¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"BOB ESPONJA Y LOS PANTALONES LARGOS"

(Música)

Otra nueva versión de "Tritón Man".

Es justo como me había reimaginado que lo reharían.

Qué frío en las rodillas.

Oh, ¿has dicho que tienes frío en las rodillas?

¿Articulaciones heladas? ¿Rótulas siberianas?

Lo que necesitas es un par de pantalones largos.

¿Pantalones largos?

No creo que esté preparado para los pantalones largos.

Bobadas, nadie debería tener hielo en las espinillas, cuida tus piernas

y únete a las tropas empantalonadas.

Ya es hora, usa pantalones largos.

¿Eh? Bueno, yo no sé...

De acuerdo.

¿Cómo me quedan?

Perdone, señor, hace un segundo estaba hablando

con un pequeño colegial, así de alto, que me parece que se ha marchado.

¡Qué, qué! ¡Eres tú!

No te había reconocido con tus pantalones largos

de hombre hecho y derecho.

Me toma el pelo, señor, no parezco un hombre.

¿No cree?

Hola, hombre.

¡Me ha llamado hombre!

Mis rodillas a 22°, temperatura perfecta.

(Música)

(ASOMBRADOS) ¡Oh!

-Qué pantalones. -¡Hala!

-¿Ese es mi padre?

-Ojalá.

Disculpe, señor, esa puerta es solo para empleados.

¡Ah, Bob Esponja!

(HUELE) Hoy te noto algo diferente.

Pareces más competente.

Serán los pantalones largos.

¡Oh, eso es!

Hoy, te encargarás de la caja.

¡Tú, a la cocina, Calamardo!

¡Y ponte a cocinar!

Pero, señor Cangrejo, ¿por qué?

Fíjate en eso, Bob Esponja lleva pantalones largos y tú...

Ninguno.

(TODOS) ¡Oh!

Podría acostúmbrame a este trabajo, Calamardo, ¿qué ofertas tenemos?

Nada, nunca tenemos ofertas.

Calamardo, ¿cuál es el descuento para la tercera edad?

No hay descuentos para la tercera edad.

¡Uy!

¡Ay!

Calamardo. ¿Qué?

¿Qué hago cuándo faltan 2000 dólares en la caja?

¡Alto ahí! ¡Alto ahí!

Veo que ponerte detrás de la caja fue un error.

Demasiado elegante para un trabajo insípido y servil.

Deberías ser metre de sala.

Recibirás a los clientes cuando entren y los inundarás

con tu encanto gracias a tus pantalones largos.

(RÍE) Vale.

Hola, ¿cómo está? ¿Quiere mostaza?

Tenga, continúo.

¿Cómo le trata su burguer cangreburguer?

Eres un ángel.

Solo, un simple hombre con pantalones largos.

(GRITA)

Oh, mis preciosos pantalones largos.

¿Qué te pasa, galán? No tendrás problemas con tus pantalones largos,

¿verdad?

Nada de eso, señor Cangrejo.

No creo que esté hecho para ser metre.

Sí, tienes razón, eres demasiado bueno para este sitio.

Aunque deteste admitirlo, el Crustáceo Crujiente

se me ha quedado pequeño.

Es el momento de progresar.

(Música)

¿A dónde va?

A un lugar llamado madurez.

(Música)

Insisto, Doris. -No seas tonta.

Con permiso, señoras, pagaré yo, después de todo, soy un hombre.

Y llevo... (SILBA)

Qué tío más fino.

Y esas pinzas son de lo más encantadoras.

¡Ah, gambas!

Oh, tintorería en una hora.

El ticket, por favor.

¿Ya ha pasado una hora?

Una vez más. (RÍE)

(Música)

(SILBA) Eh, sí.

DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Felicidades, ha aprobado el examen de navegación.

-¡Viva!

Nunca hice el examen con pantalones largos.

Lo haré.

Allá va un hombre de verdad.

Intenta aparcar en paralelo.

Ve despacio.

Algo más rápido.

Oh. Oh.

Oh. Oh.

(Choques coches)

Creo que le estoy cogiendo el tranquillo.

Iba a suspenderte y enviarte a la cárcel pero,

gracias a esos pantalones largos y a toda la sangre

que se me ha bajado a la cabeza, estás aprobado.

Por fin, tengo mi carnet de navegación.

Oh, oh, atraquen las puertas, apuntalen las ventanas,

es el fin del mundo.

SOFISTICADO.

(LEE) Buscamos personal.

Este, parece un establecimiento para unos pantalones largos.

El plato especial del día es una amenísima hierba marina

del océano Índico, recolectada a mano por langostinos nativos,

premascada por manatíes locales y bañado en suntuosas algas rojas.

Extraordinario.

Si me lo permites, llevas unos bombachos impresionantísimos.

¿Bombachos?

Este vejestorio...

¿Cómo te llamas?

Bob Espon... (CARRASPEA)

Robert Esponja.

Bueno, Robert Esponja, ¿te apetecería unirte a nosotros?

Nos vamos a una fiesta.

¡Cómo no! ¡Me encantan las fiestas!

(RÍEN)

(Música)

¿Qué buscas, Robert Esponja?

Busco la fiesta.

Esta es la fiesta.

¿Y dónde están los sombreros de fiesta? ¿Y la tarta? ¿Y el payaso?

No puede haber una fiesta sin payaso.

(RÍEN)

Oh, Robert Esponja, si no fuera por tus pantalones te tomaría

por el típico palurdo inmaduro que frecuenta el Crustáceo Crujiente.

Claro.

Eh, ¿qué es eso?

La película de "Tritón Man y chico Percebes" se estrena esta noche.

Hala, se me había olvidado.

Eh, chicos, tengo una idea,

vamos todos a ver la película de "Tritón Man".

(RÍE) Eres incorregible, pero "le cinéma" es una idea deliciosa.

Hay una película de arte y ensayo en la filmoteca

que tenía intención de ver, se titula "La Mesa".

(Cristales)

No lo entiendo, llevamos tres horas mirando esa mesa.

No le vendría mal una limpieza.

Shhh.

Algunos intentamos disfrutar de "le cinéma".

Ey, hola, Calamardo.

¿Sabes de qué trata esta película?

Nadie lo sabe, es arte, siéntate.

Oye, Calamardo... ¡Qué!

¿Estás dándole la vuelta a las burguer cangreburguer

en el sentido de las agujas...? ¡Siéntate, por favor!

Lo siento, señor, está haciendo demasiado ruido,

voy a tener que pedirle que se vaya.

Espera, Calamardo, te acompañaré.

Calamardo.

Hola, Bob Esponja,

¿vienes a ver la película de "Tritón Man" con nosotros?

-Robert Esponja... Yuju...

¿Vienes?

Vamos a beber un café y a ver las noticias de la noche.

-Vaya, eso suena muy adulto, Robert Esponja.

Mis pantalones dicen: sí, sí, sí.

Pero mi corazón dice: no, quiero ver la película de "Tritón Man".

(RÍE) Ahora si que suenas como uno de esos memos

que frecuentan el Crustáceo Crujiente.

No solo soy uno de esos memos, sino que trabajo allí.

Oh, un campesino con pantalones largos.

-Esponja, arribista.

-Impostor.

-Dejemos a este come fondos.

-Así se habla. Tenía tu entrada, por si acaso.

¿En serio?

Lo siento. No puede entrar.

Esta película es demasiado simple para un caballero cultivado

de la longitud de sus pantalones. Normas de la casa.

¿Qué?

¿Clasificada solo para pantalones por la rodilla?

¡No! ¡Odio estos pantalones!

(Música)

(Claxon)

¡Ay!

Ahora sé que soy un adulto porque me han timado

con estos pantalones defectuosos.

(LLORA)

¿Qué pasa aquí?

¡Qué patético!

Un hombre con pantalones largos llorando.

Señor Cangrejo, ¿por qué no está viendo la película?

¡Cómo voy a ver la película con este escándalo aquí fuera!

Oh, señor Cangrejo, no estoy preparado

para los pantalones largos, quiero recuperar mis pantalones cortos,

pero no puedo porque estos se me han quedado pegados.

Oh, por el amor de Pitt...

Lo siento por tus piernas.

(RÍE) No importa, recuerde que soy una esponja.

(RÍE) ¡Me alegro!

Te quiero de vuelta en la parrilla, mañana por la mañana.

Y si esto hace que te sientas más hombre

puedes trabajar al aire libre.

Estupendo, iré navegando al trabajo.

¡Un momento!

¡De eso nada!

¡No, con esos pantalones cortos!

-No sé a que venía todo esto, pero me alegra que se haya acabado.

"EL GIMNASIO DE LARRY"

(Música)

(ALTAVOZ) Lo que tenéis ante vosotros es la fulminación del sueño

de una mina, un local donde puede regar todos los días

siempre que quiera, el gimnasio de Larry.

GRAN INAUGURACIÓN.

(TODOS) ¡Bien!

-La verdad es que contemplar este mar de músculos flácidos y carnes caídas

me asquea.

(TODOS) ¡Oh!

-Por lo tanto, abro mi gimnasio

a todos los vecinos de Fondo de Bikini.

(TODOS) ¡Bien!

FORMULARIO

-Por el precio de una matrícula vitalicia.

(TODOS) ¡Oh!

-Pero hoy, todo es gratis.

(TODOS) ¡Bien! -Yuju, vamos, vamos.

-Ponnos en forma y moldéanos a tu imagen.

Eres toda una langosta, Larry.

La langosta alfa.

(RÍE) -Bueno, no sé si yo diría eso.

-Ya he rellenado el formulario de matrícula.

-Y yo.

-¿Qué hay en esa caja rosa?

-Donuts, señor.

-¡No traigas eso aquí!

Mientras tanto, disfruta del gimnasio porque tu primera visita es gratis.

¿Es verdad que todo es gratis?

Eso es, señor, en su primera visita...

¿Eh?

En conclusión, estoy a vuestro servicio para convertir a cualquiera,

cualquiera, en una imponente montaña de gloria musculosa.

Esto si que es un trabajo a mi medida.

Las puertas son automáticas, pisa la alfombrilla.

Ah.

Aquí.

Gracias, Larry.

¿Eh? ¿qué está haciendo?

Dijiste que todo era gratis.

(RÍE) No, la primera visita es gratis.

Así que lo que dices es que si nunca me voy será gratis para siempre.

(RÍE)

(RÍE) Es la hora de vivir mi sueño.

Justo cuando haya archivado estos papeles.

No pensé que habría tantos.

Perdona, Larry, estaba entrenando y me preguntaba una cosa.

¿Esto es normal?

¡Tienes más pinzamientos que mis pinzas!

Debes seguir mi regla número uno.

Siempre, hidratar.

Oye, Larry, ¿crees que alguna vez seré tan fuerte como tú?

Claro, mal dueño de gimnasio sería si no cogiera un pequeño endeble

y esmirriado como tú.

(RÍE) Esmirriado...

Quiero decir que puedo convertirte en un hombre.

¡Hurra!

Serás mi proyecto personal, Bob Esponja,

aunque tendrás que firmar una matrícula vitalicia.

Estoy listo.

Eso me recuerda que tienes que comenzar a hidratarte ahora mismo.

Sí, señor.

Y recuerda, ¡siempre hidratado!

Vale, lo haré.

Eso es lo que me gusta ver, puedes acabar de firmar más tarde.

Me alegro porque estaba quedándome sin fuerzas para firmar.

¿Sintiendo el fuego? ¿Así lo llamáis?

Oigo cantar a los ángeles, ángeles bellos, ¿eso es normal, verdad?

Es Larry, el rey del gimnasio.

(TODOS) ¡Bien!

AGUÁNTATE

Tranquilos, solo soy una langosta alfa del montón que hace su trabajo.

(GRITA)

Abrillanta esta corona para mí, ¿quieres?

Sí, ven con nosotros, chico.

Parece mentira que me permitan levantar

estos pedazos tan grandes de metal y gratis...

(AHORCADO) Gratis.

Larry, no creo que levantar cosas sea lo mío.

RETROSPECTIVO

(Música)

FIN DE LA RETROSPECTIVA

Déjame ver, creo que tengo algo que te vendrá bien.

Aquí está.

Palillos de algodón.

Bolitas de algodón.

Aquí tienes, prueba esto, Hércules.

¡Ay!

¿Cómo lo hago?

Patético.

Mira, Larry, estoy hidratándome, estoy hidratándome.

Tengo otra idea, Bob Esponja, ven conmigo.

Mañana, a primera hora, estaré aquí, dirigiendo una clase de ejercicios.

Aquí estaré. Así se habla.

Y comenzaremos temprano. ¡Quiero verte crujir!

Lo único que quiero verte en la boca es esta botella de agua,

¿qué te he dicho? ¡Siempre hidratado!

Ya te enseñaré cómo se cruje de verdad.

Eso puedo hacerlo, es lo que hago cuando me río.

(RÍE)

Aunque ahora lo haré tumbado.

(RÍE)

¿Podrías hacerlo sin reírte?

No voy a mentirte, seguramente, no. (RÍE)

Cualquier cosa que funcione, sigue así.

Lo más importante... ¡Siempre hidratado!

(RÍE)

Bien, tengo un montón de papeleo atrasado.

Toallas gratis, toallas gratis, toallas gratis, toallas gratis.

¿Tiene que hacer eso delante de mí?

Sí, claro que sí.

Porque quiero agradecerte, sinceramente,

esta experiencia que me ha cambiado la vida.

Cretino.

Bonita panza de olla.

¿Panza de olla?

¡Se me olvidó mi protegido!

¡Por Neptuno!

-Estoy asqueado. -Es que nadie nos atiende aquí.

-Aquí no sirve nadie. -Pero bueno, ¿quién sirve aquí?

Oh, no, eso me lo van a quitar de la nómina.

¡Mis piernas!

Estoy bien.

Un poco menos bien.

¡Bob Esponja!

¿Sí?

¿Qué es...? ¿Ya has entrenado?

Sí, y espero que tengas pegamento para mí porque estoy que lo rompo.

Llego tarde al gimnasio, ¿puedes cubrirme en la cocina?

Sí, lo que sea, majadero, pero vete antes de que destruyas todo.

Larry.

¿Eh?

Vaya, Larry, te has dejado mucho.

Con todo este papeleo no he tenido tiempo para crujirme.

Lo único que he estado crujiendo son números,

pero volveré a ponerme en forma, ya verás.

Claro, Larry, seguro.

Bob Esponja, dime la verdad. ¿Tengo panza de olla?

No, no, Larry no seas tonto. Tú no tienes panza de olla...

Nos veremos en clase de ejercicios, supongo.

(LLORA)

Vaya, sopa gratis.

Se han pasado un poco con la sal.

(Barullo)

No os preocupéis, ahora viene, Larry me ha convertido

en el hombre que yo soy.

(TODOS) ¡Oh! -Qué músculos.

Me enseño como hacer las cosas que hacemos siempre pero tumbado.

Reíd tumbado.

(RÍE)

(RÍEN)

Caminad tumbado.

No olvidéis, siempre hidratados, es decir, bebed mucha agua.

Espero que Larry esté bien.

Mientras esperamos podríamos montar en bicicleta tumbados.

BAÑO DE VAPOR

Hola, Larry, gracias por la sauna gratis.

(RÍE) Cretino.

Es inútil.

¿A quién pretendo engañar?

¿Quería verme, señor? Sí, mira...

Está claro que, ahora, el macho alfa del gimnasio eres tú.

Y yo solo soy la cáscara de lo que fui.

Te entiendo, Larry, pero yo solo quiero volver al Crustáceo...

Tienes que ocupar mi lugar, eres un líder natural, Bob Esponja.

Deberías ocuparte de la parte divertida mientras yo me siento aquí,

en la recepción, engordando y palideciendo poco a poco.

Estupendo.

Oh, Larry, mírame, soy demasiado grande para trabajar en la parrilla.

Me siento muy triste.

Ven aquí y dame un abrazo de colega.

¿Un "colegrazo"?

No quiero llamarlo así.

Por nuestras vidas, nuestras nuevas tristes vidas.

(LLORAN)

¿Qué ha pasado?

Amigo, solo estabas sobre hidratado, esos no eran músculos de verdad,

eran músculos de agua.

Larry, tu "colegrazo" fue tan fuerte

que me quitó todos los músculos de agua.

No digas "colegrazo".

(RÍE) "Colegrazo".

(RÍE)

(RÍEN)

Bob Esponja, reírme tumbado es justo lo que necesitaba.

A pesar de todo, eres un entrenador muy bueno.

(RÍE)

Vaya, esa risa que tienes me pone de los nervios.

(RÍE)

Y AQUELLA NOCHE...

(CANTA)

Ese era el último cliente, Bob Esponja.

Oh, qué día más genial.

¿Y sabes por qué ha sido un día genial?

Porque el señor Cangrejo no se ha presentado.

¿Eh?

¿A qué huele eso?

¡Señor Cangrejo! ¡Cuánto tiempo lleva ahí!