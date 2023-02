-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

LAS DOS CARAS DE CALAMARDO

Calamardo tenía una burger cangreburger,...

...burger cangreburger, burger cangreburger.

Calamardo tenía una burger cangreburger,...

...cuyos bollos eran tan blancos como la nieve.

(RÍEN)

-Bienvenidos al Krustáceo Krujiente,...

...donde es casi como si el reloj de la evolución fuera hacia atrás.

Calamardo tenía una burger cangreburger...

-Discúlpeme un segundo.

¿Os importa? Intento trabajar en un restaurante de comida rápida.

Puede que quieras probar alguna vez.

-Desde luego que sí... -Espera un momento.

Bob Esponja, ya trabajas en un restaurante de comida rápida.

-¡Oh, sí! (AMBOS) -¡Bien!

-Recordadme que despida a mi terapeuta...

...y deja de traer a tus vecinos al trabajo.

-No somos solo vecinos. -¿Puedes repetirlo?

-No somos... -¡No me importa!

(RÍE) -Son cuatro con diez.

¡Burger cangreburger! ¡Hey!

-¡Muy bien! Voy a... No sé qué voy a hacer, pero...

Vendrá rodando la burger cangreburger.

-¡Papanatas, me has roto la cara!

¡No te quedes ahí! ¡Ayúdame! ¡Necesito un médico!

-¿Es de alguna sociedad? ¿Su nombre, por favor?

-¡Ah!

¡Doctor! ¿Se pondrá bien? ¡Por el amor de Neptuno, dígamelo!

-Bueno, hijo... -¡No, no me lo diga!

¡No lo puedo soportar! (LLORA)

-Deberíamos... -¡No, por favor! ¡No!

¡No me lo diga! -No lo sabremos hasta dentro...

...de dos semanas. Tendrá que esperar.

-Dos semanas. ¡No lo aguantaré!

-Buenos días, Bob Esponja. Hoy llegas pronto.

-Buenos días, enfermera. Hola, Mabel. He guardado...

...la azul para ti. -¡Oh, Bob Esponja!

El azul es mi color favorito.

¿O es el naranja? (RÍE) -No te preocupes, Mabel.

Seguro que tu amnesia desaparecerá dentro de poco.

-¿Mi qué? -¡Hola, Calamardo!

He estado practicando a caerme de espaldas.

(GIME) -Perdone, pero hoy no puede...

...estar aquí. Voy a quitarle el vendaje a Calamardo...

...y me ha hecho jurar que le mantendría alejado de él.

-¿Ya han pasado dos semanas? No se preocupe,...

...prometo mantenerme alejado. -Siempre que esté...

...al otro lado de la cama... ¡Ay, vale!

-¡No se apresure! Lo siento, siga.

¡Espere! -¿Qué pasa?

-¿Está seguro de que el paciente tiene suficiente 'amanso ensera'?

-No sé qué es eso. ¡Por favor! ¡Déjeme trabajar!

-Muy bien, doctor. Siga. -¿Puedo?

-¡Espere! La lectura de este encefalograma está mal.

Debemos posponer la operación. -Es una televisión.

¡Está ahí para entretener a los pacientes!

Y ni siquiera está enchufado. -Tiene razón.

Proceda con la operación de corte.

¡Espere! -Y, ¿ahora qué?

-Doctor, no podemos hacer esto. Podemos usar un procedimiento...

...menos peligroso. Hay que pensar en el bienestar...

-¡Espere! -¿Qué es lo que pasa ahora?

-Solo quería pedirle perdón por interrumpirle antes.

-¡Oh, no! ¡No me lo puedo creer!

-Bob Esponja. -¿Sí?

-¿Cómo estoy? -¡Gran Neptuno!

-Vamos, escúpelo. Puedo soportarlo. -Ya es la hora de su medicina.

Señor... ¡Señor!

¡Señor! ¡Guapo! -¿Qué me ha llamado?

-Guapo, pero no lo ha dicho bien. -¡Rápido, pásame ese espejo!

¡Espera un momento! Esa enfermera tenía razón.

¡Soy muy guapo! -No eres muy guapo.

¡Eres un monumento!

-¡Qué guapo!

-¡Qué guapo!

-¡Hola, guapo!

-¡Caramba, Calamardo! Parece que la gente ve...

...lo guapo que eres. Ahora puede que seas incluso...

...más guapo que antes. -¡Oh, qué guapo!

-Si es que es posible.

-¡Ah, ah! ¡Es un milagro! ¡Puedo andar!

-¡Puedo ver! -¡Puedo volar!

Oh, oh... Llevo el zapato desatado.

-Señor guapo, ¿me da su autógrafo?

¡No, en el libro no! En mi aparato.

(AMBOS) -¡Una limusina! (JALEAN)

-Vaya, Bob Esponja, antes me dolía la columna, pero ahora descanso...

...sobre tapicería de cuero fino.

-Tengo que ir a cortarme las uñas de los pies.

No te olvides de disfrutar el ser guapo.

-No te preocupes. (TODOS) ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapo!

¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapo!

¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapo!

-Vaya...

Saldré a saludar a los plebeyos. ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapo!

-Buenos días, gente. Siento haberos hecho esperar,...

...pero incluso yo, por extraño que pueda parecer,...

...necesito un sueño reparador. -¡Quiero su camisa!

-¡Yo quiero sus párpados! (GRITAN)

-Creo que les he hecho esperar demasiado.

¡Ya lo tengo!

Un poco de música calmará los ánimos.

¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapo!

(Clarinete)

-¿Qué es ese sonido? -¡Esperad, es él!

¡El hombre guapo! (JALEAN)

-Guapo y talentoso. ¿Qué más quieren?

No os preocupéis, amigos, puedo tocar más de una... ¿Qué?

-¡Tengo el clarinete!

-No hay nada que no pueda arreglar un baño de espuma de hierbas.

Ese jabón me lo regaló mi abuela. Bueno, nadie dijo que sería...

...fácil ser tan guapo. Tendrás que ir acostumbrándote.

-Hola, guapo. -Guapo.

-Guapo. -¡A por él!

-¡Ah!

(GRITAN) ¡Bob Esponja!

Tienes que ayudarme, me han robado mi baño de burbujas.

La vida pública no es tan buena. Quiero recuperar mi vida.

-Yo sé lo que hay que hacer.

-Calamardo, ¿qué has hecho? Sabes lo que significa para mí...

...el Krustáceo Krujiente y me has traído a estos clientes.

No os preocupéis, hay suficiente Calamardo para todos.

Poneos en fila. Por 14,98 por persona,...

...todos podrán tocar a Calamardo.

-No tenemos tiempo. Coge la puerta y vuelve a cambiarme.

-Daré un refresco gratis por un extra de tres dólares.

-Coge la puerta y vuelve a golpearme.

-No puedo hacerte daño a propósito. -Si no me haces daño,...

...yo te lo haré a ti. -De acuerdo.

-Dame bien fuerte. -Recuerda, Calamardo,...

...me va a doler más a mí que a ti.

-Vale, deja que memorice. ¡No estaba preparado!

¿Te importaría esperar? -Ya empiezas a parecerte a ti.

No, sigues siendo guapo.

Esto no funciona. A lo mejor no doy demasiado fuerte.

-Espera un segundo.

-Calamardo, ahora eres más guapo. (GRITAN)

Y la multitud está frenética. -Tú me metiste en esto,...

...ahora tienes que sacarme. -Ya lo sé.

Ya se me ocurrirá algo.

-Me metió él.

-¡Cuidado, que te cae ese zapato!

¡Calamardo!

-¿Bob Esponja? -¡Has vuelto!

Te quiero, no importa las veces que golpeemos tu cara.

-Quisiera que eso significara algo.

-¿Adónde vais? No me abandonéis.

Puedo volver a hacerle guapo.

Mirad. Se está poniendo guapo.

Solo hace falta un poco de esfuerzo.

Un poco de esfuerzo. ¡Volved!

BOBHENGE

-Neptuno ha provocado un buen temporal. Estará enfadado.

-Qué tontería, quien gobierna los fondos marinos es Poseidón.

¡Mis obras! -¡No!

¿Por qué, buen Neptuno?

-¡Gulash! ¡Eh, los de fuera, se os ha caído el gulash!

(SILBA)

Mis poros silban con el viento.

(RÍE)

(SILBA)

(TOCA MÚSICA)

(TOCA MÚSICA)

Me haces cosquillas.

A la criatura le gustan mis poros silbantes.

Eso hace cosquillas. -Se acabó mi turno.

-Hay que trabajar, Bob Esponja. -Muy bien, Medusa, fuera.

Ha sido divertido, pero tengo que trabajar.

Hace viento esta mañana.

¿Puedes decirle a tus amigas que no tengo tiempo para jugar?

No, por favor, parad.

Voy a llegar tarde.

Ya os he dicho que no tengo tiempo para jugar.

Nunca he llegado tarde en toda mi carrera de cocinero...

...y no lo haré hoy.

Tengo que pedir ayuda.

Mis dedos son demasiado grandes para los botones.

(Teléfono)

-Hola, aquí el Krustáceo Krujiente. -Señor Cangrejo, le necesito.

-¿Dónde estás? Los clientes están llegando a patadas.

-Lo siento, pero las medusas no quieren que vaya a trabajar.

-¿Las medusas? -Las atraen mis agujeros silbantes.

-Nunca entenderé lo que has dicho, pero si necesitas transporte,...

...tengo la solución.

Te tengo. Se está resistiendo.

-¡Ay! Se resiste.

Si quiero pillarle, tendré que cansarle.

Soltaré este lado. -¡Ay!

-Y recojo.

-¡Ay! -Suelto un poco...

-¡Ay!

-Aquí está. ¡Listo para trabajar!

Estamos hasta arriba. Entra ahí y empieza a sacar hamburguesas.

-Sí, señor.

Vamos a empezar con estas cangreburger.

¡Huy!

Eso me da una idea.

Listo.

¡Oh!

¡Ay!

¡Oh, no, me han encontrado!

¡No, chicas! ¿Os importaría volver cuando hayamos cerrado?

Estoy intentando trabajar.

¡Ah!

(TV) "La situación meteorológica ha empeorado...

...y no parece que los vientos vayan a parar.

¡Ah!" (RÍE)

-El pececito se va. Adiós.

-¡Ay!

(TV) "Y así están las cosas en nuestro mundo."

-¡Me aburro! No quiero ver estas cosas aburridas.

Quiero ver algo decente como... -Patricio, necesito esconderme...

...de esas medusas. -¿Qué medusas?

-Desde que empezó el viento salió un sonido a través...

...de mis agujeros que les encanta a las medusas.

(Música)

-Hola, amiguita.

¡Ah!

¡Bob Esponja, sal de aquí!

Lo siento, pero te has convertido en una influencia negativa.

-¡Eh! El viento ha cesado.

¡Ah!

Creo que las he perdido. Supongo que deberé quedarme aquí dentro,...

...que es seguro, tranquilo y oscuro.

¡Guau! No pasa nada, solo me esconderé aquí un segundo.

No tardaré mucho.

Detrás de estas rocas sedentarias y sin vida.

MÁS TARDE

¡Hola! Pensé que podía arreglarte un poco.

¿Qué pasa? ¡No me digas!

¿Sabes una cosa? Tú también eres mi mejor amigo.

Venga, vamos a divertirnos. Mira, amigo, aquí está.

Vamos a tomar el té.

¿Quieres azúcar, amigo? ¿O un terrón o dos? Tómatela toda.

Me siento a gusto contigo.

-¿Puedo confesarte algo? Porque sé que lo entenderás.

Tengo un problema. Parece que atraigo a las medusas.

(RÍE) ¿Cómo arreglarías algo así?

Sí, yo también me siento perdido. ¡Oh, percebes!

¡Me quedaré atrapado en esta cueva para siempre!

¿Eh? ¡Pues claro, amigo! ¡Qué gran idea!

Veremos qué ocurre esta vez.

¡Oh, aquí vienen! ¡A por ellas, amigo!

(Música)

Hola, chicas. Hace mucho tiempo que no os veía.

¿Os gusta la canción de mi amigo?

¿Pasa algo?

¡Ay!

He creado un Bob Esponja de piedra que profiere una nota pésima.

Pero si creara otro en tamaño distinto a las dimensiones...

...del centro hueco multiplicado por el número de agujeros,...

...podría ofrecer otra melodía, una que calme a esas medusas.

Pero ¿cuál es el tamaño adecuado? Supongo que tendré que hace muchas.

(TARAREA)

(RÍE)

(GIME)

Muy bien, esto debería servir.

(Música)

-¡Guau! ¡Ha funcionado!

Por fin me dejan en paz. Ya me puedo ir a casa.

(RÍE)

¡Krustáceo Krujiente, allá voy!

¿Cuánto tiempo he estado fuera?

¡No!

(LLORA) ¡No!

3.000 AÑOS MÁS TARDE

-Hasta el momento nadie sabe por qué o quién creó...

...estas misteriosas estatuas. Todo lo que sabemos es...

...que la genialidad de su diseño ha provocado la migración anual...

...de las medusas hacia su maravillosa melodía.

(Música)