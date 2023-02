BUENOS VECINOS

(RONCA)

(RONCA)

(RONCA)

(Ruido)

-¡Ah, Bob Esponja!

-Buenos días, Calamardo. -¿Qué haces en mi casa?

-Asegurarme que no te duermes y llegas tarde al trabajo.

-¡Vaya, Bob Esponja, qué amable de tu parte!

-Es un placer, para eso están los buenos vecinos.

-Sin embargo, se te ha pasado un pequeño detalle.

-¿El qué? -¡Es domingo!

¡Un buen vecino no molesta los domingos!

-¡Domingo! No me extraña que Calamardo esté tan gruñón.

Ha olvidado sus periódicos. Esto le demostrará...

...a Calamardo que soy un buen vecino. Se los llevaré.

Ah... ¡Vaya, sí que pesa!

Perdón. -¡Eh! Mira por dónde vas.

(GRITA) El monstruo de los periódicos.

(GRITAN)

-¿Queréis estaros callados, pareja de papanatas?

No permitiré que me arruinen lo que me queda de domingo.

Por fin solo. Mi equipo de relajación dominical.

Veamos. Almohada colocada así para una leve elevación de pies.

Flor para alegrar la habitación. Fragancia floral.

(SUSPIRA) Y el toque final.

Sí. Me gustaría pedir el especial del domingo.

Sí, la pedicura y el masaje de pies a domicilio. Eso es.

Hasta las cuatro, muy buen hombre. (SUSPIRA)

Será uno de esos días celestiales. ¡Oh, casi lo olvidaba! Bombones.

La pequeña maravilla de los cielos.

Llevadme al reino del chocolate.

(AMBOS IMITAN AL HELICÓPTERO)

¡Huy, huy, huy...!

-¡Por el ojo que todo lo ve!

Tú lo vales, nosotros no.

-Pero ¿qué estáis haciendo? -Un ritual secreto.

-Para saludarte como presidente. -¿Yo presidente de Fondo de Bikini?

Ya sabía que la gente entraría en razón.

-No, tonto, presidente de Fondo de Bikini no,...

...aún mucho mejor. -¿Mejor?

-Eres el presidente de la orden real secreta de la logia...

...del buen vecino. -¿La qué? Es un juego...

...que os habéis inventado. (AMBOS RÍEN) ¡Oh!

-Puede. (RÍEN)

-Es un secreto. (RÍEN)

-Bien. Como primer decreto presidencial,...

...¿por qué no salís y pintáis todas las hojas de los árboles...

...y así parece el vecindario más bonito?

¡Fuera, fuera, fuera...! Esto les mantendrá ocupados.

-¿De qué color tenemos que pintar las hojas?

(GRITA) -A lunares. Pero no molestéis más.

(AMBOS) -¡Guau! A lunares.

-Nuestro nuevo presidente es un genio.

-Sí. (RÍE)

(AMBOS) -Hasta luego, Calamardo.

-Cuando quieras, Patricio.

-Estate quieto, amigo.

-Muy bien, Patricio, agítame. -De acuerdo.

-Bien, estoy listo.

Eh, ha funcionado a la perfección.

Venga, buen vecino Patricio, pintaremos la ciudad a lunares.

-Oh, no, ya es mediodía. ¡Maldito seas si dejo...

...que esos bobos me echen a perder un poco más de mi domingo!

(AMBOS) -¡Qué buenos vecinos somos!

-¿Qué está pasando ahí fuera? -Hola, presidente,...

...casi hemos terminado con la pintura.

-¡Mis ojos, mis ojos! (GRITA)

¡Ay, ay, ay...! -¡Cuidado!

-Oh, pobre hombre. -Debe estar muy enfermo,...

...deje que le llevemos al hospital.

-No, estoy bien. De verdad, que no tengo nada.

(AMBOS) -Hasta luego, vecinos.

-Es un día precioso para dar un paseo por el campo.

-Sí, nuestro presidente sí que sabe vivir.

Me gustaría comenzar esta reunión de la logia del buen vecino.

Empecemos pasando lista. Patricio.

(RONCA)

Muy bien. Calamardo.

Calamardo. Calamardo, ¿estás en casa?

-¿Le has encontrado? -No, supongo que sigue de paseo.

-Oh... A lo mejor está en una misión secreta.

-Espero que no esté en peligro. -¿En peligro?

-Como miembros de la logia del buen vecino hemos jurado...

...proteger a nuestro presidente del peligro.

-Disculpen. (AMBOS) ¡Eh!

-¿Alguien pidió una pedicura y una masaje de pies?

El especial del domingo. -Será mejor que comprobemos...

...que este tipo es seguro para Calamardo.

-Aún puedo relajarme con mi pedicura.

(Risas)

¿Qué estáis haciendo vosotros dos aquí?

-Nos aseguramos que es un masajista certificado y no un asesino.

-Yo diría que la comprobación ha sido positiva.

-¿Has visto alguna vez unas uñas francesas más bonitas?

-¡Uñas francesas! Eh, amigo, empieza con ese masaje relajante...

...ahora mismo. -Lo siento, pero su tiempo acabó.

-Muy bien. Vosotros dos, fuera.

Y no se os ocurra pasar por aquí con vuestras cabezas huecas...

...ni mañana ni la semana que viene.

-Calamardo, incluye... -Sí, lo incluye.

-Vaya, Patricio, ¿crees que quería decirnos algo?

-Sí, claro que sí. ¿Y vosotros os llamáis...

...buenos vecinos? Sois los peores vecinos...

...que existen, no tenéis derecho a llevar puestos esos gorros.

-¡Caramba, Patricio! A lo mejor el presidente...

...tiene razón. -Sí, creo que no somos...

...buenos vecinos. -¡No, no lo sois!

¡Sois unos vecinos horribles!

¡Y dejad de llamarme presidente!

-Venga, vámonos.

-Solo me quedan tres horas de mi domingo.

Me lo han quitado todo. Ni siquiera he leído...

...mi periódico dominical.

(LEE) "Aquí tienes tu periódico.

Disfrútalo con cariño, Bob Esponja."

(GRUÑE)

-Buenos vecinos. ¿Y mi derecho a...?

¡Vaya! (LEE) "Mantenga alejados a los intrusos.

Nuevo sistema de seguridad, 5.000. Instalación gratis."

(RÍE)

(Risas)

"Sistema activado."

Bueno, esto servirá. A ver cómo entran aquí...

...estos imbéciles ahora. -Calamardo,...

...venimos a ofrecerle esta deliciosa tarta.

(LEE) -"Perdón por molestarle tanto." Sistema de seguridad.

Socorro. Alerta, intruso. Alerta, intruso. ¿Qué pasa contigo?

"Ninguna amenaza detectada." -¡Aparato infernal!

Te devolveré al montón de basura del que has venido.

"Amenaza detectada."

(GRITA)

-¿Qué está pasando? "Amenazada detectada.

Código rojo. Código rojo." (RÍE)

-Es como una atracción de feria. -¡Corred, corred!

Pero ¿qué estáis haciendo?

¿Qué estáis haciendo?

¡Ay! Solo me queda media hora de tiempo...

...y los muy idiotas se llevaron mi casa.

Lo que significa que no están por aquí para molestarme.

¡Oh! Justo lo que necesitaba. (RÍE)

Voy a relajarme aunque me muera.

(SUSPIRA)

(GRITAN)

-¡Fuego!

-¡Guau! La casa de Calamardo está destruyendo el barrio.

-Tenemos que apagar esta cosa.

No, no es aquí.

-No.

-No. -Pues aquí tampoco.

-Esta relajación dominical es el nova más.

(Ruido)

-¿Dónde estará?

Este botón parece sospechoso.

Lo hemos conseguido, Patricio.

Presidente Calamardo. -No, no digáis nada más.

Todo ha sido culpa mía. Fui yo quien quiso relajarse...

...en domingo. Ahora, si sois tan amables...

...de iros para que me prepare para ir a trabajar mañana.

-Señor presidente, pero si solo quería...

-¡Salid de mi casa ahora!

-Ahí está. ¿Es el propietario de esta casa?

-¡Sí, yo soy el dueño! -En nombre de los ciudadanos...

...de Fondo de Bikini le hago entrega de esta citación.

Para pagar por la destrucción de la ciudad,...

...hará servicios comunitarios todos los domingos...

...durante el resto de su vida. -Eh...

-Calamardo, también te dieron uno de esos. Será genial,...

...nosotros tres limpiando Fondo de Bikini.

Bueno, nos vemos el domingo que viene, presidente Calamardo.