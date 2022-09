-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

(TODOS) -Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. (TODOS) -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. (TODOS) -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

EL EFECTO BOLA DE NIEVE

"Observen la majestuosidad del imponente iceberg.

Este gigante helado,...

...que normalmente flota en las regiones polares,...

...puede desviarse a veces hacia aguas más cálidas...

...provocando cambios climatológicos dramáticos...

...para la vida marina tropical."

-Sí, parece que el viejo invierno nos visitó la pasada noche...

...trayendo consigo no una almohada o una sábana, sino una manta,...

...una manta de nieve. Sí, desde los Campos de Medusas,...

...pasando por las zonas residenciales hasta la ciudad,...

...no hay nada más que un manto blanco.

-¡Viva! -Y los residentes locales lo saben.

-¡Eh!

-¿Qué es esto? Gotas de lluvia convertidas en hielo,...

...aprovecharé su energía y gobernaré el mundo. (RÍE)

¡Alto, voy a gobernaros!

-Un ángel de nieve... (RÍE)

Oh...

¡Eh! (SILBA)

-Muchas gracias, mientras silbabas alguien me tiró una bola de nieve.

-¿De verdad, Patricio? ¿Se parecía a ésta?

-¡Sí! Esto es serio, alguien va por mí,...

...será mejor que me vaya de la ciudad.

-Patricio, la he lanzado yo,...

...es una pelea de bolas de nieve, ¿no lo entiendes?

-¿Una pelea de bolas? Yo quiero jugar.

-Primero has de hacer una bola. -¿Ah, sí? Una bola de nieve.

Esto va a ser genial.

¿Eh?

¿Eh?

¡Oh...! ¿Puedes ayudarme a hacer una bola de nieve?

-Claro, amigo. -Gracias, colega.

-Patricio, ¿cómo has podido? -Es una pelea de bolas de nieve.

-¿Ah, sí?

(Gritos)

-Un buen fuego, zapatillas mullidas...

...y una taza de té caliente con un poco... ¡Ay!

Maldita sea, ¿por qué me molestan?

(Ruidos)

-¿Podéis dejar de hacer ruidos? -Calamardo,...

...llegas justo a tiempo para alistarte a mi ejército.

Únete a mí y juntos derrotaremos a la amenaza rosa.

-¡Ése soy yo! -Empezarás como soldado raso,...

...pero si trabajas duro, quizás puedas ir subiendo.

Basta ser un militar de carrera. -Gracias, pero no, mayor estupidez.

Tú y el general tontería tendréis que luchar sin mí.

Le he dado... (RÍE)

-Patricio, tonto, esto se había acabado antes de empezar.

Ahora consideraré tu rendición... (RÍE)

-¿Así que es así como quieres que sea, eh?

-Ay, qué gracioso...

(GRITA)

-¡Eh, has fallado! (GRITA)

(GRITAN)

-Ay...

(GRITAN)

(INTENTA HABLAR) -Un punto para mi equipo,...

...vamos ganando...

-Oh, Patricio, qué desagradable sorpresa. Vaya,...

...no hay nada como una charada. (INTENTA HABLAR)

-Intentaba decirte que me ahogaba la nieve, pero se ha derretido,...

...así que me he bebido toda el agua y ahora estoy mejor.

-Fascinante. Bien, ¿por dónde iba?

(Puerta)

-¿Qué?

-¿Puedo usar tu baño? -Usa el tuyo.

-No creo que llegue. Por favor... -No.

-Por favor... Por favor... -No. No.

-Por favor... -Bueno, que sea rápido.

-Ya no importa. -¡Ajá! ¿Ayudando al enemigo?

Te he cogido, Calamardo. -Escucha, yo no...

Bob Esponja... -¡Ay!

-Bien, Calamardo está de mi lado. -Desde luego que no.

-Eso significa que está de mi lado. -No, tampoco estoy de tu lado,...

...no estoy del lado de nadie.

Las peleas de bolas son para niños inmaduros y yo...

...no me pondré a vuestro nivel. Si queréis sacaros el cerebro,...

...a mí dejadme en paz, ¿me habéis oído?

-Venga, vamos a sacarnos el cerebro.

-Yo estoy listo. -Ah...

-¡Bien, Patricio, ya está fuera! (RÍE)

-Eso es algo que me gustaría ver.

No hay nada de malo en poner un asiento en primera fila.

Supongo. ¿Eh?

¿Qué es eso? ¿Qué estáis haciendo?

Se supone que debéis sacaros el cerebro el uno al otro.

-Hemos firmado un tratado de paz. Tenías razón,...

...las peleas son para los niños. -No, no, os he engañado,...

...es para adultos también. Dame ese tratado de paz...

Ya está, que continúe la guerra. -Eso no era el tratado de paz,...

...era una copia. -Escuchad,...

...os habéis dado por vencidos muy fácilmente. Bien, Patricio,...

...imagina que yo soy Bob Esponja. -¿Y quién soy yo?

-Tú, Patricio. -¿Puedo ser Cangrejo?

-No. ¿Por qué? -Es un buen líder.

-Tú no te metas. -No hable así a Cangrejo.

-Yo soy Bob, tú eres Patricio.

Bien, ¿qué es lo que harás ahora?

¿Por qué no se la has tirado a Bob Esponja?

-Dijiste que tú eras Bob Esponja. -Es verdad, señor Calamardo,...

...vuelva al trabajo. (RÍE) (GRUÑE) -Ay, Dios, muy bien,...

...ya veo de qué va todo esto. Digamos, a efectos prácticos,...

...que yo, Calamardo, soy parte de esta guerra...

-¿Y dónde está tu fuerte? -No tengo.

-Hay que tenerlo. -Los fuertes ganan las guerras.

-Vale, ¿queréis un fuerte? Aquí tenéis un fuerte.

-Es demasiado pequeño. -No pasa nada, Patricio,...

...es sólo una demostración. -Sí, eso no te protegerá nunca.

-Creedme, está bien. -¿Lo ves? Es demasiado pequeño.

-No si me agacho, no me habéis dado tiempo a agacharme, ¿lo veis?

Aquí estoy perfectamente... -...expuesto.

-¿Queréis dejar de tirarme...?

¿Queréis...?

¿Me dejaréis de tirar ya...

...bolas de nieve?

-Calamardo ha devuelto el fuego. -Entonces es la guerra.

-No, sólo hacía una demostración.

(GRITAN)

-Muy bien, ya está, vosotros lo habéis querido.

¡Le he dado! (RÍE)

¡En toda la cara le he dado!

Ha sido emocionante, yo nunca...

Yo nunca he sentido esto, no me he sentido tan vivo.

(RÍE) -Te ha dado bien.

¡A cubierto! (RÍE) -Mira...

Bob Esponja, toma...

Oh, sí.

(GRITA)

-Eh, Bob Esponja... -¿Sí, Patricio?

-Creo que Calamardo se está tomando esto demasiado en serio,...

...esa última lleva dentro su clarinete.

-Es hora del plan B.

-Qué día por hoy...

¿Qué está pasando? Las bolas de nieve han dejado de caer,...

...será mejor que aproveche este alto al fuego momentáneo.

¿Qué veo? Mi flanco izquierdo está expuesto,...

...esa estrella de mar inflada va a alcanzarme.

Lo arreglaré ahora mismo. Ya está.

Eso hace que el muro norte esté débil. Oh, allá voy,...

...allá voy...

¿Pero si vienen por la retaguardia qué haré? Estaré muerto.

Ya está. Oh...

¿Pero qué pasa con un ataque aéreo? No puede ser.

Ay... Por aquí...

Ya está... Creo que con esto bastará.

El fuerte Calamardo es ahora impenetrable. (RÍE)

¿Dónde están estos dos?

La primera bala ha sido disparada. ¡Toma!

¡Toma ésa, Patricio! Prueba mi furia helada,...

...la victoria será mía. Toma...

La victoria será mía, no lo podréis evitar. (RÍE)

Toma...

(Televisor)

-¿Has oído algo?

-No. (RÍE)

LA BASURA DE CANGREJO

ANTIGÜEDADES A LA VENTA

-Ah, una venta de objetos usados, ya saben lo que dicen:...

..."La basura de un hombre es el tesoro de otro".

-Oh, disponible.

-Para el señor Cangrejo toda la basura es un tesoro.

-El negocio está abierto. ¿Ve algo que le guste?

-Sí, le doy cinco pavos por este paraguas.

-¿Cinco? Si es una antigüedad, perteneció a una reina. Diez pavos.

-¿Diez pavos?

Está lleno de agujeros. -Fue de la reina de Suiza.

-¿Una reina dice? Espere un segundo,...

...no tienen reina. -Muy bien, cazador de gangas,...

...cinco pavos. -Trato hecho.

-Ah...

El dulce olor de un imbécil. -Sabe incluso mejor.

Hola, señor Cangrejo. -¿Qué hace?

-Es una venta de antigüedades. Echad un vistazo.

-Patricio, mira esto, ¿está bien, eh?

-Se parece al desatascador que tiré ayer.

-Eso no es un desatascador, es una antigüedad.

Es un...

Es un cazo del siglo XVII. -Vaya,...

...usaba mal el mío, ¿cuánto? -Cinco pavos.

-Sólo tengo siete. -Trato hecho, toma.

-Patricio, eres un comprador muy listo.

-Guau, mira esta gorra para beber refresco.

Debe haber pertenecido a alguien que era el número uno.

Sólo ha habido un puñado de números uno en la historia.

-Eso es, y tú eres uno de ellos. -¿En serio?

-Esta gorra dice: "Sí, soy el número uno...

...y dejo que la gravedad me ayude a beber".

Esta gorra está hecha para ti, chico, has nacido para llevarla.

-¡Guau! -Perfecta, ¿eh?

-Gracias, señor Cangrejo, gracias por unirnos.

¿Cómo podré pagárselo? -Con diez dólares.

-Sólo tengo cinco. -Bueno, creo que no hay trato.

-Enseguida vuelvo.

¡Eh!

¡Ah!

Señor Cangrejo, he encontrado 68 centavos,...

...pero podría quitarme cuatro dólares con 32 centavos de mi paga.

¿Qué me dice? -Eh... No sé.

Vale, pero sólo porque estás muy elegante con esa gorra.

-Gracias, señor Cangrejo. -De nada, chico.

Vaya par de tontos... -Disculpe,...

...parece que es el encargado. -Sí.

-Creo que vende esta rara gorra. -Acabo de venderla.

-Deje que me explique, le daré 500 dólares por ella.

(TARTAMUDEA) -No tan rápido,...

...yo le doy mil por esa gorra. -Ah...

-Yo le doy 100.000 dólares en efectivo.

-Ah...

-Y yo le doy un millón de dólares.

-¡Bob Esponja!

(RÍE)

-Ahí está con mi gorra de un millón de dólares,...

...tengo que recuperarla antes de que sepa lo que vale.

-Ah, mi producción de burbujas se ha multiplicado por dos.

Gracias, gorrita. -Bob Esponja.

-¿Cómo le va con el negocio? -Eso ya no importa. Escucha,...

...no te lo dije antes, pero esa gorra te hace parecer una chica.

-¿Soy una chica bonita? -Eh...

Eres una chica preciosa. (RÍE) (RÍE)

-Ahora devuélveme la gorra. -Pero usted lo dijo,...

...he nacido para llevar esta gorra. No quiero devolverla.

No puedo separarme de ella ahora, no después de lo pasado juntos.

Gracias. Te llamaré gorrita. Y apareció usted.

-Olvídalo. Y tampoco eres preciosa.

-No lo soy.

(RÍE) -Bob Esponja,...

...justo el hombre que estaba buscando.

¿Jugando con esa vieja gorra? -Sí.

-¿No te has cansado? -No.

-¿Ni un poco? -No.

-¿Ni un poquito? -No.

-Entonces no querrás ver lo que tengo en la bolsa.

-¿Qué es? -Novedades en gorras,...

...¿qué te parece ésta con aire?

-Un poco peligrosa. -Con exprimidor.

-Ah. -El abuelo astuto.

(RÍE) -¿Qué me dices?

Tu estúpida gorra por todas. -No hay trato,...

...me quedo con gorrita, pero gracias.

-Pensé que el abuelo astuto le convencería.

No quería llegar a esto, pero no me deja otra opción.

Voy a tener que asustarle.

(RONCA)

(RÍE) -Esto le asustará.

Ah...

-Oh, Dios mío, una lista de la compra flotante. (GRITA)

-¿Eh? No soy la lista de la compra, soy un fantasma.

Ah... (GRITA)

-Y ahora escucha, Bob Esponja... -¿Cómo sabe mi nombre, quién es?

-Soy el fantasma de las gorras para beber refresco,...

...estoy aquí para decirte que la gorra que posees está maldita.

-¿Maldita? -Sí,...

...perteneció a un tipo que ahora está muerto.

-¿Qué tipo? -Smitty algo...

-¿Smitty qué? -Smitty... Werben.

-Debió ser un número uno. -Ahora escucha,...

...la maldición caerá sobre ti a menos que devuelvas la gorra...

...a su propietario inmediatamente. -¿Ya?

-Sí. -¿A su propietario?

¿Ahora mismo? -Sí,...

...debes devolverla a su propietario ahora.

-Señor Cangrejo. -Bob Esponja, ¿qué haces aquí?

-Devolviendo la gorra maldita a su propietario.

-¿Qué? No existe.

-Está enterrado en el cementerio. -¿Cómo?

Si me lo he... Yo...

Dame esa pala. -¡Era su gorra!

¡Era el número uno!

(Ruido)

-¿Eh?

(GRITA)

-Tranquilo, es tan sólo un cementerio lleno de huesos.

(GRITA) ¿Qué es eso? Es Calamardo, ¿qué estará haciendo aquí?

-Ay...

(LEE) -Aquí yacen los sueños y las esperanzas de Calamardo.

Qué crío. Bueno, ¿dónde estaba? Sí, debo encontrar a ese Smitty.

No, no, no...

No, no, no...

He comprobado todas las lápidas y no hay ningún Smitty.

Piensa, tiene que haber algo que dijera Bob Esponja...

...que te dé una pista. -Recuerde,...

...chupar los pomos es ilegal en otros planetas.

-¡Eso no!

-Nunca adivinaría lo que encontré en mi calcetín anoche. Inténtelo.

-No... -Era su gorra,...

...era el número uno. -¡Percebes! Nunca encontraré...

¡La tumba! ¿De verdad voy a profanar esta tumba...

...por dinero? Por supuesto que sí.

¡Bingo!

Oh... Es preciosa.

Ven con papá. ¿Eh? Venga, Smitty, suéltala.

Descansa, Smitty. Tengo la gorra del millón.

-Eh, tío, ésa es mi gorra, devuélvemela.

-¿Qué? Ni hablar. Tú vuelve al agujero, chico.

Venga, hazte el muerto. -Parece que tendré que quitártela.

-Claro, ¿tú y quién más? ¿Eh?

-Sólo el ejército de los muertos vivientes.

-No, he visto esto en un programa. Demonios macabros, me comeréis,...

...primero mis tripas, después mi cerebro y dejaréis...

...mi cuerpo para los buitres. -Eso es asqueroso,...

...sólo queremos la gorra. -¡Ni hablar!

Atrás, atrás he dicho. -¡Al ataque!

-¡Miradme!

¡Debéis estar de broma!

¡De vuelta al olvido!

¿Cómo está tu hermana? Muy bien, calaveras,...

...se acabó el juego. ¡En guardia!

(Gritos)

-Un millón de dólares, tengo un millón de dólares.

(Voces)

-Todavía están aquí. La tengo, la rara gorra de beber refresco.

Comencemos la subasta en un millón de dólares.

(RÍEN)

-El infeliz no está de broma. ¿No se ha enterado?

Han encontrado todo un almacén, no vale nada.

(RÍEN)

-Vamos a darle al señor Cangrejo una gran mano. (RÍE)

-Eso sí que vale un millón. (RÍE)

-¡Eh, chico, espera! -Yo la he visto primero,...

...te daré un millón.

-Eso sí que me rompe el alma. (LLORA)