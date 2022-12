¿Estáis listos, chicos? (NIÑOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! -¡Sí, capitán!

-Uh...

# Él vive en la piña # debajo del mar.

# -¡Bob Esponja!

# -Su cuerpo amarillo # absorbe sin más.

# -¡Bob Esponja!

# -El mejor amigo que puedes tener. # -¡Bob Esponja!

# -Igual que los peces, # él puede flotar.

# -¡Bob Esponja! # -¿Listos?

# ¡Bob Esponja! # ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja!

# -¡Bob Esponja ya llegó! #

(CAPITÁN RÍE)

GARY TIENE PIERNAS

(Música)

(HACE ESFUERZO) ¡Ah!

¡Ay!

Ya hemos estirado bastante.

(MAÚLLA)

Estamos listos para una carrera matinal.

(MAÚLLA)

Ay, ay, ay. ¡Ay!

¿Qué te ocurre, Gary? ¿Es que no te gusta correr?

(MAÚLLA)

Claro, eres un caracol.

Mmm, hay que encontrar la forma de que te muevas.

Esto servirá. Ya me lo agradecerás.

(RÍE)

(Motor)

Estás moviéndote. ¡Ah!

(DOLORIDO) Estoy bien. ¡Ay!

(MAÚLLA) ¡Ah!

(MAÚLLA) ¡Ah!

(MAÚLLA) ¡Ah!

(MAÚLLA) ¡Ah!

(MAÚLLA) ¡Ah!

(TRISTE) Miau, miau, miau.

(HACE ESFUERZO) Mmm, mmm.

Oh, pobre Gary. Creo que te vendría bien una pierna.

Uh, o quizás dos. (MAÚLLA)

(HACE ESFUERZO) Ah, oh, oh.

(ANIMADO) Ya está.

Un par de piernas, perfecto.

Ahora vamos a hacerte unas a ti.

(Música terror)

Solo dolerá un segundo. (HACE ESFUERZO)

(MAÚLLA)

Voila. ¿Qué te parecen, Gary?

(MAÚLLA CONTENTO) Vamos a probarlas.

(SEDUCTOR) Vamos, ven con Bob Esponja.

Oh, oh. (EMOCIONADO) Oh, tus primeros pasos.

Mi pequeño está creciendo. (MAÚLLA)

Ahora vamos a probar algo más difícil.

(HACEN ESFUERZO)

(SORPRENDIDO) Eh, no está mal. Ahora intenta esto.

(Música animada)

(MAÚLLA)

Bonitos pasos.

(Música animada)

¡Ay!

(IMITA A BUDISTA) Eh, el estudiante ha superado al maestro.

¿Listo para estirarte bien, Gary? (ASIENTE) Miau, miau.

Oh, espera. (MAÚLLA)

¡Ay! ¡Ay!

PARQUE DE CARACOLES

(HACE ESFUERZO) Mmm. Te sigo.

(MAÚLLA) Miau, miau.

Efectivamente, no están soñando. Fíjense en este caracol con piernas.

(SEDUCTIVO) Miau. Grrr. -Grrr.

(Murmullos)

(BUFA) (LADRA)

(AMBOS) ¡Ah! (GRUÑE) Grrr.

(SORPRENDIDO) Oh, Gary.

(CABREADO) Eh, controla a tu caracol, amigo.

Perdón. Gary se ha emocionado con sus piernas nuevas.

(SE BURLA) (BUFA)

(AMBOS) Ah. -Tendrás noticias de mi abogado.

(Murmullos)

(PREOCUPADO) Lo siento. (ASUSTADOS) ¡Ah!

(ASUSTADO) -¡Sus piernas!

(ENFADADO) Gary caracol, eso ha estado muy mal.

(RÍE) No puedo enfadarme contigo. (MAÚLLA)

Ay.

(HACE ESFUERZO) Ay, ay, uy.

Estoy agotado, Gary, ¿me echas una mano con la puerta?

(ASIENTE) Miau.

(HACE ESFUERZO)

Creo que la mano te la echaré yo a ti.

(HACE ESFUERZO) Mmm.

Mmm.

Un poco estrecho de hombros. (SORPRENDIDO) Miau. Miau.

Uh, te he puesto dos manos izquierdas sin querer.

Pip.

Perfecto.

Muévelos un poco, Gary.

(HACE ESFUERZO) Miau, miau, miau.

Mmm, mmm.

Quizás necesites un poco de motivación.

(HACE ESFUERZO) Miau.

¡Ay! ¡Ay!

Estás haciéndolo, Gary. ¡Sí, sí! Sigue así.

Sigue así. ¡Uy, ay! ¡Sí, sí!

Así, Gary.

Mueve... Mueve bien esos brazos.

(Sonido de burbujas)

(CONTENTO) Miau, miau, miau.

(SORPRENDIDO) ¡Ah! (MAÚLLA)

(RÍEN)

(IMITA A UN TREN) Uh, uh.

(SE QUEJA)

(SUSPIRA)

Ñam, ñam, ñam.

UN FIN DE SEMANA DE MIMOS DESPUÉS...

(Música)

(SORBE)

(RELAJADO) Ah.

(Reloj)

(SORPRENDIDO) ¿Mmm? ¡Caray!

Se ha hecho tarde tengo, tengo que ir al Crustáceo Crujiente.

Gracias por mimarme tanto, Gary. No he tenido que mover un dedo.

Ah.

(SORPRENDIDO) ¡Hombre, mis dedos!

¡Ah! ¡Oh!

Un fin de semana de mimos me ha dejado los miembros

en el limbo.

(HACE ESFUERZO) Ah.

Tengo que ir a trabajar.

(HACE ESFUERZO) Ah, ah, ah.

¡Ay!

(Música tensión)

(HACE ESFUERZO) ¡Ay! ¡Ay!

(CANSADO) Demasiado débil para hacer burger cangreburguer.

¡Ay! (PREOCUPADO) Miau, miau.

(Música)

(MASTICA) ¿Mmm?

(CABREADO) Mmm.

Disculpe, pero quiero presentar una queja.

Ya veo. El Crustáceo Crujiente se toma muy en serio

la opinión de los clientes después de que paguen cinco dólares

por queja. (CABREADO) Como quiera.

(CONTENTO) Jijiji. Gracias, señor.

Dígame, ¿cuál es el problema?

(ENFADADO) Hay babas sobre mi burguer cangreburguer.

-La mía también tiene baba. (RÍE) -Pues la mía no tiene bastante.

¿Eh?Deme eso.

Puaj. (ENFADADO) ¡Bob Esponja!

¿Qué crees que haces cambiando mi fórmula de la burguer cangreburguer?

(CONTENTO) Miau, miau, miau. (ENFADADO) ¡Calamardo!

¿Qué hace un molusco cocinando mis burguer cangreburguers?

Ya me extrañaba la paz y la calma que reinaba hoy.

¿Dónde está Bob Esponja? (CONTENTO) Quizás se haya despedido,

le haya atropellado un autobús o se haya convertido

en una estatua de sal.

No me importa que se haya convertido en un cubo de cebo,

necesito a mi parrillero. Calamardo, te dejo al timón.

Atención, clientes del Crustáceo Crujiente,

fuera, es la hora de mi descanso. (REFUNFUÑAN)

Bob Esponja.

Bob Esponja.

Bob Esponja, ¿estás bien ahí?

(PREOCUPADO) ¿Has cogido la gripe o algo?

¿Estás a las puertas de la muerte? Porque sabes de sobra que no hay

pretextos que valgan para saltarse el trabajo.

(HACE ESFUERZO) Ah.

(ASUSTADO) ¡Ah! Bob Esponja se ha vuelto loco de remate.

Oh.

(CANSADO) Miau, miau, miau. (HACE ESFUERZO) Ah.

(RELAJADO) Ah, ah, ah. Mmm.

(Música relajante)

(HACE ESFUERZO) Ah, ah, ah.

¡¿Qué narices de Neptuno está ocurriendo aquí, Bob Esponja?!

Actúas como si fueras una mascota y como si ese dichoso caracol

fuera tu dueño. (ENFADADO) Miau, miau, miau.

Caracol malo, túmbate. (ENFADADO) Grr.

¡Qué estás haciendo, Bob Esponja! Para de una vez, Bob Esponja.

Brr, ah. ¡Señor Cangrejo!

¿Acaso has perdido la cabeza por completo, chico?

Los caracoles no tienen brazos ni piernas.

(TRISTE) Pero Gary está muy contento con sus nuevas extremidades.

¡No me digas! Pues es hora de cortar esas tonterías.

Grr. Grr. (BUFA)

¡Ah!

(OLFATEA) Miau.

Señor Cangrejo, lo siento, se me olvidó quién era.

No importa, chico.

(TRISTE) Gary, siento mucho intentar cambiarte.

(ERUCTA)

Y, Patricio, siento mucho no haberte devuelto tu sombrero todavía.

(Bocina de tren)

(LLORA) No importa.

No debo desperdiciar todo esto.

(RÍE) Siempre puedo usar una mano extra.

Se acabó, ya basta de boblloriqueos por hoy, chico,

es la hora de hacer burguer cangreburguers.

(Música)

(ALIVIADO) Ah, qué bueno es que todo vuelva a la normalidad,

¿verdad, Gary?

Sí, lo mismo de siempre.

¿Ah?

(SUSPIRAN) Ah.

(MAÚLLA)

Uh, perdón.

Pi, pi.

EL REY PLANCTON

(Música)

(Sonido de burbujas)

(TARAREAN)

(Chillido)

(Estruendo)

(CHILLAN) ¡Ah!

(TARAREA)

(ENAMORADOS) Mmm. (TARAREA)

¿Recuerdas el niño que estábamos pensando tener?

(AMBOS) Olvídalo.

(TARAREA)

(ASUSTADA) ¡Ay!

Bob Esponja, te oía maullar a 1 km de distancia.

Gracias y gracias por cuidar de mis monitos de mar

mientras trabajo. (ASPIRA) Ah.

Ya están en el acuario, ¿por qué no los dejas en casa?

(SUSURRA) Creo que Gary podría intentar comérselos.

He encontrado saliva en el cristal. ¿Qué tengo que hacer por ellos?

Nada, saben cuidarse solos.

(PENSATIVO) Mmm. Bueno, tengo que irme,

llega mi brisa. ¡Ah! ¡Ah!

Plancton, ¿cuándo aprenderás que un alfeñique como tú

nunca va a poder conseguir apoderarse de nada?

Y ¿cómo llamas a ese cachivache que has hecho?

(TOSE)

(TOSE) -Me apoderaré de todo.

(RÍE) Vaya tontería.

(ALEGRE) Buenos días. Buenos días.

Y no olvides tu chisme de carpa dorada.

(RÍE)

Allá va. (DOLORIDO) Ah.

(ASUSTADO) ¡Ah!

(HACE ESFUERZO) Ay.

(GRITA) Cariño, estoy en casa.

¿Qué es esta tontería?

-Son los monitos de mar de Bob Esponja.

No tienes que preocuparte por ellos. Yo voy a seguir viendo mis series.

(TELEVISIÓN) "Oh, oh".

(PENSATIVO) -¿Eh? Monitos de mar.

(TARAREAN)

-¡Eso es! Quizás toda mi conquista planetaria haya sido equivocada.

Quizás pueda comenzar por algo pequeño e ir subiendo.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Este cinturón encogedor me permitirá caminar entre esos monitos.

(RÍE)

(DOLORIDO) Ay, ay.

(PREOCUPADO) Demasiado pequeño, demasiado pequeño.

(SORPRENDIDOS) Ah.

-Eh, ¿por qué sois tan bajitos, monitos?

(CHILLA)

-¿Te doy miedo? ¿Vas a llorar? (LLORA)

-Toma. (CHILLAN)

-Escuchad, atajo de tontainas enanos. Voy a apoderarme de vuestra ciudad.

(MURMULLAN)

-¿Tenéis un rey, una reina o algo así, pequeños cretinos?

-Yo soy el rey. -¡No me digas!

Pues ahora el rey soy yo. -Gracias, señor, digo, majestad.

(CONTENTO) Ya no soy el rey, ya no soy el rey.

Ya no soy el rey, ya no soy el rey. -¿Por qué habrá sido tan fácil?

Ha sido muy fácil porque soy muy grande e inteligente.

Por eso. ¡Ay!

(ENFADADO) ¿A qué esperáis vosotros? Seguid a vuestro líder, tumbaos.

(Sonido de burbujas)

(Trompetas)

Eso es, traedme vuestros objetos de valor.

(HACE ESFUERZO) -Mmm, mmm. -¿Qué es eso? ¿Dentadura postiza?

Entregadla. Eso está mejor.

Quiero ser el único que tenga algo así.

¡Ah! (ASUSTADOS) ¡Ah!

-Estoy cansado de caminar, llevadme. (HACE ESFUERZO) Mmm, mmm.

-¡Ay! (PREOCUPADO) -¡Papá!

(RÍE) -Justo en la cabeza. Sois unos idiotas.

Yo soy el listo y tengo las mejores ideas.

(GRITA) Eh, vosotros, aquí tenéis una idea con sabor a uva.

Toma ya. -¡Ay!

-¡Uh! (ASUSTADO) -Ay. ¡Ah!

-Alto, ya basta, estoy aburrido.

(Motor)

(RÍE)

Mando sobre ti, sobre ti, sobre ti y sobre ti,

y ti y ti y ti.

¡Ah! (TODOS) ¿Mmm?

-¡Sorpresa! A llevar al rey a caballito.

Veamos hasta dónde llega esta señora. Arre.

(CHILLA) -¡Ah! ¡Ah! -"Yee haw!".

Hoy son los monitos de mar, mañana será el mundo.

Mando sobre ti, sobre ti, sobre ti...

(Chillidos)

(ADORMILADO) ¿Eh?

(PREOCUPADO) ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto?

(RÍE) Vale, muy graciosos. ¿Divirtiéndoos un poco con el rey?

(RÍE) Ya lo entiendo. Eh, creo que ya tengo

las axilas secas, podéis cortar estas cuerdas.

(Música tensión)

(ENFADADO) Exijo que obedezcáis al rey.

Adelante, vamos, pequeños bobos, bajadme de aquí.

¿Chicos, mi gente, leales súbditos, amiguitos?

-Oh, hola. ¿Té acuerdas de mí? Me quitaste mi corona

y te convertiste en el nuevo rey, solo quería volver

a darte las gracias. Y que lo pases bien en el sacrificio.

-¿Sacrificio? (TODOS) Lengua, lengua, lengua

lengua, lengua... -¿Lengua?

Qué petición más rara, pero como rey seré benevolente.

¿Mmm? Ay.

(ASUSTADO) ¡Por las narices de Neptuno!

¡Ay! (TODOS) Lengua, lengua, lengua,

lengua, lengua, lengua... (ASUSTADO) -Ay. Uy.

Tengo que desencogerme. (HACE ESFUERZO) Ay, no llego.

Abdico, no quiero ser rey. -No se admiten devoluciones.

(SORPRENDIDOS) ¡Oh! -¿Cómo que "¡Oh!"?

Nada de "¡Oh!". Ay, eso ha dolido.

(RÍE)

A eso le llamo yo un buen bocado.

(GRITAN)

-Ay.

Ah.

-No se preocupe, majestad,

lo liberaré para el sacrificio.

(PREOCUPADO) -Eh, alto, rey monito, no hagas eso.

Ay.

(GRITAN) -¡Ah!

-Eh, ¿cómo te has subido ahí? (GRITA) ¡Ah!

-Eh, de nada. -Eh, cabeza hueca,

coge este extremo del cinturón y cíñelo alrededor del resto

de ceporros y devuélvemelo. Estira.

(GRITAN)

-Amortiguaréis mi caída, zoquetes. (GRITAN)

(GRITA) ¡Ah!

Patricio, ¿eras tú el que intentaba comerse mis monitos de mar?

Bah, bah.

(INDIGNADO) No puedo creer que me acuses de algo tan delicioso.

(ERUCTA)

(Gritos)

Los oigo ahí dentro.

"Ey, rey, ¿qué hace este cinturón si lo tocó más?".

-"No, no, no toques eso".

Oh, papá.

(GRITA) ¡Guay!

Lo retiro, no estaban tan deliciosos.

Oh, oh.

¡Guau! Vamos, salid todos. Aquí hay más sitio.

(GRITAN)

(RÍE)

-Antena parcialmente digerida.

Bienvenidos, monitos de mar, soy Bob Esponja, vuestro dueño.

Olvídalo, estamos hartos de dueños, reyes y acuarios.

(EMOCIONADO) ¡Uh! Esto parece un sitio de primera donde vivir.

(CHILLAN)

-Oh, no, abandono el Cubo.

-Bueno, ya estaba amortizado.

(CHILLAN)

Adiós, monitos de mar. Que tengáis un buen vuelo.

Has sido muy amable trasladando a los monitos de mar, Plancton.

Eres el rey.

Hoy no, Bob Esponja, hoy no.

(RÍE MALÉVOLAMENTE) Pero algún día.