¿Estáis listos, chicos?

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte!

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uh...

Él vive en la piña, debajo del mar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-El mejor amigo que puedes tener.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-Igual que los peces él puede flotar.

(TODOS) ¡Bob Esponja!

-¿Listos?

(TODOS) ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja!

-¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

"BOB ESPONJA, ESTÁS DESPEDIDO"

(Música)

¿Eing?

(Música)

¿Qué?

(Música)

Aquí falta algo.

(Música)

Ajá, 15 de junio.

(Música)

Un buen mes para pepinillos.

(Música)

Marchando una burguer cangreburguer perfecta

sobre un plato limpio como la patena y servido por el rey de la espátula.

Vaya, vaya, cómo me encanta mi trabajo.

Señor Cangrejo, ¿una buena palabra?

Bob Esponja, la verdad es que son dos palabras,

y ninguna es buena. Estás despedido.

¿Despedido? He estado haciendo unos cálculos

y ya sabes, revisé todas las cuentas

y resulta que si te recorto tu salario completamente

me ahorraría cinco céntimos. ¿Y si trabajase gratis?

Eso ya lo miré y parece ser que es ilegal.

Además perdería la licencia y bla, bla, bla.

Perdón, ¿esa es la mía? No lo sé.

Tal vez, cógela. Te quiero como un hijo,

pero no se puede discutir por cinco céntimos.

Pero, pero, pero, pero, pero.

¿Y yo qué, también me puede despedir?

Me temo que no, Calamardo, porque tienes antigüedad.

Ya veo. Entonces tienes que ser despedido.

Aquí tienes la liquidación, puedes dormir tranquilo,

te doy el hachazo, dame la espátula.

No, eso no, cualquier cosa menos eso.

Ahora, podrías entregarme tu espátula,

la cogeré yo.

(LLORA)

Vale, ya se la doy yo.

El gorro también, con tu permiso.

(LLORA)

Tómate tu tiempo para serenarte, el que necesites.

(LLORA)

No soy un buen nadador.

(LLORA)

Ya basta, hay que cerrar.

La verdad es que esto no va a volver a ser lo mismo sin ti.

Tienes que volver a vernos de vez en cuando, como cliente.

(LLORA)

Adiós por ahora, "sayonara", "aur voir".

Esto va a ser una delicia sin este pelma.

"Burguer cangreburguer"

Vaya, este día no podía ser mejor.

Señor Cangrejo, déjeme que le comente

una magnífica decisión empresarial.

Sin Bob Esponja, ¿quién se ocupará de la parrilla?

Calamardo, debes saber que en la Armada

fui cinco veces Espátula de Oro, así que yo me ocuparé

de la parrilla. Ya huelo a grasa quemada.

(Música)

Hola, estoy en casa, para siempre.

(LLORA)

El Señor Cangrejo cree que no me necesita más,

¿qué dices? ¿Que tu sí?

El amor incondicional de las mascotas.

Lo siento, aquí regodeándome de mi desgracia,

cuando ya ha pasado la hora de tu cena.

(Música)

Antes daba de comer a todo Fondo de Bikini.

Ahora sólo a ti.

(Música)

Gracias.

Así es como sostenía mi espátula.

(LLORA)

(LLORA)

¿Qué te pasa, Patricio? Hola, Bob Esponja.

Te oí llorar y me puse tontorrón.

Lo siento, ¿por qué no entras? Vale.

(Música)

Hola, Bob Esponja, ¿por qué me estás poniendo tan triste?

Hoy ha ocurrido la cosa más terrible.

Me han des, des. ¿Espantado el almuerzo?

¿El desayuno?

¿Desmerienda?

No se me ocurren más comidas que empiecen por des, Bob Esponja.

No es eso, Patricio, me han despedido.

Vaya, qué bien, el paro es el mejor trabajo que conozco.

Escucha esto, mañana por la mañana quedamos para que te enseñe

las maravillas de la vida. Patricio, no puedo,

tengo que trabajar, ¿qué he dicho? De acuerdo.

Genial, hasta mañana.

"A la mañana siguiente".

(Música)

"El mejor día de mi vida".

Hola, amigo, ¿Estás listo? Listo para tu primer día de gloria

en el paro, o como me gusta llamarlo, el 'diverparo'.

Por supuesto, como quieras. Así se habla.

La primera parada de nuestro tour del 'diverparo'

es un desayuno saludable con nuestro viejo amigo Calamardo.

Hola, Calamardo, ¿cómo estás en esta estupenda mañana?

¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Patricio?

Aléjate de mis pezuñas.

(Música)

Ahora tú.

Calamardo, mírame, estoy en el 'diverparo'.

(Música)

Lárgate de aquí.

Qué bien se te da.

A continuación, haremos una siestecita mañanera.

(Música)

¿Ya te encuentras mejor? No.

Vamos, Bob Tristeza, ¿sabes lo que siempre me anima?

Un almuerzo gratis con amigos.

"Se buscan voluntarios, buffet gratis".

-Bueno, comencemos el experimento.

(Música)

Vale, siguiente. Qué bien, almuerzo.

(Música)

Más, más. -Muy interesante.

Vale, siguiente. Bob Esponja, casi no te reconozco,

tienes un aspecto espantoso. ¿Qué haces entre estos gorrones?

Me han despedido, estoy en el 'diverparo'.

Quieto, serás mejor que no comas esto.

¿Por qué? ¿Qué es? Mejor ni saberlo.

Es un test psicológico para saber cuánta porquería

es capaz de comer la gente si es gratis.

(Música)

¿Quién quiere repetir? Yo.

Aquí tienes, amiguito.

(Música)

Estás hecho un desastre, Bob Esponja, estás viniéndote abajo.

Vamos, Bob Esponja, tienes que recuperarte,

poner en orden tu vida.

Necesitas un nuevo trabajo. Tienes razón, Arenita.

Creo que no podré seguir haciendo esto, Patricio.

El paro será divertido para ti, yo necesito trabajar.

¿A quién intentas engañar? No tendrías trabajo

aunque lo intentases.

No le hables así a mi amigo.

No le prestes atención, Bob Esponja, tienes que seguir a tu corazón.

Gracias, Patricio, tengo que reincorporarme a la fuerza

al trabajo.

Allá voy, trabajo productivo.

(Música)

Estoy listo, yuhu.

(Música)

(CANTA) Estoy listo, estoy listo, para un nuevo trabajo,

para un nuevo trabajo,

estoy listo para un nuevo trabajo.

(Música)

"La choza de la salchicha"

Saludos, proveedor de salchichas y carnes embutidas.

Me encantaría trabajar en su establecimiento.

Pareces muy entusiasmado.

De acuerdo, chaval, veamos lo que vales.

Esta es la cocina.

(Música)

Esta parrilla no está en muy buen estado.

Aquí no usamos parrilla, todo se cocina en los rodillos.

(GRITA)

Buena suerte, chaval.

(Música)

"Panecillos"

(Música)

Hay algo que no me gusta de esta comida,

pero no estoy seguro de lo que es.

(Música)

¿Dónde están las salchichas? Sus salchichas, señor.

Por todos los pantalones de deporte, ¿qué son estas cosas?

Cangresalchichas. ¿Pero estás chalado o qué?

Has destrozado mis salchichas, estás despedido.

Pero, Señor Cangrejo, ¿por qué? Señor ¿qué?

Perdón, Señor Salchicha.

Márchate.

Vaya contratiempo.

"El zampapizzas"

Hola, zampapizzas.

(Música)

Perdone, señor pizzero, ¿necesita un parrillero?

Y tanto, ¿sabes hacer una pizza? Seguramente.

(Música)

Estupendo, enhorabuena, estás contratado.

Genial.

(Música)

Bueno, no es una cangreburguer, pero quizás me consuele.

Oye, amigo, ¿cómo va esa pizza? Casi hecha,

pero he cambiado un poco la receta.

Sin problema, unos ingredientes más no harán mal.

¿Qué? ¿Qué has hecho?

Has convertido una simple pizza en una burguerpizza,

es una monstruosidad.

Sí, de delicias. Estás despedido.

¿Pero quién hará las burguer cangreburguer?

¿Burguer cangreburguer? Esto no es el Crustáceo Crujiente.

(Música)

Ni que necesitase este trabajo,

espero que el pepperoni se le desprenda.

(Música)

Señor taquero, ¿me daría un trabajo no más?

De acuerdo, veamos qué puedes hacer con un burrito.

(Música)

"Cocina, entrada y salida".

(Música)

¿Qué le pareció, wey? Interesante.

Es una especie de burguer burrito.

¿Quién quiere probarlo? -Yo lo probaré.

-Despedido.

(Música)

Pero si le he dado los mejores días de mi vida, Señor Cangrejo.

(LLORA)

Vete a la calle.

"El tallarín mojado"

(LLORA)

Estás despedido.

Llévate las burguer tallarines contigo.

De acuerdo, me los quedo, me los llevo a casa.

(Música)

Pasé años trabajando en el Crustáceo Crujiente,

y ahora me han despedido cinco veces en un día.

¿Para quién cocinarás ahora, Bob Esponja?

Lo siento, debes estar muerto de hambre.

No te preocupes, te abriré una lata de caracolines.

Oh no, nos hemos quedado sin caracolines.

Tendremos que hacerlos nosotros.

(Música)

Perfecto.

(Música)

"Caracolines"

(Música)

Una lata de caracolines caseros.

(Música)

¿Qué dices? ¿Qué es la mejor comida que has probado?

(Música)

Sí, están riquísimos, ¿tiene algún efecto secundario?

Sólo satisfacción.

Si a mis jefes les gustara la comida tanto como a vosotros dos,

perdón, tres.

(Puerta)

¿Hola? Qué raro, juraría que he oído llamar a la puerta.

(Música)

Señor Salchicha. Enhorabuena, Bob Esponja.

Has sido ascendido. Pero si acaba de despedirme.

Eso es mostaza pasada, chaval.

Lo que importa es que a mis clientes les encantaron

tus salchichas planas, ¡ahora a trabajar!

Seguro que esto es ilegal. ¿Qué voy a hacer ahora?

Chaval, ¿necesitas ayuda? Sí, por favor,

el Señor Salchicha me ha encadenado a la parrilla

y está encantado con ello. Tengo algo para librarte.

¿Salsa de pizza?

(Música)

¡Soy libre!

Genial, ahora puedes ir a mi parrilla.

¿Qué? ¿Picatostes como queso parmesano?

(Música)

¿A dónde vas con mi parrillero?

-Quiero un parrillero para llevar.

(Música)

No, gracias.

Oh, no, usted también no.

Suéltalo. -Es mío.

-Yo lo vi primero. -No, fui yo.

-Alto, suelten a la esponja.

(Música)

Es una hamburguesa asesina.

(Música)

Vale, llévatelo, no me hagas daño.

(Música)

Burguer cangreburguer, me has salvado.

(Música)

Vaya, otra vez lo mismo.

(Música)

Este lugar es horrible.

-El Crustáceo Crujiente ha caído en picado.

-¿Cómo pueden servir esta porquería? No volveré nunca más.

Espere, ese era mi último cliente.

Bob Esponja.

Calamardo. Eso me temo.

Bob Esponja. ¿Sí, Calamardo?

Sabes que no te soporto, ¿verdad? Sí, lo sé.

Pues aún soporto menos el olor de las burguer cangreburguer quemadas.

Por favor, regresa y vuelve a ser nuestro parrillero.

Sí, ¿le parece a usted bien, Señor Cangrejo?

Oh, chiquillo, nunca debí despedirte.

Sin ti, el Crustáceo Crujiente se ha hundido,

estás recontratado. Sí, ahora mi vida

vuelve a tener sentido, vamos a limpiar este sitio.

(Música)

No es exactamente mi color.

(Música)

El Crustáceo Crujiente vuelve a funcionar.

(Música)

Bob Esponja, parece que la cosa vuelve a la normalidad.

Para compensar los cinco céntimos que perdí,

he instalado un aseo de pago.

"Aseo de pago"

¿Dónde están los cinco céntimos?

(RÍEN)