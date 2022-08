EL FANTASMA ANTIPÁTICO

-¿Te he dicho lo guapo que eres?

Tu nariz, tus ojos... Tu...

Está torcido. Así.

Y ahora que he sido inmortalizado en cera,...

...domino todas las facetas artísticas.

Vamos, Reflejo, sonríe.

-¡Corre, Patricio!

Has perdido tres puntos.

Uno. Dos. Cinco.

G7. -G7. Mi rey, mi rey...

Perdí. -Pero no es martes, Patricio.

-¡Salsa tártara! -¿Qué hacéis, invertebrados?

(AMBOS) -No lo sabemos. -Patricio, ¿no sabes qué hora es?

-Sí. Son las...

-Hora de buscar otro juego. (RÍE)

-¿Y ahora qué? -Podríamos lanzar esa concha.

-Vale.

¿Listos...? -¡Ya!

-La tengo. La tengo. La tengo.

El que la encuentra se la queda.

-Ahí está. (AMBOS) -La tengo. La tengo.

-Puntos extras. -Patricio,...

...creo que a Calamardo le pasa algo. Parece inconsciente.

-No te preocupes. Yo sé lo que hay que hacer.

-¡Apártate, Patricio! -¿Por qué te preocupas?

Ya tiene mejor pinta. -Pero sigue estando frío.

-Ese calorcito le vendrá bien. -¿Crees que estará bien?

-Te preocupas demasiado. No te preocupes, Bob Esponja,...

...Patricio está aquí y yo soy un experto en heridas en la cabeza.

Tienes que creer... me.

¿Qué tienes en el zapato? -No lo sé.

-Parece como... (AMBOS) -¡Calamardo!

-Quítamelo. Quítamelo. Quítamelo. (AMBOS GRITAN)

-No. Eso va aquí. -Casi está.

-Sí. Así es. -¡Funciona!

Vamos, Calamardo, revive. Ya está. -Venga...

Patricio, esto no funciona. -¡Mira!

-No sé cómo decirlo, pero Calamardo está...

Está criando malvas. -Creí que estaba muerto.

(AMBOS GRITAN)

-¿Qué estáis haciendo aquí?

Bueno, vais a decir algo o tengo que...

-¡No! ¡Atrás! -¿Qué os pasa?

-No nos hagas daño. -Ha sido un accidente.

-¿De qué estáis hablando?

¡Ah, mirad lo que habéis hecho!

Cuando os coja...

-No, por favor, señor fantasma de Calamardo,...

...ahórrenos su maligna furia fantasmal.

-Sea bueno, fantasma de Calamardo, deje de atormentarnos.

-Haremos lo que quiera, pero tenga piedad.

-Ya basta, el fantasma de Calamardo...

...se siente inusualmente generoso hoy,...

...ha decidido evitaros un destino fatal.

Todo lo que tenéis que hacer es atender todos mis caprichos...

...y satisfacer mis extravagancias. -¿Incluye eso...?

-¡Silencio! Haced todo lo que yo os diga o sufriréis...

...la cólera de Calamardo.

-Creo que hacen una crema para eso.

-¿Aquí? -Demasiado calor.

-¿Aquí? -No, demasiada humedad, seguid.

-¿Aquí? -Toulouse-Lautrec.

-Oh, estoy cansado. -Cansado.

-Perfecto.

Tengo hambre, esclavos, traedme algo de comer.

-Enseguida, mi espeluznante señor.

Una uva para Su Alteza Fantasmagórica.

Un plátano pelado a su gusto, Su Alteza Incorpórea.

-Una sandía recién cogida de los campos, mi espeluznante señor.

-¿Está satisfecho?

-Ya es suficiente. Ahora quiero comer otra cosa,...

...algo que sea muy difícil de encontrar.

-¿Qué es lo que deseas, amo? -Sea lo que sea, lo encontraremos.

-Tarta de cerezas. ¿De dónde la has sacado?

-La he encontrado. -Pues ve a buscarla otra vez.

Bob Esponja, ven aquí. Ahora date la vuelta.

Así está mejor. Corre en el sitio.

Di cocodrilo. -Cocodrilo.

-Creo que me está empezando a gustar esto. ¡Alto!

Ahora toca una canción con esto.

-Pero esto es sólo un trozo de pañuelo de papel.

-Oh, vaya, siempre tiene que ser lo que tú quieras, ¿no?

(LLORA)

-Oh, no puedo hacerlo. -Espero que no tengas plan...

...para esta noche, porque no tienes permiso para irte...

...hasta que oiga una canción.

(Canto de un gallo)

-¿Qué es esto, durmiendo en horario de trabajo?

Se supone que tienes que tocar música para mí.

Como castigo a esta insolencia, el fantasma de Calamardo...

...te ordena limpiar su trastero enseguida.

-La he encontrado. -Dámela, tonto.

-Sí, Su Alteza Fantasmagórica. Esto es divertido.

-Patricio, ¿estás preparado? -Sí.

-Bien, vamos, Patricio. ¿Vienes? -Sí.

-Patricio, es por aquí. -¿Por dónde?

-Por aquí. -Oh, ya voy.

¿Cómo vamos a limpiar toda esta porquería?

-Es fácil, sencillamente arrancaremos el papel.

(RÍE) -Mira, te has dejado algo. -Oh, veamos. Es un cuento.

Y mira esto, es la historia de "El holandés errante".

Dice que cuando murió utilizaron su cuerpo como maniquí.

Ahora vaga por los 7 mares porque no le dejan descansar en paz.

¿No lo entiendes, Patricio? -¿Vamos a ir de compras?

-No, vamos a hacer algo para que Calamardo pueda descansar.

-Ah. ¿Qué ha sido eso? -La iniciación.

(RÍE) Es la primera parte de la ceremonia.

-¿Qué ceremonia? -Te pondremos a descansar.

-Yo no quiero descansar, quiero que terminéis vuestro trabajo.

¿Habéis limpiado ya el trastero? -Sí.

-¿Ah, sí? Voy a ir a comprobarlo.

¡Ah! -Bien, métete.

-No voy a meterme en esa cosa. -Has dicho que podíamos...

...ponerte a descansar. -No he dicho eso.

Salid de mi casa enseguida. -Vale.

-¿Y ahora qué?

-He escrito: "Aquí yace Calamardo, puede que no le recordéis, pero..."

-¡Aaaah! -Calamardo, ¿te parece bien?

-¡Bob Esponja, déjalo ya! -Ya han llegado los del velatorio.

-Hemos venido en cuanto nos hemos asegurado de que estabas muerto.

-Bob Esponja, ¿intentas meterme en el manicomio?

-No, sólo en este agujero.

-Ay, Bob Esponja, tengo que hacerte una confesión.

-¡Ah! Estás calvo. -No estoy calvo, estoy vivo.

Ahora deshazte de esa lápida y dile a tus amigos que se vayan a casa.

-Pero... -Basta.

-A casa. (HABLAN TODOS A LA VEZ)

-Lo que tú digas, amo. -No soy tu amo, soy tu vecino.

Y ahora hazme un favor y deja de hacerme favores.

-Como desees, amo.

-Vaya, sí que nos ha engañado. -No, es él el que se engaña,...

...se niega a aceptar que es un fantasma. Nos necesita.

-Tienes razón, necesita subir al Más Allá.

-Patricio, di eso otra vez. -Eso otra vez.

-No, lo otro. -No, lo otro.

-No, lo que has dicho... -No, lo que has dicho...

-No importa, tengo una idea. -No importa, tengo una idea.

-No le alcanzo. -Sopla más fuerte.

Allá va.

-¿No es hermoso? -¿A qué altura va a subir?

-Directo hasta el Más Allá.

Adiós, amigo. -Buen viaje.

(HABLA DE MANERA INCOMPRENSIBLE)

(AMBOS) -De nada.

-Ahora está en el Más Allá. -Sí, está en un lugar mejor.