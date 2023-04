¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja! -¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"EL CUPÓN DE PATRICIO"

(Música)

(GRITA) ¡Ah, una araña de mar!

¡Una araña de mar! ¡Una araña de mar!

(GRITA)

(Música)

¡Ay!

(GRITA)

¡Ay! Atrás, atrás.

(SE ESFUERZA)

(SOPLA)

(Continúa la música)

Qué bien. Por fin, mi cupón perdido.

Lo he encontrado.

Hoy has luchado bien, araña de mar, pero ahora tengo que irme

porque voy a usar mi cupón para regalarle un helado

a mi más mejor amigo de todo el océano,

Bob chillón Esponja.

Hola, Patricio. ¿Qué haces?

He conseguido este cupón y voy a ir a regalarte un helado gratis.

Qué amable, amiguito, pero ya tengo un helado.

Eh... Pero... si te voy a regalar uno.

¿Por qué? Ya tengo uno.

(GRITA) Porque soy una buena estrella.

Vaya, allá va la mejor estrella.

(Música)

(GRITA)

¡Hurra! He ganado un cupón gratis.

¿Cómo sabía que tenía un cupón gratis?

Mi espalda lo sabe. Se irrita cuando está cerca de algo gratis.

¡Ah!

También sé lo que pesa un cupón para un helado gratis.

¿Pesa mucho?

(SE ESFUERZA)

Demasiada responsabilidad para un tipo despreocupado como tú.

Escucha, te quitaré ese cupón de las manos

por el precio de un apretón de manos.

(SE QUEJA)

A Bob Esponja le encantan los apretones de manos.

Debería darle vergüenza aprovecharse así de un mentecato.

¿Es que un viejo cangrejo ya no puede divertirse un poco

de forma despiadada?

Eh, me has fastidiado el trato. Casi me toca un apretón.

Pedazo de cabeza hueca, el Señor Cangrejo

estaba intentando robar tu cupón. ¿Robar mi cupón?

Y entonces me dijo...

Queréis mi cupón, pero no lo tendréis.

Vale, me da igual. -La verdad es que nunca supo cantar.

-¿No sabía cantar?

Os he pillado espiando mi cupón. Es para el helado de Bob Esponja.

Hurra por Bob Esponja.

Apartaos de mí todos. Todos queréis mi cupón.

(Música)

(AMBOS) Cupón. Cupón. Cupón. Cupón.

Cupón. Cupón. Cupón.

(GRITA) No, no os quedaréis con mi cupón, no.

(RADIO) "Agente Pez Babosa, tenemos una llamada

acerca de un tumulto provocado por una estrella de mar en su zona.

Por favor, investigue". -Recibido, central.

Eh, tú.

Central, no he podido atraparlo. Se ha escapado.

(Música)

(Gritos)

Eres un bebé malo.

(Gritos)

Ya, ya.

TEATRO ALMEJAS

(Música)

Oh, fíjate, cariño.

(RÍE) Es el paseo de las estrellas de Fondo de Bikini.

-Esta estrella es horrorosa.

Parece un personaje de dibujos animados.

¿Le hacemos una foto? -No, no vale la pena.

(Continúa la música)

(GRITA) ¡Ven aquí!

(GRITA)

(RÍE) Llegué.

Es precioso.

(Música)

Buenos y helados días, señor. Sí, es un buen día para un helado.

¿Qué le apetece? Eh...

Quiero su helado más mejor

para mi amigo más mejor, Bob Esponja.

Una elección excelente, señor. Marchando un paraíso celestial.

(Bullicio)

¡Guau!

(RÍE)

A Bob Esponja no le importará que pruebe una cucharadita.

(Alarma)

(GRITA)

Oh, este cupón está caducado. Caducó hace dos años.

Lo siento, pero no puedo aceptarlo.

¿No hay helado para Bob Esponja?

(SE LAMENTA)

(GRITA) Exijo que acepten mi cupón de helado.

(LLORA) Mi cupón. Berrinche en el pasillo central.

(LLORA) A la calle.

Quiero un cupón. Quiero mi helado. Helado, helado.

Cupón, cupón. Acepte mi cupón, acepte mi cupón.

Pobre criatura deprimente. Estoy deprimido.

Y nunca jamás conseguirás un helado.

-Eh, ¿no cree que está siendo un poco severo?

-No mucho. Fíjese en él.

-¡Ah! Es verdad. Dígale lo que quiera.

-Escucha, amigo.

Hay una persona que puede aceptar este cupón,

la persona propietaria de esta tienda,

el mismo rey de los helados.

¿El rey de los helados? Sí, vive en la mansión de ahí arriba.

¡Hala! ¿Necesitas un empujón?

Sí, ¿podrías empujarme?

(GRITA)

Hola.

(Música)

¿Eres el exterminador?

(RÍE) No soy el "restregador", no.

He venido a canjear mi cupón por un helado gratis.

Es para mi más mejor amigo, pero ha caducado.

Todos han caducado porque no sé qué año es.

Pues yo no sé lo que es en nada.

¿Eres listo o tonto?

Cocodrilo. ¡Genial!

Veamos tu cabeza. No siento tu cerebro.

Hoy está aquí abajo. El mío también.

Choca esos cinco. ¿Apretón de manos secreto?

Perfecto. Tampoco conoces el apretón de manos secreto.

Oye, no sé cómo te llamas. Tienes razón.

Según la letra pequeña el cupón sigue siendo canjeable.

No he traído mis ojos de leer. Ponte mis gafas.

Dice: "Oenelem".

Pero leído al revés dice "meleneo",

el reto del rey. ¿Quién puede crear pelo?

(SE ESFUERZA)

¡Ajá! ¡Hala!

(SE ESFUERZA)

Vaya. Qué birria. Mira esto.

(SE ESFUERZA)

Intenta mejorarlo. Qué fuerza.

(SE ESFUERZA)

(RÍE) Te he vencido. No tan rápido.

¿Puedo canjear mi cupón ahora, por favor?

Aún no. El mejor de tres.

(Música)

Tu estilo acaramelado es fuerte bajo grasa,

pero no es rival de mis virutas de chocolate.

(RÍE) Desearás que tu cucurucho fuera una terrina

cuando te haga nata.

(GRITA)

(Gritos)

Me dijeron que tenías valor, pero tu servicio es blando.

Veo que has estudiado el antiguo arte de la derrota.

Canjea... mi cupón.

Piensa rápido. ¡Perlas de azúcar!

Has jugado con habilidad y coraje. Aceptaré tu cupón.

(RÍE) Sí.

Un helado de cucurucho gratis. (GRITA)

(Timbre)

Hola, Patricio. ¿Qué pasa?

Iba a darte este helado, pero... se ha derretido.

En cambio, tengo este apretón de manos.

Ay, me encantan los apretones de manos,

pero no tanto como el helado.

¿Lo compartes conmigo? "¡Voila!".

"BORRADO"

(Música)

Damas y caballeros, contemplen mi pintura creativa.

Eh, disculpe. ¿Tiene kétchup?

¿Por qué no miran mis obras de arte? (GRITA)

No sé cómo me he dejado convencer para hacer esta exposición,

pero voy a cerrarla de inmediato. Oh, no puede, Señor Cangrejo.

Espere a que Calamardo venda algunos cuadros.

Compren cuadros importantes.

Vean cómo exhibo mi exquisito sufrimiento.

No reconocen una obra maestra

aunque la tenga delante de las narices.

Les haré frente con el poder de mi arte.

Sea testigo de la belleza...

Vamos, Larry. Despáchate esa ensalada.

Vamos, Larry. Despáchate tu cuadro.

(GRITA) ¡Mis ojos! ¡Qué dolor!

-Quiero un cangremenú.

¿Qué te parece un poco de arte para acompañarlo?

(Relincho)

(Gritos)

¡Corre, cariño, corre!

Se acabó. Calamardo está ahuyentando a mis clientes.

Voy a cerrar esta exposición ahora mismo.

Nunca venderá sus cuadros. Claro que sí.

Yo acabo de comprar uno. (GRITA) ¡Santas gambas!

¿Por qué te harías algo así? ¿De qué está hablando? Me encanta.

Señor Cangrejo, Calamardo es nuestro amigo

y sus cuadros son tan baratos

que debería comprar uno solo para ser amable.

(TOSE) Estoy bien. ¿Amable?

¿Amable? Yo no malgasto mi dinero en amabilidades.

Pero piense en lo valiosos que podrían ser estos cuadros.

¿Valiosos? ¿A qué te refieres?

Cuando pasa el tiempo el arte suele volverse más caro.

Algún día los cuadros de Calamardo valdrán millones.

¡Millones! Abran paso.

Dámelo, ahora es mío. Eso está bien hecho.

(RÍE) Ahora solo necesito sentarme

y ver cómo crece el valor de mis cuadros.

Soy un tasador de arte muy importante y le digo que este mal llamado arte

nunca valdrá un céntimo. Oiga, el Señor Cangrejo no...

pierde dinero. Seguro que hay algo

que puedo hacer para que estos cuadros valgan más dinero.

Le he vendido todos mis cuadros.

Este mísero manojo de monedas me ha reivindicado.

¿Quién quiere el autógrafo de un auténtico artista?

(GRITA)

Bueno, los cuadros pueden ser mucho más valiosos

cuando los artistas ya no están entre nosotros.

Ya sabe, borrados del mapa.

Con que borrados, ¿verdad?

Creo que puedo arreglarlo.

Artista de paso. Contemple y admiren.

Admira esto. Tengo un pedido para ti, Calamardo.

¿Qué? No puede hablar en serio. Un artista como yo

no debería ser sometido a unas tareas tan serviles.

Oh, no sea tan servil con Calamardo, Señor Cangrejo.

Yo llevaré el pedido. No, ahora el señor Calamardo

es un auténtico artista, y los auténticos artistas

resisten cualquier cosa.

(SE QUEJA) Qué frío hace en el Ártico.

Vamos, Calamardo.

Eres un artista fuerte, puedes lograrlo.

(GRITA)

Bobo Esponja. Hola, Calamardo.

¿Qué haces aquí, Bob Esponja? Cogiendo hielo fresco.

(RÍE) ¿Necesitas ayuda?

(Música)

Su comida.

(Continúa la música)

Eh, esto está frío. Perfecto.

(Risas)

Será mejor que te lleve a casa.

Hola, ¿es el tasador de arte? Solo quería decirle

que mi buen amigo Calamardo ya está...

(GRITA) ¡Por todos los caballitos de mar!

Tengo otro pedido para ti, Calamardo.

Y solo Calamardo. Qué ojos más bonitos tiene.

(RÍE)

Última... parada. Fondo.. de la fosa.

Ay, ay, ay, ay, ay, ay.

-Ay, ay, ay,

Fondo de la fosa número 237. Oh, es ahí.

Recuerda, Calamardo, los auténticos artistas

se adentran en lo desconocido. ¿Hay alguien aquí?

Tengo un pedido del Crustáceo... Crujiente.

(Gritos)

¿Por qué estamos gritando? Monstruos.

No son monstruos, Calamardo, son amigos míos.

¿Qué... pasa, Bob Esponja?

Sí, estoy seguro que Calamardo ha sido borrado para siempre.

(RÍE) Así que, acérquese y dígale al viejo cangrejo

cuánto dinero valen mis cuadros.

(Risas)

(RÍE) (LLORA)

Calamardo, un pedido.

(RÍE) Qué cosquillas. Sígueme, Calamardo.

Tengo un vehículo especial de pedidos,

ideal para un artista como tú. Esto está mejor.

Por fin algo de respeto. Monta en el cohete.

Eh, oiga. ¿Por qué necesito un cohete?

¿A dónde va este pedido? A Marte.

Oh, Marte.

(TARTAMUDEA) ¿Qué Marte? Adiós, Calamardo.

(GRITA)

(ININTELIGIBLE)

Paquete del Crustáceo Crujiente.

(ININTELIGIBLE)

Este rojo es muy estridente.

Este vertedero necesita el toque de un auténtico artista.

(GRUÑE)

Ahora que Calamardo está un 100 % borrado para siempre,

qué pena, ¿qué le parecen estos cuadros de aquí?

Son francamente espantosos, pero si el así llamado artista

está borrado del mapa, entonces, quizá valgan algo.

(LLORA) ¿En serio? Esto es muy complicado.

Hay lágrimas de alegría, pero también de tristeza

por mi buen amigo Calamardo

esté donde esté. Aquí está, Señor Cangrejo.

Quédate aquí y vigila mis inversiones.

(Música)

Bien, eso ha sido asqueroso.

Y ahora, ¿quién quiere hablar de mis pinceladas y de mis colores?

(ENFADADO) He hecho todo lo que he podido

para sacarte de aquí a salvo,

pero ahora estás interfiriendo con mi dinero.

¡Corre, Calamardo, corre! ¿Eh? ¿Es que nadie va a ayudarme?

¡Corra, Señor Cangrejo, corra! (GRITA)

Pero un poco más despacio que Calamardo.

TRES HORAS DESPUÉS...

(GRITA)

(OLFATEA)

Soy tu mejor amigo, Bob Esponja. (OLFATEA)

Suéltame, Bob Esponja.

Nunca te soltaré, Calamardo. No hasta que estés a salvo.

Nunca estaré a salvo, no hasta que desaparezcan mis cuadros.

No, Calamardo. No puedes privar al mundo de tus cuadros.

Es verdad, pero es mejor que privar al mundo de mí.

(Gritos)

Calamardo, destruye esos cuadros

antes de que el Señor Cangrejo regrese.

(GRITA) No puedo hacerlo. Son demasiado magníficos.

Eh, no te acerques a mis cuadros.

Lo siento, cuadros, pero es o vosotros o yo.

¡Sí, sí! Eso sí que es arte de verdad.

¿Qué? ¿Está seguro? Tan visceral, tan peligroso.

¡Sí! Sienta mi arte.

Deja en paz mis cuadros, monstruo. No, es la exhibición de arte

performativo más emocionante que he visto en mi vida.

¿En serio? Entonces, valdrá millones.

Eh, aparta de ahí.

(Música)

(RÍE)

(RÍE) Señor Cangrejo, Calamardo, no creo que deban hacer eso.

No seas tan estúpido, Bob Esponja. Sí, deja de censurar nuestro dinero.

Quiero decir, nuestro arte.

(Continúa la música)

(RÍE) Bravo, bravo, bravo.

¡Caray!

Cuánto va a darme por todo esto, ¿eh?

Nada. El arte performativo es algo momentáneo,

no se le puede poner precio. ¿Qué?

Espere, vuelva aquí, embaucador.

(GRITA) ¡Señor Cangrejo, Calamardo!

¡Ajá!

Así es cómo adquirí esta obra maestra.

(Conversaciones superpuestas)