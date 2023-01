¿Estáis listos?

(NIÑOS) ¡Sí, capitán! -Más fuerte.

(NIÑOS) ¡Sí, capitán! -¡Uh..!

¡Uh..!

# Él vive en la piña, debajo del mar.

# (NIÑOS) ¡Bob Esponja!

# (CAPITÁN) Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

# (NIÑOS) ¡Bob Esponja!

# (CAPITÁN) El mejor amigo que puedes tener.

# (NIÑOS) ¡Bob Esponja!

# (CAPITÁN) Igual que los peces él puede flotar.

# (NIÑOS) ¡Bob Esponja! (CAPITÁN) ¿Listos?

# (TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

# ¡Bob Esponja!

# (CAPITÁN) ¡Bob Esponja ya llegó! # (RÍE)

(RÍE) (FLAUTA)

"CONDUCE FELIZ Y CONTENTO"

(PEDORRETA)

(PEDORRETA)

Soy conductor acrobático y estoy haciendo "looping".

Apártate. Mira por dónde vas.

¿Dónde te sacaste el carné, amigo?

Oh, ¿en la escuela de la señora Puff? Yo también.

(RÍE) ¡Ay, el puente se acaba!

¡Ah!

Esa es una lanchita estupenda.

Es un comprador con cerebro.

No estoy comprando, estoy jugando.

¿Jugando? Pues aquí tenemos algunos artículos muy juguetones para un...

¡Ay!

...piloto sofisticado como usted.

¡Ay! El Fricky Móvil,

con protectores de bolsillos,

parabrisas de gafas graduadas

y asientos de cuña de fábrica. ¡Ay, hala!

No, esto no está bien. Tengo algo más de su estilo.

¡Ay! La Pelele Lancha.

Tiene toallitas de papel ilimitado para llorar,

una manta de seguridad...

y un capó para su delicada mollera.

Todo eso está muy bien,

pero no tengo carné.

¿No tiene carné?

Para conducir una lancha de autopilotaje no hace falta carné.

¿Autopilotaje?

Le presento a Cupé.

Tiene mucha clase.

Exterior cromado.

Tapacubos de titanio,

motor de turbina

y relato de ruta personalizado.

¡Ah, vendido!

(RÍE) Gracias.

(RÍE) Tengo mi propia lancha, ¡sí!

Pero si no hay llave y tampoco volante.

Apretaré todo esto...

¿Cómo se...?

Acomódese, señor Bob Esponja.

¡Hala, hablas! ¿Cómo sabes mi nombre?

Puedo sentir su esponjosidad sobre mi asiento.

¿Dónde vamos, señor Bob Esponja?

¿Y si solo vamos a dar una vuelta? Eso está hecho.

(Chirrido de ruedas)

¡Ten cuidado y mantente en tu carril!

¡Señal de "stop"! ¡Camión! ¡Camión! ¡Camión!

¡Ay!

¡Ay! Relájese, señor Bob Esponja,

soy un conductor experto.

Siéntase en casa

y déjemelo todo a mí.

CLARINETES

(Música de hombre orquesta)

¡Hola, Calamardo!

(Clarinete)

Ay..., tengo que borrarme esto de la mente.

(BALBUCEA)

¿Qué tal, Bob Esponja?

Ya.

Hola, señora Puff, ¿qué le parece mi nueva lancha con clase?

Hola, Bob Esponja.

¡Bob Esponja!

¡No estás conduciendo!

Ya lo sé, es genial.

(Claxon)

¡Ah! ¡Ah!

¡Oh!

Ha sido mi mejor rato al sin volante.

Cupé, ¿te apetece algo,

un vaso de aceite templado, una ración de acondicionador?

No, gracias. Buenas noches, señor Bob Esponja.

Buenas noches, mua.

(Truenos)

(Claxon)

¿Qué ocurre, Cupé?

Estoy mojándome.

Toma esto.

(Claxon)

¿Qué pasa? Tengo frío.

¡Ah!

Aquí tienes, mi asombroso autopiloto,

bien arropadito y calentito.

No me gusta estar aquí, quiero estar dentro.

¿Dentro?

Vamos, Cupé, adelante.

¡Oh!

(RUGE) -(RUGE)

¿Sabes qué sería divertido? Que me sentase contigo

y que fingiéramos estar en un autocine.

No sería divertido.

Vale, supongo que pasarás la noche entera zapeando

en busca de un anuncio de barcos.

Oh, lo siento, pensaba que era tu invitado.

¡Claro que lo eres!

Oh, estoy cansado, puedes quedarte, yo me voy a la cama.

Oh, Cupé..., buenas noches.

Ha sido un día maravilloso.

(Motor arrancando)

¿Eh? Gary, ¿qué es eso?

(Golpes)

¡Ah!

(Claxon)

(Claxon)

Perdone, señor Bob Esponja, estoy tan...

Lo sé, Cupé. Estás cansado.

Todos lo estamos.

(Claxon)

(BOSTEZA)

Ay...

(Claxon)

Ay...

Ay...

Oh...

Señor Bob Esponja, puedo llevarle al trabajo.

¿Por qué está caminando? Ya, sí.

Es que no quería despertarte, estabas durmiendo como un bebé.

¿Eh? Bebé Buggy, Bebé Buggy. (RÍE)

Ah...

Hola, Bob Esponja.

¿Damos una vuelta?

Claro, Patricio, monta. ¡Yupi!

(Alarma)

¡Hala, botones!

¡Mola!

(RÍE)

Eh, Patricio, ¿podrías...?

Oh, no creo que... Patricio, ¿podrías...?

No pongas el trasero ahí, no creo que a Cupé le guste eso.

¡Pasajero, siéntese!

Mira, helado. ¿Y el cucurucho?

No te preocupes, está por ahí abajo.

(RÍE)

¡Oh!

¡Se acabó, ya basta!

¡Gracias por la vuelta!...

Hemos llegado.

¿Hemos llegado dónde? Donde trabajo,

El Crustáceo Crujiente. ¿Qué?

Nadie puede verme aquí.

Soy un coche con clase, este lugar es una horterada.

(Ventosidad)

¡Ay, ay, ay!

Cupé, abre la puerta, voy a llegar tarde.

Tengo que ir al trabajo...

Es evidente que carece de gusto, así que hoy

vamos a hacer lo que yo quiera.

Tengo que ir al trabajo.

AUTOLAVADO DE LANCHAS

(Música de felicidad)

Tengo que ir al trabajo.

GARAJE

Pues tengo que ir al trabajo.

(Crujido)

(Música de felicidad)

FACTURA

Oh...

Tengo que ir... ¿Al trabajo?

No, al cuarto de baño.

Puede aguantar.

O puedo hacerlo aquí mismo. Oh...

Que sea breve. ¡Ay!

(Música de miedo)

(SILBA)

Espera...

Muy gracioso, Cupé, muy gracioso.

¿Qué hay en esa bolsa? Oh, nada.

¡Venga!

¿Qué estás haciendo?

Me voy al trabajo.

Oh...

¿Ha dolido?

Claro que no, soy una lancha, no siento dolor físico.

Me alegra saberlo, porque soy un conductor acrobático

y estoy haciendo "donuts".

Oh...

¡Ah!

Que no se te ocurra.

¡Dame eso!

¡Ah!

(Chirrido de ruedas)

(RÍE) Aquí es donde debería vivir.

(Chirrido de ruedas)

Al ático, por favor.

(Campanada)

Gracias. Hola, ¿cómo está? ¿Bien?

(SILBA)

(Música caribeña)

Bien hecho, Cupé.

Por supuesto. Porque ahora podemos ir

al Crustáceo Crujiente por la vía rápida.

¿Eh?

¡No, no!

¡No!

Ay... No hagas eso.

No, no vamos a entrar en el Crustáceo Crujiente.

Claro, vamos a pasar por la ventanilla de autoservicio.

Cangreburger triple con cinco bolas de helado.

Ay, ay, ay...

Calamardo, me ves luchar contra esta lancha

y actúas como si no te importase.

No estoy actuando.

(Chirrido)

Siento mucho hacerte esto, triple "burger" Cangreburger con helado,

pero no tengo otro remedio.

No, para, eso no me gusta.

¡Hola, Bob Esponja!

¿Ese personaje otra vez?

¡No! ¡Ah!...

(Golpe)

Pensé que había olido un helado.

Se acabaron mis días de autoconducción.

¿Qué planeas hacer conmigo, Bob Esponja?

¡Eh, tengo una idea!

Esta lancha de recreativos tiene mucha clase.

(RÍE)

Ha vuelto a parar.

No te preocupes, Patricio, aquí tienes una bolsa entera de monedas

para que no se pare jamás. (RÍE)

(RÍE) ¡Uh!

Que alguien me ayude.

Desguácenme, véndanme por piezas, pero, por favor,

pongan fin a mi desgracia.

"EL ANCIANO PATRICIO"

(Griterío)

¡Está demasiado alto, no puedo!

¡Bomba!

Ya tienes tus alimanguitos.

¡Pruébalos!

(RÍE)

¡Marco!

¿Marco? No, yo soy Joshua.

Vale, adiós.

¡Marco! Polo.

(RÍE) Marco.

(TARAREAN)

(SILBA)

Residentes de Banco Sombrío, fuera de la piscina.

Ven aquí, Mortimer.

Ay...

Estoy cubierto de arrugas.

Igual que todos, querido.

Yo las llamo fruncidas ochentonas.

Deprisa, Mortimer.

Hoy, Banco Sombrío tiene helado de ciruelas pasas.

¿Qué? ¿Helados?

¡Esperadme!

¡Quita!

¡Marco!

¡Marco! ¿Eh? ¿Marco?

Sí, soy Marco, ¿qué quieres?

No te quiero a ti, quiero a Patricio.

Entonces deja de gritar mi nombre.

Vaya. (SUSURRANDO) Marco.

Atención, por favor,

hemos encontrado a un señor anciano perdido

que responde al nombre de Mortimer.

¿Alguien lo reclama?

(Conversaciones indistintas)

OBJETOS PERDIDOS -Bien.

BANCO SOMBRÍO, RESIDENCIA DE ANCIANOS

(MURMURAN)

Vamos, salgamos de aquí, quiero helado de ciruelas.

Ah...

(RÍEN)

Eh...

(SEÑORA) ¡Mortimer, la hora del helado!

(RÍE)

(ERUCTA)

¡Cerebro helado!

¡Aparten!

¡Aparten!

Oh.

Uh...

Cerebro comestible.

Oh...

Oh...

¡Ay!

¡Oh!

(RÍEN)

(RÍEN)

(Pitidos)

(Pitido)

¡Te he pillado! -(RÍEN)

¡Marco!

(RUGE)

¿Marco? ¡Tú!

¿No te había dicho que no gritaras mi nombre?

¡Ay! No me acuerdo.

A veces recuerdo mejor si entro en un trance.

Estoy viendo una pequeña granja pintada de blanco.

¿Te dice a ti algo eso?

Mis padres tenían una granja pintada de blanco.

¿Qué es esto?

¡Ha nacido un bebé! Es niño.

La casa está llena de alegría.

¡Ese soy yo!

Yo nací allí.

Están a punto de ponerle nombre.

¡Marco, le han puesto Marco, es Marco!

¡Marco!

Polo.

Si pillo a alguien volviendo a gritar mi nombre,

voy a hacerle daño. ¡Ah!

¡Ay!

¡Ah!

(RONCA) ¿Marco?

Polo. (RÍE)

Te encontré.

Ahora te toca llamar a Marco.

¿Te conozco de algo, joven?

Patricio, soy yo, ¿te acuerdas?

# ¿Quién vive en la piña debajo del mar? #

No lo sé, ¿un hechicero?

# Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

# ¡Bob Esponja ya llegó! #

(FLAUTA) (RÍE)

El único e irrepetible.

Ahora te toca llamar a Marco.

Oh, no puedo hacerlo, ahora estoy viejo y arrugado.

Y hago mis cosas de viejos.

¿Cosas de viejos como qué?

Presta atención.

Esto se llama marcha encorvada.

Ah, uh, ah, uh.

Y esta es otra cosa que hago ahora,

se llama desdentadillas.

(TARAREA)

Resbalan, mola.

Esta parte es muy divertida,

se llama quejarse mucho.

¡Estos chicos de hoy no saben por dónde sopla la marea!

¡Je!

Patricio, esas cosas son estupendas,

pero ¿no preferirías ir a cazar medusas?

¡Ay, no, eso duele un montón!

Podríamos construir

castillos de arena. ¡Uh!

No es estructuralmente sensato.

¿Y si hacemos burbujas? Las burbujas no tienen ninguna pega.

Uh...

¿Quieres matarme, alma de cántaro?

No, solo pienso que deberíamos comportarnos según nuestra edad.

¿Recuerdas cuando estábamos deseando que lloviera

para construir fuertes con cojines?

Últimamente, solo deseo que llegue el último viaje.

Oh...

Era demasiado joven.

¡No lo era, hombre!

(TODOS) ¡No lo era, no somos jóvenes!

Amigos, que seáis viejos

no significa que seáis peces podridos, seguís siendo vitales.

Repletos de vida.

¡Frescos!

¿Has dicho "frescos"?...

Ay...

Ay...

Escuchad, jóvenes de corazón, hoy vais a subiros a ese árbol.

(TODOS) Ay... Ay...

Así se hace.

Ejercitad esos brazos flácidos. Reíos de vuestro lumbago.

Tronchaos de vuestras cataratas.

¡Ah! ¡Ah!

¡Ay, uh!

¿Es la hora de la siesta?

No, ¡es la hora del baile!

Todo el mundo a la pista.

(TODOS) ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¿Listos para mover el esqueleto?

(RONCAN)

No, así no. Así.

(Música marchosa)

Vamos a subir la marcha, ¡sí!

(Música disco)

(GRITAN)

¡Aparten!

(RÍEN)

(RÍE)

¿No es genial salir al campo con el sol y el aire fresco?

Para esta alfombra.

¡Bunny Conejo! ¡Bunny Conejo!

(TODOS) ¡Bunny Conejo!

¡Bunny Conejo!

¡Bunny Conejo! Es una buena idea. Nada mejor para que los viejos

se sientan jóvenes que los juegos recreativos.

(RÍEN)

(RÍEN)

(RÍEN)

(Música divertida)

¡Eh, eh, eh!

¡Eso suena a almejas con ronquera!

¡Ah!

A eso lo llamo yo un vuelo rasante.

Lo siento mucho, me llevo esto.

¡Je!

Dejen que les ayude.

¡Uh!

(RÍEN)

¡Compórtense, ancianos!

¡Salgo pitando!

Ay...

¡Me ahogo, Bob Esponja!

¡Me estoy ahogando!

¡Me ahogo! ¡Me ahogo!

¡Ya voy, Patricio!

¡Je!

Gracias, veterano.

De nada...

¿Eh? ¿A quién estás llamando veterano?

Ay...

Los años han pasado volando.

Ay...

Estoy perdiendo gas.

¿Eh?

Oye, no montes una escena delante de mis viejos amigos, ¡hombre!

¿Eh?

¿Ah?

Ya no puedo hacer la marcha encorvada.

(Pitidos)

Aquí tienes, amigo.

(Pitido)

¡Te lo has creído!

(RÍEN) Has vuelto a engañarme.

¡Marco! -Polo.

¡Marco!

¡Se acabó!

¡Dije que iba a zurrar al próximo que dijese mi nombre!

¡Nadie zurra a Cleravel!

(Chirrido de ruedas)

¡Oh!

Marco... -Polo.