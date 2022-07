Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

-¿Estáis listos? (TODOS) -Sí, Capitán.

-¡No os oigo! (TODOS) -¡Sí, Capitán!

-¡Oh!

¿Quién vive en la piña debajo del mar?

(TODOS) Bob Esponja.

-Absorbe de todo y puede explotar.

Si queréis un mundo al revés. (TODOS) Bob Esponja.

-Limpiad la cubierta y coged vuestro pez.

(TODOS) Bob Esponja.

Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

EL COHETE DE ARENITA

-¡Eh, Arenita!

¡Guau!

-¿Qué tal, Bob Esponja, qué te parece?

-¿Qué es eso? -Es un cohete, tonto. ¿Te gusta?

Ahora bajo y te lo enseño.

-¿Qué vas a hacer con él? -Iré a la Luna, Bob.

-¡A la Luna! ¿Puedo ir? -Ni hablar.

Y en especial después del incidente que tuviste con mi molinillo.

De todas formas, no hay sitio. -No necesito mucho espacio.

¿Lo ves? Me puedo meter aquí. ¡Qué cómodo!

-Necesito ese cajón. -Vale. ¿Y aquí?

¿O aquí?

-Bob Esponja, esto es Ciencia. No tengo tiempo para juegos...

...y polizones. -Vale, ponme en el calabozo.

No me importa. -Eso es la rejilla de ventilación.

También me hace falta. -¿Puedo ir, por favor?

-De acuerdo. Puedes ir en la zona de carga...

-¡Sí, me voy a la Luna! ¡Viaje a la Luna!

¡Viaje a la Luna!

-Pero esta vez no toques nada, ¿vale?

-Qué pistola de juguete. ¿Vamos a cazar extraterrestres?

-Calla, tonto.

Es para recolectar piedras lunares. -Cuando acabes con las piedras,...

...podemos usarla para cazar extraterrestres.

-¿Extraterrestres? Estás tonto. He estado en la Luna...

...y no hay extraterrestres. -¡Arenita!

¿Cómo puedes ser tan ingenua? Hay pruebas por todas partes.

¿Cómo explicas la existencia de la Atlántida,

o las tiendas de Todo a 100? ¿Y esos misteriosos círculos?

¡Aquí hay uno!

-No sabes nada del Espacio Exterior. Ahora vete a casa...

...y duerme un poco. Ven mañana al alba y deja esas ideas...

...sobre extraterrestres en casa.

-Ah.

¡Date prisa!

Esto servirá.

-¡Hola, Bob Esponja!

-¿Qué pasa, Patricio? ¡Estoy durmiendo!

-Ya sé que mañana te vas a la Luna y quería traerte algo.

-¿Un regalo? -No.

Bob Esponja, ¿sabes si el cohete de Arenita es a prueba...

...de extraterrestres? -No existen, pregunta a Arenita.

-Entonces, ¡no te hará falta este repelente de extraterrestres!

-Déjame ver eso. "Nuevo protector de ventanas contra extraterrestres.

No sirve para los ladrones". Lo pondremos en las ventanas.

-Mira qué grande es, Bob Esponja. -Es impresionante, sí señor.

-¡Vamos!

-¡Sólo vinimos a echar eso en las ventanas, Patricio!

-¿Cómo se entrará? -No entraremos, sólo echaremos...

eso en las ventanas.

-¡Lo he abierto, vamos!

¡Remorsas! Esto debe ser la sala de control.

-Sí, no toques nada.

-¡Mira, estoy ganando! -¡Patricio, déjalo ya!

No deberíamos estar aquí dentro. Es el cohete de Arenita,...

..no una casita de... feria.

-¡He ganado, soy el mejor! -Dime, ¿qué juego era?

-No lo sé. Pero veamos para qué sirve esto.

-No deberíamos...

-Me gustan los cohetes. -¡Ah!

-¡Más! -Más, no.

¡Oh! -¡Oh!

-Vale, una vez más.

-¡Oh! -¡Oh!

Ya está bien. -Espera.

Creo que éste sirve para ponerlo en marcha.

-Patricio, ¿qué estás haciendo? Soy el viajero espacial...

...y sé que ese botón en particular está aquí.

-¡Has arrancado el cohete!

(Alarma)

-¡Bob Esponja!

(GRITAN)

-¡Agárrate a mí, Bob!

Eh, hemos dejado de caer. -Ahora estamos en el Espacio.

-¡Oh!

¡Que alguien me baje o me suba o algo!

Bob Esponja, mira esto.

-Has puesto la pasta de dientes en mi mantequilla de cacahuetes.

Patricio, mira lo que hago.

-¿Quién ha vuelto a poner la gravedad?

-Debemos estar aterrizando. -Muy bien.

-A veces parece que Bob Esponja tiene menos cerebro...

...que un mosquito.

-¡Guau, esto se parece mucho a casa!

¡Es Gary! Ven aquí, Gary. -Espera.

No te acerques a él, Patricio, ¿no ves que es un truco?

Están proyectando nuestros recuerdos...

...en el entorno. Intentan confundirnos.

-¿Quieres decir que han cogido lo que pensábamos...

...y nos hacen creer que pensábamos en los pensamientos que pensábamos?

Creo. -Vale, pero yo no caeré.

(GARY MAÚLLA) ¡Sí!

-Ya le tienes, Bob, qué orgullosa estará Arenita.

-¡Arenita! Me había olvidado de ella.

Nos odiará por robarnos su cohete. Pero se sentirá como una tonta...

...cuando le lleve un extraterrestre. ¡Me adorará!

Vamos, cuantos más, mejor.

-¡A la caza del alien!

-Calla. Patricio, que no sepan que vamos a por ellos.

"¡A la caza del alien!" Yo también he visto eso en la tele.

Vamos, hagamos una visita a nuestro viejo amigo Calamardo,...

...a ver si es tan fuerte como dice y carga tu arma.

Mírale, es asqueroso.

Es incluso más horrible de cerca. Empecemos con el análisis.

-Espera, ¿qué es eso?

Creo que voy a vomitar.

-Patricio, ¿sabes qué es esto? -Algo apestoso.

-No, es una bolsa de huevos. Vamos a ver el embrión.

(LOS DOS) -¡Gemelos!

-¡Perdona, pero quítame esto de encima!

¡Ah! -¡Fuera de mi habitación!

¡Y soltad mis tentáculos! -¡Está despierto!

-¡Capturemos a este farsante! -¡Alejaos de mí!

(GRITA) (GRITA)

-Sujeta, Patricio, dale, venga, que se escapa.

-Chicos, un poco tarde para estar jugando a los piratas. (RÍE)

Esperad, no disparéis. Vale, disparad,...

...pero no os llevéis mi dinero. -No queremos tu dinero, selenita.

Mira cómo se retuercen ahí dentro.

-Qué asco. -Había más donde cogimos a éstos.

Calla.

-Bob Esponja, ¿qué haces por aquí tan tarde?

Sea lo que sea, esto lo pondré en tu expediente.

-Tendremos que hacer otro viaje. -No tenemos tiempo para eso,...

...empuja más fuerte. -Bob Esponja, ¿qué hacéis?

No puedo volver la espalda ni un segundo sin que te metas en líos.

Empaquetando a vuestros amigos y vecinos como si fueran...

...salchichas ahumadas. Habéis convertido mi experimento...

...en un desastre. Deberíais avergonzaros...

-Buen intento, Arenita. -¿O deberíamos decir...

...señorita extraterrestre? (RÍE)

-¿Extraterrestre? ¿De eso es de lo que va esto?

Esto no es la Luna, todavía estamos...

-Esto sólo nos demuestra que uno no se puede fiar de nadie.

Así que has sido un extraterrestre todo el tiempo...

...y ni siquiera me lo has dicho. -Yo no lo sabía.

-¿Ah, sí? Ahora ya te tengo. -No eres tú quien me ha cogido.

¡Me he cogido yo!

-Estoy impaciente por ver la cara que pone Arenita.

¡Arenita, ya he vuelto!

¡Guau, el Fondo de Bikini está muy cambiado!

¡Oh! (ARENITA) -Bob Esponja,...

...a los extraterrestres nos gustaría hablar contigo.

LAS BOTAS CHIRRIANTES

(CANTA) ¡Ay! Perla es mi hija, y es la niña de mis ojos.

Perla es una ballena y es su cumpleaños. ¡Tatán!

-Gracias por la función, papá. ¿Ahora podemos abrir los regalos?

-Bueno, regalos para mi pequeña sardina. Toma.

-No tenías por qué hacerlo. ¿Qué es, papá?

¿No serán esas zapatillas que están de moda y que tienen mis amigas?

Todos las quieren. -Podría ser.

-¡No deberías haberlo hecho!

Quiero decir, papá, no deberías haberlo hecho.

(RÍEN)

-Perla, son las mejores botas de pesca que existen.

-Papá, has arruinado mi vida. (LLORA)

-Fueron una ganga. (GRITA)

¿Qué voy a hacer ahora? Me gasté el dinero en esas botas,...

...y ahora no sirven para nada. -Hola, ¿me puede dar mi paga?

-¡Bob Esponja!

Entra por aquí, hijo. Siéntate donde quieras,...

...pero no sobre estas preciosas e inapreciables botas.

Así que vienes a por tu paga. -Señor, no le veo,...

...las botas están en medio. -¿En medio?

Nunca pierdo de vista estas botas,...

...son mi posesión más valiosa. -¿De verdad?

Porque parecen unas botas normales. -¿Botas normales?

Son las únicas botas oficiales de cocinero.

Sólo se les permite llevarlas a los mejores cocineros del mundo.

Son parte de la tradición. Me las dio el cocinero más famoso...

...de todos los mares. -¿Y quién es?

-Bueno, su nombre no importa, pero era muy famoso, no te preocupes.

-¡Estoy listo, quiero esas botas! -Lo siento, hijo,...

...son demasiado valiosas. -Ya lo sé.

¿Y si le doy toda mi paga? -¡Ah! ¿La paga...? Tienes...

-¿Y si le pinto El Crustáceo Crujiente?

-Tienes que... -Y aportaré el aceite de freír...

-Alto ahí, chico, vas a provocarme un ataque al corazón.

Bien, trato hecho.

(Chirrido)

-¡Eh, Calamardo!

¿Te gustan mis botas nuevas?

Son bonitas. Ahora ya soy cocinero oficial.

(LAS BOTAS CHIRRÍAN)

(GRUÑE)

-Ese chirrido nos va a volver locos a todos.

-Tonterías, Calamardo. Ese chirrido es dinero para mis oídos,...

...quiero decir música.

Dinero, dinero... 10, 20, 30, 40...

¿Eh? ¿Quién anda ahí?

(RÍE)

Vamos a contar dinero:...

...1, 2, 3, 4, 5...

¿Qué es eso?

(GRITA) ¡Ah!

Cuidado.

¿Eh?

(GRITA)

Es la noche más mala que he pasado nunca.

Al menos podré tener un poco de paz en el trabajo.

-Se acabó, me cojo las vacaciones ahora mismo.

-¿Qué pasa, señor Calamar? -No soporto al mejor cocinero...

...del mundo. Le veré en una semana.

-Ese cocinero me está dando mucho dinero. ¿Cuál es el problema?

-¡Señor Cangrejo! -¡Bob!

(Chirrido)

-Veo que todavía lleva las botas. -¿Está de broma? Me encantan.

¿Podría el mejor cocinero del mundo hacer esto?

-Bueno, yo, es decir... -¿Y esto?

¿O esto?

Y mire esto: (LAS BOTAS) "¿Le tomo el pedido?"

-Tomaré el especial de la casa. "Gracias, señor.

Chillaré cuando esté lista." -¿Haría eso el mejor cocinero...

...del mundo? -Eh...

-Y mire esto.

Y esto.

Y esto, y esto, y esto...

(GRITA) -¡Ah!

¡Tengo que irme a la oficina!

-Y esto, y esto... -Todavía lo oigo.

-Y esto, y esto... -Aún puedo oírlo.

¡El chirrido infernal, las botas tienen que desaparecer!

Y yo necesito una aspirina.

-Gary, las botas han cambiado mi vida.

No me las quitaré nunca. Buenas noches.

(RONCA) (MAÚLLA)

(RÍE)

-Ah, dinero silencioso.

Silencio y dinero.

-¡Señor Cangrejo! -¿Qué pasa?

-¡Señor Cangrejo, lo siento, lo siento!

-No pasa nada. (LLORA) -¡No! ¡Sí que pasa!

He perdido las botas, sus valiosas botas.

Es mi culpa, le he defraudado. Lo siento.

Lo siento, lo siento.

-Tranquilo, no es el fin del mundo. -Sí que lo es.

-No llores, tengo unas manoplas...

...para el horno mágicas.

-No es lo mismo. Tenía razón, no estaba preparado...

...para esas benditas botas. Huy.

-Pobre chico.

-Disculpe. -¡Yo no he sido! ¡Ja, ja!

¿En qué puedo ayudarle? -Quisiera pedir ya.

-¿Qué quiere tomar? -Tomaré...

(IMITA EL RUIDO DE LAS BOTAS)

-¿Qué ha dicho? -Tomaré una...

(IMITA EL RUIDO DE LAS BOTAS) -¿Eh?

-Yo lo he oído. Ha dicho que quiere...

(IMITA EL RUIDO DE LAS BOTAS) -¿Qué?

(IMITA EL RUIDO DE LAS BOTAS)

(IMITAN EL RUIDO DE LAS BOTAS)

-¿Qué?

Yo no he escrito eso.

(IMITAN EL RUIDO DE LAS BOTAS)

(RECUERDA) "¿Haría eso el mejor cocinero...

...del mundo? Y esto, y esto..."

(GRITA) -¡Para, para!

¿No lo oís? ¡Fui yo! ¡Yo me llevé las botas!

¡Están debajo de las tablas del suelo!

¡Por favor, que pare el chirrido de esas botas espantosas!

¡Ah! ¡Lo siento!

¡No soporto más ese chirrido infernal!

(ERUCTA)

Hecho. -Oh. ¿Por qué se ha comido...

...mis botas? -Porque no las necesitas.

No son las botas, sino la persona que las lleva.

Eres un cocinero fantástico. -¿De verdad?

-Claro que sí. Aquí tienes la paga. Más una extra.

Bueno, ya tienes tu paga.

Necesito unas vacaciones. -Adiós, señor Cangrejo.

-Una semana lejos de Fondo de Bikini...

...es lo que necesito. Solos mi hija Perla y yo.

-No te olvides de mis nuevas zapatillas.

-No lo haré, cariño. (RÍE)