CANGREJO A LA MODA

"Es un día frío y ventoso. Todos están con carne de gallina."

-Hace un frío que pela. -No si haces ejercicio.

Sí señor. Tengo el trasero bien calentito.

-Me alegro tanto de no comer aquí. ¿A qué temperatura mantiene...

...el señor Cangrejo este sitio? ¿A 15 grados? ¡Ese rácano!

Lo pondré a 16 calentitos grados.

(Alarma)

(GRITA) -¿Quién ha tocado mi termostato?

-Muchas gracias. -De nada.

-Siempre habla de su club del libro. Lea esto.

(LEE) "No tocar el termostato nunca."

-El calor cuesta dinero. Hay dos cosas que no soporto:...

...que los chicos jueguen en mi patio y que nadie...

...toque mi termostato. -Eso es muy egoísta.

-Sí, su patio es muy divertido. Ahora hay niños jugando.

-¿Eh?

¡Niños, fuera de mi propiedad!

-Eso es. Corre, Cangrejo, porque he descubierto...

...tu talón de Aquiles. Dejaré tu negocio congelado,...

...y lo haré con tu termostato. (RÍE)

(Alarma)

¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco!

(GRITA)

No importa. En cuatro o seis horas tendré mi venganza. (RÍE)

-Voy a casa a curarme de la hipotermia.

-¿Qué significa eso? -Significa que es un llorica.

(Cisterna)

-¡Otra vez encerrado!

-Puede que evite que robe su fórmula, pero a ver...

...cómo sirve cuando haya acabado con este lugar.

A todo el mundo le tiene que llover alguna vez. Son solo negocios.

Bueno, puede que sea personal. ¡Estoy tocando tu termostato!

-Oh... Alguien tocando termostato.

-Pensaba traer un jersey. Hace más frío que ayer.

-Por eso me puse manoplas.

¡Qué calentito! -¿Eh?

-Buenos días, chicos. La cerradura está un poco dura esta mañana.

-¿Hace frío aquí dentro o es que soy yo?

Bueno, a trabajar. -¡Eh, señor cangrejo!

(GRITA)

Que voy, Calamardo.

¡Perdón!

¡Ah!

-Muy bien. Dejad de hacer el payaso y poneos a trabajar.

-Sí, señor.

-Tan pronto como suba la calefacción.

-La temperatura se queda en 17 C.

-Hay carámbanos de huelo colgando del techo.

-Como si están Santa Claus y los renos tomándose un helado.

¡No toques el termostato!

-¡Ah!

-Sabía que serías demasiado testarudo...

...para subir la calefacción. Veamos cuánto mantienes...

...esos clientes cuando les hagas el vacío.

-Tengo frío. -Mi burger Cangreburger.

-Dejad de holgazanear y poneos en movimiento.

-¡Ay!

El pedido.

-Vámonos de aquí. -Sí.

-Sí, dejad esa tierra yerma y congelada.

El calor y la alegría han abandonado vuestras vidas.

¡Eh, amigo! ¿Quiere comer en el Cubo de Cebo?

-¡Ah!

-Al menos el local de Cangrejo está desierto.

¿Eh? Los clientes están regresando.

No lo entiendo. ¿Qué les trae de vuelta?

¿Pero qué veo?

-Devuelve las burger a su sitio cuando acabes.

-Sí, señor Cangrejo. -Cómo me alegro de no comer aquí.

-Pedido. -¿Dónde está mi comida?

-¡Yo quiero mi blandiburger Cangreburger!

-Enseguida, señor.

¡Ya!

-Deliciosa. (TODOS) -¡Bien!

-Eso parece divertido. Yo quiero dos cangreburgers.

-Yo también las quiero. -Sí, señor.

-Yo quiero patines de hamburguesa. -Necesito dos hamburguesas ya.

-Es genial. Vendo el doble de hamburguesas...

...y no tengo que cocinarlas. (RÍE) Es el día más feliz...

...y productivo de toda mi vida. (RÍE)

-¡No! ¿Cómo es posible? Congelo su local...

...y lo convierte en una pista de hielo.

Está ganando más dinero que nunca.

(ORDENADOR) -A diferencia de ti, es un buen hombre de negocios.

-Pero si es el aire que mueve mis alas.

-No entiendo por qué no le robas una burger Cangreburger...

...aprovechando toda esta confusión.

-Enseguida vuelvo.

(SUSPIRA) No sé por qué le animo.

-Esto es fantástico. El equipo de hockey local me paga...

...por entrenar aquí. -¡Que voy!

Hola, Patricio. -Hola, Bob Esponja.

-¿Dónde ha ido el disco?

-¡Cielo santo! ¡Plankton!

-Lo conseguí. Por fin he conseguido una burger Cangreburger.

-No del todo, Plankton. Primero tendrás que esquivarme.

-Ahí está el disco. Lo tiene ese tipo pequeño y cuadrado.

¡A por él!

(RÍE) ¡Sí!

(GRITA)

-¡Ya eres mío, Plankton!

No te saldrás con la tuya, Plankton.

-Mucho tiempo sin vernos. ¿Qué tal el fin de semana?

-Fue fabuloso, gracias por preguntar.

Patricio y yo fuimos a cazar medusas,...

...pero perdí la red. Intenté que Calamardo me prestaran una...

...y mientras me gritaba, se tragó un bicho.

-Fascinante. Bueno, me tengo que ir.

Mejor suerte la próxima vez, Bob Esponja.

-Ahí está el disco, cogedlo. -Oh, oh.

-Quédese ahí quieto, señorito.

(RÍE)

(GRITA)

(GRITA)

¡Sí, voy a conseguirlo!

(GRITA)

-Te tengo, Plankton.

-Al contrario, te tengo yo a ti.

-¡Ah! La máquina. ¡A correr!

(RÍE) Corred, tontos, corred.

-¡Oh!

-Funciona. Voy a conseguir tener una burger Cangreburger.

Venga, quitaos de en medio, estáis bloqueando la salida.

(LLORA) ¡No!

-Yo cogeré eso. Brillante idea la de bloquear...

...la salida con el cuerpo. -Gracias, señor Cangrejo.

(RÍE) Has vuelto a perder. -Aún no me doy por vencido.

Sigo teniendo mi arma secreta: el termostato. (RÍE)

-El termostato. -Así es. Fui yo el que congeló...

...el crustáceo crujiente. ¿Lo veis?

-Esta vez has ido demasiado lejos. Puedes darle una paliza...

...a mis empleados, intentar destruir mi restaurante,...

...pero nadie toca mi termostato.

-¿Lo ves, Cangrejo? No puedes derrotarme. (RÍE)

(RÍE CON MALDAD)

(GRITA)

(TOSE)

-Aquí tiene su burger Cangreburger y su limonada.

-Gracias, hijo.

Bien, pero si es Plankton. Debería darte las gracias.

Con la pista de hielo y la piscina estoy ganando más dinero que nunca.

¿Tienes alguna otra buena idea?

(GRITA)