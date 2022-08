-¿Estáis listos? (NIÑOS) -Sí, Capitán.

-No os oigo. (NIÑOS) -¡Sí, Capitán!

-¿Quién vive en la piña debajo del mar?

(TODOS) -Bob Esponja.

-Absorbe de todo y puede explotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-Si queréis un mundo al revés. (TODOS) -Bob Esponja.

-Limpiad la cubierta y coged vuestro pez.

(TODOS) -Bob Esponja. -¿Listos?

(TODOS) -Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

ESPONJA MIEDICA

(NARRADOR) "Halloween no es diferente bajo las olas:

Piratas, esqueletos y monstruos marinos. (RÍE)

Lo siento, todos se divierten. Bueno, casi todos."

(Se oye un crujido) -¿Eh? ¿Quién está ahí?

(Risa)

-Señor Cangrejo, los platos ya están, me voy.

-Espera, ¿no quieres escuchar mi historia de miedo anual?

-No, gracias. ¿Tiene monstruos?

-Sí, el peor monstruo de todos.

-No. ¿Es una historia real? -Tan real como la vida.

-Vale, sólo un poco. -Siéntate, hijo.

(RÍE)

Cada año, en la noche de Halloween, el Holandés Errante baja...

...a Fondo de Bikini en un barco pirata igual que éste,

pero más grande. -Disculpe, ¿el barco se parecía...

...a una burger Cangreburger? -Como iba diciendo,

el Holandés Errante baja hasta aquí y roba las almas de las gentes.

-¿Las almas son como pepinillos? -Sí.

Y luego las pone donde nadie las puede recuperar,

en la bolsa de almas. (RÍE)

-¡He venido a por tu pepinillo! -¡Ah!

-Cada año es más fácil asustar a la Esponja Miedica.

-¡Calamardo!

-No hay nada como una buena historia de miedo.

Ojalá no estés tan asustado como para no venir a la fiesta,...

...Esponja Miedica. (RÍE)

-Te robaré tu alma. -¡Ah!

(Risas)

-¿Caramelo o broma? -¡Ah!

-No pasa nada, hijo, sólo es Esponja Miedica.

(TOCA EL CLAXON) -¡Ah!

-Feliz Halloween, Esponja Miedica.

-Me llamo Bob, Bob Esponja.

No lo entiendo, Gary, por mucho que lo intente,

todos los años consiguen asustarme.

(GARY MAÚLLA) -Estoy harto.

Se acabó la Esponja Miedica. ¡Ah!

-¡Bob Esponja! -Es Patricio, voy a asustarle.

Ahora me toca a mí. ¡Ah!

-Hola, Bob Esponja. -¡Ah!

-Perdona, no quería asustarte. -¿Por qué no puedo asustar yo?

¿Cuándo me va a tocar a mí? -Si quieres dar miedo,

necesitarás un buen disfraz.

-¿Qué te parece? -Genial, vas de bolsa de caramelo.

-No, soy el fantasma del Holandés Errante.

-No, falta algo. Ya lo tengo.

(Sierra)

Ponte esto. Terrorífico.

-No sé, Patricio.

-Vamos, son niños pequeños, y son fáciles de asustar.

(TODOS) -¿Caramelo o broma? -¡Ah!

(RÍEN)

-Mirad, es el Colchón Encantado.

-Vale, aquí tenéis los caramelos. -No, gracias,

nos basta con tu aspecto. (RÍEN)

-No lo entiendo, Patricio. -Bob Esponja,

mira mi nuevo fantasma de papel. Qué miedo.

-Eso es, Patricio. -¿Qué?

-¿Qué diferencia hay entre ese fantasma y yo?

-Eh... Espera, no me lo digas.

No me lo digas.

Puedo hacerlo. ¡No me lo digas!

Vale, dímelo. -Yo tengo la cabeza cuadrada.

Los fantasmas la tienen redonda. Hay que conseguir...

...que mi cabeza sea redonda, y daré miedo.

-¿Estás listo? -Recuerda, igual que esto.

-¿Seguro que quieres hacer esto? -Aféitame, hazme redondo.

-Muy bien, allá vamos.

-¿Qué opinas? -Perfecto.

Ahora sí que das miedo.

Vamos a asustar a alguien.

-¡Uh, soy el Holandés Errante!

-¡Uh, yo no sé quién soy!

(Timbre)

-¡Ah! ¡Soy el Holandés Errante!

-¡Boo, soy el mejor amigo del Holandés Errante!

-Chicos, ¿no queréis los caramelos?

-Eso ha estado bien, tu disfraz sí que asusta.

-¿Tú crees? -No hay dudas.

Le has dado un buen susto a ese tipo.

-¿A quién asustamos ahora? -Hay una fiesta llena de gente...

...en el Krustáceo Krujiente. El Holandés Errante...

...se presentará sin invitación.

(Risas)

¡Viene alguien!

-¡Ah! ¡Soy el Holandés Errante!

-¡Qué miedo!

-¿No era ése el Colchón Encantado? -Creo que lo han dejado...

...como saco de dormir encantado. (RÍEN)

(Música)

-¡Ah!

-Papá, déjalo ya, me estás avergonzando otra vez.

(LLORA)

-Hola, Calamardo.

Quiero decir Holandés Errante. Una gran fiesta, ¿eh?

-¿Qué se supone que eres? -Un pez de colores en su pecera.

-No lo entiendo.

-¿Estás listo, Bob Esponja?

-Está bien, apaga las luces. (TODOS GRITAN)

-¡Ah!

¡Soy el Holandés Errante!

¡Entregadme vuestras almas, temedme!

¡Ay!

¡Ah! -¡Ah!

-¡Ah!

¡Ah!

¡Ah! ¡Uh!

-¡Ay! -¡Ah!

-¡Ah!

-No es el Holandés, es Bob Esponja. -¡Bob Esponja! (RÍE)

-¿Bob Esponja? (RÍEN)

-¡Socorro! -No soy Bob Esponja.

Ésas son mis ropas de diario.

-Ya está bien. (GRITAN)

(RÍE) (GRITAN)

-¡Es el Holandés Errante de verdad! ¡Ah!

Sí, soy el Holandés Errante,...

...y os contaré un secreto,...

...voy a robar vuestras almas. (GRITAN)

¡Silencio!

Vosotros os lo habéis buscado, llorones.

Todos los años la gente se viste igual que yo...

(SILBA)

-...convirtiendo el nombre del Holandés Errante en una burla,...

...pero ésa no es la razón por la que me llevaré vuestras almas,...

...esto es lo que más me ha enfadado.

De todos los disfraces de Holandés que he visto,...

...el tuyo es el más insultante.

-¿Quiere decir que no da miedo?

-¿Tú? ¿Miedo? (RÍE)

Déjame contarte algo sobre el miedo.

Hay muchas cosas en el mundo que dan miedo,...

...las arañas dan miedo...

...yo doy miedo.

Tú no lo das. Bien, acabemos con esto.

(RÍE) (GRITAN)

-¡Bob Esponja! -Me desharé de este tonto disfraz.

¿Eh? ¡Ah!

-¿Qué me decís ahora? Le asusté. (RÍE)

(GRITAN)

-Funcionó, asusté a todos. -Sí,

creo que fue tu sombrero rosa. -¿Sombrero rosa?

No es un sombrero, es mi cerebro. -Oh.

¡Ah!

-No os preocupéis, chicos, volverá a crecer.

YO FUI UN GARY ADOLESCENTE

-Se acabó el ejercicio, no queremos que adelgaces demasiado.

Vamos, chico, cógelo.

(Canto del gallo)

(RONCA)

(MAÚLLA)

-Muy bien, Gary. Te quiero.

¡Gary!

Baja, Gary. -Bob Esponja,

¿estás listo? -¿Para qué?

-La Convención Anual de Pescadores de Medusas en Fondo Ukelele.

(BALBUCEA)

(Ruido)

¿Estás listo? -¿Era este fin de semana?

No puedo ir, no tengo a nadie que cuide de Gary.

-Por favor,

¿podrías dejar de tirar tu ropa interior en mi jardín?

-¿Podrías cuidar de Gary este fin de semana?

-¿Qué es un gary? -No un gary, Gary, mi caracol.

Di hola. -¡Ah!

-¿De verdad te gusta esa cosa? -Adoro a Gary.

-Pues yo no, búscate a otro. -No nos podremos ir...

...este fin de semana. -¿Iros?

¿Quieres decir que si cuido de Gary os iréis todo el fin de semana?

-Un fin de semana de tres días. -¿No estaréis durante tres días?

-Eso es, pero has dicho que no puedes, lo entendemos.

-No te sientas mal, celebraremos una convención de pescadores...

...de medusas en tu casa. -He cambiado de idea,

os merecéis un fin de semana. -¿Lo harás? ¡Fantástico!

Te enseñaré el cuidado de los caracoles.

Tienes que pasear a Gary dos... "Viernes, sábado, domingo,...

...un fin de semana de tres días." -Te enseñaré cómo darle de comer.

Tengo marcadas todas las latas, una por la mañana y otra de noche.

-Seguro que es suficiente.

(TODOS) -¡Pesca de medusas!

-¡El autobús está aquí!

Vamos, Bob Esponja. (TODOS) -¡Pesca de medusas!

-Es hora de irse, que os divirtáis.

-¿No olvidarás mis instrucciones? -Tengo buena memoria,

cuidaré muy bien de Fred. -Gary.

-Eso es. (TODOS) -¡Pesca de medusas!

-Adiós, estúpidos. (RÍE) ¡Se han ido!

(GARY MAÚLLA)

-Éstos van a ser los tres mejores días de mi vida.

Haré todas las cosas que no puedo hacer por culpa de Bob Esponja.

3 días más tarde...

(Voces)

-Bueno, aquí acaba el mejor fin de semana de toda mi vida.

Sin Bob Esponja, sin Patricio... sin nadie más que yo.

¿Eh?

¡Ay, el caracol, me olvidé del caracol!

¡Tengo que hacer algo!

Vale, vale, venga. Venga, vamos, vamos.

Come, come, come... Debes acabar la comida.

Come, come...

-¡Hasta luego, Patricio!

-Oh. Vamos, come, come.

¡Come!

Oh.

-¡Gary, ya estoy en casa!

-Hola, Bob Esponja. -¡Calamardo! ¿Qué haces aquí?

-Eh...

Sólo estaba echándole un vistazo a Gary.

-Qué buen amigo eres, Calamardo. -Bueno, eh... adiós.

-Gracias, Calamardo, siempre puedo contar contigo.

(EMITE RUIDOS) -¡Ah, Gary!

¡Gary!, ¿qué te ha pasado, qué ocurre?

Calamardo, a Gary le pasa algo. ¡Calamardo!

-Sí, es justo lo que yo pensaba. -Qué.

-Esto es definitivamente un caracol.

-¡Ah, lo sabía! Oh, Calamardo, ¿has oído eso?

-Por lo tanto hay que inyectarle plasma de caracol con cuidado.

Aquí tienes. -¿No lo va a hacer usted?

-¡Oh, no, no, no...!

Soy demasiado aprensivo.

-Espera, doctor, le ayudaré con el maletín.

-Calamardo, espera.

No puedo ponerle el plasma, también soy aprensivo.

-Bob Esponja, yo no quiero hacerlo. (GARY TOSE)

-¡Gary!

-Vale, lo haré.

-No le hagas daño. Muy bien, quieto.

Espera, no tan fuerte. Vale, vale, vale.

Inténtalo otra vez.

Espera.

Espera, espera, espera.

-¿Quieres sujetarlo? -Espera, espera.

-¡Que lo sujetes! -Espera, espera... Ay.

Calamardo, me has inyectado el plasma de caracol.

-Ha sido culpa tuya. -¿Qué me va a pasar ahora?

-Nada, sólo es un poco de plasma de caracol.

-No sé, me siento un poco raro. -Son imaginaciones tuyas.

(HACE GÁRGARAS)

(MAÚLLA)

-¿Sólo necesitaba agua?

-Oh, Gary, ya estás mejor.

-Oh, qué emotivo. Me voy a vomitar a casa.

Buenas noches. -Calamardo, espera.

El plasma de caracol. -Confía en mí,

no te va a pasar nada, estás muy bien.

(MAÚLLA) -No te preocupes, Gary.

Calamardo dice que estaré bien. Él lo sabe todo. ¿Tienes hambre?

Aquí tienes. Come, Gary.

Lo siento, Gary, no he podido controlarme. (ERUCTA)

(MAÚLLA) ¿Por qué he hecho eso? Me estoy volviendo loco.

(MAÚLLA)

-No, Calamardo tiene razón. Estoy bien. Me preocupo demasiado.

Sí, es mi imaginación. Estoy en plena forma.

Gary, cada vez eres... (SU VOZ SE AGRABA)

Mírame, nunca he estado mejor.

Oh.

Estoy bien, Calamardo ha dicho que estoy bien.

(GRITA)

Gary, estoy bien.

¿Lo ves? No importa. De todos modos, soy diestro...

Así ya no tendré que comprarme zapatos nuevos.

Ay.

No respiro, Gary.

Algo va mal.

(MAÚLLA)

-Espero no volver a ver nunca a un caracol.

Buenas noches, Clari.

(Timbre)

¿Quién podrá ser? Como si no lo supiera ya.

Bob Esponja, te lo he dicho, espero que estés bien.

(TARTAMUDEA) Bien, bien...

(MAÚLLA)

(GRITA)

(MAÚLLA)

(GRITA) -¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja! Por Neptuno, ¿qué es lo que he hecho?

Es todo culpa tuya. Vale, vale, vale, vale...

Piensa, piensa, piensa, piensa, Calamardo.

(MAÚLLA)

-¡Ah!

(MAÚLLA)

-¡Ah!

(MAÚLLA)

(GRITA)

(MAÚLLA)

(GRITA)

-Nada de esto habría pasado si hubiera dado de comer al caracol.

(MAÚLLA)

(GRITA)

(MAÚLLA) -¡Ah! Ay, ay, ay...

(MAÚLLA) (GRITA) -Ay, ay...

(MAÚLLA) -Ay, ay...

(MAÚLLA) (GRITA)

(MAÚLLA) (GRITA)

(MAÚLLA) (GRITA)

(MAÚLLA) (GRITA)

-Oh.

Ay.

Oh.

(LOS TRES CANTAN MAULLANDO) (MAÚLLA)

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

-¿Podéis callaros de una vez?

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)