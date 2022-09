-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

(TODOS) -Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. (TODOS) -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. (TODOS) -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-¿Listos? (TODOS) -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

EL CLUB BOB ESPONJA

(TARAREA)

-La gorra y allá voy. (TARAREA)

(RÍEN)

-¡Mira, es "Balamardo"!

-¿Eh? (RÍEN)

-"Balamardo" va a "brabajar". (RÍEN)

(BALBUCEA) -¿Dónde "brabaja"?

¿En el "Brustáceo brujiente"? (RÍEN)

-¿Qué se supone que es, algún tipo de estúpido código secreto?

-No te lo podemos decir, porque no eres miembro del club.

-¿No? ¿Y qué hay que hacer para ser miembro además de ser imbécil?

(RÍE) Imbécil...

Como requisito.

-Lo siento, Calamardo,...

...pero tú no podrías entrar ni aunque lo intentaras.

-Te diré, para que lo sepas, que soy miembro de más de 20...

...clubes exclusivos diferentes por todo el fondo del mar.

-¿Qué ha dicho? -No sé, algo sobre su nariz.

-Calamardo, tu nariz y tú no encajaríais aquí.

-¿Qué sabéis vosotros dos sobre encajar?

Deberíais rogarme que entrara. (LOS DOS) ¡No!

-¡Tú no puedes entrar aquí! -¡Calamardo, no puedes entrar!

-¡No vale! ¡No puedes! ¡Que no!

-Esto es estúpido, aquí no hay sitio.

-Es lo que intentábamos decirte. -Llevamos tres días aquí atrapados.

-Te dijimos que no encajarías. (BALBUCEA)

-Ya que estás aquí, te daremos la iniciación de nuevo miembro.

¿Listo, Patricio? -Listo.

(LOS DOS) Bienvenido a nuestro club, bienvenido a nuestro club.

Bienvenido, Calamardo, bienvenido, Calamardo...

-¿Queréis cerrar esas bocazas estúpidas?

¡Ni quiero ahora, ni querré nunca...

...ser miembro de vuestro estúpido club!

¡Aaah!

-¡Oh! -Pide un deseo, cariño.

(GRITAN) -¡Sí! ¡Bien, bien!

-¡Esto no ha pasado! ¡Por favor, decidme que esto no ha pasado!

-¿Qué ha pasado?

-¿Dónde estamos? ¡Estamos perdidos! ¡No hay salida!

Atrapado en medio de la nada con Bob Esponja y Patricio...

¿Por qué tiene que estar mi vida siempre llena de tanta miseria?

¿Por qué?

-Anímate, Calamardo, podría ser peor.

-Sí, podrías estar calvo y tener una nariz grande.

-Bien, éste es el fin.

-No, no lo es, Calamardo. -¿Ah, no?

-Vamos, chicos, estaremos bien siempre que permanezcamos unidos.

Recordad, somos un club.

Y, además, tenemos esto.

-¿Qué es eso? -¡Oh, la caracola mágica!

Pregúntale algo.

-Caracola mágica, ¿me casaré alguna vez?

-Quizá algún día. -Eso está bien.

-Debéis estar bromeando. Eso no es más que un estúpido juguete,...

...¿cómo puede ayudarnos? -Calamardo,...

...no debemos cuestionar la sabiduría de la caracola mágica.

El club siempre pide su consejo antes de hacer algo.

-La caracola lo sabe todo. -Caracola mágica,...

...¿qué tenemos que hacer para salir del bosque de algas?

-Nada. -La caracola ha hablado.

-¿Nada? ¡No podemos quedarnos aquí sentados sin hacer nada!

No me puedo creer que vayáis a seguir el consejo de un juguete.

Muy bien, no necesito vuestra ayuda,...

...yo encontraré la manera de volver a la cordura.

Pero no me vengáis luego llorando, tristes payasos,...

...cuando la carpa de vuestro cerco se venga abajo.

Tristes payasos.

Tristes payasos.

(Ruido)

(JADEA) ¿Qué ha sido eso?

¡Estoy perdido! ¿En qué dirección voy?

¡Estoy perdido!

¡Estoy perdido sin remedio! ¡No saldré nunca de aquí, lo sé!

¿Eh?

(RÍE)

¡Soy libre!

¡Toma ésa, Bob y Patricio!

No hay forma de salir de aquí.

¿Cómo va por el club caracola por cerebro?

Tengo hambre. Me pregunto qué hay en el menú del club esta noche.

¿No huele esto bien, Bob Esponja? No has comido nada desde hace días.

¿Y tú, Patricio? Un chico grande tiene que comer.

Pues no podéis tomar nada. ¿Y sabes por qué, Bob Esponja?

Porque la presidenta de vuestro club es una caracola.

Si me hubierais escuchado, tendríais comida,...

...refugio y un buen fuego. Pero, en lugar de eso,...

...le hicisteis caso a una almeja parlanchina que no os dice nada.

Como si la respuesta a vuestros problemas...

...fuera a caer desde el cielo. (RÍE) Desde el cielo.

-¡Tío, vamos a caer del cielo! ¡Debemos dejar caer la carga!

(LOS DOS) ¿Eh? ¡Alabada sea la caracola mágica!

-Bob, desde luego tenéis un montón de comida y...

-Es un regalo de la caracola mágica.

-Todo parece delicioso.

Oh, salchichas ahumadas, mis preferidas.

Bob, antes sólo estaba bromeando...

...y quiero decirte que soy parte del club, ¿vale?

Los miembros del club tienen que permanecer siempre unidos.

Y yo creo que permaneciendo unidos...

-Calamardo. -¿Sí?

-Una vez que eres miembro del club...

(AMBOS) ...lo eres para siempre. ¡Aaaah!

-Sí. Ahora si me disculpáis.

¿Qué debería comerme primero los espaguetis, el pavo la sopa?

-¿Por qué no se lo preguntas a la caracola mágica?

-Como si fuera a hacerlo. Después de consultar a la uña del pie.

-Eh, Calamardo, ¿estás cuestionando la autoridad de la caracola mágica?

La caracola mágica es la que nos ha dado este banquete.

Esta caracola es la piedra angular de nuestra organización.

-A lo mejor no es un hermano miembro.

-Eh, chicos, lo habéis entendido mal,...

...yo adoro este trozo de plástico.

Hola, caracola mágica. Me estaba preguntando qué debería comer...

...antes, los espaguetis o quizá el pavo.

(CARACOLA) "Ni lo uno ni lo otro." -¿Qué tal la sopa?

"No lo creo." -¿Puedo comer algo?

"No." -¿Qué quieres decir con no?

Tengo hambre. -Déjame intentarlo.

Caracola, ¿podría Calamardo comer un poco de este apetitoso,...

...delicioso y magnífico supersandwich?

"No." -¿Podría yo comer el apetitoso,...

...delicioso y magnífico supersandwich?

-"Sí." -Muy bien.

(ERUCTA) Lo siento, Calamardo. -Dame eso.

¿Podría comer algo? "No."

¿Podría comer algo? "No."

¿Podría comer algo? "No."

¿Sabes decir algo aparte de no? "Inténtalo de nuevo."

¿Podría comer algo? "No."

-Calamardo, ¿estás bien?

-Deberíamos preguntarle a la caracola si está bien.

-Hola, ¿hay alguien ahí?

Hola, hola.

¿Necesitan ayuda, amigos? -Estoy salvado.

No sabe lo contento que estoy de verle.

Llevo semanas atrapado aquí con estos dos cabezas huecas...

...y su caracola mágica.

-¿Caracola mágica? ¿Se refiere...

...a esto?

(AMBOS) Los caracola mágica, un miembro del club.

-Mi caracola me dijo que viniera a salvaros.

(TODOS) Hurra por las caracolas mágicas.

Muy bien, caracola mágica, ¿qué hacemos ahora?

"Nada." (TODOS) Dios salve...

...a la caracola mágica.

-Dios salve a la caracola mágica.

MI BONITO CABALLITO DE MAR

"Ah, primavera en Fondo de Bikini. Todas las criaturas marinas...

...tienen un sentido innato de los cambios estacionales,...

...como la estrella de mar.

Un rápido vistazo a su entorno y sabe que..."

-¡Es primavera! "La estrella de mar...

...se quita el abrigo y lo guarda para el próximo invierno."

-Será mejor que llame al médico porque tengo fiebre primaveral.

Buenos días, florecillas.

Ah.

Buenos días, Calamardo. ¿No hace un día precioso?

-No. -¿Has saludado ya a las flores?

-No. Buenos días, flores.

¡Ah!

-Vaya, no sabía que Calamardo tenía alergia.

Le haré un favor, le plantaré algunas flores hipoalérgicas.

Ya está. Seguro que tienes sed, ¿eh?

¡Ah!

No te quitaré los ojos de encima.

TRES DÍAS MÁS TARDE

-Hola, Bob Esponja. -Hola, Patricio.

Oh. ¿Por qué ha pasado esto?

¿Eh?

Hola. (RELINCHA)

Es precioso. (RELINCHA)

Vaya.

Qué caballito de mar más magnífico. Lo domaré.

Quién sabe lo que podemos llegar a hacer.

Por su comportamiento misterioso he decidido llamarle Misterio.

Ahora que lo pienso, también es muy gracioso y majestuoso.

Quizá podría llamarle Gracia o Majestad.

O Débil. (RELINCHA)

Debe haber visto mi marcalibros floral.

Viene hacia aquí. Eso, chico,...

...no temas, sólo soy una esponja parlante.

Ah. (RÍE)

(RELINCHA)

(SOPLA) (REBUZNA)

(RÍEN)

Caramba, Misterio, ha sido el mejor día de mi vida.

¿Crees que seremos amigos para siempre?

(RONCA) Me tomaré eso como un sí.

(Relincho)

-¿Qué es lo que...?

-Eh, Calamardo, aún vas pedaleando a trabajar por lo que veo.

-No digas nada, Calamardo, recuerda tu calma. Oh.

¡Ah!

-¡So, chico!

Espera aquí fuera hasta que termine de trabajar.

Te veré al final de mi turno.

-Mira, el Sr. Cangrejo ha puesto un caballito para montarse.

-¿Por qué no lo pruebas?

-No encuentro la ranura para las monedas.

Aquí está. (EL CABALLITO RELINCHA)

¡Aaaah!

-¡Ah! ¡Socorro, socorro! ¡Un caballito suelto!

-¿Qué es todo este jaleo? ¡Ah! ¡Un monstruo!

Está espantando a mis clientes. -No es un monstruo, señor,...

...es un caballito. Es mi amigo. Su nombre es Misterio.

-Tú eres un misterio, Bob Esponja. (RÍE)

-Deshazte de él. -Por favor, señor Cangrejo.

Deje que se quede. No le hará daño a nadie.

-O Misterio o tú.

-Sabía que tenía que haberle llamado Débil.

-Bob Esponja, gracias por deshacerte de ese caballo.

-De nada, señor Cangrejo.

-Ahora si te pudieras deshacer de Calamardo.

-Muy buena, señor.

Ha funcionado. Te tendré aquí escondido hasta que Patricio...

...acabe el establo que le he pedido que construya.

Sólo ocho horas más.

12 SEGUNDOS MÁS TARDE

No, Misterio. Aún no puedes salir. Si el viejo Cangrejo te ve,...

...perderé el trabajo. Espera un segundo.

Apuesto a que tienes hambre. ¿Qué tal si te doy algo de comer?

(RELINCHA)

Chico, tienes que estar callado.

-Bob Esponja, ¿está ese caballo aquí dentro?

-No, señor Cangrejo. Sólo hacía una imitación de Misterio.

(RELINCHA) -Sigue ensayando.

Eso ha estado fatal.

-Ha estado cerca. A partir de ahora no más relinchos.

¡Pedido!

-¿Eh? Bob Esponja, ¿dónde está mi pedido?

-¿Has mirado debajo de la bandeja? -No, lo siento.

Bob Esponja, prepara mi pedido, anda.

-Ha desaparecido.

Calamardo, ¿crees que el Krustáceo Krujiente está encantado?

¿Y si luego vienen a por mí? ¡Tengo que salir de aquí!

-Bob Esponja, los fantasmas no existen.

Por si lo has olvidado, así es como funcionan las cosas aquí.

Yo pido la comida, tú la preparas y después el cliente se la come.

Hacemos eso durante 40 años y después nos morimos.

A mí me suena bastante bien. ¿Tú qué dices?

-Vale. Ya te he oído, Calamardo. Enseguida vuelvo.

-¿Qué es eso? -No se lo digas al Sr. Cangrejo.

Lo tengo todo bajo control. Y ahora, ¿qué es lo que decías?

-Que prepares mi pedido. -Enseguida.

¡Fantasmas!

Misterio, ¿te has comido mi gorro?

¡Ah! Misterio, te has comido mi espátula.

Te has comido todas las burger Krangreburger.

Te has comido la cocina, te has comido al viejo Jenkins.

-No quiero ser una carga.

(TODOS GRITAN)

-Amigos, tenemos un pequeño problema en la cocina.

-¿Dónde está nuestra comida? -Yo estoy hambriento.

-Es mi única hora para comer. -¿Dónde está el viejo Jenkins?

-Tranquilos, de todos modos la comida de aquí no está tan buena.

-Calamardo, ¿qué está pasando aquí? -¿Por qué no se lo pregunta...

...a Cowboy Rancho Esponja y a su fiel compañero Comemucho?

-Bob Esponja, ¿qué significan todos esos apodos?

¡Eh!

-A Misterio le duele la tripa de comer burger Kangreburgers,...

...así que le he preparado un poco de bicarbonato.

-¿Qué me he perdido?

-Así que mis ojos no mienten. Todavía tienes el caballo...

...y te ordené que te deshicieras de él. Ahora me voy a deshacer...

...de él de una vez por todas. -No, señor Cangrejo. Por favor.

No me haga prescindir de Misterio. Ya sé que usted piensa que...

...no es más que un caballo, pero es mucho más que eso, de verdad.

Me escucha, entiende lo que le digo, yo le entiendo a él.

Es mi mejor amigo. (LLORA)

-¿Quién ha dejado estas cebollas aquí?

-Bob Esponja, tu historia me ha conmovido.

Lo creas o no, yo sé lo que es perder a tu mejor amigo.

-¿Ah, sí? -Yo tenía cinco años...

...y mi madre me dio un dólar.

Yo adoraba ese dólar.

Lo quería como a un hermano. Íbamos juntos a todas partes.

-¿Y qué ocurrió con el dólar, señor Cangrejo?

-Un día, en la playa...

Tenía tanto calor y tanta sed...

que me lo gasté en un refresco. (LLORA)

Me lo gasté en un refresco.

-¡Lárgate de aquí!

-La cuestión es que a veces debes dejar que las cosas se vayan,...

...aunque sea duro. Mírale, echa de menos el exterior,...

...los grandes espacios abiertos, los verdes pastos.

La cocina no es lugar para una caballo vivo.

-De acuerdo, señor Cangrejo. Lo entiendo.

-¡Eh!

-Muy bien, chico. Eres libre de irte.

Ya no te puedo retener más.

Sé que para ti es difícil entenderlo,...

...pero el señor Cangrejo tiene razón. Perteneces a la naturaleza.

¿A qué estás esperando? ¿No ves que ya no te quiero?

Largo de aquí, estúpido animal.

Bueno, se ha ido y no lo volveré a ver nunca.

-No pasa nada, hijo. Has hecho lo que debías.

Ahora es libre. No tenemos derecho a separar a ese animal salvaje...

...de su hábitat natural. -¡Eh, señor Cangrejo!

Parece que Misterio se tomó una ensalada después de la cena.

-¡Tráeme a ese caballo! -¡Misterio, vuelve!

-¡Vuelve aquí, caballito! -¡Misterio!

-¡Ay!