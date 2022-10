MADERA DE CALAMAR

-Me encanta despertarme a mi propio ritmo, sin la ayuda...

...del despertador. Eh... -Buenos días. He esperado...

...a que dejaras de dormir como pediste. ¿Tienes algún plan?

Muy bien, Calamardo, te veo luego.

(CANTA) Hola, ¿quieres jugar?

-No, y déjame en paz. -Vale, Calamardo, hasta luego.

-Lienzo en blanco. Infinitas posibilidades. Todos los colores...

...del universo ocultos en mi paleta. El artista...

...está listo para crear y... -Calamardo, ¿quieres jugar?

Vale, hasta luego.

(Música clásica)

-Quizá encuentre la soledad en la palabra impresa.

-Calamardo, ¿no quieres jugar?

Vale, Calamardo, hasta luego.

(Portazo)

(TARAREA)

-¡Ah! -Hola. ¿Quieres jugar al escondite?

-Vale, tú te escondes primero. ¡Oh, no! ¿Dónde ha ido?

Seguro que gana. La derrota nunca ha sido tan dulce.

(Teléfono)

¿Dígame? -¿Qué tal un ahorcado?

-¿Qué tal si cuelgo? Esto significa el fin de mi disfrute.

-¿Qué tal un escóndete Cangrejo ermitaño? Calamar lo dice,...

...robar el beicon, leones marinos dormidos, tiburones y peces,

hundir en submarinos, reyes y reinas...

Nunca había jugado a esto, ¿cómo se llama?

-Se llama nunca jugaré contigo jamás.

-Algo me dice que Calamardo no quiere jugar hoy.

¡Ya está! Si no puedo jugar con el de verdad me fabricaré uno.

-Creo que por fin este bobo lo ha entendido. No quiero verle...

...ni oírle ni quiero... (HACE RUIDO)

Bob Esponja, ¡para ese jaleo! Abre esa puerta si no quieres...

-Hola, Calamardo. -¡Ah!

-Calamardo, soy yo, mini Calamardo. -¿Qué estás haciendo?

-Hola, Calamardo. -¿Pero qué conspiración es esta?

-Salúdale, ya sabes lo sensible que es.

-Hola. Bob Esponja, ¿qué es lo...? -Calamardo prefiere que...

...se dirijan a él por su nombre completo.

-Hola, Calamardo. -Qué tiempo más maravilloso, ¿eh?

-Bob Esponja, ¿qué significa esto? -Ha hecho un sustituto tuyo,...

...yo, para que cuando tú no quieras jugar, pueda hacerlo yo.

-¿Tú me sustituirás cuando Bob Esponja quiera jugar...

...a un juego estúpido? -Sí.

-¡Gracias!

(RÍE)

-Tres palabras.

Título de película.

"12 medusas furiosas".

-¿Cómo lo haces? Acertaste de nuevo, Calamardo.

Eres todo un maestro. -Calamardo, pareces diferente.

¡Caramba! ¿Has hecho ejercicio? -La verdad...

-¡Espera! ¡Ya lo tengo! Te has afeitado la barba.

-Bien, ¿quién ha pedido la burger cangreburger...

...y quién la burger cangreburger?

¿Lo ven?

Porque las dos son cangreburger.

(RÍE) -Muy buena, eres como un rayo de sol.

¿Listo para otro fabuloso día de trabajo...

...en el Krustáceo Krujiente? Por supuesto, me encanta trabajar.

-¿Quién es ese que está con Bob Esponja?

-No lo sé, pero ¿no es atractivo? -Sí, es atractivo.

(MURMURA) (CARRASPEA)

-Disculpe, señor, ¿qué desea? -No, no me gusta su actitud.

¿Es esto lo que Krustáceo Krujiente llama servicio amistoso?

-Perdone, señor, ¿qué desea tomar? -Eso está mejor. Por fin...

...un camarero con buena actitud. -Muchas gracias.

-Tomaré ocho docenas de sus mejores hamburguesas,...

...pero que ese cara de acelga no las toque, podría contaminarlas.

-Muy bien. Adelante, haz mi trabajo.

Está empezando a gustarme este mini Calamardo.

Hace mi trabajo, me quita Bob Esponja de encima.

Podría llegar a acostumbrarme. -Listo el pedido.

-Muy bien, Bob Esponja, siempre encantado de ayudar.

-Aquí tienes, amigo. A por ellos, tigre.

-Bien, ¿quién quería la burger cangreburger...

...y quién la burger cangreburger? (RÍEN)

-¿Qué? ¡Esa broma es mía! -Vaya, cariño,...

...este nuevo mini Calamardo es la bomba.

-Y un gran camarero, cariño. -Tienes razón,...

...mucho mejor que ese viejo y desastroso Calamardo...

...a gran escala. (MURMURA)

-¡Sí! Trae a ese pequeño aquí y deja que le dé una propina...

...de 300 euros. -¿Qué?

Muy bien, ¡se acabó el descanso!

¡Vaya, de vuelta al traba...!

-Espera un segundo. -Oh, señor Cangrejo.

Calamardo, siento decirte esto... Bueno, no tanto.

Mis clientes prefieren al nuevo Calamardo más pequeño...

...y yo también porque me hace ganar dinero.

Te voy a cambiar a ayudante de cocina de inmediato.

Ahora cierra el pico y observa.

-Hola a todos, soy Calamardo y me encanta bailar.

-A mí me encanta ver a la gente bailar mientras como. ¿Quién más?

¿Quién quiere que baile para entretenernos?

(ACLAMAN) -Pues vaya, de acuerdo.

(Música clásica)

-¿A qué viene tanto barullo? ¡Esos movimientos son míos!

¡Tachán! -Hablando de falta de talento...

-Calamardo debía operarse para reducir su tamaño,...

...así bailaría mejor. (RÍEN)

-¡Ese mini Calamardo!

(Música clásica)

(Aplausos)

(GRITAN)

(GRITAN)

-¡Todo el mundo a bailar!

-Pues ha sido horrible. (ACLAMAN)

Me ha robado mis bromas, me ha robado el trabajo,...

...¡me ha robado mi ovación!

Pequeño demonio de madera, ¡deja de robarme la vida!

-¡Alto! No le rompa la cabeza a mi nuevo cliente, por favor.

No sabe lo que está haciendo. Está loco. Tenga piedad.

-Espere, le he visto antes.

Usted es el agente musical de mi clarinetista favorito.

-Saludos, soy Myron Finklefish, gerente de talentos...

...de la discografía Burbuja Rizada.

-¿Ha venido a firmar un contrato conmigo?

-Eso es un enorme N-O. Pero este pequeñín es...

¡Yuju, yuju, bueno!

Le daré un contrato de 1.000.000 de euros y un traje de lentejuelas.

-¿Un traje? Eso me lo debían ofrecer a mí.

¿Por qué llevarse a una copia barata...

...cuando puede tener al original?

¿Y ahora dónde firmo? (RÍE) -Sí, sí, ya, chico.

-Bueno, mini Calamardo, creo que se acabó.

Nos lo hemos pasado bien haciendo payasadas y bailando...

...como dos mariposas alocadas. ¿Te acuerdas?

-Sí, fueron buenos tiempos. (SUSPIRA)

-Pero creo que es hora de que sigas tu camino, ¿no?

Hacia pastos más verdes. "Arrivederce, mon frère".

-Muy bien, chico, seremos la sensación.

A ti te veremos en los premios Almeja.

O no, creo que no. (RÍE) (TOSE)

(LLORA)

-¡Adiós! ¿Qué pasa, Calamardo de tamaño real?

-¡Mis sueños hechos añicos!

Pero al menos no tendré que volver a ver a ese mini Calamardo jamás.

-Sí, tengo algo aún mejor: otro yo.