"¿DEPORTES?"

(Música)

(Chirrido)

(SE ESFUERZA)

Ah.

Uf...

¿Qué es eso?

PARA ARENITA

Parece una caja. Me pregunto de quién será.

Quizá lo ponga en el otro lado. No.

Oh, mira, está abierta. ¿Es seguro?

Sí.

Uh...

Son...

son...

Ay... ¡Chismes! Ah, lo sabía.

Pero... ¿para qué sirven estos chismes?

Ay.

Hum... Esto debe ser para bajar libros

de la estantería.

(RÍE)

(Música)

Uh.

Vaya...

Esto será para poner nata montada.

Ah, ah... ¡Ay!

(GRITA) Patricio, ¿estás bien?

Ah, ah...

(MAÚLLA)

Esto debe ser una camita portátil de caracol.

(RONCA)

(CANTURREA) "Duérmete, Gary...". ¡Quiero probarla!

(RONCA)

Oh, oh, oh...

(TARAREA)

Aunque hayas tardado toda la mañana, Calamardo, esa comida es...

digna de un rey.

(Timbre horno)

Oh, mi sándwich está listo.

(Cristales rotos)

¿Eh? Parece...

(GRUÑE)

¡Bob Esponja, Patricio...! ¿Qué os parece que habéis...?

Uh.

(Risas lejanas)

(Música)

Oh, mis begonias.

¿Qué hacéis, par de zoquetes, con todo este equipamiento?

(AMBOS) ¿Equipamiento?

¿De verdad no sabéis qué es todo esto?

(NIEGAN)

Esto es un balón de fútbol. Ay.

Y estos son unas raquetas. Y estos son un par de bobos.

Ahora, y en silencio, despejad toda esta porquería de deportes.

(AMBOS) ¿Qué son los deportes?

(SUSPIRA) Los deportes son juegos. Juegos para ganar puntos

y esos puntos deciden quién gana la partida.

Uh, uh... ¡Me encantan los juegos! ¡Y a mí!

Seguro que sabes mucho de deportes, Calamardo.

¿Nos enseñas a jugar? No se me ocurre nada

que me apeteciera menos hacer que...

(Música celestial)

"Escucha, Calamardo, tienes que ayudarles.

Si se practican de forma incorrecta, los deportes pueden ser peligrosos".

(Música intriga)

"Sí. Tienes razón. Deberías enseñarles a jugar mal.

¡Esta es tu revancha!".

(Golpe)

"Ay, ay... Que se fastidien. Dales bien fuerte".

Pensándolo mejor, me encantaría enseñaros todo

acerca de los deportes, Bob Esponja.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

Veamos, el objetivo de este juego es lanzar la herradura

para que entre en el palo. Parece fácil.

Seguro, pero hay que hacerlo con los ojos vendados.

Ah.

Ay.

(CHUPA)

Ay. Eh... ¿Lanzamos ya? ¿Al mismo tiempo?

¡Sí, lanzadla al mismo tiempo!

Ah. Ah.

Uh, ay. Uy.

Eh, no han entrado en el palo. Lo hemos hecho mal.

Me duele la cara. Oh, no, no, no...

Ambos lo habéis hecho muy bien. El dolor es...

¡Ganas puntos! Ya conocéis el refrán:

Sin dolor no hay juego.

(RÍE) Yo quiero apuntarte dolor. Ah.

(Relincho)

Ay. Así, muy bien.

Ahora tenéis que hacerlo... cien veces más.

¡Sí!

Ah.

(GRITAN)

Qué grande eres, Calamardo. Calamardo,

¿podemos acabar este juego? Todo este dolor empieza a doler.

Oh, lo siento, pero es imposible ganar este juego

sin que uno gane.

Preparados, listos... ¡Ya!

(Disparo)

(RÍE)

Ah, ah, ah...

Ay, oh...

(GRITA)

¿Seguro que estamos haciéndolo bien? Estas zapatillas

están haciéndome mucho daño. Oh, estáis haciéndolo

perfectamente bien, pero intentad aligerar el paso.

(GRITA)

Quiero jugar, papá. -No, hijo.

Somos fans de los deportes, solo los vemos.

Y... tiempo.

(RESOPLAN)

Dejadme ver esos tobillos.

Uh, sí... Tienen muy mal aspecto.

Ambos tendréis... 50 puntos. ¿Por qué no?

Seguimos empatados.

(Murmullo)

(Música)

Ay, ay...

(Vítores)

(Continúa la música)

(GRITAN)

Ah, ah...

¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ah, mi caja de material deportivo.

Debe haberse caído del camión. ¿Qué le ha pasado

a todo el equipamiento?

(Campana)

(Murmullo)

Oh, ¿qué ha sido eso?

¡Bob Esponja! ¿Qué estáis haciendo?

Oh, hola, Arenita. Patricio y yo estamos en medio

de un juego de deportes. Esto no se parece a ningún deporte

que haya visto. Creo que se llama kick boxing

o algo así. Ah...

Sea lo que sea, parece estar causándoos mucho dolor.

Afirmativo. ¡Uh!

¿Por qué no dejáis de jugar si os duele tanto?

No podemos dejarlo hasta que deshagamos el empate.

¿Quién dice eso?

(Música solemne)

El dictador de reglas.

(Murmullo)

Nunca he oído hablar de ningún dictador de reglas.

Prefiero rey de los deportes,

pero nunca se sabe cuál se quedará la gente corriente.

¿Estás inventándote un juego en el que Bob Esponja y Patricio

se hacen de año y no quieres que paren?

Solo le doy a la gente lo que quiere.

Eso es muy rastrero, Calamardo, incluso para ti.

(BOSTEZA)

Voy a poner fin a esto. Bob Esponja y Patricio

ya han tenido bastante. ¿Lo ves? Están bien.

Que continúen los juegos.

(Vítores)

Ah, de eso nada. ¿Queréis ver unos juegos?

Como queráis. Calamardo, te reto ahora a un partido.

Un partido de baloncesto. Quien gane decidirá el destino

de Bob Esponja y Patricio. Ay, ay...

¿Yo... hacer... deporte?

(RÍE) No, no, no. Yo estoy aquí en calidad de asesor.

¡Anda ya! ¡Hemos venido a ver acción!

¡Juega contra Arenita! ¡Juega contra Arenita!

(Murmullo)

(TODOS) ¡Juega contra Arenita! ¡Juega contra Arenita!

Nos vemos en la cancha, alteza. Ay...

Escucha, Calamardo, una cosa más. Jugaremos según las reglas

de San Antonio. ¿San Antonio?

¡Fíjate! Uy, ah, ah...

¡Yija!

(VITOREAN)

Eso ha sido falta. Quéjate a tu mamá, Calamardo.

¿Mi mamá? ¡No quiero oírte!

-Próxima ronda, fútbol. ¿Más deporte?

Claro, el que marque elige otro deporte.

Pensaba que conocías las reglas, Calamardo.

Bueno, claro... Sí, sí... Las conozco, claro que sí.

Bien, pues para esto. ¿Qué?

Ay.

(VITOREAN)

Eso no vale. Ni siquiera estaba listo.

¡Nada de tiempos muertos! ¡Fútbol americano!

(Bocinas)

Ay...

(PÚBLICO) ¡Bien!

Ay, dame un segundo para recuperarme.

Ah...

Ay, ay...

(Música animada)

Ay, ay...

(Continúa la música)

(MEGAFONÍA) "¡Y la ganadora es... Arenita!".

Bien jugado, Calamardo. Ay, ay, ay...

Hola, Arenita, ha sido increíble. Sí...

Me gustó la parte en la que le diste al balón

y todo eso.

(RÍE) Gracias, chicos. Creo que todos hemos acabado.

Y eso también va por vosotros. Ha terminado vuestro juego.

Pero seguimos empate. No os preocupéis,

os declaro vencedores a los dos.

(AMBOS) ¡Sí, hemos ganado, hemos ganado!

No te preocupes, Calamardo, tú también eres un campeón.

(SE QUEJA)