-Si queréis un mundo al revés. (TODOS) -Bob Esponja.

-¿Estáis listos? (TODOS) ¡Sí, Capitán!

-No os oigo. (TODOS) ¡Sí, Capitán!

-¿Quién vive en la piña debajo del mar?

(TODOS) -Bob Esponja.

-Absorbe de todo y puede explotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-Si queréis un mundo al revés. (TODOS) -Bob Esponja.

-Limpiad la cubierta y coged vuestro pez.

(TODOS) -Bob Esponja.

Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

HORA DE DORMIR

-Es hora de irse a dormir.

Gary, ya sabes que la curiosidad mató al caracol.

Ten cuidado con ese ojo errante, pequeño molusco.

Felices sueños, Gary. (RONCA)

(SUEÑA)

-¡Eh! Estoy aquí.

(RÍE)

Espera un momento, no tengo carnet de conducir.

¡Guau! Mi carnet de conducir.

No me lo puedo creer.

Desde luego es una buena foto.

Debería haberme dejado bigote.

¿Cómo se me ha olvidado la norma de circulación más importante?

Abrocharse el cinturón.

¡Eh! Desde aquí veo el Krustáceo Krujiente.

Doña Puff, por fin he conseguido mi carnet de conducir.

-Ni en sus mejores sueños, señor Esponja.

-¡No!

¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Ése soy yo? ¿O yo soy éste?

¿Estoy todavía soñando?

(Maullidos)

Éste debe ser el sueño de Gary. Voy a echar un vistazo.

¡Aaah!

¡Guau! Mira todos estos libros. ¿Dónde estará Gary?

¡Gary! ¿Eh?

Disculpe, señor, ¿ha visto a...? -Bob Esponja.

-¿Gary? -¿Cómo te atreves a invadir...

...la santidad de mis sueños? -Gary, puedes hablar.

-En los sueños no estamos sometidos a las limitaciones terrenales.

-¿Qué significa eso? -Ven.

Durante siglos se ha pensado en los sueños como en ventanas hacia...

...otra esfera. "Permíteme que no estropee ese sueño perfecto...

...con la mancha de la aurora, sino que ajuste mi noche diaria...

...para que pueda venir otra vez". Es de Emily Dickinson.

-¿Qué? -Aquí hay una que puedes conocerla.

(LEE) "Había un hombre en Bagdad que soñó con una maldad.

Y al rato de despertar creyó que todo era realidad."

(RÍE) -Gary, qué listo eres.

-¿Creías que mi concha estaba llena de aire caliente?

-Gracias por la información, vuelvo a mi propio sueño.

-Ten cuidado con ese ojo errante, pequeño porífero.

(Ronquidos)

-¿Me pregunto qué estará soñando Patricio?

No puedo resistirme.

Hola, Patricio. -Hola, Bob Esponja.

-Patricio, esto es un sueño, puedes hacer lo quieras.

-Sí. -Me refiero a cualquier cosa.

Mira, me puedo convertir en un rascacielos. Voy hacia arriba.

Puedo hacer un millón de dobles.

-Sí. -Oh, vaya me voy a otro sueño.

-Vale. Adiós, Bob Esponja.

¡Ah!

Caramba, era mi última moneda.

(Ronquidos)

-Esto va a ser divertido.

(APLAUDEN)

Calamardo.

Eh, Calamardo. -Bob Esponja.

(Tos)

-¿Por qué has dejado de tocar, Walter Amadeus Tentáculos?

-Sí, Su Majestad.

(LE SUSURRA ALGO A SU MAJESTAD) (RÍE)

-¡Bob Esponja! -Eh, no te he ordenado que pares.

Sigue tocando. Oye,

cuéntame otra vez esa historia del hombre de Bagdad.

-¡Bob...! (TODOS) ¡Oh!

-Esponja. -He venido a escuchar música,

si no satisfaces mi deseo perderás tu cabeza.

(SUSURRA) -Calamardo.

-Ni hablar. (SU MAJESTAD TOSE)

-Por favor, Bob Esponja, sin trucos.

-Confía en mí, Calamardo.

La, la, la, la, la, la.

(TODOS) ¡Oh! -Bob Esponja,...

-Pero, pero...

¿por qué has dejado de tocar esa hermosa música?

La, la, la,...

-Su música me emociona tanto...

...que temo que las lágrimas me manchen la enagua.

(APLAUDEN Y VITOREAN)

-Gracias, gracias.

-¿Qué instrumento es éste que produce un sonido tan bonito?

-Hasta luego, Calamardo. -¡Fuera!

(GRITAN) (RÍE)

-¡Huy, huy, huy!

-Estoy en casa de Arenita.

Esto parece divertido. ¿Me pregunto...? ¡Aaah!

-Hola, Bob, ¿qué te trae por aquí? -Hola, Arenita, ¿qué está pasando?

-Estamos en plena caída libre desde 3.500 metros, y aterrizaremos...

...en esa diana diminuta. -Parece un poco peligroso.

-No, siempre que hayas traído un paracaídas.

-Vale. -No, no un par de zapatos, Bob,

un paracaídas. -De acuerdo.

-Un periquito, no, para...

Un médico.

-¡Ah!

¡Ay! ¡Ay!

¡Huy! Muy bien, se acabó el meterse en sueños de otros.

¡Eh! (RÍE)

La casa de don Cangrejo.

¡Oh, Don Cangrejo! -¡Eh, Bob Esponja!

-Oh, Perla, éste es tu sueño. -Llegas justo para el té.

-Buscaba el de tu padre. -Está en la otra habitación,

los chicos no entienden la sofisticación del té,...

...¿verdad, señor Stuffy? -Adiós.

Seguro que los sueños de Don Cangrejo son más emocionantes.

-Ya te tengo, demonio resbaladizo,...

...estás ofreciendo resistencia. -¿Qué hace, Don Cangrejo?

-Pescar en el bolsillo de Neptuno. -¿De qué habla?

-Hablo del maldito y frío dinero, es la poderosa Moby Dólar,...

...¿la has visto, chico? La tengo, aquí viene. ¡Sopla!

-Mire, Don Cangrejo, son monedas. -El dinero suelto no importa,...

...coge la red. -¿Ésta?

-No, la red del dinero, está en mi bolsillo.

-Vaya, le queda muy bien el bigote, Don Cangrejo.

-Olvida eso y prepara la red. -¡Red lista, señor!

-¡Lo conseguí por fin! -Felicidades, Don Cangrejo.

-¡No, Bob, no la sueltes! ¡Cógela, Bob!

¡Cógela! ¡No!

-Ésta será una bonita historia de pesca, Don Cangrejo.

-Bob Esponja... -¿Sí, Don Cangrejo?

-¡Estás despedido!

(GRITA)

-Oh...

¡Eh, Plankton está soñando con Fondo de Bikini!

-Os veo... (GRITAN)

-Os veo... -Plankton.

-Os veo... ¡Ah!

(GRITAN) -¿Qué veo?

Es el Krustáceo Krujiente, hogar de la burger Cangreburger.

-Esto no es un sueño, es una pesadilla.

(GARY MAÚLLA) -Gary...

¡Gary, no! (GARY MAÚLLA)

-Gatito...

-¡Gary...!

Te tengo, Gary.

-Muévete, ahí va mi pie... (RÍE)

¿Eh? (GRITA)

-Un punto a mi favor. (RÍE) (GRITA)

-Bueno, supongo que tengo que dar algunas explicaciones.

¡No, no... en la cara no! ¡Ay!

(RONCA)

-Ha sido divertido,

pero me alegro de estar de vuelta en mi propio sueño.

(TODOS) ¡Bob Esponja...!

-¿Qué queréis de mí? Dejadme en paz, no...

No..." -¡Bob Esponja!

(GRITA) -¿Qué hacéis todos aquí en pijama, es una fiesta?

-No, no estamos en una fiesta. -Haznos un favor,

no te metas en nuestros sueños. (TODOS HABLAN A LA VEZ)

-Ya tenemos bastante con verte durante todo el día.

-¿Alguien tiene una moneda?

LA FIEBRE DE LA ESPUMA

(RONCA)

(Truenos)

-¡Oh!

Están lloviendo cangreburgers, sí.

(LE SUENAN LAS TRIPAS)

Un bocado de medianoche y de vuelta a la cama.

(GARY MAÚLLA)

-Oh... Duerme tranquilo, mi pequeño ángel.

(MAÚLLA)

-Aquí está.

No hay nada como la mantequilla de cacahuetes y miel...

...para ayudarte a dormir.

(RONCA)

(TIEMBLA)

(Sirena)

(TIEMBLA)

-La nevera... ay...

¡Ya está!

Oh...

Ay...

(TIEMBLA)

(MAÚLLA)

-Gary, no me siento bien. (MAÚLLA)

-No seas tonto, Gary, yo no cojo resfriados,...

...cojo la fiebre. (MAÚLLA)

-No, si tuviera fiebre me saldrían pompas.

Oh... (MAÚLLA)

-Ay, no puedo coger la fiebre, tendría que faltar al trabajo.

(ESTORNUDA) (MAÚLLA)

-No, Gary, me gusta llevar así los calzoncillos.

(MAÚLLA) -No estoy enfermo,...

...me voy a trabajar.

(ESTORNUDA)

-¿Qué pasa con esas cangreburgers? -Enseguida, señor.

-¿Qué te pasa? Estás más pálido que una cría de caballito de mar.

(MAÚLLA) -Eh, la fiebre.

-Aquí tiene la burger Cangreburger que quería.

(ESTORNUDA)

-Muy bien, estás demasiado enfermo para trabajar.

-No, estoy bien, de verdad. -Vete a casa y descansa,...

...no es nada personal, hijo,...

...pero no dejaré que le estornudes a la comida.

(TODOS GRITAN)

-Oh... Esperad.

-Oh, Gary, me siento fatal. (ESTORNUDA)

¿A quién quiero engañar? Tengo mucha fiebre,...

...te lo aseguro. (ESTORNUDA)

Mejor será que haga algo antes de que sea tarde.

(Teléfono)

-¿Diga?

-Arenita, estoy enfermo, ¿puedes acompañarme al médico?

-Claro, Bob Esponja, estaré ahí más rápido que un conejo...

...descalzo en una plancha grasienta en agosto.

-Arenita, gracias. (ESTORNUDA)

¡Ya voy!

-Hola, Bob Esponja, ¿te vas a esquiar?

-Estoy enfermo, voy al médico.

-¿Qué? ¡No puedes ir! -¿Por qué no, Patricio?

-Conozco a un tipo que conoce a un tipo que una vez fue al médico.

La consulta del médico es un lugar horrible.

-No puede ser tan horrible como tener fiebre. (ESTORNUDA)

-Sí que lo es, Bob Esponja, primero te hacen sentarte...

...en la sala de espera. -¿Ésa es la parte horrible?

-No. Después es peor. Te hacen leer revistas antiguas.

Entonces, el médico saca su estetoscopio.

-¡No! -¡Sí!

Es un aparato tan siniestro, tan frío...

Cuando toca tu piel desnuda...

-¡Ah!

¡No, el estetoscopio no, doctor! ¡No, revistas, no!

Patricio no quiero ir al médico.

-Exactamente. (ESTORNUDA)

-Ayúdame a curarme, por favor.

¿Querrías ser mi médico? -¿Para qué están los amigos?

(ESTORNUDA)

Me parece que tendremos que taponar estos agujeros.

Esto servirá.

Ya está.

¿Estás mejor?

-No lo sé.

(ESTORNUDA)

-¡Socorro, estoy encogiendo!

No, por favor, no me hagas daño. -Ya no hay pompas, Patricio,

tu tratamiento está funcionando. -¿Tú crees?

-Sí. A este ritmo estaré curado enseguida.

Voy a llamar a Arenita para decirle que no venga. Gracias, Patricio.

-Y decían que nunca serviría para nada.

-¡Ah! Mis dedos son demasiado grandes para las teclas.

Doctor Patricio, ¿podría llamar a Arenita por mí?

-Por supuesto, paciente Bob Esponja.

Hola, ¿Arenita? -Hola, Patricio.

-Te llamo de parte de mi paciente, Bob Esponja.

-Voy ahora mismo para llevarle al hospital.

-De eso quería hablarte; está bajo mis cuidados.

Así que eso ya no es necesario. -Bueno, iré a echar un vistazo.

Llegaré más rápido que un conejo... -¡Ya, ya, el conejo!

No te molestes, Arenita. Bob Esponja, rápido, viene Arenita.

Te tienes que curar rápidamente o te llevará al médico.

¡Allá vamos, estoy esterilizado!

¿Estás mejor?

¿Te encuentras ya mejor?

-La verdad es que no.

-¿Y ahora? ¿Y ahora?

-No.

Creo que no.

-¿Mejor? -No.

(GRITA)

-¿Y ahora? -No.

(GRITA)

-¿Qué tal ahora? -No. (GRITA)

-Hola, Bob Esponja.

-¡Es Arenita!

(ESTORNUDA)

¡No hay nadie en casa! -Patricio, abre la puerta.

Patricio, a veces no te entiendo.

(Estornudo)

Patricio, ¿dónde está Bob Esponja?

-No está aquí en este momento.

Deja tu mensaje después de oír la señal. (IMITA UN PITIDO)

-Bien, ahora dime, ¿desde cuándo tienes dos casas?

-Desde que me quedé sin sitio para poner mis cosas.

-Ya. ¿Desde cuándo tu casa tiene pies?

-Es mi casa móvil.

(ESTORNUDA) -Hola, Arenita.

-Parece que la terapia del barro está funcionando.

-Bob Esponja tiene que ir a un médico.

-¡No, le estoy cuidando muy bien! Enséñaselo, Bob Esponja. Di "A".

-"A".

-Está peor de lo que yo pensaba.

-¿Qué quieres decir? Está bien.

-Estoy bien, Arenita, de verdad.

(ESTORNUDA)

-Te voy a llevar al médico ahora mismo.

-¡Es mi paciente!

¡No puedes llevarle al médico!

-No seas tonto, Patricio. -¡Es mío!

-Bob Esponja, pronto te pondrás bien.

-¡Te salvaré!

-Estoy mejor, chicos, de verdad.

-Mira lo que has hecho, Patricio. -Todo iba bien...

...hasta que apareciste tú. -Deberían arrestarte por hacerte...

...pasar por médico. -Soy un buen médico.

-¡Ay! ¿Bob Esponja?

-¡Chicos, no puedo parar!

¡Ay! ¡Ay!

-Monedas brillantes.

-¡Ay! Don Cangrejo.

-¿Bob?

¡Alto!

¡So! ¡Para!

(ESTORNUDA)

-Bueno, señor Esponja, parece que tiene la fiebre de la espuma.

¿Está listo para su tratamiento?

-¿Me va a hacer leer revistas antiguas?

-No. Recibirá el tratamiento para las esponjas.

Huns.

-¡Ah!

(RÍE)

-Esto hace cosquillas.

Ya puedo oler otra vez. (RÍE)

¡Estoy como nuevo otra vez! Adoro al doctor.

-Su piruleta.

-Una piruleta.

Doctor, yo también tengo la fiebre de la espuma.

-Claro, doctor Patricio,

tenemos un tratamiento especial para usted.

-¡Oiga! ¡Oiga, espere!

¡Ay! Esto duele.