CONCIENCIA DE CONDUCTOR

"Conciencia de conductor con la señora Puff.

Esta película se la ofrece: Gente de Fondo de Bikini...

...unida para tener a Bob Esponja lejos de la carretera...

...y de los botes". -Futuros conductores,...

...soy la señora Puff, instructora de conducción.

Veremos las diferencias entre un conductor con conciencia...

-Buen día para un anuncio de conducción.

-...y un conductor sin conciencia. -Mira lo que hago con los pies.

-Veamos unos ejemplos.

PRESIÓN DE LAS RUEDAS

Antes de empezar a conducir, el conductor con conciencia,...

...siempre revisa el nivel de presión de las ruedas.

Mientras que este conductor no hace caso de...

CINTURÓN DE SEGURIDAD

Este conductor tiene cabeza para utilizar el cinturón...

...para evitar heridas graves en caso de colisión.

Observemos cómo se acerca con cuidado a una señal de stop.

Este conductor, sin ninguna consideración por la seguridad...

-¡Ah! -Al menos tenía puesto el cinturón.

AJUSTE DE LOS ESPEJOS

¿Qué está haciendo ahora nuestro conductor inteligente?

Lo habéis adivinado, ajusta el espejo antes de conducir.

A diferencia de este conductor degenerado.

-¡Perfecto! -Utiliza tus espejos, idiota.

-Eso me recuerda que aún no he ajustado este.

-¡Ay! No veo.

¡Ah!

Por último y lo más importante alguien con conciencia siempre...

...presta atención a su alrededor y evita las distracciones.

Observemos cómo sus ojos están fijos en la carretera.

Aquí tenemos el arquetipo de un conductor que se distrae...

...de la carretera y de la seguridad.

DIRECCIÓN ÚNICA

-¡Eh! Imbécil. -Hola.

-Socorro, un conductor lunático. -¿Qué tal?

-Un conductor sin conciencia muestra desprecio...

...hacia sus hermanos conductores y hacia la ley.

-¡Ah!

Hola, Calamardo. Hola, señora Puff.

(AMBOS) ¡Ah!

-Parece que habéis olvidado...

...vuestras conciencias de conductores.

(RÍE)

-No importa.

EL VIEJO FULANO DE TAL

(RÍE)

-¿Una lectura emocionante? -Y que lo digas, Bob Esponja.

Escucha esto: "la individualización incrementará sustancialmente...

...la probabilidad de visitas posteriores,...

...generando ingresos negativos de tres cuartos de la mitad de un 1%."

Significado: si llamas a los clientes por su nombre,...

...seguirán viniendo a gastarse sus billetes.

Así que quiero que os aprendáis los nombres de todos los clientes.

-Yo tengo una vida importante que vivir...

...y no incluye charlar con dos tontainas.

-Ya pensé que dirías eso.

Así que he decidido convertir esto en un concurso.

El empleado que se aprenda más nombres ganará esto.

-¡Ah! ¡Unas vacaciones tropicales!

¡En el Gran Crucero de tres cubiertas!

Baños de sol, parchís,...

...bailes de salón...

(RÍE)

Esto va a ser muy sencillo.

Bob Esponja no se da cuenta de que yo soy la imagen...

...del crustáceo crujiente.

Mientras él está aislado en la cocina todo el día,...

...yo he estado siempre aquí fuera creando una relación...

...de comunicación con el cliente.

¡Hola! ¿Puedo servirle algo más; señorita...?

-¿Desde cuándo te importa el servicio al cliente,...

...señor Calamardo Cascarrabias? -¡Hola, Sally! ¡Hola, Sady!

¡Hola, Suby!

-¿Cómo sabe tantos nombres Bob Esponja?

-¡Enseguida voy, Lenny! -Bob Esponja,...

...¿podrías echar un vistazo a la caja registradora?

Creo que se ha roto. -Claro, Calamardo.

-Creo que debes mirar desde más cerca.

Deja que te eche una manita.

-¡No veo nada aquí dentro, Calamardo!

-Sigue mirando, Bob Esponja. Sigue mirando.

Entonces, ¿cómo te llamas?

-Hola, Tadeus.

-Adiós, Bob Esponja.

Ahora tendré tiempo para ganar el crucero.

-Buenos días, joven, mi nombre es...

-¡Gus! -Ha acertado.

Este tipo es tan bueno que deberían darle un premio.

-¡Por el tridente de Neptuno! ¿Cómo te sabes todos esos nombres?

-Sencillamente he recopilado los nombres de los clientes...

...en este libro. -¡Gracias, Bob Esponja!

Veamos, Hard, Norman, Isabel, Denis, Kira, Mark, Mabel, Marvin...

Su nombre es Susy Fish, ¿verdad?

-Sí y también sería correcto decir que me ha arruinado la comida...

...¡con su sudor!

-Señor Cangrejo, ese era el último cliente.

He ganado.

-En realidad no he llevado la cuenta,...

...pero diría que Bob Esponja y tú vais a la par...

...y ese tipo misterioso de ahí servirá para el desempate.

-Eh... Se llama... -Ese es... Le conozco.

(INVENTAN NOMBRES)

-Es el billete a vuestro premio.

-¡Quita de en medio, fracasado!

Hola, mi nombre es Calamardo y...

¿Cómo se llama usted, por favor? -¿Qué le importa?

-Es que yo iba a apuntar... Iba...

Su nombre en la lotería.

Dígame, ¿qué debo poner? -¿Nombre y apellido?

-Claro. -¿Sí?

¿Por qué no escribe esto en su formulario?

(GRITA) ¿Qué le...

...importa? ¡Ahora déjeme en paz!

-Veo que quiere jugar duro. ¡Así sea!

Tengo formas de hacer hablar a tipos como él.

¡Señor, ha olvidado su refresco! -No pedí ningún refresco.

-Invita la casa. -¡Qué percebes está haciendo!

-Perdóneme, me he resbalado. Deje que le limpie esto.

Debe haber etiqueta o alguna identificación.

-¡No necesito su ayuda! Me largo.

-¡Mire al cielo!

un meteorito gigante se dirige hacia la tierra.

-¿Dónde? -Ya lo verá, siga mirando.

-No lo veo.

-Qué pena, yo encontré lo que estaba buscando. (RÍE)

-¡Eh, vuelve aquí! ¡Devuélvame la cartera!

-¡Ese gamberro se ha saltado la señal de stop!

-¡Alto, al ladrón! -¿Conoce a ese tipo?

-Apenas, me ha robado la cartera.

-¿Qué? ¡Eso lo convierte en doble infracción!

¡A por él!

-Por fin es el momento de la verdad,...

...el adiós al anonimato del señor...

-¡Alto, ladrón! -Usted no lo entiende,...

...solo quería la cartera para... -Sabemos para qué la quieres.

¡Carterista!

-No, no es lo que parece.

-¡Eso lo verás en trullo, delincuente!

-¡Su carné de conducir, por fin, por fin!

Y su nombre es...

¡Señor Quele Importa! ¿Qué nombre ridículo es ese?

-Es mi ridículo nombre, ¡Quele Importa!

-Ya está bien de charla.

-Pero no he hecho nada malo intencionadamente.

-Díselo al juez, delincuente.

-¡Ay! Solo me quedan 364 días y nueve años...

...para cambiar esta tumba de hormigón por un crucero.

-¡Eh, Calamardo -¡Bob Esponja!

-Se nos ocurrió pasar a ver cómo está nuestro amigo convicto.

-Llamadme lo que queráis,...

...pero fui el primero en averiguar el nombre del cliente misterioso.

He ganado. ¡He ganado, he ganado!

-Disfruta de tu premio. -¡Yuhu!

¡Vacaciones tropicales, allá voy, allá voy! (RÍE)

-¿Vacaciones, quién ha dicho nada de vacaciones?

-En el folleto menciona unas vacaciones en crucero.

-¿Te refieres a este folleto? Ese era el premio, el folleto,...

...ocupaba mucho espacio en mi cajón, ¿sabes?

Es tu premio. -¿No hay vacaciones?

-No, solo el folleto. Debo regresar a contar mi botín.

¡Disfruta tu premio, Calamardo! -Nos vemos en diez años, compañero.

(GRITA)

Al menos tendré paz y tranquilidad los próximos diez años.