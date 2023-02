-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

CASA NUEVA

-Gary, cuanto antes me vaya a la cama, antes me dormiré,...

...cuanto antes me duerma, antes me despertaré...

...y antes podré ir a trabajar al mejor trabajo:...

...¡El Krustáceo Krujiente!

Ahora a ponerme este antifaz para dormir antes de ir a la cama.

(Golpe)

Buenas noches, Gary.

(MAÚLLA) Voy a apagar las luces,...

...click, click, a cerrar los ojos y a dormir.

(RONCA)

¡A cerrar los ojos y a dormir!

¡No!

¡A cerrar los...!

Quizá si corro un poco, me canso.

¡Ah, ah!

¡Ah, tengo que dormir un poco!

Solo hay un remedio para esto.

Eso es, un vaso de leche de caracol caliente.

(Reloj)

Ah, ¿por qué no funciona?

(RONCA)

(Cacarea)

¡Ah! Gary, ¿qué ha pasado?

¡Ah, llego tarde a trabajar!

(RESPIRA AGITADAMENTE)

¡Oh, cielo santo! Solo quedan 20 segundos.

¿Qué es lo que...? ¡No hay puente!

(RESPIRA AGITADAMENTE)

¡El tajo!

(Frenazo)

(TODOS) -¡Bien!

-¡Casi estoy!

(GRITA)

(GRITA) ¡No!

Llego tarde, ¿qué va a decir el señor Cangrejo?

¡Eh!

"Esponja tardona, es usted una esponja tardona!

Espera a que se entere el señor Cangrejo.

Piensa algo para salvar el puesto."

-Una burger Cangreburger y patatas para la mesa 4.

-¡Oído!

Aquí tiene, una burger Cangreburger, patatas...

...y su bebida en tres segundos.

-¡Algo derramado... -¡Estoy en ello!

Nada que no pueda manejar un empleado puntual entregado.

Para los niños hay un retoque gratis.

(RÍE) ¡Hecho!

-Bob Esponja. -¡No!

Por favor, no me eche a la calle. Siento tanto lo que he hecho...

-¿Qué has hecho? -He llegado un minuto tarde.

-¿Un minuto tarde? -60 segundos completos.

-Bueno, eh...

No lo vuelvas a hacer. -¡No, no! ¡Tiene que castigarme!

-¿Qué? Vale, entonces limpia la barra de ensaladas.

-Sí, señor. -Buenas noches.

-Me encanta esto, señor Cangrejo. (REFUNFUÑA)

-Si te gusta tanto esto, ¿por qué no vives aquí? (RÍE)

-¡Ay!

Algo no va bien, ¿qué es?

Echo de menos mi viejo reloj. A lo mejor, es mi cama.

¡Eh, eso haré! Haré que el Krustáceo Krujiente...

...sea como mi casa. ¿Qué me dices, Gary?

-¿Eh? ¡Bob Esponja! Por Neptuno, ¿qué está pasando aquí?

-Bob Esponja se presenta a su puesto.

-¿Cuánto llevas aquí? -Toda la noche.

-¿Toda la noche? -A partir de ahora...

...voy a vivir aquí, y no volveré a ser...

...una esponja tardona nunca más. -Esto no es ningún hotel, chico.

-El alquiler del primer mes. -¿Alquiler? Vale.

Vamos a prepararnos para los clientes.

Empieza a limpiar la parrilla. -¡Hecho, señor!

-Entonces limpia... -¡Hecho!

Todo hecho antes de haber abierto las puertas.

-Muy bien. Entonces, aséate. Estás hecho un asco.

-Supongo que no me vendría mal refrescarme un poco.

(Ruido)

-Otra vez atascado.

-¡Hola, Calamardo! -¿Qué haces aquí, Bob Esponja?

-Ahora vivo aquí. -¿En el lavaplatos?

-No, en el Krustáceo Krujiente.

Ahora, si me disculpas... -¿Bob Esponja viviendo...

...en el Krustáceo Krujiente? A ver, si él vive aquí...

...significa que ya no vivirá más a mi lado. (RÍE)

(RÍE)

-Debe haber luna llena.

Señor Calamardo. -Le estoy dando...

...las buenas noches a Bob Esponja. Dulces sueños.

Pareces mucho más cómodo aquí que en tu antigua casa.

-¿No me vas a echar de menos como vecino?

(RÍE) -No, tranquilo. ¡Ya voy, señor Cangrejo!

Buena noche de sueño, ¡allá voy!

Y cuando me fui a casa por la noche, ¿adivine qué?

-No estaba allí. -¡Eso es!

Y cuando me levanté... -¿Puede darme el cambio?

(RÍE) -¡Seguía sin estar allí! -Venga, tío, mi cambio.

(Máquina registradora)

(RÍE) -Aquí tiene. -Bueno, gracias, ¡oh!

Muy divertido, amigo. ¿Dos calcetines...

...y unos calzoncillos?

-¿Calcetines? ¡Bob Esponja! ¿Por qué está tu ropa interior...

...en la caja registradora? -Mi cajón está lleno...

...y el congelador también. Puse el dinero en el frasco...

...de pepinillos. -¿Qué?

-Tranquilo. Son tonterías sin importancia.

-¿Quieres saber dónde está la mostaza?

-¡Ah! ¡Uh!

Puede que sea el doble de molesto en el trabajo, pero sé mejor...

...que de vecino. (SUSPIRA)

¡Oh! ¡Ay!

(CANTA) "La canción de la colada, la la la.

Cantando la colada toda el día, la la la."

-No puedes tender la ropa delante de los clientes.

-Pues no parece importarles.

-Tengo una clientela asquerosa que gasta su dinero alegremente.

-Así es, capitán. -¿Por qué odiaría que un acuerdo...

...sobre tu vivienda interfiera en ese gasto de dinero?

¡Qué percebe!

¡Ah! ¡Bob Esponja! ¿Por qué está tu cama en mi oficina?

-La cocina estaba muy llena, así que me he mudado aquí.

-No puedes quedarte aquí. Estas son mis habitaciones,...

...el único sitio al que puedo escapar.

-Solo estaré por la noche. Por favor, no me interpondré.

-Oh... Vale, pero tendré que subirte el alquiler.

-Gracias. ¡Ah, mis padres! -¿Padres?

-¡Mamá, papá! ¡Entrad!

Y esta es la habitación de invitados.

-Hola.

-Os dejaré para que os instaléis. -¿Es este tu caracol?

-¡Ah! ¡Gary, chico malo!

-Ponle una correa a esa cosa.

-¿Quién ha puesto estos jabones olorosos en el servicio?

-El mismo que ha tejido estos servilleteros...

...y bordado los menús. -¿Eh? Este chico...

...está haciendo desaparecer la masculinidad del restaurante.

¿Qué? ¡No puede ser! ¡Cortinas de flores en mi oficina!

¡Esta es la gota que colma el vaso! ¡No aguanto ni un minuto más!

-¡Ah! -No... yo no... Lo siento.

-¡Ah!

-¿Qué está pasando aquí? -No, yo no...

¡Ah!

¿Qué es lo que...?

-Gracias, Bob Esponja. Si alcanzara, lo haría yo mismo.

(Gritos)

-¡Ah! ¡Mis clientes!

(LLORA) Se han ido.

Lo único que querían era darme su dinero.

¡Bob Esponja!

¡Haz las maletas! ¡Te largas de aquí!

-¿Mudazas? ¿Qué estás haciendo aquí?

-El señor Cangrejo me echó. Volvemos a ser vecinos.

¡Hey, mi batería!

-¡No!

-¿Eh?

¡Calamardo!

CANGREJO A LA MODA

"Es un día frío y ventoso. Todos están con carne de gallina."

-Hace un frío que pela. -No si haces ejercicio.

Sí señor. Tengo el trasero bien calentito.

-Me alegro tanto de no comer aquí. ¿A qué temperatura mantiene...

...el señor Cangrejo este sitio? ¿A 15 grados? ¡Ese rácano!

Lo pondré a 16 calentitos grados.

(Alarma)

(GRITA) -¿Quién ha tocado mi termostato?

-Muchas gracias. -De nada.

-Siempre habla de su club del libro. Lea esto.

(LEE) "No tocar el termostato nunca."

-El calor cuesta dinero. Hay dos cosas que no soporto:...

...que los chicos jueguen en mi patio y que nadie...

...toque mi termostato. -Eso es muy egoísta.

-Sí, su patio es muy divertido. Ahora hay niños jugando.

-¿Eh?

¡Niños, fuera de mi propiedad!

-Eso es. Corre, Cangrejo, porque he descubierto...

...tu talón de Aquiles. Dejaré tu negocio congelado,...

...y lo haré con tu termostato. (RÍE)

(Alarma)

¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco!

(GRITA)

No importa. En cuatro o seis horas tendré mi venganza. (RÍE)

-Voy a casa a curarme de la hipotermia.

-¿Qué significa eso? -Significa que es un llorica.

(Cisterna)

-¡Otra vez encerrado!

-Puede que evite que robe su fórmula, pero a ver...

...cómo sirve cuando haya acabado con este lugar.

A todo el mundo le tiene que llover alguna vez. Son solo negocios.

Bueno, puede que sea personal. ¡Estoy tocando tu termostato!

-Oh... Alguien tocando termostato.

-Pensaba traer un jersey. Hace más frío que ayer.

-Por eso me puse manoplas.

¡Qué calentito! -¿Eh?

-Buenos días, chicos. La cerradura está un poco dura esta mañana.

-¿Hace frío aquí dentro o es que soy yo?

Bueno, a trabajar. -¡Eh, señor cangrejo!

(GRITA)

Que voy, Calamardo.

¡Perdón!

¡Ah!

-Muy bien. Dejad de hacer el payaso y poneos a trabajar.

-Sí, señor.

-Tan pronto como suba la calefacción.

-La temperatura se queda en 17 C.

-Hay carámbanos de huelo colgando del techo.

-Como si están Santa Claus y los renos tomándose un helado.

¡No toques el termostato!

-¡Ah!

-Sabía que serías demasiado testarudo...

...para subir la calefacción. Veamos cuánto mantienes...

...esos clientes cuando les hagas el vacío.

-Tengo frío. -Mi burger Cangreburger.

-Dejad de holgazanear y poneos en movimiento.

-¡Ay!

El pedido.

-Vámonos de aquí. -Sí.

-Sí, dejad esa tierra yerma y congelada.

El calor y la alegría han abandonado vuestras vidas.

¡Eh, amigo! ¿Quiere comer en el Cubo de Cebo?

-¡Ah!

-Al menos el local de Cangrejo está desierto.

¿Eh? Los clientes están regresando.

No lo entiendo. ¿Qué les trae de vuelta?

¿Pero qué veo?

-Devuelve las burger a su sitio cuando acabes.

-Sí, señor Cangrejo. -Cómo me alegro de no comer aquí.

-Pedido. -¿Dónde está mi comida?

-¡Yo quiero mi blandiburger Cangreburger!

-Enseguida, señor.

¡Ya!

-Deliciosa. (TODOS) -¡Bien!

-Eso parece divertido. Yo quiero dos cangreburgers.

-Yo también las quiero. -Sí, señor.

-Yo quiero patines de hamburguesa. -Necesito dos hamburguesas ya.

-Es genial. Vendo el doble de hamburguesas...

...y no tengo que cocinarlas. (RÍE) Es el día más feliz...

...y productivo de toda mi vida. (RÍE)

-¡No! ¿Cómo es posible? Congelo su local...

...y lo convierte en una pista de hielo.

Está ganando más dinero que nunca.

(ORDENADOR) -A diferencia de ti, es un buen hombre de negocios.

-Pero si es el aire que mueve mis alas.

-No entiendo por qué no le robas una burger Cangreburger...

...aprovechando toda esta confusión.

-Enseguida vuelvo.

(SUSPIRA) No sé por qué le animo.

-Esto es fantástico. El equipo de hockey local me paga...

...por entrenar aquí. -¡Que voy!

Hola, Patricio. -Hola, Bob Esponja.

-¿Dónde ha ido el disco?

-¡Cielo santo! ¡Plankton!

-Lo conseguí. Por fin he conseguido una burger Cangreburger.

-No del todo, Plankton. Primero tendrás que esquivarme.

-Ahí está el disco. Lo tiene ese tipo pequeño y cuadrado.

¡A por él!

(RÍE) ¡Sí!

(GRITA)

-¡Ya eres mío, Plankton!

No te saldrás con la tuya, Plankton.

-Mucho tiempo sin vernos. ¿Qué tal el fin de semana?

-Fue fabuloso, gracias por preguntar.

Patricio y yo fuimos a cazar medusas,...

...pero perdí la red. Intenté que Calamardo me prestaran una...

...y mientras me gritaba, se tragó un bicho.

-Fascinante. Bueno, me tengo que ir.

Mejor suerte la próxima vez, Bob Esponja.

-Ahí está el disco, cogedlo. -Oh, oh.

-Quédese ahí quieto, señorito.

(RÍE)

(GRITA)

(GRITA)

¡Sí, voy a conseguirlo!

(GRITA)

-Te tengo, Plankton.

-Al contrario, te tengo yo a ti.

-¡Ah! La máquina. ¡A correr!

(RÍE) Corred, tontos, corred.

-¡Oh!

-Funciona. Voy a conseguir tener una burger Cangreburger.

Venga, quitaos de en medio, estáis bloqueando la salida.

(LLORA) ¡No!

-Yo cogeré eso. Brillante idea la de bloquear...

...la salida con el cuerpo. -Gracias, señor Cangrejo.

(RÍE) Has vuelto a perder. -Aún no me doy por vencido.

Sigo teniendo mi arma secreta: el termostato. (RÍE)

-El termostato. -Así es. Fui yo el que congeló...

...el crustáceo crujiente. ¿Lo veis?

-Esta vez has ido demasiado lejos. Puedes darle una paliza...

...a mis empleados, intentar destruir mi restaurante,...

...pero nadie toca mi termostato.

-¿Lo ves, Cangrejo? No puedes derrotarme. (RÍE)

(RÍE CON MALDAD)

(GRITA)

(TOSE)

-Aquí tiene su burger Cangreburger y su limonada.

-Gracias, hijo.

Bien, pero si es Plankton. Debería darte las gracias.

Con la pista de hielo y la piscina estoy ganando más dinero que nunca.

¿Tienes alguna otra buena idea?

(GRITA)