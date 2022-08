FONDO DE ROCA

-Otro día fantástico en El Mundo del Guante.

¡Ay!

(CARRASPEA) Espere que coja la cartera.

-¡Ay! -Espere, a ver si está aquí.

-¡Ay! -No. Patricio, ¿tienes suelto?

-¿Cuánto? -¿Cuánto es?

-50 centavos. -50.

-No. -¡Ay! ¡Olvídelo!

-¿Qué dijo? -¡Siéntese!

-Gracias, señor. -Sí, ya.

(RONCA)

-Enséñame qué te compraste. -Vale. Mi guante linterna.

-¡Guau!

-Te veo.

-Yo compré guantes para mi figura de guante.

-¡Genial!

-Eh, Bob. -¿Sí?

-¿Dónde está "Saliendo de Fondo de Bikini"?

-¿Dónde lo viste? -Acabamos de pasar la señal de...

"Está saliendo de Fondo de Bikini". -¡Ah! ¿Qué?

-¿Qué pasa? -"Límites de Fondo de Bikini".

Estamos en el autobús... (AMBOS) -¡Ah!

(Alarma)

¡Equivocado!

-¡Auh!

(AMBOS) -¡Ay!

-¡Ay! -Señor, tenemos que volver...

...a Fondo de Bikini. -Ya.

-¿Dónde estamos, Bob Esponja? -En Fondo de Roca.

Este sitio es muy raro, bastante diferente.

Incluso el suelo parece distinto.

(HACE PEDORRETAS) -¿Te importaría bajarme?

-Bob, esto no me gusta. Está oscuro y me da miedo.

No quiero quedarme aquí, quiero irme a casa. Mira.

Ni siquiera puedo distinguir un servicio del otro.

(Cisterna)

-Eso es fácil, Patricio, espera a que salga alguien y lo sabrás.

-¡Oh! -Esperemos a que salga otro.

-¡Ay!

Sigo sin entender los letreros. ¡Me quiero ir a casa!

-Bien. Tú espera el autobús y avísame si viene.

Preguntaré cuándo sale el siguiente.

¡Dios! Este sitio es escalofriante.

-¡Bob, el autobús está aquí! ¡Eh!

¡Ah!

¡Bob Esponja!

-¡Ay!

¡Ah!

El abuelo Esponja tenía razón. No corras detrás del autobús,...

...especialmente detrás de uno que suba un ángulo de 90 grados.

Será mejor que vaya a esperar el próximo.

Vamos, autobús, que tengo que dar de comer a Gary. ¡Oh!

El zapato desatado. Por debajo y por encima,...

...hacemos un lazo. Ahora por encima... ¡Eh!

¡Mi globo!

¡Espere, paren ese autobús! ¡Otra vez, no!

Disculpe, señor, ¿puede ayudarme? (HACE UNA PEDORRETA)

Sí. No. El globo... Necesito saber cuándo pasa el próximo autobús.

¡Ah!

Allá va otro. Debo ser más diligente.

Pase lo que pase no voy a moverme.

Tengo hambre. ¡Guantes de caramelo! Me comeré algunos.

Saben a guante. ¡Eh! ¿Qué es eso?

Una máquina de dulces.

Barritas de turrón.

No voy a moverme de aquí pase lo que pase.

Sólo será un segundo.

¡Eh! ¡Eh! ¡Oh!

¡Eh, espere!

¡Vamos, vamos!

¡Oh!

¡Oh!

¡Eh, eso era mío!

¡Maldición!

Muy bien, ya está, se acabó el señor amable.

¡Salsa tártara!

¡Pasta de pescado! Llegaré al fondo de esto ahora.

¡Quiero un autobús a Fondo de Bikini!

Soy el primero de la fila y nadie me dirá lo contrario.

Vale, el segundo. Soy el segundo de la cola.

Bueno, el tercero. Mejor el cuarto.

De acuerdo, el 329. Soy el 329 de la cola.

Que a nadie se le olvide.

(HACE UNA PEDORRETA) ¡Ay!

-El siguiente. -Al menos nos movemos.

¡Ay!

¡Salsa tártara! ¡Maldición! ¡Percebes!

(HACE PEDORRETAS) -Siguiente. Siguiente.

Siguiente. -¿Eh?

-Siguiente. -Por fin. Soy yo el siguiente...

...para Fondo de Bikini. -¿Qué?

-El horario de autobuses. -No logro... (HACE PEDORRETAS)

entender... su acento. -El próximo autobús...

(HACE PEDORRETAS) para Fondo de Bikini.

-¡Oh! Haberlo dicho antes.

El próximo es en cinco segundos.

¡Oh, mala suerte! No hay otro hasta mañana.

-¡Oh! ¡Ah!

-Buenas noches. -¡Espere, no terminé! ¿Me oyó?

¡Le exijo que vuelva y me consiga un autobús para Fondo de Bikini!

¡Hasta entonces, no me moveré de aquí!

(HACE PEDORRETAS)

¡Oh!

Bueno, como dije, estaré aquí cuando vuelva, aquí mismo,...

...en la oscuridad. Yo solo, sin nadie a mi alrededor,...

...excepto mi linterna. ¡Ah, así mejor!

Esto no es la oscuridad normal de cada día,...

...es una oscuridad total.

Si cierro los ojos no parece tan oscura.

(Pedorreta)

¿Quién es?

Supongo que este sitio seguirá aquí mañana. Será mejor que ande.

Mejor que corra. Correr, correr.

¡Acelerar, acelerar, acelerar!

¡Sentarse, sentarse! Sangrar.

¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¡Vale, ya es suficiente!

(Pasos y pedorretas)

¡No se acerque! ¡Se lo aviso, soy una esponja! ¡Ah!

Ah, eres tú.

Bueno, esto soluciona el problema de mi globo,...

...pero tengo un problema más grave.

Estoy atrapado aquí y debo coger un autobús para llegar a casa.

No entiendes ni una palabra de lo que digo. (HACE PEDORRETAS)

El globo tiene aire. Ya está. Gracias.

(HACE PEDORRETAS)

Eh, ya lo entiendo, un viaje en globo.

Muchas gracias. (SIN PEDORRETAS) -De nada.

-Por fin en casa.