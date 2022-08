"LAS CLOACAS DE FONDO DE BIKINI"

Escuchad, tripulación. Tengo que hacer un anuncio,

el nuevo estadio deportivo de Fondo de Bikini

se llamara oficialmente como este restaurante.

El estadio Crustáceo Crujiente.

Pronto tendré todas las subcontratas del estadio

y los derechos del nombre me harán ganar millones.

Hoy es la inauguración, ¡superfiesta!

Para ti no.

Tú te quedas aquí, para que recupere el dinero

que me he gastado.

¡Hurra por el señor Cangrejo!

Mientras no esté, Calamardo estará al timón.

(CHISTA) Calamardo.

Oh, Teddy, eres mi mejor peluche.

Bueno, jefe, dame algo para hacer, por favor.

Bueno, veamos, podrías limpiar el...

Bueno, siempre podrías limpiar el...

¿Y por qué no limpias esto...?

Bueno, límpialo,

límpialo otra vez, anda. Enseguida.

Hecho. Más, por favor. Tres veces más.

Hecho. Hecho.

Pero ¿también has limpiado las partículas subatómicas?

Sabía que me faltaba algo.

Hecho. Incluso las partículas subatómicas

están limpias, teóricamente.

No sé. Mira a ver cuántas cosas

puedes tirar por el baño, anda.

¿Estás seguro de eso, jefe?

¿Cuestionas mis órdenes?

Oigo y obedezco, mi señor.

¿Qué he hecho?

¿Qué tal lo hago, jefe?

Estoy haciendo algo completamente irresponsable.

Pero tengo que reconocer que me encanta.

Esto también. Y esto.

¿Prueba con esto?

Esto se va. Y esto.

Hombre.

Tiene gracia, casi parecía la caja fuerte

del señor Cangrejo, ya sabes, la que tiene la fórmula secreta

de la burger cangreburguer.

Lo más gracioso es que era la caja fuerte del señor Cangrejo,

la que...

(AMBOS) ¡Tiene la fórmula de la burguer cangreburguer!

¿Qué? ¿Cómo has podido?

Me lo ordenaste.

No dije la caja fuerte. No dijiste; no la caja fuerte.

Pues ahora te ordeno que la saques.

Un segundo.

Los empleados deben lavarse las manos antes de irse.

¿Qué he hecho? He tirado a Bob Esponja por el váter.

Es un acto miserable, incluso para mí.

En cuanto saque al parrillero del váter,

tendrán todos sus burguer cangreburguer.

Esto es antihigiénico.

No me creo lo que voy a hacer.

Señor Cangrejo, viejo saco de conchas,

no te arrepentirás de pagar para que este estadio,

que te he construido, lleve tu nombre.

Espero que tengas razón.

Señor Cangrejo, este es Charlton Pez Espada,

el famoso arquitecto de cloacas.

-He diseñado todas las tuberías, cañerías, sumideros y fosas sépticas

debajo del estadio.

Hola.

Qué raro, he tenido que tirar de la cadena dos veces.

-Y llaman a este sitio maravilla moderna.

Grabsky, me dijiste que no escatimarías con mis planes.

¿Qué es esto?

Has añadido un reductor en una tubería principal

de metro y medio.

-¿Qué insinúas?

-Que es demasiado pequeña, no va a aguantar.

-Relájate, Charlton, construir barato nos ha ahorrado

mucho dinero.

Eso me gusta. ¿Y qué es esto?

La tubería está hecha de cartón.

-Cartón armado. Tranquilo, la dentadura postiza

de mi abuela está hecha de eso.

Bob Esponja, ¿estás aquí abajo?

Hola, Calamardo. No me toques.

Estás muy sucio y yo estoy fuera de mi elemento.

Tú llevas aquí más tiempo que yo, ¿qué dirección?

Tírame del dedo.

Por allí. Sigue igual.

Clo, cloaca, cha, cha, cha.

Clo, cloaca, cha, cha, cha.

Mira que marcas tan raras.

Parecen serpientes.

Espero que no nos encontremos con ninguna aquí abajo.

¡Allí está!

Atascada en el conducto. Tenemos que subir a por ella.

Clo, cloaca, cha, cha, cha.

Allí está.

Rayos. He vuelto a fallar.

¡Lambreas saltarinas! ¡Están mordiéndome!

¡Muérdelas!

¡Mis ojos!

Mira, allí está la caja. No veo, ¿dónde?

Allí arriba.

"O sole mio".

Silencio.

(AMBOS) ¡Serpiente de cloaca!

Faltan cinco minutos para el descanso,

¿sabes lo que significa eso?

Desde luego, las Fondobikinidets.

La hora del descanso, cuando todos los váteres

se descargan al mismo tiempo; las cañerías no lo resistirán.

Es una locura.

Vale, pero vas a perderte a las animadoras.

Mira, por aquí.

Mira, estás aquí. ¿Por qué el diagrama tiene forma

de serpiente de cloaca gigante con flecha señalando a su estómago?

¿Qué estás haciendo?

Marco "tragado por serpiente de cloaca"

en mi lista de tareas pendientes. Es lógico.

¡Comida de serpiente!

Bien hecho, Calamardo, estas haciéndole cosquillas,

te ayudaré.

Calamardo, ¡la caja fuerte!

No me molestes cuando estoy histérico.

Estoy vivo.

¡Estoy vivo!

Solo hemos tenido suerte.

Mira has encontrado la caja. Solo ha sido suerte.

¡Cielos!

Es demasiado, ¡va a reventar!

(VOZ EN OFF) "Centro de control".

¿Está aguantando? -Señor, todas las tuberías

están inundadas, salvo la del reductor.

-El punto de compresión.

¿Eso es malo?

Si la junta revienta, todo se hundirá

y se inundará.

-Estás exagerando.

-Te lo has cargado todo, Grabsky. Más te vale que el dispositivo

de desagüe de emergencia que instalé, funcione.

-¡Perritos calientes! ¡Palomitas!

¡Tubos de buceo!

-Menos mal que hoy era el día sin hachas en el estadio.

Esto es lo que ocurre cuando la llamada raza piscícola,

con toda su arrogancia y su ignorancia se rebaja

hasta el punto de escatimar en las cañerías.

La extinción es el resultado de ser tacaño.

Qué atajo de bobadas.

Al menos no despertamos a la gran serpiente de la cloaca.

Atención.

Atención todo el mundo, el cocinero ha vuelto del váter.