Fotobob Copiaesponja

"Foto Bob copiaesponja"

¡Jajajajaja!

¿Más coctel de zumo de frutas? Cuando me invitaste pensé

que sería otro truco para conseguir la fórmula

de la burguer cangreburguer, pero lo que te gusta es organizar

reuniones sociales en tu lugar de trabajo.

Tenemos carreras de sillas giratorias ¡y un karaoke!

¡Uuu, se me ocurre una broma! Copiarnos las caras

en la nueva fotocopiadora.

¿Tengo que pegar la cara al cristal? ¿Por qué no pegas todo el cuerpo?

El cristal es bastante grande.

¡Ay!

¿Así, así, o así? ¿Está bien así?

Quédate bocabajo y no te muevas.

¡Atención, se acabó la fiesta! A casa.

Pero quiero un poco más de coctel de zumos.

Se acabaron los zumos. No tienes muy buen aspecto Bob Esponja.

Te recomiendo que tomes el día libre. No, estoy muy bien.

¿Estás seguro? Ahora que lo preguntas no lo sé.

¡Creo que he sentido una punzada! Estarás de maravilla

si mañana te lo tomas libre.

¡Foto Bob copia esponja!

¿Sabes decir fórmula secreta? -Por fórmula ma...

Fórmula secreta.

-¡Fórmula secreta!

¡Jijijiji!

¡Sí!

Ahora recuerda: te llamas Bob Esponja y tu misión es preguntarle

al señor Cangrejo cuál es la fórmula secreta

de la burguer cangreburguer. -Me llamo Bob Esponja

y quiero la fórmula secreta. ¡Excelente!

Ahora vete. ¡Espera!

No puedo dejarme ningún detalle.

¡Eh!

¿Qué estás haciendo aquí? Dijiste que ibas a tomarte el día libre.

¡Es que hoy me siento de maravilla! ¿Seguro? Porque estás sudando.

¡Oooh!

No puedes trabajar, tienes ictericia amarilla.

¡Jejejeje! No, plancton.

El amarillo es mi color natural. ¡Ay!

-Buenos días. Si tú lo dices.

Buenos días. He dicho si tú lo dices.

¡Espera! ¿No acabo de decir si...?

Risas en el interior

¡Buuu! ¡Buuu!

¡Buuu! Solo hay una explicación posible.

Sigo en la cama y estoy teniendo una pesadillaaa...

¡Ay! ¡Despierta!

¡Ay, ay! ¡Despierta! ¡Ay, ay! ¡Despiertaaa!

Hola. Me gustaría pedir para dos personas.

¿Dos? ¿Cómo los dos Bob Esponja? Claro.

Todo esto solo es un mal sueño ¿sí? Estoy soñando.

¡Este es mi sueño! Ese soy yo, el hombre de tus sueños.

Si esto es un sueño no hay consecuencias,

puedo hacer lo que quiera.

¡Eh? Es verdad, estoy soñando.

¿Cómo te llamas apuesto desconocido? Me llamo Bob Esponja.

¡Hala, parecemos iguales, y tenemos el mismo nombre!

Ya tenemos dos cosas en común. ¡Jajajaja!

Siempre quise un hermano gemelo. ¿Te apetece hacer burbujas?

¡Me encantan! ¿Y medusas?

Lo mismo que tú.

¿Y hacer de Calamardo? ¡Oh, por favor!

Creo que te llamaré... Yo También.

Los dos: ¡Jajajaja! Hola, Bob copia, me alegro de verte.

-¿Has averiguado la fórmula secreta? ¡Oh, no puedo decírtelo, es secreto;

a por cierto, me llamo Yo También. -¿Yo También?

-Estoy más hundido que una fosa.

-Como ha entrado en contacto con el Bob Esponja original

Bob copia no quiere decirme la fórmula.

-Es el momento de ajustar mi plan.

¡Esperad un momento! ¡No puedo permitirme

dos Bob Esponjas! Este es un truco para cobrar dos nóminas.

¡Olvidadlo! Recibiréis una nómina parecida en dos.

Los dos: Es demasiado bueno con nosotros, señor Cangrejo.

¡Jajajajaja!

¿Sabías que estabas casada con un genio?

-¿Cómo voy a olvidarlo? Me lo tatuaste en el disco duro.

¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! Me guardé el ADN digital

de Bob Esponja.

¡Bien!

¡Uuuh!

-No, no, Bob copia. Uno no se lleva cosas sucias y asquerosas a la boca.

Escúpelo.

-¡Ahora escucha! Te llamas Bob Esponja,

y vas a ir derecho al señor Cangrejo y le pedirás la fórmula secreta.

Señor Cangrejo, fórmula secreta. Entendido.

-Y no te acerques a los otros Bob Esponja.

Entendido. -¡Oh, oh, Bob copia!

¿Lo ves? Por eso nunca tuve hijos.

Sí; sigo durmiendo.

¡Hola! ¿Está disfrutando de mi sueño?

¡Me han dicho que le gusta la comida por el suelo!

¡Ah, señor Calamardo! ¿Qué peces diablos crees que haces?

¿No es evidente, roñoso cara roja? ¡Estoy soñando!

¿Qué hay ahí abajo? Debajo de qué.

Eso es.

No me importa, no me importa; nada de esto es real.

Siempre he querido volar;

y puesto que este es mi sueño ¡voy a volar!

-Hola señor Cangrejo. ¿Puede decirme la fórmula secreta

de la burguer cangreburguer? ¿Quieres que te diga la fórumula?

Esa es una gran responsabilidad. -Fórmula secreta.

Bueno, me has convencido. Acércate.

¡Está haciéndolo! ¡Ya sabe la fórmula!

-Puedo saborear el triunfo. ¡Espera!

¡No, noooo!

-Fórmula secreta... ¡Otro apuesto diablillo!

Te llamaremos Yo Tamtres. ¡Jajajaja!

Vamos a darle la vuelta a las burguer cangreburguers.

¡Por los charcos de Neptuno! Ese Bob Esponja ha sido corrompido

por los otros dos! Lo que necesito es una legión de Bob Esponja.

¡Un bombardeo sorpresa de Bob Esponja!

¡Marchad, marchad bonitos míos, y enteraos de la fórmula!

¡Jajajajaja!

¡Os multiplicáis más rápido que los conejos marinos!

¡De acuerdo, tranquilos! Solo os diré la fórmula secreta

una vez más. Todos: ¡Una vez más!

Ya habéis memorizado la fórmula,

ahora a trabajar mientras calculo vuestras nóminas.

Todos: ¡Bien, hurra! -¡Todos saben la fórmula!

Lo haré yo. ¡Oh, vale; gracias!

Déjame hacerlo a mí. ¡Claro!

Yo le sacaré brillo.

Parece que lo tenéis todo controlado Mmmm.

Oye, no tienes muy buen aspecto. Te llevo a casa. ¿Dónde vives?

Nací en el cubo de Cebo. En el cubo de Cebo...

-¡Voy a saber la fórmula, voy a saber la fórmula!

¡Plancton! Yo también dice que lo creaste en una fotocopiadora

para robar la fórmula secreta. Bueno, eso es una patente ridiculez.

¡Aaah! Tienes que ayudarle. Creo que está..

enfermo o algo así. Me siento raruno.

¡Yo También, Yo también! ¿Qué le ha pasado!

Es lo que me temía. Pensé que si usaba tóner barato

me ahorraría dinero. ¿Qué significa eso?

¡Significa que mi plan está acabado! Ahora todas las copias de Bob Esponja

se apagarán. ¿Se apagarán...

todos mis nuevos amigos? ¡Nooo!

¡No pueden!

¡Nooo desaparezcas!

¡Rápido! Antes de que te apagues ¿cuál es la fórmula?

-Es fácil. Tomas una parte de... No me encuentro muy bien.

¡Espera; no! La fórmula.

La fórmula.

¡La fórmula!

¡La fórmula!

¡La fórmula, la fórmula!

La vida solo es una sombra andante.

¡Alegría!

¡Ay!

¿Cuál es la fórmula?

Por fin lo tengo. He dividido una nómina

entre 300 mini nóminas separadas.

¿Solo queda uno? Toma.

¡Eh!

Recontra. Qué agarrado.

¡No puedo creer que haya vuelto a fallar!

No puedo creerlo. ¡Espera! ¿Eres una copia?

¡Rápido! ¿Cuál es la fórmula? Bueno, verás... Es...

Buen intento, Plancton, pero yo soy el BO, el Bob Esponja original.

¡Oooh! Parece mentira que todos se hayan ido.

¿Por qué ibas a querer todas esas copias tuyas por aquí?

Al fin y al cabo eran imitaciones. Esas imitaciones eran amigos míos.

Un Bob Esponja es más de lo que el mundo

es capaz de soportar. Eres único como un copo de nieve.

¡Ay! Gracias Plancton. Las cosas se desmadraron

con todos esos Yo por aquí. Todos insoportables.

Ahora puedes darme un pisotón, si es lo que quieres.

Plancton, soy único como un copo de nieve;

y los copos de nieve no dan pisotones, ¡brincan!

¡Jajajajaja!

Vaya sorpresa. Me he librado de mi merecido.

¡Acelerando, aumentando potencia; sube el volumen; presión del aire

sobre los tentáculos; posición horizontal y... despegue!

Hablé demasiado pronto. Mi merecido en tres,

dos, uno...

¡Eeeeh! Justo sobre las antenas.