa que algo te pasa...

...en la cabeza. Creo que deberías ver a un profesional.

-¿A un luchador? -No, a un psiquiatra.

-¿Dónde voy a encontrar yo un psiquiatra?

Eh, mire esto. Doctor Peter Lankton, psiquiatra especialista.

Fobia a las burguer cangreburguers. ¡Caramba! No sé, señor Cangrejo.

Perdería horas de trabajo si fuera... (GRITA)

Bueno, parece que es aquí.

Eh... Hola. ¿Doctor?

-Entre, señor Bob Esponja. Por favor, tome asiento en el sofá.

Bien. (RÍE) Descarguemos toda la información...

...dañina de su cabecita amarilla. -Es usted más pequeño...

...de lo que imaginaba, pero supongo que así serán los loqueros.

¿Crees que tengo esperanza, doctor? -¿Dices esperanza? Cuando ponga...

...mis manos en esa fórmula, no habrá esperanza para ninguno.

(RÍE) Quiero decir que estará curado en un periquete.

-¡Oh, bien! -Comencemos con un ejercicio fácil.

-¿Las canicas? -Quiero que cierre los ojos.

Más fuerte, más fuerte. Demasiado fuerte.

Ahora dígame lo que ve. -Veo burguer.

Cangreburguers gigantes. -Bien, ¿y de qué están hechas?

-De odio. -Me refiero a los ingredientes.

Sus apestosos ingredientes. -Vienen a por mí.

¡No, no, no! ¡Atrás! -Espere.

¿De dónde ha sacado ese piano?

Vamos a intentar otra cosa. Voy a decir una palabra y quiero...

...que diga la primera palabra que se le venga a la cabeza.

¿Listo? -Estoy listo.

-Trabajo. -Trabajo.

-Espátula. -Espátula.

-Pan. -Pan.

-Verá. La clave está en decir una palabra distinta a la que yo digo.

-Vale, ya lo he cogido.

-Patata. -Patatán.

-Tomate. -Tomatón.

-He colocado aquí unas cartas con palabras. Estas palabras son...

...ingredientes de cocina comunes. Quiero que las distribuya...

...en el orden que usted elija. Podría ser un poema...

...o una fórmula secreta. No sé, sí, una fórmula secreta.

Bien, hagamos eso. Sí.

-Me está poniendo nervioso. -¡Oh, vale!

Estaré por aquí entonces. -He terminado.

Las he colocado como un piano.

-Ya que su mente se ha resistido hasta ahora a todas las técnicas...

...mentales, me veo obligado a recurrir al método más potente...

...que poseo para curarle. -¿Fibra?

-No, hipnosis. -Hipnosis.

-Ahora observe fijamente este reloj.

Cuando cuente hasta tres, se quedará profundamente dormido.

Una, dos, tres.

(RONCA)

-Esto funciona.

Ahora, cuando chasquee los dedos, se despertará y me dirá la fórmula.

(CHASQUEA LOS DEDOS)

¡Eh, despierte!

(TOCA LOS INSTRUMENTOS)

¿Qué otra cosa suena alta y estridente?

(Móvil)

¿Por qué no se despierta?

(CANTA) "La, la, la, la."

(GRITA)

-Ñam, ñam.

-¿Dónde estoy?

(LLORA)

-Eh, Bob Esponja. He oído que estabas mal de la cabeza,...

...así que te traigo esta galleta. -Vaya, gracias.

-Y un batido de chocolate. -El rey de las bebidas lácteas.

(Vaso roto)

¡Oh, Burguer! Me alegro tanto de que volvamos a ser amigos.

-Recuerda, Bob Esponja, siempre estaré contigo. Aquí dentro.

-¿En mi corazón? -En realidad, en tus arterias.

Ahora hazme un favor y despierta. Despierta.

-¡Despierta ya!

(BOSTEZA) -Ha funcionado. Estoy curado.

-Pero ¿y la fórmula? -Tiene razón.

Será mejor que vuelva al trabajo. Gracias por todo, doctor.

-No, es todo mentira. ¡La terapia no funciona!

Sigue enfermo. ¡Muy, muy enfermo!

-Me alegro de ver que tu cara ya está arreglada.

-Necesitaba dormir, eso es todo. -Bueno, no habrá más turnos...

...de 24 horas seguidas, porque 23 son suficientes.

(RÍE) -Qué gracia, señor Cangrejo.

(RÍEN)

-No, en serio. Vuelve al trabajo.

LA CONCHA DE UN HOMBRE

-Con cuidado.

Perfecta. -¿Está listo ya el pedido...

...número cinco, Bob Esponja? -Un segundo, Calamardo.

Bueno, burguer cangreburguer, es hora de que te vayas.

Has crecido tan rápido. Me prometí a mí mismo que no haría esto.

(LLORA) Llévatela, Calamardo. Llévatela.

-¡Oh, Dios! Número cinco. Cinco. -Soy yo.

Mis felicitaciones al chef. (RÍE)

¿Hola? ¿Qué es eso?

(GRITA) -Ve fuera, chico.

-Señor Cangrejo... ¡Ah!

-No descubrirás dónde está mi escondrijo.

-¿Qué es un escondrijo? -Es donde escondo mi tesoro.

-¡Ah! -Cógelo.

-Vamos a llevarlo a mi oficina. Rápido.

-¿Qué hay dentro, un tesoro? -Se le puede llamar así.

Es mi baúl de recuerdos de mis años de la Marina.

-¿Por qué ha desenterrado su baúl de la Marina?

-Mis compañeros de la Marina y yo celebraremos una reunión...

...y quería ponerme mi viejo uniforme.

-¡Guau! Mire qué cosas más guays. ¿Qué es eso?

-Es mi primer tatuaje. -Bonito.

-Y este es mi trofeo de fuerza. -¿Cómo lo ganó?

-Siendo el más duro de los duros. -¡Guau! ¡Oh!

¿Quiénes son esos tipos? -Mis colegas.

El grupo más duro que ha navegado por los mares.

Aquí estamos el viejo Ojo de Hierro, Chuleta,...

...yo, Panza Torpedo y Mandíbula Cerrada George.

-¿Tenía usted también un mote, señor Cangrejo?

-Por supuesto. Yo era el viejo Cangrejo Abdomen Acorazado.

-¿En serio? -¿No te lo crees?

-Supongo que entonces estaba más delgado.

-¿Ah, sí? Este es mi uniforme de cadete.

Prepárate para comerte tus palabras porque no he cogido más que...

¡Uh! ...un par de kilos.

De acuerdo, puede que esté un poco más gordo,...

...pero sigo siendo el más duro. Adelante, dame un puñetazo.

-¿Quiere que le dé un puñetazo en el estómago?

-En el estómago, no. En el abdomen acorazado.

-¡Guau! Se me ha desintegrado el brazo entero.

-Aún lo tengo. Ahora sé buen chico. Ve a dejar tu puesto limpio...

...y ordenado. Deja a este viejo lobo de mar que se deleite...

...con sus recuerdos. -Sí, señor.

Muy bien. Dejemos este sitio limpio y ordenado.

¡Chicos! Arriba, gandules.

A los puestos de combate. Todos a cubierta.

Preparad un plato que sea todo sabor.

Ketchup y mostaza a proa.

Una burguer cangreburguer lista para cortar amarras.

-¡No!

-Señor Cangrejo.

¿Señor Cangrejo?

Hola, ¿señor Cangrejo?

¿Está usted bien? ¿Está dormido?

¡Ah, señor Cangrejo!

No le huelo el pulso. ¡Ah! ¿Qué es eso?

(Llantos)

-¿Hay alguien ahí?

-No me mires. -Señor Cangrejo.

-¡Déjame! -¡Ah! Está vivo, y desnudo.

(LLORA)

-He mudado. -¿Qué es "mudado"?

-Cuando un cangrejo se hace demasiado gordo y es más grande...

...que su concha y la pierde. -¡Hala!

-Cangrejo Abdomen Acorazado no puede ir a una reunión así.

Todo rosa, blando y poco viril.

Estoy gordo y sin abdominales. (LLORA)

-Percebe. -Bob Esponja.

-Perdone mi lenguaje, pero se comporta como si nunca hubiera...

...habido un hombre en esa concha. El cangrejo de la Marina...

...era valiente. No dejaría que algo tan insignificante...

...como perder la concha le parase. -Sí.

-A quién importa lo tonto, rosado y carnoso que parezca.

Lo nada amenazador, empapado y flácido que está, lo...

(LLORA) -No puedo ir a ninguna parte.

¡Estúpida, asquerosa!

(GRITA)

-¡Guau! Sí que está oscuro aquí dentro.

¡Ah! Mire, señor Cangrejo, soy usted.

-Bob Esponja, eres un genio. -Me alegro de que haya entendido.

Lo que importa no es el aspecto exterior, sino lo del interior...

-No, cerebro de percebe. No hablo de tu estúpida metáfora.

Tú y mi concha, eso me ha dado una idea.

Puedes ir tú a la reunión y hacerte pasar por mí.

-¿Voy a ser un compañero de la Marina?

-Necesitarás algún tiempo para aproximarte a mi personalidad.

-Eso está chupado. Calamardo y yo lo llevamos haciendo...

...a sus espaldas desde hace años. -Muy bien. ¿Qué sabes hacer?

-Mírame, soy el señor Cangrejo. Adoro el dinero.

-¡Ja! Vaya, no está mal. -Una vez gané un maratón...

...porque alguien dejó caer un céntimo en la línea de meta.

-Ese soy yo. (RÍE) -Todas las noches arropo...

...a mi cartera y le cuento un cuento. Buenas noches, cartera.

-Muy bien. Ya lo he cogido.

-Oh, ¿qué dice? ¿Mi hija Perla necesita una operación?

La haré yo y me ahorraré un dinero. (RÍE)

-Ya vale, Bob Esponja.

-Allá vamos. ¡Caramba!

Nunca había visto unos hombres de la Marina tan viriles.

Tan fuertes, tan valientes, tan listos.

Yo soy uno de ellos. -No, no lo eres.

No lo estropees, Bob Esponja. -No le decepcionaré, señor.

-Cangrejo Abdomen Acorazado, ven a unirte con tus viejos...

...compañeros de brindis. -Voy, voy.

-Pero qué he hecho. -Bien, chicos.

Dejemos que el SS guíe esta H anclas aquí.

(TODOS) -¡Sí! -He creado un monstruo.

-Aquí tienes un poco de ponche. Aún te gusta la piña, ¿verdad?

-¿Que si me gusta? Vivo en una. (RÍEN)

-Este viejo cangrejo sigue tan macho como siempre.

-No me lo puedo creer. Bob Esponja lo está consiguiendo.

-Abdomen Acorazado, el viejo Ojo de hierro se muere por golpear...

...tu legendario estómago. -Si eres lo bastante hombre...

-Esto podría acabar mal. -Dispara los torpedos. ¡Ah!

-¿Qué me dices, Cangrejo? Igual que en los viejos tiempos.

-¿Un diente? -Dientes. Eso sí que es ser fuerte.

-¡Ah! (TODOS) -¡Oh!

¡Bien!

-Lo ha hecho.

-Muy bien, chicos. Es hora de dar el trofeo a la resistencia...

...viril a un hombre cuya fuerza ha resistido la prueba del tiempo.

Ese hombre es Eugene Cangrejo Abdomen Acorazado.

Ven aquí, Cangrejo. (TODOS) -¡Bien!

-Esta es la mejor noche de mi vida. Mis amigos aún piensan que soy...

...viril y no tengo que avergonzarme de mí mismo.

-Gracias a todos por el trofeo. (RÍE)

(TODOS) -¡Habla, habla! -Yo...

-Di algo. -Dejad que os cuente...

...una historia de hombres. -Así se hace, chico.

-Pues estaba yo en los campos de medusas...

-Estoy perdido. -Mis reservas de jabón...

...de burbujas estaban peligrosamente bajas,...

...y mientras soplaba mi última burbuja...

-¿Ha dicho campos de medusas? -¿Soplar burbujas?

-Eh, ¿qué hacías tú en los campos de medusas?

-Pues cazar medusas, claro. (TODOS) -¿Eh?

-Llamada para el señor Cangrejo.

Baja del escenario. -Me tengo que ir. Gracias.

-¿Dónde te crees que vas?

Todo el mundo sabe que hay dos cosas que el viejo...

...Cangrejo Abdomen Acorazado no haría nunca.

-¡Oh, no! -La primera es gastar un céntimo.

Y la otra es irse sin darle al viejo Panza Torpedo...

...la oportunidad de darte una de sus mundialmente famosas...

...embestidas de acero con la panza. (RÍE)

-Oh, creí que habíais descubierto mi artimaña. Quiero decir...

¿No creeríais que iba a coger este trofeo de fuerza sin recordaros...

...por qué me lo habéis dado a mí? Chicos, como la primera vez.

¡Vamos a ello! No te cortes. Da con todas tus fuerzas.

-No puedo mirar.

(GRITA)

-¿Abdomen de acero?

(GRITA)

-Bueno. (RÍE) (GRUÑE)

-Creo que cogeré mi trofeo de resistencia viril e iré a casa.

Hasta otra, chicos. -¡No!

Él no es Eugene, el Cangrejo. Soy yo.

(TODOS) -¡Oh! -Muy bien, chicos. Miradme bien.

Esto es lo que soy.

He mudado de concha y soy vulnerable. (LLORA)

Pero no cazo medusas ni soplo burbujas. Perdona, Bob Esponja.

-Tranquilo, señor Cangrejo. -Venga, chico. Vámonos a casa.

-Espera un momento. Has olvidado una cosa.

-No lo entiendo. -Admitir que has perdido...

...tu concha ha sido lo más duro que he visto en mi vida.

Yo tengo que hacer una confesión.

Son falsas. (AMBOS) -¿Qué?

-Mirad aquí. -¿Tu también, Panza Torpedo?

-En realidad, me quitaron el torpedo hace mucho tiempo.

-Y estos no son los mismos dientes que tenía en la Marina.

-Mi ojo de hierro en realidad está hecho de formica.

(RÍEN)

-Mire eso, señor Cangrejo. Todos sus amigos tenían algo que ocultar.

-Sí, pobres imbéciles. Al menos, mi concha volverá a crecer.

(RÍEN)