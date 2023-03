-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) ¡Sí, capitán!

-Más fuerte...

(TODOS) ¡Sí, capitán!

-Uhhh...

Él vive en la piña debajo del mar.

Bob Esponja.

Su cuerpo amarillo absorbe sin más.

Bob Esponja.

El mejor amigo que puedes tener.

Bob Esponja.

Igual que los peces el puede flotar.

Bob Esponja. -¿Listos?

Bob Esponja, Bob Esponja...

Bob Esponja.

Bob Esponja ya llegó...

(RÍE) Ja, ja, ja.

(IMITA SONIDO DE FLAUTA)

BAJO TIERRA

(AMBOS RÍEN) Ja, ja, ja.

(AMBOS RÍEN) Ja, ja, ja.

(AMBOS RÍEN) Ja, ja, ja.

(RÍEN) Ja, ja ,ja.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

(RÍEN) Ja, ja, ja.

Basta, dejad de jugar en mi patio.

No estamos jugando en tu patio, Calamardo.

Estamos jugando en nuestros patios.

Usamos tu patio como paso.

No te enfades pero tu patio apesta a salsa tártara.

Pues elige en cuál quieres jugar y dejad mi patio... ¡En paz!

Oh, oh, oh...

Me toca elegir.

Vamos a jugar en el...

Patio de Bob Esponja, no en el mío, no en el de Bob Esponja...

Soy muy malo para elegir. Calamardo, elige tú.

Elijo que Patricio...

Juegue en el de Patricio.

Y que Bob Esponja...

Juegue en el de Bob Esponja.

Y que en el mío...

No juegue nadie.

¡Bob Esponja!

¡Patricio!

¡Bob Esponja! ¡Patricio!

¡Bob Esponja! ¡Patricio!

Oh, la carretera.

¿Qué vamos a hacer, Patricio?

Me enviaré a tu casa.

(Explosión) ¡Pum!

Aguanta, Patricio, voy a salvarte.

Hola. Hola, Patricio.

Patricio, llámame.

Vale.

(Teléfono) Ring, ring. ¿Residencia Esponja?

¿Qué vamos a hacer?

¿Hemos cavado alguna vez un túnel entre nuestras dos casas?

No.

COMA BURGUERS CANGREBURGUERS

¿Bob Esponja? ¿Patricio?

(AMBOS) Lo conseguimos. Tú la llevas.

Tú la llevas.

Tú la llevas.

Tú la llevas.

(RONCA)

Cucu, te veo.

Tú la llevas. Ay...

Ja, ja, ja...

(BOB ESPONJA Y PATRICIO RÍEN) Ja, ja, ja.

Tengo que aislarme del sonido.

Laralala... Toc, toc.

¿Quién es? No lo sé.

(REFUNFUÑA)

Creo que ya os dije que os alejaseis de...

Mi patio.

(RÍE) Je, je, je.

Patricio.

Patricio, ¿por qué no cierras la...?

¿Dónde está? (RÍE) Ja, ja, ja.

(RÍE) Ja, ja, ja.

Bob Esponja... Bob Esponja...

(RÍE) Ja, ja, ja.

Estoy intentando dormir.

¿Eh? Juhu...

(RÍE) Ja, ja, ja.

(AMBOS RÍEN) Ja, ja, ja.

¡Ah!

Hola, Gary.

¿Dónde estarán ese par de tontorrones?

(RÍE) Je, je, je.

(AMBOS RÍEN) Ja, ja, ja.

Ay, ¿dónde rayos están esos dos?

(RÍE) Ja, ja, ja...

Uh, Patricio, ten cuidado con las raíces.

Están bailando.

¿Te gusta lo que hacen?

Hagamos el baile de la tierra, amigos.

¡Ahhh!

La casa de Calamardo también quiere jugar.

Mi casa...

(REFUNFUÑA)

Oh... La casa de Calamardo suena como si le doliese la tripa.

Le sentaría mal algo que comió.

Se comió a Calamardo.

Eso lo explica. Oh...

Sabía que era cosa vuestra, par de réprobos.

Sí, somos réprobos.

Eso era un insulto. También somos insultos.

¿Por qué cavabais debajo de mi patio?

Como dijiste de no pasar por encima, pasamos por debajo.

Pero enterrasteis mi casa.

No nos des las gracias. ¡¿Las gracias?!

No hay de qué.

Me escapé. ¿Alguien juega

al corre que te pillo?

Tú la llevas.

Salvado.

(AMBOS RÍEN) Ja, ja, ja.

Gana Calamardo.

Ahora, vamos a jugar a un juego nuevo

llamado desenterrar mi casa.

Eh, genial.

Y yo jugaré a sentarse y mirar hasta que terminéis.

Por todos los percebes.

(SUSPIRA)

Ay...

(Temblor)

Bob Esponja.

Hola, Calamardo.

¿Qué? Te lo advierto.

Si no pones mi casa donde estaba antes de que cuente tres...

Tres. Te convertiré en cebo.

Uno... Está contando.

Pues qué pasa después de eso. Rápido, Bob Esponja,

cava por tu vida...

Dos...

Ya está en el dos.

Quién sabrá cuántos números le quedan hasta llegar al tres.

¡Tres!

(AMBOS GRITAN) ¡Ahhh!

(GRITAN) ¡Ahhh!

Cava, cava, cava...

Os tengo, os tengo, os tengo.

-Sí, ahora "El cubo de cebo"

es el único restaurante de la ciudad.

Era...

(AMBOS GRITAN) ¡Ahhh!

Oh...

La piedra es muy dura.

Oh...

(GRITAN) ¡Ahhh!

Ya viene.

Vosotros, parejita de dos...

¡Habéis hundido mi casa!

(AMBOS) Lo sentimos.

Os voy a...

(Temblor)

¿Eh?

Ah...

Buenos días, Calamardo.

Otro día maravilloso bajo fondo de biquini.

Odio a los vecinos.

KÁRATE ESTRELLA

¡Ahhh!

Ay, ay ,ay...

Tachán...

Un regalo que te gustará.

Porque tú eres un chico dulce.

A ver, las piñas son dulces y tú también eres dulce.

¿Ahora sí? (RÍE) Ja, ja, ja.

¡Ah!

¡Ahhh! Hola, amiguito.

¿Sigues teniendo ese cubo de queso?

Oh, no... ¡Le ha pasado algo!

No te preocupes, yo te ayudaré.

Ah...

¿Estás bien, amiguito?

Oh... Muchas gracias, Patricio.

Si no es por tu fuerza de gorila

me hubiera despedido de este mundo.

Si hay algo que pueda hacer para devolverte el favor, dímelo.

En fin, seguiré con los ejercicios de kárate.

Ah, y toma lo que quieras del cubo de queso.

Gracias otra vez.

¡Ahhh!

Eh, eh, quiero aprender a hacer eso.

¿Que quieres aprender kárate?

Sí. Oh, Patricio, Patricio, Patricio,

mi querido, querido amigo, el kárate es un arte delicado

una disciplina que requiere años...

Si no recuerdo mal, hace unos minutitos te salvé la vida.

Sí, pero... Y recuerdo que dijiste que si

había algo que pudieses hacer para devolverme el favor,

cualquier cosa...

Te lo hiciese saber.

Oh, tienes razón, Patricio, pero es que el kárate

es cuestión de finura no de fuerza bruta.

Mira, hay muchas cosas que no sabes, ni siquiera

has arañado la superficie de la superficie.

Entonces, enséñame.

Como desees, pero recuerda el poder implica responsabilidad.

Sí, mamá.

Comencemos por lo sencillo, este es un movimiento

básico llamado jacuzzi invertido.

Jacuzzi invertido, lo pillo.

Uh... Es supermolón.

¿Puedes hacerlo? Sí, sí.

(RÍE) Je, je, je.

Oye, ¿cómo se para esto?

-Por los pantalones de Neptuno, ¿qué es eso?

Esto es muy fácil, presta atención.

¿Lo tienes? Desde luego.

Patricio, tengo que admitir que eres imposible.

Imposible de enseñar. ¿Qué?

Yo... Yo... Berberechos.

Mira lo que has hecho con ese muro de ladrillos.

En todos mis años de práctica nunca vi un corte perfecto.

Nadie ejecutó un golpe de kárate tan limpio sobre ladrillos.

Vaya. Lo llevas dentro, eres un genio.

Yupi. Ahora pongamos a prueba

tus nuevas destrezas. Esto es acero templado y afilado.

No te frustres si no lo haces a la primera.

Ah... Increíble.

Esto es un vapor abandonado de hierro forjado

duro como una roca, ¿crees que podrás con ello?

Suerte la próxima.

Sí... Creo que puedo partir cualquier cosa.

-¡Ahhh!

¡Nooo!

¿Qué te dije antes? Que soy un genio.

Eso no, esto.

(CINTA) El poder implica responsabilidad.

Eso significa no romper otras formas de vida, ¿entendido?

Sí. Muy bien.

(Alarma) Bip, bip. Ah, llego tarde al trabajo.

No olvides lo que te he dicho.

Sí...

Que soy un genio.

El poder del kárate.

Dos al derecho, uno al revés, dos al derecho, uno al revés...

Eh, fíjate es Patricio. Hola, Bob Esponja.

¿Qué haces?

Oh...

Por Neptuno.

Buenas, caballeros. Calamardo, quiero una...

(HABLA EN OTRO IDIOMA) ¿Qué?

Una burguer cangrecombo, ¿es que no hablas kárate?

Eh...

Oh, cómo me gusta.

Patricio, ¿no crees que llevas tus golpes demasiado lejos?

No sé de qué hablas, tú dijiste que yo

era un genio del kárate.

Y la verdad es que me siento ofendido por tu acusación anterior.

No te necesito, te deseo lo mejor.

Pero, pero... Nada de peros, sino dedos.

(Golpe) ¡Pum! Oh...

Como sabrás, esto te lo quitaré de la nómina.

Sorpresa de algas y también...

Turrón de coral malteado.

Y... Almejas con nata.

-No tenemos más, de hecho ya no nos queda nada,

así que nos debes 86 dólares y 50 centavos.

¿Qué te parece un intercambio?

-Prefiero que pagues antes que llame a la poli.

¿Te atreves a rechazar mi oferta?

Entonces, acepta mi golpe.

Es como que no me encuentro bien.

-Ah, has vuelto a meter la mano en las propinas, ¿eh?

(Ruido) ¿Qué es esa peste maravillosa?

¿Qué es eso? -Espagueti de espinacas

y chocolate en salsa de calamar, ¿quieres?

No, prefiero partirlo.

Je, je, je.

Gané, gané, gané.

-Socorro, socorro.

El karateca loco anda suelto.

¿Karateca loco? Oh... Patricio.

-Hay que llamar a la poli.

¿La policía? No creo que sea necesario, yo me ocuparé.

-No lo hagas.

Suélteme el tobillo, mi amigo me necesita.

-No sabes lo que haces, no atravieses la puerta.

¡Ahhh!

(GRITAN) ¡Ahhh!

Patricio, ¿qué haces? Bob Esponja, justo a quien buscaba.

Quiero darte las gracias.

Por enseñarme los golpes de kárate, tonto.

Tienes que dejarlo ya, estás destruyendo la ciudad.

Deja ya los golpecitos, ¿vale, Patricio?

De acuerdo, amigo. No más golpes de kárate.

Sigues haciéndolo. Lo sé.

Qué raro. ¡Patricio, basta ya!

Vale, ya sé... Pararé los golpes, con golpes.

Debes resistirte.

Es que... ¡Ay!

¡Ahhh!

Espera, Patricio, por la túnica de Tritón.

Va directo al almacén de rebajas.

-Va directo al almacén de rebajas. (GRITAN) ¡Ahhh!

Oh, no, las magdalenas, no...

-Última hora, un loco que lo rompe todo.

Las televisiones de pantalla gigante...

¡Oh, no!

-El sospechoso ha sido descrito como gordo, rosa y peligroso.

¡Oh, no, televisiones gigantes!

Contente, amiguito.

Lo intento... Pero esto tiene voluntad propia.

¡Ohhh! ¡Ay!

¡Ahhh!

(Golpes y ruidos)

Bob Esponja... ¿Bob Esponja?

Bob Esponja... Bob Es...

Bob Esponja...

Oh, no...

Lo siento, amigo.

Mi mejor amigo, aplastado por los escombros

en una tumba de plástico barato.

-Este no es tu amigo, cabeza de alga, es un estropajo.

¿Así que no acabé con la vida del mejor amigo del mundo?

-Yo no diría eso.

Bob Esponja...

¡Oh, no!

Oh, nunca me lo perdonaré.

No, nunca te lo perdonaré.

Hola, Patricio, ¿me he perdido algo?

Bob Esponja, estás bien.

¡Patricio, tu brazo!

No te preocupes, soy una estrella de mar y mis miembros crecen.

¿Lo ves? Hurra por al regeneración.

Y en agradecimiento a mi sanación,

prometo usar mis manos solo para arreglar cosas.

Comenzando por esto.

Un gran trabajo, Patricio.

Me gustan los toques artísticos.

Patricio, pensé que lo habías dejado.

Sí, pero por desgracia, las estrellas de mar