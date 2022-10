¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"EL GATO KENNY"

(Música)

Bob Esponja, ¿por qué no haces más burguer cangreburguer

y menos aspiradoras de agua?

(Música)

Nunca había contenido la respiración tanto tiempo.

Tres segundos, la próxima vez serán cinco segundos.

Como sigas así, perderás el conocimiento.

Cruzo los tentáculos. No será para tanto, Calamardo.

¿Qué está pasando aquí?

(Música)

Eso mismo te preguntaría a ti, chico.

Señor Cangrejo, sólo estaba emulando a la última obsesión televisiva,

el gato Kenny. El gato Kenny.

Por todas las almejas, ¿quién es ese?

Es el mayor atleta submarino que existe

sobre la mar salada.

Ha batido todos los récords conteniendo la respiración

caminando por el fondo del mar, yo solo quiero ser como él.

Esto es lo que hace,

camina así conteniendo la respiración.

Es una sensación, ¿no ha notado que he personalizado las lechugas?

No.

¿No ha examinado mi colección de revistas del gato Kenny?

¿No ha visto al gato Kenny en todos los canales conocidos

en Fondo de Bikini?

¿Y el dirigible del gato Kenny que vuela sobre el estadio Gato?

No me había fijado.

¿No lo ha visto en su cartera? ¿En mi cartera?

¿Qué ha estado haciendo ahí? Está en los billetes nuevos de 50.

Ese es el gato Kenny, una sensacionalidad.

Sí, y mañana vendrá a visitar Fondo de Bikini

con cientos de sus fans rabiosamente fieles.

¿Has dicho cientos? Igual incluso miles.

Oye, chaval, ¿no podrías intentar que el viejo Kenny

y su multitud de fans visitasen el Crustáceo Crujiente un rato?

Haré lo que pueda, señor.

(Música)

Bob Esponja, ¿no quieres tu casco de agua?

No es necesario.

Igual que el gato Kenny, mi héroe favorito, estoy bien.

(Música)

Si no vas a usar el casco, te sugiero que te des prisa.

Arenita, tú eres una especie de gato, ¿verdad?

¿Gato? ¿En qué sentido soy una especie de gato?

¿No son los gatos y las ardillas casi iguales?

Ambos somos mamíferos, pero ahí terminan los parecidos.

Los gatos son bribones, nada bueno.

Yo nunca me he fiado de ninguno de ellos.

De Kenny te puedes fiar, es el gato heroico

que contiene la respiración días enteros.

Siento aguarte la fiesta, Bob Esponja, pero eso es imposible.

Ningún animal que respire aire puede hacer eso,

ni siquiera yo.

Muy bien, Arenita, si esa es tu actitud,

no insistiré, quien podría envidiar la asombrosa capacidad pulmonar

de Kenny.

(Música)

(GRITAN) ¡El gato Kenny, el gato Kenny!

-¿No sabéis que Kenny no llegará hasta las 10?

De la mañana de mañana. 14 horas es muy poco margen,

debo trabajar todo el día. Caso perdido.

En la revista "Me encanta Kenny" he leído

que está tan acostumbrado a contener la respiración

que cuando sube a la superficie se le olvida respirar.

Eso sería como si yo olvidase.

Aquí está.

¿Has contemplado alguna vez la noche estrellada

y visto la cara del gato Kenny en el cielo?

No. Encuentra la constelación Mero

y la constelación Aleta Dorsal y luego entrecierra los ojos.

Deja que los rasgos vayan formándose.

No lo veo, últimamente Kenny se te ha subido, ¿no?

Kenny es maravilloso. Eh, hablando de Kenny,

pintémonos las caras para parecernos a él.

(Música)

Perfecto, somos los mejores fans de Kenny que hay.

Esto me da miedo. Amigo, fíjate en esto.

Bob Esponja, yo me voy.

Tu obsesión por Kenny se está volviendo cansina.

Pero no has visto mi calcomanía del gato Kenny.

No importa, hasta luego, Bob Esponja.

Bueno, supongo que está claro quién es el verdadero fan

del gato Kenny.

(Música)

Diez en punto, hora de Kenny.

Damas y caballeros, han llegado el momento

que estaban esperando.

El gato Kenny realizará una ronda de autógrafos.

(Música)

Gracias, Kenny. Kenny, sería para mí

muy importante que firmase mi espátula del gato Kenny.

Gracias, Kenny, eres tan auténtico.

(Música)

Oh, tienes hambre.

¿Qué te parece si nos vamos al Crustáceo Crujiente?

¿Habéis visto eso? Kenny acaba de hacerme

su gesto distintivo de de acuerdo, voy a desmayarme.

(Música)

Uno por uno, uno por uno, por favor.

El gato Kenny tendrá tiempo para hablar

con cada uno de ustedes.

Yo tendré tiempo para quedarme con todos los billetes.

Vaya, no estoy siendo un buen anfitrión.

Disculpe, siéntete como en tu casa, Kenny, quiero decir, señor gato.

Aquí tiene, los condimentos los pone la casa.

No se lo diga a nadie,

bienvenido a la familia del Crustáceo Crujiente.

Señor gato, ¿está bien?

(Música)

Señor Cangrejo, va a ser un día muy largo para Kenny,

¿le damos un minuto para que se asee?

Una idea estupenda, Bob Esponja.

Un gato limpio es un gato rentable, como digo siempre.

Por favor, hago uso de nuestras instalaciones de aseo.

Será mejor que regrese a la parrilla.

(Música)

Esto se pone muy incómodo después de un rato.

(Música)

Perdón, señor gato, pensé que te gustaría un mordisco de...

(GRITA)

(Música)

Porque llevaba máscara y botella de oxígeno,

sino no sería capaz de aguantar la respiración tanto tiempo.

(Música)

¿Cómo has podido, Kevin?

Me has roto el corazón.

Todo este tiempo creía en lo que hacías

y ahora descubro que solo era una farsa.

No, esto que piensas. No tengo espacio para pensamientos.

Sólo para lágrimas. Bob Esponja, espera.

(Música)

Me parece increíble haberme creído a ese farsante.

Bueno, hay que seguir adelante.

Supongo que ya no necesitaré la tarjeta del club de fans,

y tampoco estos pósters del gato Kenny.

Kenny, cómo has podido, eras mi ídolo.

(LLORA)

La verdad es que debería hablarlo con alguien

para no acabar deprimido. Bob Esponja, deja que te explique.

Sólo soy un gato con un sueño,

un sueño para regalar esperanza.

Escucha, sobre el agua no soy nadie, sólo otro gato molesto,

pero aquí abajo soy alguien especial,

alguien capaz de hacer feliz a los demás.

Si querer hacer un mundo más feliz me convierte en un delincuente,

entonces enciérrame y tira la llave, ten piedad.

De acuerdo, Kenny, te prometo que no lo contaré.

¿De verdad? Claro que sí.

Genial, gracias Bob Esponja, eres el mejor amigo que he tenido.

Ahora, si me disculpas, tengo que ir a firmar unos autógrafos.

Ha vuelto el gato de moda.

(TODOS) ¡Bien!

Muy bien, ¿estás listo para firmar estos billetes?

Quiero decir, a estos incautos, es decir unos autógrafos.

(TODOS) ¡Bien!

Es lo que el público consumidor quiere oír.

Señor, solo quiero decirle que es el personaje más inspirador

que mis amigos y yo hemos conocido.

Su capacidad de contener la respiración

ha cambiado nuestras vidas.

De nada, llevo 20 años conteniendo la respiración sin problema.

Tú también puedes, firmado Kenny, el gato de la apnea.

Hola, Kenny, ¿me firmas un autógrafo?

Me alegra conocer a otro ser de sangre caliente

capaz de contener la respiración allí abajo.

Sólo por curiosidad científica.

¿Cómo puedes mantener la respiración tanto tiempo?

No hace falta preocuparse de esos términos científicos

tan aburridos, Arenita.

Sólo estaba pensando, Bob Esponja, es que desafía

toda lógica científica.

Teniendo en cuenta que es un mamífero de sangre caliente

y que necesita oxígeno en el cerebro y en los pulmones para sobrevivir

más de tres minutos. Deberías mostrar más hospitalidad.

¿Qué mosca te ha picado, Bob Esponja? ¿Es que no puedo hablar

de lo que pasa desde un punto biológico?

Como el hecho de la falta de oxígeno oprime las cavidades pulmonares

y produce un nivel peligroso de monóxido de carbono en la sangre

que a su vez hace que la piel se vuelva de un azul fantasma

y al final quede inconsciente. -No puedo soportarlo.

Necesito oxígeno.

Sabía que era un farsante.

Regresen, muchas gracias, charlatán buceador.

También puedes olvidarte de los condimentos.

Vaya, Kenny, siento mucho haber arruinado tu carrera.

No pasa nada, Bob Esponja.

Tal vez este lío sea un aviso para que sea más sincero.

Tengo una idea, ¿los gatos detestan el agua, verdad?

Tú podrías ser el gato al que le encanta el agua,

así seguirás siendo especial. Me gusta.

-Lárgate de una vez.

No puedes fiarte de los gatos, ¿o son los perros?

"EL CANGREYETI"

(Música)

Calamardo. ¿Qué? ¿Tiene algún problema?

Mi problema es que no estás trabajando,

lo que significa que estoy perdiendo dinero.

Lo que significa que vas a perder tu trabajo.

Recuérdemelo otra vez, ¿eso es bueno o malo?

Lo digo en serio, Calamardo.

Ocúpate de la caja registradora. ¿Para qué cliente?

Te entiendo, pero aún así no te pago

para que sueñes con los angelitos, haz algo.

Coge una fregona, una escoba, un limpiaventanas,

incluso una espátula. De eso se encarga Bob Esponja.

(Música)

Motas de polvo en las ventanas, no se preocupe, yo me encargo.

(Música)

Creo que así está mejor, creo que los platos ya se han remojado.

(Música)

Lo perfecto de lo que decía, mantente ocupado.

Yo estaba ocupado intentando olvidar este lugar hasta que me despertó.

Como quieras, Calamardo.

Ya que no te molestas en tomar la iniciativa por ti mismo,

está claro que debo encargarte tareas.

Señor Calamardo, frote las paredes del Crustáceo Crujiente

hasta que reluzcan. Ya está hecho, señor.

(Música)

Muy bien hecho, chico, pero estoy intentando encargar

una tarea a Calamardo.

Bueno, hay que limpiar el conducto de humos.

Una idea excelente, Bob Esponja.

Calamardo, me gustaría que limpiase Hecho, señor.

Bonitas condiciones de trabajo, pero no, gracias.

¿Eso es todo? Igual prefieres restregar debajo de las mesas

para quitar los chicles. ¿Un empleado del restaurante

quitando chicle mascado? Eso está en contra

de las normas de sanidad. No si llevas guantes.

¿Le importa que le lleve esto a Patricio, señor Cangrejo?

Creo que Bob Esponja está familiarizado

con las tareas del Crustáceo Crujiente.

Lo que te deja a ti los trabajos extra

como limpiarme los zapatos.

Lo siento, no me queda betún. Pero a mí sí.

(Música)

Escucha, Calamardo, sea como sea conseguiré que trabajes

un día entero. No me importa lo que quiera.

No lo haré.

Vale, genial, si te niegas a trabajar,

entonces no puedo hacerme responsable.

¿Responsable de qué, señor?

(Música)

De una visita del Cangreyeti.

¿El Cangreyeti? Sí, todo el mundo

ha oído hablar del abominable Cangreyeti.

Tiene un largo pelaje blanco, sus abdominales perfectos,

y sus dientes rechinadores.

Todo el mundo sabe que sólo sale de su cueva de la montaña

para comerse a sus empleados.

Sí, su olor lo atrae, puede oler tu tufo

a cientos y cientos kilómetros de distancia.

(GRITA)

¿De qué me preocupo? Soy una esponja trabajadora y muy motivada.

Sí, pero eso no cambia nada, porque tu cercanía

a la pereza de Calamardo hará que te coma.

(GRITA)

Calamardo y yo somos como hermanos.

No mientas. Dejarás eso

cuando la gran fiera peluda venga a comerte.

(RÍE)

Sí, ahora escuchad.

El jefe cangrejo va a irse un minuto,

pero quiero que esta colada esté hecha antes que regrese.

El Cangreyeti olerá nuestra pereza y nos comerá.

Exactamente, hasta luego. Anda ya.

Calamardo, ¿qué estás haciendo? Tu falta de trabajo desprende olor.

¿Estás seguro de que no es esto? Si el Cangreyeti se entera de esto,

ya sabes, nos comerá. Oh, vamos, Bob Esponja,

la historia del Cangreyeti es un disparate de principio a fin.

Calamardo, el señor Cangrejo nunca se inventaría algo así.

Puedes creer las sandeces que tú quieras,

pero siempre lejos de mí, ahora vete a lavar

la ropa interior del señor Cangrejo.

Como quieras, Calamardo.

(Música)

Cualquier cosa para mantener alejado al Cangreyeti.

(Música)

"Entonces y por pura casualidad".

(Música)

"Fondo de Bikini, 517 habitantes".

(Música)

"El armario de la abuela, rebajas".

(Música)

Déjanos salir, bestia peluda, puedo encontrar mi propia comida.

-(GRITA)

(Música)

Buen día, señor, ¿listo para pedir?

Calamardo. ¿Qué? ¿Qué?

En la mesa siete hay un Cangreyeti, y está rastreando la pereza.

Claro que sí, buen disfraz, señor Cangrejo,

al menos llévelo al tinte o plánchelo.

(GRITA)

¿No se ha lavado los dientes hoy, no?

Por favor, no nos coma, no somos perezosos.

Yo sí que lo soy. Oh no, tengo que trabajar el doble

para compensar la pereza de Calamardo.

(Música)

Una mesa coja, no puedo consentirlo.

(Música)

Así, perfecto.

No, hay que rellenar el bote de mostaza.

(Música)

Sí, sí, estoy ocupado, organizo las especias por colores.

(Música)

Ya que estoy aquí, volveré a limpiar las trampillas de grasa.

No soy perezoso, no me coma.

Lo siento, señor Cangreyeti.

Casi lo siento por el pequeño Bob.

¿Te importa? Perdón, estoy fregando el techo.

Espero que esté contento, le está volviendo loco.

Claro, si no trabajo me comerá, me da igual.

(Música)

La sección de casa y jardín no.

Bob Esponja. Sólo comprobaba que los remates

estaban bien soldados.

Bob Esponja, hoy no tenemos clientes,

por lo tanto, no tenemos nada que hacer

a pesar de lo que este payaso quiere que hagas.

Calamardo, podría oírte. No te preocupes, Cangreyeti.

Tenemos muchísimo que hacer, puedo reponer el papel higiénico

y redecorar el despacho del Señor Cangrejo

y hacer figuritas con las servilletas.

Hacer punto, lavar el jabón, lijar la parrilla,

lavar por dentro las paredes.

Aspirar todas las partículas de polvo.

Estás ido, Bob Esponja. ¿Ido?

Qué tontería más grande.

Creo que ya he acabado las tiras cómicas.

Calamardo, tenías razón, no hay más trabajo que hacer.

Lo he hecho todo.

Lo que significa que nos comerá. Es el colmo.

Estoy harto de esta patraña.

Aprovecharse de una mente simple metiéndole miedo.

Ni siquiera Bob Esponja se merece eso.

Le gusta asustar a los tontos, señor Cangrejo,

ya veremos si le gusta esto.

Yo también puedo hacer un disfraz convincente de Cangreyeti.

¿Lo ves?

Dos Cangreyetis.

(Música)

Quítese ese disfraz falso, señor Cangrejo.

No engañe a nadie. He vuelto, compañeros.

Lo siento, señor Cangrejo, estoy ocupado

intentando arrancarle esta máscara tan estúpida.

Calamardo. ¿Qué?

(GRITA)

(Música)

Vamos a hacer comida de Cangreyeti,

la culpa la tiene Calamardo. Amigos, ¿habéis oído eso?

¿Te refieres al sonido de mi propia carne chamuscada?

No, me refiero al sonido de un cliente enfadado.

No quiere comernos por perezosos, sino porque tiene hambre

Dejádmelo a mí, compañeros.

"Minicancreburger de emergencia".

(Música)

Estupendo, chico, le encanta.

Fíjate, es un cliente de pago.

Vuelva a visitarnos cuando quiera, señor Cangreyeti.

¿Qué hacéis los dos parados?