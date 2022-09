Calamarcitis

¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"CALAMARITIS"

(Música)

Ay... Qué día más bonito hace fuera.

Qué pena que tenga que estar encerrado en el Crustáceo Crujiente.

¿Con quién hablas, Calamardo?

Con nadie, solo digo que hace un buen día y yo aquí dentro.

Míralo así, Calamardo...

Las cosas podrían ser peores. ¿Peores, cómo?

Bueno...

(ESTORNUDA)

Podrías ponerte enfermo. ¿Enfermo? ¿Y eso es peor que esto?

Ponerse enfermo es espantoso.

Los dolores, la nariz moqueante, y la fiebre...

Y por si eso no fuera lo peor... ¿De verdad?

No, lo peor sería perderse un maravilloso turno aquí,

en el Crustáceo Crujiente.

"Crustáceo Crujiente, Crustáceo Crujiente...".

Calamardo.

Calamardo... ¡Calamardo!

¡Oh, Bob Esponja! De pronto no me encuentro bien...

(TOSE SUAVEMENTE) ¿Qué te ocurre?

Bueno, veamos...

La garganta me escuece y...

Eh... Tengo la boca seca y...

Me pican los ojos.

¿Qué podría ser, Calamardo?

No estoy seguro.

Me temo que podría estar padeciendo una terrible enfermedad.

¡Ay! ¿Cuál es el nombre de esa terrible enfermedad?

(BALBUCEA) No, no, no...

Fendi, clondi, fanditi... ¡Calamaritis!

¿Qué? ¡Calamaritis!

¿Qué? ¡Calamaritis!

Ay...

Calamardo, la enfermedad está afectándote el humor.

Bob Esponja... ¡Bob Esponja!

¿Qué haces ahí detrás?

Detesto ser el portador de malas noticias, pero creo que lo mejor,

para alguien que padezca tu enfermedad, seguramente sea...

Irse a casa y no regresar hasta que esté recuperado.

Bueno, Bob Esponja, seguramente tengas razón.

Lo siento mucho, Calamardo.

Y ahora será mejor que le dé la noticia al Señor Cangrejo.

(TOSE SUAVEMENTE)

¿Estás enfermo? (TOSE)

(CARRASPEA)

Bien, no parece que esté más enfermo que de costumbre.

¿Sabes qué? Será mejor

que te haga el viejo chequeo de la Armada para asegurarme.

¿El qué? Ahora abre bien.

Ah...

La lengua está bien.

Ojos... Bien.

Ay.

La frente parece normal. Ahora veamos esas rótulas.

Los reflejos son un poco lentos, pero eso ya me lo esperaba de ti.

Maravilloso. Bueno, señor Calamardo,

en mi experta opinión, estás más sano que una lechuga.

Pero, Señor Cangrejo... ¡De "Señor Cangrejo" nada!

Pero... ¡Nada de "Señor Cangrejo"!

Pero... ¡Nada de "Señor Cangrejo"!

No voy a dejar de repetirlo.

¿Y los clientes? No querrá usted que se pongan enfermos, ¿verdad?

No... Pero tampoco quiero que pasen hambre.

Así que, al trabajo, Calamardo. ¡Oh, sí!

Y mejórate pronto. (RÍE)

Ah...

(Murmullo)

Bob Esponja, ¿podrías servir el pedido de la mesa tres, por favor?

Ahora mismo, Calamardo. Bob Esponja...

Date la vuelta.

¿Sí?

(RESPIRA FUERTE)

¿Qué se supone que es eso, Bob Esponja?

¿Esto? Una burguer cangreburguer con extra de...

Eso no, eso. Lo que tienes en la cara.

¿Esto? Sí.

Es una medida de precaución por si algún empleado de la empresa

cayese enfermo, como ocurre en tu caso.

Así protejo mi cuerpo de la propagación de gérmenes y bacterias.

(GRITA)

(RESPIRA FUERTEMENTE) Hola... Bob Esponja...

Hola, Calamardo. ¿Podría verlo?

En realidad, no. Es que encuentro esto tan intere...

(ESTORNUDA) Interesante.

(GRITA)

¡Señor Cangrejo!

Por las barbas de Neptuno.

¿Cuántas veces tengo que recordarte que llames a la puerta?

¡Señor Cangrejo! Así está mejor.

¿Qué puedo hacer por ti? ¡Es Calamardo, está enfermo!

Tiene gracia, eres la segunda persona en el día que me lo dice.

¿Quién fue la primera? Calamardo.

Le hice un chequeo a ese cajero verde, y si está enfermo,

entonces yo soy el próximo alcalde de Montaña de Mermelada.

En realidad, no parece un mal puesto.

¡Señor Cangrejo! ¡Tiene que creerme!

Calamardo tiene una enfermedad terrible llamada Calamaritis.

Garganta escocida, picor de ojos. Y boca seca. ¡Y fiebre!

Hierve de fiebre, y tiene que perder días de trabajo.

Una burguer cangreburguer. Señor Calamardo...

¿Tiene un minuto? Por supuesto.

No es que esté trabajando en nada especial.

Tenemos un problema con el chico. Algo le tiene asustado...

En estas condiciones no puede cocinar.

Y si no cocina, no hay burguers cangreburguers, y no hay dinero.

Y, ¿por qué me lo cuenta a mí?

Necesito que te ausentes un tiempo.

¿Así que me está diciendo que me vaya a casa?

¡No me importa a dónde vayas, siempre que sea fuera de aquí!

¡Yupi!

(RÍE)

Gracias, Señor Cangrejo, es que... (TOSE SUAVEMENTE)

(RÍE)

Pobre Calamardo.

Lo que más me gusta de las burguers cangreburguers es...

Lo que más me gusta de las burguers cangreburguers es...

Qué raro, me pican los ojos.

(TOSE)

Y también me escuece la garganta. (RÍE)

Picor de ojos, escozor de garganta...

Incluso tengo la boca seca.

He contraído... ¡Calamaritis!

(GRITA)

Bob Esponja, ¿todo bien ahí dentro?

Todo está bien, capitán. Ha sido un pequeño alarido de... Placer.

¿Qué tal un poco menos de placer y un poco más de trabajo?

Si el Señor Cangrejo averigua que tengo Calamaritis,

me mandará a casa, igual que a Calamardo.

Un momento, ya lo tengo. ¿Por qué ir a casa,

cuando aquí tengo los viejos remedios caseros de la abuela?

La abuela siempre decía:

"Si crees que estás enfermo, mete los pies en agua caliente".

¿O era agua fría?

(TIRITA) Algo me dice que tampoco era esto...

¡Ah, claro!

No era agua fría ni agua caliente, era aceite caliente.

Ah... Me parece que tampoco era esto.

¡Ay, no! ¡Bob Esponja!

¿Seguro que todo va bien?

Sí, todo va bien aquí. De maravilla.

Será mejor que oculte estas ampollas desagradables

o el Señor Cangrejo sospechará.

Esta mostaza superpicante será la solución.

No, la verdad es que quema mucho...

Calma, tengo que refrescarme.

¡Pepino! El pepino me refrescará. Solo tengo que encontrarlo.

Pepinillos. Los pepinillos son como pepinos.

Dulce alivio, allá voy.

Ah...

(GRITA)

¡Vinagre! ¡Ay, ay, vinagre!

Me quema. ¡Me quema!

(Gritos)

¿No habéis oído algo ahí dentro? -Sí.

Estoy muy desconcertado. -Yo también, incluso preocupado.

-Bueno... Yo no iría tan lejos.

(Golpe)

Ah...

Perdón, creo que estoy poniéndome enfermo.

¿Poniéndote enfermo? -Me niego a que me sirva un enfermo.

-Yo también, vámonos de aquí.

-Buena idea.

-Es intolerable.

(SOLLOZA) Mis clientes...

Tienes un aspecto terrible. Gracias, Señor Cangrejo.

No puedo quedarme parado mientras mi restaurante se convierte

en caldo de cultivo de infección... ¡Bob Esponja!

¡Vete a casa! ¡Es una orden!

Y, ¿quién se ocupará del restaurante?

¿Quién va a ocuparse? Yo podría hacerlo con los ojos vendados.

Y una pinza atada a la espalda. Te lo enseñaré.

¿Quién pensaría que estar enfermo pudiera hacerte sentir tan bien?

¡Hola, Calamardo!

Y, ¿A ti qué te ha pasado? ¿Eh? Enfermé.

Y el señor Cangrejo no me deja trabajar hasta que mejore.

Bueno, al menos podemos pasar el día recuperándonos juntos.

Después de todo, las desgracias no viene solas, ¿verdad, Calamardo?

¿Calamardo?

Bueno, se acabó el disfrutar del estupendo aire libre,

pero al menos puedo relajarme y saborear... Ay, el té de las cinco.

Me parece una gran idea, Calamardo.

¡Bob Esponja!, ¿qué te tengo dicho sobre venir a mi casa?

Ya no puedo hacer que mejores, pero puedo hacer que estés cómodo.

Te compré compresas calientes, pañuelos de papel de los buenos

con mantequilla de caracol, y una comedia romántica para que la veamos

que se supone que es divertida, aunque siempre me hacer llorar.

(Gritos)

¡25 burguers cangreburguers!

¡Marchando, marchando, marchando!

(RÍEN)

-¡Eh! ¡No he pedido una cangremesa!

-Y tampoco una cangreventana.

-Ni una cangrecara. Quiero que me devuelvan el dinero.

(TODOS) ¡Mi dinero, mi dinero, mi dinero, mi dinero!

-Te estimo, Ted.

-Y yo a ti. (RÍEN)

-El fin.

Ah...

¿No ha sido genial, Calamardo? Oh, claro que sí.

Qué lástima que se haya acabado. Por fin...

Tranqui, la semana que viene veremos las 99 versiones.

¿Puedes creértelo? Me siento mucho mejor.

Creo que volveré al trabajo ahora mismo, adiós.

¡Calamardo! ¡Calamardo, espera!

¡Calamardo! No estás bien para volver al trabajo.

No puedo permitírtelo. Por favor, para ya, Bob Esponja.

¡Deja de seguirme!

¡Calamardo! ¡Calamardo! ¡Calamardo!

(AMBOS) ¡Señor Cangrejo!

Te lo dije...

Puedo llevar este sitio yo solo

con los ojos vendados y una pinza atada a la espalda.

Señor Cangrejo, ¿qué hace tumbado en el suelo?

Bob Esponja, tiene gracia que me lo preguntes,

porque, en mi experta opinión médica,

creo que podría estar contrayendo un grave caso de calamaritis.

¿Calamaritis?

Conozco la cura... ¿Comedia romántica?

¡No!

¡Aparta eso de mí!

"LOCA CARRERA DE DEMOLICIÓN"

(Música)

(Bocina barco)

Oh... Que comience la locura.

¡Hoy es el día del examen de navegación!

¡Bob Esponja!

Gracias...

No me desees suerte porque no la necesito.

(Música)

¿Qué dice usted, señora Puff? Que comience la fiesta.

Lo siento, señora Puff, ya sé lo que hice mal.

No se preocupe, lo lograré.

No Bob Esponja, otra vez no...

Oh... ¡Oh, no! Estamos volando.

Esto también es bueno.

Un choque más y seguro que habría reventado.

Cogeré el volante.

No, Bob Esponja, no lo toques... ¡Oh, no!

Y lo hizo...

Oh, señora Puff... ¿Cómo se siente?

Madre mía... ¿qué me ha pasado?

-Me temo que ha sufrido un grave accidente.

Parece que cuando se estrelló se rompió el saco de inflado.

-Oh, no... ¿Volveré a ser como antes alguna vez?

-No, querida.

Me temo que no volverá a resoplar.

-¡Ay!

Supongo que desde ahora la llamaremos "señora Pinchada".

(GRUÑE)

(RÍE)

(GRITA)

¿Qué hace, señora Puff? Todo es culpa tuya...

Lo siento, señora Puff...

(RÍE) Qué cosquillas...

¿Por qué no apruebas y sales de mi vida de una vez?

¡Oh, Oh! Oh...

-Ya está. Esto le ayudará a relajarse.

Vaya, no sé por qué está tan enfadada.

Creo que está mejor así. Y como siempre digo...

(Golpe)

Sí, todo el mundo necesita relajarse.

(Música)

Hola, señora Puff.

¿Se siente algo mejor?

(TIRITA)

¡Veo que recibió mis flores!

Sí, soy alérgica. Y a ti.

Esta habitación tan oscura es deprimente.

Necesita la luz del sol.

A RECUPERARSE

(ESTORNUDA)

Vamos, señora Puff, necesita salir de esta habitación tan cargada.

No voy a salir de esta cama. (GRITA)

En marcha.

¿Sabe qué le haría sentirse mejor, señora Puff? Un bonito paseo.

(SILBA)

(Sirena)

¡Abran paso! ¡Llevo un herido!

Perdone, doctor...

¿Qué les ha pasado a esos? Nada grave...

Son víctimas de la carrera de demoliciones de esta semana.

Ven y comprueba la carnicería. La verdad es que es muy entretenido.

(Gritos, golpes)

Truculento, ¿verdad?

Hay que reconocerles que se juegan la vida para que nos divirtamos.

-"Jugarse la vida para que nos divirtamos...".

"¡Oh!, podría librarme de Bob Esponja...".

¡Para siempre! (RÍE)

Y de la peor forma posible... (RÍE)

¿Por qué se ríe?

Acaba de pensar un modo de darte unos puntos extra.

¡Hurra!

Sí, quien ríe el último...

(Risas)

¿Qué le parece, capitán Lutefisk?

¿Podría inscribirlo en el torneo, por los viejos tiempos?

-Vieja chica no estaría donde estoy ahora,

si no fuera por su escuela de navegación.

Pero no sé... Parece un poco... Blando.

-Las apariencias engañan, observe. Aquí, Bob Esponja, coge esto.

(Motor petardea)

(Frenazo, golpe)

Vaya, vaya, es un piloto nato.

Pero necesita una identidad amenazadora.

La carrera se basa en la imagen.

(Música)

Atención, puntos extra, ¡allá voy!

(RÍE) Sí... Puntos extra, sí...

(RÍE)

(Gritos)

¡Bienvenidos a la carrera de demoliciones de Fondo de Bikini!

¡Permítanme presentarles a los participantes!

En primer lugar, la pesadilla de los agentes viales.

¡El Triturador!

-¡Te quiero!

-Y desde las más oscuras profundidades salobres azules,

¡La Escafandra Implacable!

Y, ¡cómo no! ¡Aquí todos le conocen y admiran!

¡El Soplete!

Y el piloto más divertido de todos... ¡El Crucero Cascador!

(Risas, bocinas)

Y concluidas las presentaciones...

(Motor)

Casi se me olvida... (RISAS)

¡El Gusarapo!

-¡Eh! El Gusarapo parece muy duro...

Tal vez deberíamos rendirnos ya. (RÍEN)

-Muy bien, chicos.

¡Enciendan sus motores!

¡Que comience la destrucción!

(Motores)

(Música)

No puedo mirar... ¡Espera! ¡Sí que puedo!

(GRITA)

Pero ¿qué...?

(Gritos)

¿Qué? Esto no va nada bien.

¿Eh?

¡Oh, no! Creo que estoy en su camino.

(Motor)

Intermitentes...

Retrovisores...

Las manos a las 13:50, y finalmente... Gas.

¿Qué?

¿Qué ha pasado?

-Pero ¿qué os pasa, chicos?

Aplastad al bicho.

¡Sí!

(RÍE)

-¡Uh, uh! El Gusarapo ha dado la vuelta a la carrera

con una extraña maniobra de inmersión.

Señora Puff, ¿qué hago ahora?

¿Por qué nada te afecta?

¿Que lo ponga en directa? Gracias, señora Puff, es la mejor.

(Música cómica)

¡Oh!

(Golpes, gritos)

¡Maldito seas, Bob Esponja!

¿Qué ha dicho, señora Puff?

(RÍE) Esta vez te tengo...

-Se acabó, sí...

Sí... ¿Eh?

(GRITAN)

-Si quieres demoler a alguien,

supongo que tienes que hacerlo... ¡por ti mismo!

(Motor)

(Música acción)

No tan rápido, hay un participante más.

Soy El Resoplido.

(Gritos)

¿Eh?

¡Están tapándome la visión!

(Gritos)

(RÍE)

AUTOESCUELA DE LA SEÑORA PUFF

(GRITA)

(RÍE) ¡Oh!

¡Señora Puff! ¡Es usted!

Y ha vuelto usted a hincharse.

Ahora ya todo vuelve a ser normal.

(Estruendo)

Sí... Perfectamente normal...