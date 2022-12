¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

# Él vive en la piña # debajo del mar.

# -¡Bob Esponja!

# -Su cuerpo amarillo # absorbe sin más.

# -¡Bob Esponja!

# -El mejor amigo que puedes tener. # -¡Bob Esponja!

# -Igual que los peces, # él puede flotar.

# -¡Bob Esponja! # -¿Listos?

# ¡Bob Esponja! # ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

# -¡Bob Esponja ya llegó! #

(CAPITÁN RÍE)

"EL GUANTAZO"

(Música animada)

GIMNASIO DE LARRY

PULSOS

Bienvenidos todos al club de pulsos "El ancla secreta".

-¡Ah! Uh, uh, uh...

(SE ESFUERZA)

Ríndete, viejo.

No eres más que un cangrejo de caparazón blandengue.

(GRITA)

(TODOS GRITAN)

¡Vencí, vencí!

(RÍE)

Es mi mano "atrapa-monedas".

(RÍE)

Hop, hop, hop...

Este viejo caparazón está listo para retorcer otra muñeca.

(RÍE)

¿Quién viene ahora?

Yo.

(SE ASOMBRAN)

¿Tienes algún problema conmigo, señor Cangrejo?

(RÍE)

Por cierto, se llama señor Cangrejo.

(RÍE)

No tengo ningún problema contigo, Plancton.

Por cierto, se llama Plancton.

Hop, hop, hop...

(RÍE)

(Campana)

Es el momento de tu humillación, croqueta de cangrejo.

Llevo meses entrenando para acabar contigo.

(RÍE)

¿Qué está pasando aquí? No puedo aguantar.

¿Tus últimas palabras?

Solo una...

Pardillo.

(RÍE)

(Campana)

(RÍE)

¡Bien!

Siguiente.

(SE ESFUERZAN)

Siguiente.

Vale...

Siguiente.

Siguiente.

(RÍE)

¡Soy el campeón!

Indiscutible.

(RÍE)

(Chirrido)

Te enterarás, señor Cangrejo, lamentarás el día en el que...

-¡Bien!

¿Por qué intento competir contra el señor Cangrejo?

Él siempre se pasa y yo siempre me quedo corto.

¿Cuándo conseguiré ganarle por la mano?

(Graznido)

¡Ya lo tengo!

Mi guante, mi grande y bello guante quebrantahuesos.

Gracias, almeja.

(Truenos)

(Electricidad)

(GRITA)

(Electricidad)

(Trueno)

El meñique se está moviendo. ¡Se está moviendo!

(RÍE)

(GRUÑE)

Veamos si el señor Cangrejo puede arrojar este guante.

(Electricidad)

(RÍE)

(RELINCHA)

(Galope)

(SE ESFUERZAN)

(BOSTEZA)

Quiero la revancha, señor Cangrejo.

Menudo rollo.

Si insistes...

Oh, no, un calambre en la mano.

¡Ahora no!

Por suerte tengo un sustituto de último momento esperando.

(PITA)

(Temblores)

(Gritos)

(Temblores)

0h...

(Campana)

(SE ESFUERZA)

¿Últimas palabras?

(RÍE)

(PITA)

Solo una: ¡pardillo!

(RÍE)

No, no, no, no, no...

(Gritos)

¡Tachán!

¡Un gran choque de manos por el nuevo campeón!

(APLAUDE)

(PITA)

En marcha, dedos inmundos. ¡Yija!

(Música tenebrosa)

Qué lástima que el señor Cangrejo no esté aquí para pillarme

con mi guante en la masa.

(RÍE)

¡Derriba las puertas!

(RELINCHA)

Esto también.

(GRUÑE)

Y ahora, a por la fórmula secreta.

¡Ábrete, sésamo!

(RUGE)

(GRITA)

No me desobedezcas. Te lo ordeno.

(ASUSTADO) No me hagas daño, Por favor.

(SUSPIRA ALIVIADO)

SALSA PICANTE

(GRITA)

(GRITA)

(Golpe)

Ay...

(Grito)

(Golpes)

Este guante va a destruir Fondo de Bikini

y me echaran la culpa a mí.

Odio la comida de la cárcel.

Pero no puedo parar a ese monstruo yo solo. Esto es una emergencia.

¿Caja de emergencia?

¡Qué oportuna!

(RÍE)

¿Cuál es su emergencia, señor?

Ay, hola, Plancton.

Necesito que me echen una mano enseguida.

No se preocupe, señor.

Sea la emergencia que sea, ya lo he visto todo.

(IMITA UN MOTOR)

(Cristales rotos)

Ay, eso no lo había visto nunca.

(Explosión)

Normalmente está inmóvil y en silencio sobre el Cubo de Cebo.

Quizá podamos hablar con él.

Hablar es fácil.

Pero necesito que pulses este botón cuando te diga.

Hola, "cara-puño". Prepárate para la aniquilación.

¡Pulsa el botón, Bob Esponja!

(RÍE)

¿Eh?

No puedo hacerlo, no puedo disparar al guante, se mueve.

(GRITAN)

¡He dicho que lo pulses!

(Pitidos)

¿Eh?

(GRITA)

Ay, ay, ay... ¿Por qué vuelvo a verte aquí?

Estoy ayudándote.

(RÍE)

Escúchame, Plancton, no puedes luchar contra un monstruo

así de grande con odio.

Solo puedes vencerlo con amor.

¿Amor?

Caray, qué brutal...

¡Vamos allá!

Estamos disfrazados.

Silencio, Bob Esponja, o destaparás nuestro guante.

Digo, nuestro camuflaje.

(GRITAN)

Oh...

(RÍE)

(RÍE)

Funciona, Bob Esponja. Está enamorado.

(RÍE)

Qué buen truco.

(RÍE)

Amor...

(Golpe)

(GRUÑE)

(SORBE)

La cuenta, por favor.

(GRUÑE)

(GRITA)

(GRITA)

Lo siento, Plancton.

Viniste pidiendo ayuda y te he fallado.

(LLORA)

No te preocupes, no tienes que quitarte los pantalones.

¿Eh? ¿Que no me quite los pantalones?

Eso, los pantalones. ¡Es una idea estupenda!

¿Estás loco? Te he dicho que no te los quites.

Tranquilo, ya verás.

# Oh, ¿quién vive en la piña # debajo del mar? #

Tú. ¡Bien!

(GRITA)

Gracias por los pantalones, Hans.

¿Pero podrías ayudarme con otro problema?

Siempre estoy dispuesto a ayudarte, Bob Esponja.

Choca esos cinco. ¡Choca esos cinco!

Ya lo entiendo.

Para atrapar a un guante grande necesitas una mano grande.

-Claro.

-Eres un genio, Bob Esponja.

Ese guante puede en cualquier sitio.

¿Cómo vamos a encontrarlo?

Veamos, si fuera un guante, ¿adónde iría?

-Ya lo sé.

MUNDO GUANTE

Papá, quiero eso.

-No, Timmy, ya tienes uno de esos guantes de juguete en casa.

-No digo este, sino ese.

(GRITAN)

(GRITAN)

(Gritos)

"Guantila", alguien tiene que enseñarte modales suecos.

(GRITAN)

(AMBOS) ¡Ataca, Hans!

(GRITA)

(Golpes)

(GRITOS)

Te reto a un duelo.

(SE ESFUERZAN)

Aséstale el clásico descarte de cinco, Hans.

Pero solo el amor vencerá al guante.

Mira, están jugando a piedra, papel o tijera.

Uno, dos... ¡Tres!

¡Sí! Nada vence a las tijeras.

Salvo la piedra.

¡Ay!

(SE ESFUERZAN)

Por Neptuno. Es una guerra de pulgares.

(Golpe)

(GRITAN)

(GRITAN)

(SE ESFUERZA)

No puedo vencer al guante, Bob Esponja, es demasiado fuerte.

Tienes que crear una distracción.

Conque una distracción...

Mmm... Mmm...

¡Oh! Eh... No.

Necesitamos un megáfono ya.

Yo soy un megáfono, mira.

Eh, "cara-dedo",

tu abuela era una bota militar.

(RÍE)

(ASUSTADO) No iba en serio.

Le vencí. ¿Cómo estoy?

(SE ESFUERZA)

Oh, encajan los dos como un guante.

(RÍE)

(IMITA A BOB ESPONJA) "Encaja como un guante".

-Ahora sí lo vencí, Bob Esponja, hasta mañana por la mañana.

Te traeré los pantalones.

(RÍE)

¡Eh, regresa! Ese guante es insustituible.

O no...

Esto es mucho más bonito que un guante.

Y para colmo es una bota militar.

Una bota, una bota, una bota, una bota...

(GRITA)

¡Bien!

"EL DESCANSO DE BOB ESPONJA"

(Música animada)

# Pirriparapapá # Pirriparapapá

# Pirri... # Parapapá #

¡Bob Esponja!

Suelta la espátula, marinero.

¿Qué ocurre, señor Cangrejo?

Según un señor muy amable de la inspección de trabajo

es la hora de tu descanso, muchacho.

¿Tenemos descansos?

¡Cangrejo!

(RÍE)

Claro que sí, muchacho.

Si no te doy un descanso de cinco minutos cada 20 años,

este hombre tan encantador me pondrá un multazo.

(RÍE) Encantado, señor.

Y no quieres que me multen... ¿Verdad?

¡No! Jamás.

Bien. Entonces quédate aquí y no digas ni hagas nada

durante cinco minutos... Y disfruta de tu descanso.

(RÍE)

Vale.

(SILBA)

(RONCA)

(SILBA)

¡Ay!

¡Bob Esponja! ¿Qué estás haciendo?

Acabo de ver una mancha.

No puedes trabajar durante tu descanso. Punto.

Recuerda las multas.

¡Lo sabía!

Llevo años sin quitarte el ojo de encima, Cangrejo.

Esta infracción te va a costar cara.

CRUSTÁCEO CRUJIENTE MULTAS

Creo que vamos a tener que tomar muchas medidas drásticas.

SALA DE DESCANSO DEL PERSONAL

¿Sala de descanso del personal?

¡No sabía que existiera!

(GRITAN)

(SILBA)

(Música dramática)

Oh, es precioso.

Como transportarse a un reino mágico en el más allá.

Lo que digas. Cinco minutos.

Espero que haya tiempo para disfrutar de todo.

¡Ay!

(Música de feria)

(RÍE)

Disfrutad del tiovivo,

mis pequeños amiguitos perritos calientes.

Y ahí viene la gran ola. Ay, ay, ay...

(Golpe)

Barrito.

(Música clásica)

Mmm...

Creo que esto en algún momento fue...

¡Crema de maíz!

Perdona, Bob. Yo era carne asada antes de caducar.

(RÍE)

Oh, pero qué tonto soy.

(RÍE)

¡Voilà! Mi grupo del cuarto de descanso.

Fregonini y la banda limpiadora.

Veamos si está todo bien conectado.

(Chispas)

Perfecto.

(Música animada)

¡Bravo!

(Música animada)

Oh... Música, no sabía que Crustáceo Crujiente

tuviera esto.

¡Oh!

(Música animada)

Adelante, pasen todos. Prueben el "funk", es fresco.

(Música funk)

¡Eh, esto me encanta! ¡Vamos! ¡Sí!

Oh, ¿dónde han ido todos mis clientes de pago?

¿Qué perc...?

¡Una fiesta!

No recuerdo haber cobrado a nadie por una fiesta en mi local.

(RÍE)

¡Marcha!

¡Basta! ¡Se acabó! Terminaron los cinco minutos.

Fin del descanso. Todo el mundo fuera.

Todo el mundo fuera. Fuera, fuera, fuera, fuera.

Esta vez has cumplido, Cangrejo. ¡La fiesta continúa en mi casa!

(GRITAN)

Ah, señor Cangrejo, ha sido divertidísimo.

Estoy esperando a que llegue el próximo descanso

dentro de 20 años.

(GRUÑE)

(SE ESFUERZA)

Bueno, me alegra de que lo hayas pasado bien,

muchacho, porque tienes que volver a hacerme ganar dinero.

Sí, señor Cangrejo.

(RÍE)

¿Dónde habrá ido Calamardo?

(SILBA) En fin...

Ay...

Eh, colega, ¿has visto mi tapa?