¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"BOB ESPONJA SE VA DE GIRA"

(Música)

Quizás debería ensayar con mi clarinete.

(CARRASPEA)

Suena a Calamardo ensayando con su clarinete, ¿verdad?

¿Gary?

¡Gary, no puedo quedarme aquí y dejar que ensaye solo!

Un buen amigo y vecino nunca lo haría.

Yo no, claro está.

Te encontré.

¡Hola, vecino!

(GRITA)

¿Comenzamos otra vez? ¡El día que desee ensayar

mi arte musical contigo será cuando me salga pelo en...!

(Aplausos)

¡Bravo, hombre! ¡Bravo! ¿Se puede saber quién es usted?

Me han preguntado, voy muy claro a decir:

"Soy aquel que os ha hecho sonreír".

Los sonidos dulces que aquí se producen

el océano entero debe oír.

Y ahora te hago una proposición,

es algo que siento que es mi obligación.

No soy solo el que te admira al pasar,

yo quiero ser tu agente, te quiero representar.

¿En serio? ¡Esto es un sueño!

Coronel Carper me llamo, seremos un gran equipo.

Tú y tu compadre musical vais a ser la gran sensación,

lo juro, lo voy a hacer.

¡Oh! ¡Ya no hay por qué esperar!

¡La gira va a comenzar!

Vamos a zarpar rumbo a mágico armónico viaje.

Donde vas a tocar para miles y ese tipo del vendaje.

Muchos fans gritarán aplaudiendo al pedir más y más.

Y tú, en el cuarto bis, al cielo volarás.

¡Oh! ¡Tu rastrillo podrás pasar!

Neptuno ve la pasta que vamos a ganar.

¿Ha dicho alguien "pasta"? Juraría que lo oí.

Mi oído es muy sensible a palabras así.

Sí, dijo "pasta", mas lo que importa es que dijo "fans".

Los que me viento aplauden y no a un ventilador.

Los que piden mi autógrafo hasta en ropa interior.

¡Un autógrafo, señor Calamardo!

¿Alguien ha dicho "equipo"? ¡Qué especial para mí!

Porque el poder de la música, este dúo genial,

podría unirnos de una forma total.

¡Oh! ¡Ya no hay por qué esperar!

¡La gira va a comenzar!

Disculpe, ¿habría una posibilidad de que hiciera la gira como solista?

Deja que lo piense un segundo.

¡No! ¡De ningún modo!

¡La gira ha de consistir, debo yo insistir,

en el alto de la halitosis

y el cuadrado de las manos que hacen ruido!

¡Un sueño envuelto en dolor!

No sé yo si sonreír o llorar.

Perdone, coronel, deje que prosiga yo hasta acabar.

Pero yo he descubierto y haré famoso a este par.

Solo conozco yo lo que hacer para triunfar.

Os falta un bus, conciertos, una promoción.

También equipos y protección.

¡Soy el experto en esto! ¡Como mánager, un maestro!

No sabéis nada de esta cuestión.

Gracias por informar.

Marcharse es lo que debe hacer.

¡Adiós y suerte!

¡Hasta más ver! ¡Oh!

¡Ya no hay por qué esperar!

¡La gira va a comenzar!

¡Arriba, chicos! ¡Hay que organizar una gira!

¡Oh!

Cambiar el aceite del bus escolar es un dolor de espinas, pero...

¡Oh! ¿Qué?

ESCUELA DE NAVEGACIÓN DE LA SEÑORA PUFF

¡Alto! ¡Al ladrón!

Buenas, Calamardo.

Autobús de gira, equipo... ¡Hecho!

Solo nos queda encontrar un ayudante.

¡Por todos los Neptunos! ¿Dónde voy a encontrar..?

Alguien dejó tirado esto en el aparcamiento.

Ayudante. ¡Hecho!

Aquí estamos, chicos. Nuestro primer concierto.

Toda esta gente hace cola para veros.

Esto son paparruchadas. Ayudante, descarga los trastos.

Señor Cangrejo, ¿dónde pongo esto? Donde sea.

¿Y esto?

¡Mira, son Ned y el Pez Aguja!

(Vítores)

¡Bueno, bueno, bueno! ¡Es el mismo que robó mi banda!

Espero que no hayas venido a robarme esta también.

Esta vez, estaré listo para contraatacar.

Interesante, coronel Carper.

Pero, ahora mismo, mi banda y yo estamos en una gira mundial.

Esta noche, seremos los teloneros de Ned y el Pez Aguja.

(RÍE)

¿Qué le hace gracia? Usted y el hecho de que crea

que tiene idea de lo que significa dirigir una gira musical.

Tenemos un autobús, un equipo de sonido, un ayudante...

¿A eso llama un autobús de gira?

¿A eso llama equipo de sonido?

¿Y eso es un ayudante? ¡Estos son ayudantes!

¡Ah! Dejaré que sean los teloneros

de Ned y el Pez Aguja con una condición.

Mis ayudantes podrán sabotear su equipo de sonido

o hacerlo volar durante su prueba de sonido.

¡Un momento! ¿Cuánto va a costarme eso?

¡Oh!, será gratis. Trato hecho.

¡Señor Calamardo, desde el principio!

Qué horror...

(RÍE) ¡Adiós a su equipo de sonido!

¡No como yo, que tengo una pared llena de altavoces

justo detrás de mí!

¡Toda su gira está acabada!

¡De verdad, no puedo más! ¡Es demasiado!

El coronel Carper fue muy amable

al dejarnos usar su equipo de sonido, ¿no le parece?

¡Sí, claro, aquí estamos! ¡Nuestro próximo concierto!

SUPERMERCADO

¿En un supermercado? ¡Chófer, dé la vuelta!

¡La gira está cancelada! ¡Volvamos al Crustáceo Crujiente!

Lo siento, pero eso es físicamente imposible.

¿Por qué? Porque ya no está.

¿El Crustáceo Crujiente no está? ¿Adónde ha ido?

Lo empeñé para reunir dinero para esta gira.

¿¡Que ha hecho qué!? Ya.. Cuesta creerlo, lo sé.

Cuando pienso en mi criatura, se me estremece el corazón.

Fría y sola en el escaparate de la casa de empeños,

a merced de cualquiera al que se le ocurra.

¿Eh? ¡Venden el Crustáceo Crujiente! ¡Voy a casa a por la cartera!

Aunque no sea mi restaurante, lamento su decisión.

¡Eh, dejad de preocuparos!

Gracias al éxito que vamos a tener, podremos comprar diez restaurantes.

¡Y un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, cuatro!

(Música)

CACAHUETES

COMIDA

OFERTA

PALOMITAS DE MAÍZ

PAN

CACAHUETES

¡Gracias, muchas gracias!

¿Ni un solo aplauso o qué?

¡Qué celebración tan alegre! Estoy totalmente de acuerdo.

Eh... Gracias, señor... encargado de supermercado.

Aquí tiene. ¿Qué es, nuestro cheque?

No, la factura. ¿Eh?

CARRILES TURBIOS RESIDENCIA ASISTIDA

Es una broma, ¿verdad? ¿Vamos a actuar en un asilo?

No te preocupes, estos bobos saben divertirse.

Desde luego, tienen un pie en una rumba.

(RÍE) Un chiste de mal gusto, ¿no?

(Chirridos)

¡Dos, tres, cuatro!

(Chirridos)

¡Dos, tres, cuatro!

¡Demasiado alto!

¡Tocáis demasiado alto!

Perdón, señor. Otra vez. Dos, tres, cuatro.

(TOCAN SUAVE)

¡Demasiado alto! ¡Sigue demasiado alto!

¡Sigue demasiado alto!

¡Demasiado alto!

¡Demasiado alto!

¡Sigue demasiado alto!

Apertura de supermercados, asilos...

¿Qué viene ahora? ¿¡Un cumpleaños infantil o qué!?

FELIZ CUMPLEAÑOS

(Gritos)

Este es nuestro peor concierto. ¡Cumpleaños infantiles!

Si la gira va a continuar así, me gustaría hablar y decir...

(GRITA)

¡Niño, no soy una piñata!

Señor Cangrejo, ¿cuánto falta para llegar a la próxima ciudad?

Eh... No queda mucho, Calamardo.

De hecho, estamos entrando.

ENTRANDO EN LA PRÓXIMA CIUDAD

Si este concierto es tan espantoso como los otros,

será el último que haré en mi vida.

Pero ¿qué...? ¿Almacén de electrónica?

Yo dimito. ¡Ay!

Este no es el siguiente. Entonces, ¿dónde?

Eh... En...

(Conversaciones superpuestas)

Está claro que es ahí.

HOY, NED Y EL PEZ AGUJA

Os dejo aquí a los tres para que montéis el escenario,

porque yo tengo que ocuparme de un asunto importante

en la dirección de la gira. ¡No se mueva!

Espero que no sea uno de sus trucos.

(SILBA)

Eh, mira eso.

Ned y el Pez Aguja, próxima salida.

-¡Guau! Es como una señal de...

Una señal, tío.

¡Vaya! Se nota que hemos empeorado.

(Aplausos)

¿No te parece la experiencia más emocionante de tu vida?

Sí. No pensé que podríamos actuar ante tantos fans.

¿Ha venido alguien?

¿Qué te parece todos los que están detrás de mí?

(PÚBLICO) ¡Ned y el Pez Aguja!

Respira este ambiente, amigo. Es estimulante, ¿verdad?

Un momento... ¿Por qué gritan "Ned y el Pez Aguja"?

¡No! ¿No los oyes? Están diciendo: "¡Calamardo y Bob Esponja!".

(PÚBLICO) ¡Ned y el Pez Aguja! ¡Calamardo y Bob Esponja!

¡Calamardo y Bob...!

¡No se parecen a Ned y el Pez Aguja!

(Abucheos)

¡Un momento! ¡Ya que han venido, escuchen!

¿Y bien? ¡Que los echen del escenario!

¡Vámonos!

(Algarabía)

(Grito heavy-metal)

Perdón, ¿podría alguno de vosotros enseñarme a usar el polímetro?

-Ah... Seguramente, él. -Gracias.

-¡Señor Cangrejo!

¿Nos conocemos? ¡Soy el coronel Carper!

¿Coincidimos en la Armada? ¡No, claro que no!

Ah... Me alegro, porque pensé que quizá...

¡Sus enredos se han terminado para siempre!

¡Ya lo creo!

¡Recibirá una amable llamada de mi abogado!

¡Voy a denunciarlo y le sacaré hasta el último céntimo!

¡No tan rápido! ¿Dónde creen que van con equipo?

Gracias, compañeros.

En estos días, uno no se encuentra con tipos tan simpáticos,

incluso han redecorado el autobús.

FRACASADOS

¡Señor Cangrejo! ¿Cómo fue el concierto?

¡El público enloqueció! De hecho, continúan locos.

(Algarabía)

¡Rápido, al autobús!

Al menos no fue una pérdida total de tiempo.

A que metí la pata...

(LLORA) Nunca conseguiré desempeñar mi viejo restaurante.

¡Señor Cangrejo!

(GRITAN)

Buenas noticias, chicos. Solo hemos sufrido un pinchazo.

Patricio, ve a por las ruedas de repuesto.

Eh... ¡Ah, sí! No puedo.

¿Cómo que no puedes? Es que...

No, no. Deja que lo adivine. Te comiste la rueda de repuesto.

Vaya. Ahí le has dado.

¿Por qué no me lo dijiste? Sabes que siempre traigo

unas chuches de ruedas para tomar entre comidas.

Por cierto, tengo hambre.

¿Quieres?

No tienen grasa. Señor Cangrejo,

necesito dinero para un taxi. ¡Señor Calamardo!

¡Pero nada! Me voy a mi casa. Ponga el dinero en la mano...

(LLORA) ¡Pero si no tengo dinero!

¡No tengo ni un céntimo!

¡Se acabó! ¡Se acabó mi Crustáceo Crujiente!

Olvídelo, iré caminando.

¡Espera, Calamardo! ¡No puedes irte!

¿No lo ves? ¡El Crustáceo Crujiente nos necesita más que nunca!

Me importa un rábano lo que necesite.

¡Apártate de mi camino!

¡Ay!

(GRITA)

¡Au!

Calamardo, ¿estás bien? ¡Que no me toques!

¡Ay!

¡Calamardo! ¡Fuera!

Calamardo, tienes que pensarlo,

y así seguro vas a ver

la gran banda que podemos ser.

¡Por favor, no nos puedes dejar!

No digas que ya ni me vas a saludar.

¡No, no, no! ¡No, no, no!

¡Na, na, na! ¡Ne, ne, ne!

¡No, no, no te rindas! ¡Nunca te rindas!

No dejemos al Señor Cangrejo en la ruina.

Tienes que verlo. No te rindas ya.

¿Cómo no vi que este plan era una equivocación?

Estar con Bob es malo para mi corazón.

Y esa no es la peor razón.

Supermercados, asilos y mucho cumple infantil.

Mi carrera de músico se apaga igual que un candil.

¡Me rindo! ¡No puedo más! ¡Me rindo!

Que el Señor Cangrejo se arruine.

Yo me ocupo de rendirme ya.

¿No lo ves? Ayudarlo una urgencia es.

Yo sé que a lo grande vamos a triunfar.

Con menos no nos podemos conformar.

¡Ay! Que no iba a llorar yo me prometí.

Ya está haciendo frío aquí.

Que estoy lejísimos de casa, pone ahí.

Y los pies me duelen, pobre de mí.

Mi tentaculitis es grave. ¡Oh, sí!

(LLORA)

Me tendría que rendir

en este día singular.

Esta es la parte en que me pongo a tocar.

Esta es la parte en que me pongo a tocar.

Con emoción profunda voy a expirar.

Con instrumentos, ¿cómo puedo hablar?

(Música)

¡Vaya! Ha estado bastante bien.

(Aplausos, vítores)

¡Impresionante! -¡Fantástico!

Impresionante. Han conseguido reunir a una multitud.

Toda esta gente ha venido al medio del desierto

para ver a Calamardo y a Bob Esponja.

Tal vez. O quizá vinieran para ver la lluvia de meteoritos

que atraviesa la aurora boreal, generando un espectáculo

que solo se ve una vez en la vida.

(TODOS) ¡Oh!

ENTRADA 5 DÓLARES

Gracias, vuelvan otro día.

(RÍE)

Aquí viene el Señor Cangrejo. Calamardo y yo hemos actuado

ante una multitud de fans rendidos. Me alegro.

Acabo de ganar tanto dinero que no sé qué hacer con él.

Ellos podrán ayudarle a decidir. ¿Qué?

(LEE) La fila para la devolución del dinero comienza aquí.

¿Eh?

UNA LARGA Y ANTIPÁTICA LÍNEA DESPUÉS

Bueno, bueno, bueno.

Parece que es el fin de la línea.

Literal y figuradamente.

¿Por qué le debo dinero? Bueno, veamos,

¿qué tal un equipo de sonido dañado, pérdida de ingresos y...?

¡Porque sí! No le debo ni un céntimo.

No, me debe un millón de céntimos.

Ayudantes, hay que recuperar la deuda.

¿Recuperar?

(RÍE)

¡Eso, así!

Bueno, chicos, nuestro trabajo ha terminado.

CASA DE EMPEÑOS

(LLORA) Bueno, Crustáceo Crujiente, supongo que...

esta es nuestra despedida.

¿Por qué? ¿Por qué?

No llore, Señor Cangrejo.

Tome, puede usar el dinero para la universidad de Gary.

Si le sirve...

Bob Esponja, ¿listo para hacer lo que mejor se te da?

¡Listo!

¡Ese es mi chico!

Hola, señor. Me gustaría comprar el Crustáceo Crujiente

que tiene en el escaparate... ¿Eh? ¿Dónde está?

-Lo siento, lo vendí hace un minuto,

pero tenemos un puesto de tacos en oferta.