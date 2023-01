-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

-Él vive en la piña debajo del mar.

(TODOS) -Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. (TODOS) -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. (TODOS) -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

LA CAJA SECRETA

-¡Patricio, Patricio! ¿Estás listo para ir a cazar medusas?

-¡Vaya! ¿Lo estoy? -Aquí tienes tu red.

Las medusas no se cazan solas. -Primero tengo que guardar...

...mi caja secreta. -Caja secreta. No me has hablado...

...de tu caja secreta. -¡Las manos fuera, cotilla!

Ésta es mi caja secreta.

Si vieras lo que hay dentro, ya no sería un secreto.

(RÍE)

Bob Esponja, si pudieras ver el interior de mi caja secreta,...

...cambiaría tu vida por completo.

-No pasa nada, Patricio, sé todo sobre los secretos.

-¿Ah, sí? -Tengo muchos secretos.

-¿Como cuáles? -No es un secreto que lo mejor...

...de un secreto es contárselo secretamente a alguien.

Así añades secretos a tu colección secreta de secretos, secretamente.

¿Quieres oír uno de mis secretos? -¡Bien!

-Veamos.

¿Sabías que eres mi mejor amigo? -¡No me digas!

Cuéntame otro. -Vale...

Secretamente, soy un poco ingenuo. -¡Vaya!

Nunca volveré a verte con los mismos ojos, Bob.

¡Vaya!

Cuéntame más secretos. -Me encanta mi trabajo, duermo...

...con zapatos, pongo mermelada en ambos lados de la tostada,...

...tengo un libro de la biblioteca pasado de plazo, cazar medusas...

...y hacer pompas es divertido, como demasiado, me gusta bailar,...

...aún no tengo carné de conducir, soy un poco bajo...

...y llevo tres calzoncillos. -¡Vaya! No me lo habría imaginado.

-¿Me vas a enseñar tu caja secreta? -No, es para que yo lo sepa...

...y para que tú no lo sepas nunca. Quizá tú seas un libro abierto,...

...pero yo soy un poco más complicado.

Las maquinaciones internas de mi mente son un enigma.

-Sí, bueno. Yo también tengo muchos secretos.

Tengo mis pantalones secretos...

...y el cacharro secreto de Gary,...

...mi televisión secreta y mi canal de televisión secreto.

¿Qué opinas de eso, Patricio?

(RÍE)

(RÍE)

Si vieras lo que hay dentro, sabrías por qué debe ser secreto.

Dentro de esta caja está el secreto más secreto de todo el secretismo.

Y yo soy su único testigo.

Es una pesada carga, pero nadie debe saber el misterio de la caja.

¡Nadie! Ni siquiera la casa de Calamardo.

Es un trabajo a tiempo completo, estoy en constante alerta.

Nunca se sabe cuándo alguien va... ¡Ay!

(RÍE)

-Bob Esponja, ¿qué estás haciendo? Ésa es mi caja secreta, ¡dámela!

-Patricio, debo saber el secreto. -Por última vez, ¡no!

-¡Sólo un vistazo! -¡Nunca!

-¡Ah!

-¿Así que a esto hemos llegado?

Y pensar que nos hicimos socios del club de amigos para siempre.

Escucha, Bob, ladrón de secretos, si te acercas a mi caja,...

...no volveremos a ser amigos. -Pero se supone que debemos ser...

...amigos para siempre.

¡Me siento tan mal! He socavado los cimientos de nuestra amistad.

No he podido evitarlo. Sé que es tu secreto, prometo respetarlo.

¡Por favor, perdóname, Patricio!

-Bueno, supongo que no todo es culpa suya.

Es un secreto bastante bueno.

¿Cómo podrías resistirte al mejor secreto del mundo?

El secreto más asombroso, misterioso...

...y poderoso de todo Fondo de Bikini.

-Entonces, ¿qué me dices? ¿Amigos? -Amigos.

-¿Qué puede haber en esa caja que Patricio no quiere que vea?

A lo mejor es la única medusa albina del mundo.

O Patricio es un ladrón y está llena de diamantes.

O es un maníaco y guarda las cabezas de sus víctimas en la caja.

O peor, a lo mejor es una foto mía embarazosa de la fiesta de Navidad.

¡Ah!

¡Tengo que averiguar lo que hay!

¡No descansaré hasta conseguirlo! Ya está.

¿Cómo se mira dentro de una caja secreta?

Secretamente, por supuesto. Cogeré la caja mientras duerme,...

...miraré dentro y la devolveré antes de que se dé cuenta.

Patricio no lo sabrá y yo tendré mi secreto. Buena idea, ¿eh, Gary?

-No. -¿Qué sabrás tú? Eres un caracol.

(Ronquidos de Patricio)

-¡Secretos, secretos!

¿Pero, quién...?

¡Ay, secretos!

-Tengo que ser más silencioso, no quiero despertar a Patricio.

(Golpe)

-¡Ay! ¡Ah!

(LA PIERNA DE BOB CHIRRÍA) (RONCA)

(Pasos de Bob)

¡Ay! ¿Quién está...? ¿Quién...?

(LA PIERNA DE BOB CHIRRÍA) ¡Ay, mamá! ¿Quién es?

(Gotas)

Agua.

(RONCA)

(Paso muy fuerte)

(Chirrido)

(Estruendo)

Mi cajita secreta.

Vamos a ver lo que hay dentro. -¡Ah!

(RÍE) -Buenas noches, cajita.

-Ah.

¡Ah!

¡Ay!

¡Ah!

¡Ay!

(RONCA)

-Sí que tiene un sueño profundo.

-¿Quién ha dicho eso? ¿Quién está ahí?

¡Es un ladrón! Y está robando mi caja secreta.

Dame tu botín, ladrón. Y prepárate...

...para la batalla de almohadas más desagradable de tu vida.

-Espera, Patricio, para, soy yo, Bob Esponja.

-Buen intento, ladrón, pero Bob Esponja es mi mejor amigo...

...y nunca me robaría. -De verdad, Patricio. Mira.

-¡Ah!

(CANTAN)

Nuestro anillo de la amistad, eres tú.

¿Cómo has podido hacer esto? (LLORA)

-Si hace que te sientas mejor, no he mirado dentro.

-Se acabó, Bob Esponja, has ido demasiado lejos.

Desde ahora esta amistad se ha acabado.

-¿En serio? -No, mira dentro si quieres.

-Vale. Oh, es uno de los momentos más emocionantes de mi vida.

Bueno, allá voy. ¡Ah!

¿Eh? -¿Y bien? ¿No te lo había dicho?

¿No es fantástico? -Es sólo una cuerda.

-Una cuerda secreta. -Cuando tiene razón, tiene razón.

Tu caja secreta es genial, gracias por enseñármela.

Buenas noches, hasta mañana. -Buenas noches, Bob Esponja.

-Debería haberlo sabido, sólo era un trozo de cuerda.

(RÍE) Verá cuando se lo cuente a Gary.

(RÍE)

-Menos mal que no tiró de la cuerda secreta...

...para abrir el compartimento secreto de mi caja secreta,...

...revelando así una foto embarazosa...

...de Bob Esponja y la fiesta de Navidad.

(RÍE)

Feliz Navidad, Bob Esponja.

BANDA GEEKS

(Clarinete)

(Timbre)

-Hola. Somos de la clínica de mascotas de esta calle.

Creo que tiene un animal moribundo en casa.

(Teléfono)

-Hola, ésta es la casa de los talentos no reconocidos.

Por favor, hable cuando suene la señal.

-Suena como si tuvieras un animal moribundo al que atender, amigo.

-Squilliam Fancyson, de la banda del colegio.

-He oído que ahora tocas la caja registradora.

-A veces. ¿Cómo está la Uniceja?

-Bien, grande y valioso. Soy el líder de una gran banda de moda...

...y deberíamos tocar en la Pompa Bowl la semana que viene.

-La Pom... la Pom...

-Eso es, estoy viviendo tu sueño, Calamardo.

El problema es que estoy ocupado la semana que viene y no puedo ir.

Esperaba que tú y tu banda pudierais sustituirnos.

-Yo... Bueno, es que... -Lo sabía, no tienes una banda.

No importa, dejaré que regreses al sector de servicios.

-¿Qué? Espera, estás equivocado. Yo no vendo comida rápida,...

...tengo una banda, y por supuesto, tocaremos en ese partido.

¡No lo dudes! ¿Qué te parece eso, chico listo?

-Buena suerte, espero que el público lleve bastantes aspirinas.

-Tengo que conseguir una banda, tengo que componer.

Ay, componer... (RÍE) Humor de banda.

"¿Quiere agregar emoción a su aburrida vida?"

"Únase a la mayor sensación musical que haya existido...

...nunca en Fondo de Bikini." "Y siéntase adorado siempre...

...por miles de personas que no conoce."

"Por no mencionar la bebida gratis."

"Los ensayos comienzan esta noche a las ocho y media."

-El estúpido dependiente de la tienda ha hecho que llegue tarde.

Ese idiota no distingue un oboe de un codo.

(RÍE) Codo, más humor de banda.

(TODOS HABLAN A LA VEZ)

-Señores, cálmense.

A ver, ¿cuántos de ustedes han tocado un instrumento musical?

-¿Cuentan los instrumentos de tortura?

-No. -¿La mayonesa es un instrumento?

-No, Patricio, la mayonesa no es un instrumento.

Los rábanos tampoco.

Está bien, nadie tiene experiencia. Por fortuna, yo tengo suficiente...

...talento para todos. (RÍE)

Qué gracioso soy. Soy genial.

Qué tontería.

-¿Cuándo nos dan la comida gratis? -Bien, repetid después de mí.

(TOCA EL CLARINETE)

Los metales, adelante.

Ahora los de viento.

Y la percusión.

Qué pena que no me hayan matado.

Intentemos andar acompasadamente, quiero que os pongáis...

...en fila de cinco. -¿Y ahora empezamos a dar patadas?

-No, esto es una banda. -¿Patadas? Yo quiero dar patadas.

-¡Eh, tú!

-¡Aaah!

El propietario del sedan blanco se ha dejado las luces encendidas.

(Trombón)

SEGUNDO DÍA

-Bien, bien así está perfecto. Pompa Bowl, allá vamos.

Los de las banderas, venga, haced girar esas cosas.

Dad la vuelta. Bien, banderas, quiero algunos giros más.

Más giros, más, más, más.

(TOCA)

TERCER DÍA

-¿Qué tal va ese solo de armónica? -Tremendo, ¿quieres escucharlo?

(TOCA)

CUARTO DÍA

-Éste es nuestro último ensayo antes de la función...

...y sé que no habéis mejorado nada desde que empezamos.

Pero tengo una teoría: la gente habla alto cuando quiere parecer...

...listo, ¿no? -Correcto.

-Así que si tocamos alto, puede que la gente piense que somos buenos.

Todo el mundo listo. Un, dos, un, dos,...

...un, dos, tres y... (TOCAN)

De acuerdo, nueva teoría, quizá deberíamos tocar tan bajo...

...que no nos oiga nadie. -Bueno, a lo mejor no sonaría...

...tan mal si algunos no intentaran tocar con grandes pinzas rollizas.

-¿Qué es lo que has dicho? -Grandes pinzas rollizas.

-Pues estas pinzas no son sólo para atraer a las hembras.

-Adelante, viejo. -No, chicos, seamos inteligentes...

...y dejémoslo. -Así que ahora el queso parlante...

...va a sermonearnos. -Esperad, esperad.

Ya sé que es mucha tensión. (HABLAN TODOS A LA VEZ)

He dejado una fianza por ese equipo, chicos.

Tranquilizaos, tranquilizaos. -¡Ah!

-¡Aaah!

-Bien, se acabó la clase. Vamos, hasta mañana.

-Lo habéis conseguido, habéis cogido mi única oportunidad...

...de ser feliz y la habéis destrozado,...

...desmenuzado en trocitos. Esperaba algo más de vosotros.

Supongo que soy un perdedor en eso también.

No os molestéis en aparecer mañana, les diré que habéis muerto todos...

...en un accidente terrible. Gracias, muchas gracias por nada.

-De nada. -Oh, ¿qué clase de monstruos somos?

Ese pobre acudió a nosotros en un momento de necesidad...

...y le fallamos. Siempre ha estado ahí cuando le ha convenido.

Evelyn, ¿quién rescató a tu pequeño Jimmy en un incendio?

-Un bombero. -Larry, cuando tu corazón falló...

...por las pastillas bronceadoras, ¿quién te revivió?

-Un tipo de una ambulancia. -Eso es. ¿Y no podríamos hacer...

...como si Calamardo fuera bombero o un tipo de una ambulancia?

Entonces, estoy seguro de que podríamos unirnos y descubrir...

...lo que de verdad significa estar en una banda.

-Sí, por el bombero. (TODOS) Sí, bien.

-Ahora hagamos que Calamardo se sienta orgulloso.

A la una, a las dos, a la una, dos, tres.

-Sabía que ocurriría esto. Van a tener que buscar...

...otra banda para que toque. Sólo espero que Squilliam...

...no se entere de esto. ¡Squilliam! ¡Ah! ¿Qué haces aquí?

(RÍE) -Sólo quería ver cómo la pifiabas, pequeño.

¿Dónde está tu banda? -No han podido venir, han muerto.

-Entonces, ¿quiénes son ésos? -¡Ah! Parece que es mi banda.

-Listos para actuar, Calamardo. -Bueno, así es exactamente...

...como imaginaba tu banda.

-Ésa es tu cara ansiosa. (RÍE)

Ésta será la última vez que pueda mostrar mi cara en esta ciudad.

-Así me gusta, Calamardo.

(MEGAFONÍA) "Bien, forofos del fútbol, demos un aplauso...

...a la superbanda del Fondo de Bikini."

(EL PÚBLICO ANIMA)

-Son unos peces muy feos. -Parece un vertedero...

...de residuos tóxicos. -Creo que voy a vomitar.

-Atención todos. Acabemos con esto.

Uno, dos, tres y...

(TOCAN)

(CANTA EN INGLÉS)

-Oh.