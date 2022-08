EL BAÑO DE GARY

(Campanadas)

-¡Gary! Ha vuelto ese momento de la semana. ¡Hora del baño!

Vamos, vamos a abrir el agua.

Vas a tener que meterte en esa bañera, Gary.

Bien, Gary, podemos hacerlo por las malas o por las buenas.

O por las regulares. O por las semirregulares, buenas, malas,...

...o por las malas con un toque de desafío fácil, difícil.

Así que es así como lo quieres, ¿eh?

¡Eh, Gary! Mira este juguete nuevo. ¡Cógelo!

"Nueva pelota boomerang. Funciona de verdad."

¡Bah!

¡Ay!

¡Gary, tengo una bomba atada al pecho!

Va a explotar en 3 segundos a menos que te des un baño.

Por favor...

Ahora voy a penetrar en tu mente...

...con mensajes subliminales.

Siento que hayas tenido que ver eso.

Hola. ¿Es el restaurante francés? Tengo un caracol malo...

...que no quiere darse un baño. ¿Qué?

¿Podría repetirlo? Despacio.

Es como si estuviera hablando en otro idioma.

Oye, Gary, ¿y si saltamos al potro?

Bien. Te toca.

Eh, Gary, ¿seguimos saltando al potro?

Tengo un crujiente billete para el siguiente que se dé...

...un baño en esta casa.

"Ta, ta, ta, ta...

La, la, la, la...

Ta, ta, ta, ta...

Ta, ta, ta, ta..."

Eso tampoco funciona.

Gary, mira lo que he encontrado. Es un viejo mapa de un tesoro...

...con la ubicación de un tesoro pirata enterrado en esta casa.

Chico, vamos a buscar el tesoro.

Gary, ahora 40 pasos a la izquierda.

Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco.

Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez.

24. 25. 26...

¡40! El tesoro debe estar ahí dentro.

¡Guau! ¡Mira! El cofre del tesoro pirata.

(GARY MAÚLLA) No, Gary, eso no es la bañera.

Es un tesoro. Mira. Doblones.

No los tires.

Mira este broche. (MAÚLLA)

No sé para qué querrá un broche un caracol. Entra en la bañera.

Entra en la bañera.

Entra en la bañera. ¡A la bañera!

Bien. Gary, ¿vas a entrar en esa bañera o voy a tener que...?

Gary, ¿podrías...? ¡Gary, no!

¡Gary!

¡Muy bien, Gary! Me has engañado, pero será la última vez.

Así que, si no puedo hacer que vengas al baño,...

...tendré que llevar el baño a ti.

Gary...

Baño... a domicilio.

Vuelve, Gary, tengo que decirte algo.

Eso está mejor.

¿Dónde te has escondido, Gary?

(Maullidos)

Oh... Atrapado en un árbol.

Es hora de que mejores tus actuaciones, Gary.

(Maullidos)

¡Oh, no! He bañado demasiado a Gary. Le he arrancado la piel.

(GARY TARAREA)

¿Gary?

¡Trae esa escalera inmediatamente!

No tiene gracia. Vas a darte un baño...

...y te vas a limpiar ahora mismo. (MAÚLLA)

Yo soy tu amo. ¿Entendido? Puede que estemos en un país libre,...

...pero tú vives en mi casa, bajo mis normas.

(MAÚLLA) No uses ese tono de voz conmigo.

Harás lo que yo te diga cuando yo lo diga.

¿Qué haces? Estoy hablando contigo, señorito.

No te acerques a ese charco. Gary, ¿me has oído?

Te doy tres segundos para alejarte de ese charco. Uno.

Dos. Dos y medio.

No me hagas decir tres.

Gary... ¡Gary!

¡Aaah!

Soy un chico sucio.