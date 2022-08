Y tienes derecho a permanecer en silencio.

¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja! -¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"¡QUÉ HORROR, UN ERIZO!"

(SILBA)

Oh, lo he puesto todo perdido. Y eso significa...

¡Que hay que limpiar!

¡Mis ojos!

¡Mi espray!

Oh, no, se ha metido...

¡Rodando debajo de la plancha!

Puedo hacerlo.

(Música tensión)

No.

¡Ajá, ya te tengo!

(GRITA) ¡Un erizo!

En este antro nunca pasa nada. ¡Cala...!

Por qué lo diría... ¡Mardo!

(Teléfono)

Crustáceo Crujiente. ¡Socorro!

¡¿Qué?!

¡Socorro!

¿Por qué gritas, Bob Esponja? ¡Un erizo!

(GRUÑE)

(LOS DOS) ¡Señor Cangrejo!

¿A qué viene este jaleo? ¡Hay un erizo en la cocina!

¿Qué estás diciendo? El Crustáceo Crujiente

es el modelo de limpieza de locales de comida rápida.

Una erizo no se atrevería a posar sus espinas en este establecimiento.

(GRITA)

(Música tensión)

La plancha sigue encendida, ¿verdad?

(GRITAN)

¡Ahí está! ¡Lo cogeré!

Lo tengo.

¡No te muevas!

¡Te pille, plaga espinosa!

(GRITA)

¡Calamardo, no dejes que entre en el comedor!

¡Eres la última línea de defensa! Sin problemas.

¡Esto es horrible!

No se debería poner tanto kétchup a una burguer cangreburguer.

(LOS TRES) ¡Oh!

Creo que voy a vomitar.

¡Uf, qué poco ha faltado!

Por suerte, nadie se ha fijado en el erizo.

(TODOS) ¡Erizo!

-Por fin tengo un plan infalible para robar la fórmula secreta

de la burguer cangreburguer.

El Señor Cangrejo nunca me reconocerá con estas gafas.

¿Qué caballos de mar sucede aquí? Plancton, lo que faltaba.

¡Largo, bribón, ya tenemos bastantes plagas aquí!

¿Plagas? ¿Qué estas diciendo?

¡Ah, un erizo!

¡Odio a esos bichos! Así es imposible.

Con ese bicho corriendo por ahí no podré robar la fórmula secreta.

Te propongo una tregua, Señor Cangrejo.

Te ayudaré a librarte de esa criatura,

y prometo no robarte la fórmula secreta hasta que se haya ido.

Palabra de bribón.

Quizá haga falta una plaga para atrapar otra. Trato hecho.

Pero sin trucos, o te convertirás en el especial del chef.

No te preocupes.

Karen.

No, no la tengo. ¿Por qué te molestas en preguntar?

Ah, ya.

Mira, ¿podrías enviarme a mi robot asesino?

No, el otro.

(SUSURRA) Yo también te quiero, robalita.

¡La ayuda está en camino!

¡Contempla a tu campeón!

¿Esa chatarra?

Espera, aún no lo has visto en acción.

Lo ajustaré para esta presa.

No.

(ROBOT) -Dinero, dinero, dinero. -Este tampoco.

¡Ajá, bingo!

¡Ya tienes tus órdenes, ataca!

¡Oh, eso no!

(GRUÑE)

¡Maza, por favor!

Vale, quizá el robot asesino no fuera la mejor idea.

¿Eso crees? ¡Bob Esponja! ¡Diga, señor!

Eso monstruito sigue aquí. Abre la caja y lo meteré dentro.

¡A la orden, capitán! Allá voy.

(GRITA) ¡Mi dinero!

¿Lo he cogido? Oh...

Señor Cangrejo...

(GRITA)

¡No, no, no, no, no, no!

¡Ah, sí! ¡Mi preciado y suculento cactus de Neptuno!

Ya estás a salvo.

¡Oh!

Mire, Señor Cangrejo, ¿está pensando lo mismo que yo?

No sé si me gusta lo que tramáis.

Cactus. Cactus.

Cuchara. Cuchara.

Plancton. Plancton.

Oh, vamos, tiene que haber un modo mejor.

Espray. Lata de espray.

(TOSE)

Creo que nuestro precioso señuelo necesita algo más.

Oh, eso.

Entra ahí, Planctonela, y engatusa a ese asqueroso

para que salga de mi sustento.

Solo te ayudo para volver a mis planes de dejarte sin blanca.

¡No te preocupes, Plancton, estamos al cien por cien contigo!

Y este atuendo es un cien por cien humillante.

¡Aquí, erizo! ¡Erizo, erizo!

¡Aquí, sucio y repugnante puercoespín!

¡Llevo pintalabios! ¡Vamos, ven aquí!

¿Qué ha sido eso? Mira bien, Planctonela.

Creo que nos vigilan.

¡Oh!

Eh, hola... (CHISTA) Sigue, Plancton.

Y continúa engatusándole. Muy bien.

Aquí, guapo.

Para ser un parásito, eres muy mono.

¡Más despacio, amigo!

¿Por qué no comenzamos con un paseo romántico fuera?

Lejos del Crustáceo Crujiente.

Y de su fórmula secreta.

¡Vale, vale!

¡Ay! ¿Qué clase de erizo crees que soy?

¡Ay!

¿Hay algo peor que ser perseguido por un furioso erizo de mar enamorado?

¿Cien erizos?

(GRITA)

¡Listo, aquí vienen!

¡Por todas las madre perlas! ¡Cierra las escotillas!

¡Es una estampida!

¡Vamos, dejadme salir!

¡Mami!

¡Vamos, abrid!

¡Socorro! ¡Sacadme de aquí! Pobre Plancton.

¿A quién le importa Plancton? ¿Y mi restaurante qué?

¡Lo he oído!

¡Ya basta! ¡Hay que acabar con esta locura!

Vamos a congelar este circo de monstruos.

Vaya, ¿quién lo iba a decir? Eso parece que los frena.

Será mejor que lo bajes al mínimo para estar seguros.

Eso bastará.

¡Oh, es precioso!

Vale, ya estoy listo. Allá va.

¡Deprisa, Calamardo! ¡Los tenemos!

¡Hecho!

¿Dónde los soltamos? No me importa,

siempre que sea lejos del Crustáceo Crujiente.

¿Qué le parece esto? ¡Sigue!

¿Y ahora? ¡Más lejos!

(Teléfono)

¿Así de lejos?

¡No, más lejos!

Bueno, se acabó este problema por hoy.

¿Crustáceo Crujiente? ¿Así de lejos?

¡No, más lejos! ¡Sigue!

Creo que ya es suficiente. Vamos, amiguitos.

Este será vuestro nuevo hogar. Corred, sois libres.

¡Oh, oh!

(GRITA) ¡Bob Esponja!

"DEFENSA CALAMARDINA"

(Cisterna)

(GRITA)

¡Calamardo! ¡Perdona, no te había visto!

¿Estás bien? (BALBUCEA)

¿Con qué inesperada pero totalmente predecible estupidez

me has arruinado el día esta vez?

Solo estoy practicando mis golpes de karate.

Después tendré una sesión intensiva con Arenita.

Arenita dice que nunca sabes qué criatura espantosa

puede estar acechándote detrás de cualquier esquina espantosa.

Vaya tontería. (GRITA)

Lo siento, Calamardo, pensé que eras una de esas criaturas espantosas.

Deberías aprender a defenderte, quizá te gustaría unirte a nosotros.

Pues...

No. Tengo cosas más importantes que hacer.

De acuerdo, Calamardo. Pásate más tarde

si cambias de opinión respecto del karate.

No lo haré.

(BALBUCEA) Hola, ¿hay alguien ahí?

¡No responder es una falta de educación!

¿Es que tiene algo en los oídos?

¡Ay, tengo que salir de aquí!

(Pasos)

(GRITA)

¡Bob Esponja!

(RÍEN)

Oh, espera, no lo entiendo.

¡Bob Esponja, abre!

¡Calamardo! ¡Deprisa, Bob Esponja!

¿Qué te pasa? Tienes... razón.

¿De verdad? ¿En qué?

En que los peligros acechan en cada esquina.

¡Ay!

Calamardo, solo es Gary.

Debería llamarte Sustito, ¿verdad, amigo?

Esto es grave, Bob Esponja.

Acabo de sufrir una agresión violenta.

¡No!

Tienes que enseñarme, Bob Esponja.

Enséñame el camino. El camino del karateka.

Querrás decir karateka. Lo que yo... decía.

SÍ, tienes potencial, joven alumno.

Pero con estos brazos tan blandengues

y esa flacidez en esta zona tenemos una dura labor por delante.

¿Podemos comenzar de una vez, Bob Esponja?

(HABLA EN JAPONÉS)

Quiero decir, ¿podemos comenzar ahora mismo, gran sensei?

Presta mucha atención, y recibirás la totalidad

de mi dominio del karate transmitido por la mismísima sensei Mejillas.

Ahora, observa. Observa y aprende.

Ejem, ¿qué más sabes? Eso es todo.

¿Todo? ¿Esa es la totalidad de tu dominio del karate?

Bueno, Calamardo, solo llevo un par de años estudiando.

Pero si lo que buscas es un conocimiento total del karate

deberías visitar a la sensei Mejillas.

¡Eh, iba a decir lo mismo!

Lo sé.

Ay...

No sé, Bob Esponja, con estos brazos tan blandengues

y esa flacidez en esta zona... Para, ya he pasado por esto.

¿Me vas a enseñar a vengarme de mi enemigo o no?

Eh, el karate no es para vengarse,

es un arte sutil que te ayuda a protegerte.

Sí, claro. Genial, repite conmigo.

(GRITAN)

Vale, como quieras.

Prometo emplear el karate solo para protegerme

y no para vengarme.

Prometo emplear el karate solo para protegerme

y no para vengarme.

Me da igual.

Bien, comencemos rompiendo unas cuantas cosas.

Así.

Me dio.

¿Una tabla? No me atacó ninguna tabla.

¡Sino un lunático trastornado!

Solo podrás protegerte bien si conoces la base.

Ahora, dale un golpe. (SUSPIRA) Como tú digas, sensei.

Es difícil, no te sientas mal si no lo consigues.

Estoy seguro de que puedo romper una tablita.

¡Brazos en alto, Calamardo! ¡Bloquea, bloquea!

¡Bloquea, bloquea!

La único que ese maniaco me arrojó fueron sus grandes y gordos puños.

Así se hace, Calamardo. La suerte del tonto.

SACO DE ARENA

Vamos, Calamardo, dale un buen golpe.

Vale.

¡Esto no funciona! Mi asaltante era dos veces más alto

y sus hombros eran 20 veces más anchos.

Los surcos de su frente eran del tamaño de unos bíceps.

Lo haremos más personal, Calamardo,

para ayudarte a sacar tu dragón interior.

¡Bob Esponja! ¡Eh, tenderillo!

¡Soy yo, un malhechor!

Ahora, dame la bolsa de comida antes de que la cosa se ponga fea.

¿Mi comida? ¡Tendrás que arrancarla de mis fríos y húmedos tentáculos!

¡Toma esto!

¡No conseguirás pararme, no me vencerás sin luchar!

Ay, ay, ay.

¡Ya te tengo donde yo quería!

¡La venganza será mía!

¿Venganza? ¡Calamardo Tentáculos,

te dije desde el principio que el karate no es para vengarse!

Lo siento, desde ahora ya no seré tu sensei.

¡Arenita, espera! ¡Necesito que me enseñes!

Esto es absurdo, nunca podré protegerme.

Debería comenzar a entregar mi comida a los delincuentes.

Por favor, aquí tiene, señor delincuente,

mi crema de col rizada sin procesar.

¡Arenita, por favor, tienes que ayudarle!

Solo quiere mantener a salvo sus algas azules orgánicas.

Va a emplear mis enseñanzas para la venganza, Bob Esponja.

¡Arenita, por favor! ¡Haré lo que sea!

¿De verdad? Bueno, Calamardo,

como una vez me dijo un sabio sensei, antes de dominar el karate,

uno debe conocer los movimientos de cada día.

(Música animada)

(SUSPIRA) Acabé. ¡Guau, qué maravilla!

(CHISTA) Te dejaste algo.

Bien, creo que el jardín ya está bien regado.

(CHISTA) Te dejaste algo. (GRUÑE)

Buen chico, Calamardito. Procura girar ese torso.

Arenita, no recuerdo que esto formase parte de mi entrenamiento.

Y no lo es, pero hoy es el día de la limpieza.

Así que se me ocurrió pescar dos peces en el mismo anzuelo.

(RÍEN)

¡Se acabó! ¡Me largo de aquí!

(GRUÑE)

¡Esto es una pérdida de...!

¡Vaya, lo he logrado! ¡He bloqueado las bellotas!

Te dije que para dominar el karate

solo tenías que controlar los movimientos de cada día.

(RÍE) Me parece increíble que lo hiciera.

Ahora, prueba esto. ¡Vale, vale!

¡Guau, lo logré!

Ahora podré proteger mis compras.

Soy un maestro del karate.

Bueno, no exageres.

Pero sí has demostrado ser merecedor del cinturón de competencia básica.

Bah, eso está muy bien.

Gracias, pero tengo que atender unos asuntos.

(RÍE) ¿Qué pasa?

Me encuentro en la misma oscura y aterradora calle de antes.

Bien, veamos qué es lo que ocurre esta vez.

¡Oye, tú!

Dejaré que lo pruebe.

Tan solo un aperitivo de lo que le espera.

(Música acción)

Este se llama Lavar las ventanas de Arenita.

¡Atrás, o te llevarás una buena, te lo advierto!

(JADEA)

Bueno, amigo, te lo advertí.

A este me gusta llamarle Sacar la basura de Arenita.

(RÍE) ¿Qué te parece mi sorpresita?

¡Ay!

¡Ahora, siente mi ira!

¡Toma esto! ¡Ah!

¡Y como golpe final, te aplicaré Regando el césped de Arenita!

Oye, hombre, ¿a qué viene esto?

Solo quería devolverte la bolsa de comida que te dejaste.

Oh, vale.

¡Arenita, lo encontré! ¡Está aquí!

Se te olvidó el cinturón, tonto.

¡Ah! Dios mío, ¿qué te ha pasado?

Le ha... karateado.

Después de todo lo que te dije sobre el karate para la venganza.

Qué vergüenza, Calamardo. Qué vergüenza.

No parece que se merezca el cinturón. Gracias por desmerecer mi confianza.

Me da igual, sigo siendo maestro de karate.

No me digas, ¿en serio?

Por supuesto. Cuidado con la cabeza.

Nunca lo habría pensado. ¿Qué quiere decir usted con eso?

Oh, nada. Es por los brazos blandengues

y la flacidez del vientre. ¡Ya está bien, ya me entero!

Un momento, ¿estoy detenido? Por supuesto.

