-¿Estáis listos? (TODOS) -Sí, Capitán.

-No os oigo. (TODOS) -Sí, Capitán.

-¡Uh! ¿Quién vive en la piña debajo del mar?

(TODOS) -Bob Esponja.

-Absorbe de todo y puede explotar. (TODOS) -Bob Esponja.

-Si queréis un mundo al revés. (TODOS) -Bob Esponja.

-Limpiad la cubierta y coged vuestro pez.

(TODOS) -Bob Esponja. -¿Listos?

(TODOS) -Bob Esponja.

Bob Esponja.

-¡Bob Esponja ya llegó!

-¿Dónde se habrán metido? Deberían estar aquí hace horas.

Ni un cliente a la vista.

Si no gano dinero hoy me saldrá una quemadura.

-¡Bien! Soy rico. Mira, Patricio, ocho dólares de oro.

-¡Espera, espera, yo lo vi primero! ¡Mío, mío!

-Don Cangrejo, está sudoroso. -¿Dónde están los doblones?

-No son doblones de verdad, es un juego, "La caza del tesoro...

...del holandés volador". -Basado en un tesoro de verdad.

-Juegue una partida con nosotros. -Sí, vamos, sudoroso.

-¿Limpiaste las mesas? -Sí, las limpié.

-Pero ¿quitaste el chicle de la parte de abajo?

-Ya me encargué de eso.

-Muy bien, me parece que me convencisteis.

-Mi turno. Cinco. (HACE UNA PEDORRETA)

Uno de tus compañeros fue un pirata malo. Envíale al calabozo.

A la cárcel con usted, don Cangrejo.

-Despedido. -Pero si ni siquiera trabajo aquí.

-¿Quieres un trabajo desde ahora? -Desde luego que sí.

-Despedido. -Mi turno.

Uno, dos, tres, cuatro. Busca el ganso del diácono a través...

...de la horqueta del viejo árbol y ve allí. La cremallera...

...de don Cangrejo está bajada. -Menos bríos.

-Estaba bromeando. Casi llegué al tesoro. Su turno.

-Ojos de pez. Uno, dos. -Es un pirata de verdad.

Vaya a la equis que marca el punto. Puede cavar para buscar el tesoro.

-¿Tesoro?

¡Aquí está! ¡Es el tesoro del holandés volador! ¡Mío, mío, mío!

-¡Hala, está sudando otra vez! -Prepara esa freidora.

Estoy deseando comerme una... ¡Eh, socorro!

-¿No ve que está cerrado? ¿Otra partida? El juego me gusta.

(AMBOS) -¡Hurra! -Uno, dos, tres...

¡Volví a ganar! 17 veces seguidas.

-Creo que por esta noche acabamos, don Cangrejo.

Necesito dormir un poco. -No te puedes ir ahora.

-Lo siento. Hasta mañana.

¿Qué? ¿Quién está ahí? -Vamos, Bob, otra partida.

Puedo oler el tesoro.

-Don Cangrejo, es tarde, váyase a la cama. Buenas noches.

-El viento es perfecto, la marea es adecuada.

A por el tesoro. -¡Tiene que...!

-Habla bajito. Si el holandés nos oye, no conseguiremos el tesoro.

-Pero... -Tiro por ti. Ocho, buen comienzo.

-Pero... -Uno, dos tres...

-¡Don Cangrejo, me quiero ir a la cama!

Don Cangrejo, lo siento. Es sólo un juego, ¿sabe?

-¿Un juego? Eso es, sí,...

...por supuesto. Me equivoqué.

Creo que me dejé llevar, ¿eh? Aunque hablamos de un tesoro.

Siento haberte molestado.

(Ronquidos)

¡Despiértate! ¡El de la piña!

¡Levanta y prepárate para subir a bordo!

-Váyase a casa.

¡Ya me cansé del juego! -Capitán Cangrejo para ti...

...y esto no es un juego. ¡Vamos a ser piratas!

-¿Piratas? -Sí.

¿Queréis ir a la caza de un tesoro de verdad con un mapa de verdad?

(AMBOS) -¡Tesoro!

(AMBOS) ¡Vamos a ser piratas, vamos a ser piratas!

-Parad, los piratas no dan brincos. Poneos estos disfraces para que...

...no me avergüence de vosotros. -Oh, Patricio, mira,

patas de palo y parches. -¿No os sentís más piratas?

-Mira, soy el pirata Patapalo. ¡Oh!

-Yo soy el pirata Barbaciega. ¡Auh!

-¡Ah!

Está atento, Bob. Según el mapa, estamos cerca de la primera...

...marca de tierra. -¿En serio? ¿Podemos ver el mapa?

-¿Eh? No. Sólo el Capitán puede ver el mapa.

-Vale, Capitán. -Un pirata no dice:...

..."Vale, Capitán".

Un pirata dice: ¡Arrgh!

-Va... ¡Oh! Quiero decir, arrgh, Capitán Cangrejo.

¡Capitán, estamos a punto de...! ¡Ah, Capitán, quiero decir, ah!

Estamos a punto de... Capitán... -¡Suéltalo, hombre, arrgh!

-Yo, arrgh, creo arrgh,

que está intentando, arrgh, decir...

tierra. -¡Arrgh!

A partir de ahora sólo el Capitán dice arrgh.

Informe de daños. -Todo el barco está bajo el agua.

-Entonces estamos anclados.

Deberemos continuar la caza del tesoro a pie.

Aquí es, chicos. Desde el alga de dos hojas, 10.000 pasos al Este.

-Pero, ese alga tiene...

¿Por dónde? -Alférez, ¿por dónde está el Este?

-Veamos.

Por ahí, Capitán.

-9.997, 9.998,

9.999 y 10.000.

¿Y la equis? Debería estar aquí, a 10.000 pasos hacia el Este.

-¡Ah, Este!

Pensé que había dicho "ueste". -¿"Ueste"?

¿Qué clase de brújula lees? -Ésta, señor.

-Ahí pone Oeste. Despedido otra vez.

9.551. 9.552...

-Don Cangrejo, estamos cansados. -Y hambrientos.

-Así que ésta es mi tripulación. Os cansáis un poco,

tenéis un poco de hambre y queréis largaros a casa.

Esto me pone enfermo.

A un pirata no se le juzga por las muescas de su sable o el tamaño...

...de su botín.

A un pirata se le juzga por la lealtad de su tripulación.

Sin una tripulación leal, ¿de qué soy Capitán,...

...de un montón de arena? -¡No llore, Capitán!

-Sí. Seremos su tripulación leal. (TODOS LLORAN)

-¿Os quedáis conmigo? (AMBOS) -Seremos la tripulación...

...más leal que haya existido.

-Sabía que podía contar con vosotros. Uno para todos.

(TODOS) -Todos para uno.

-Soy tan leal que no me importa dormir en el frío y duro suelo...

...mientras que el Capitán duerme en su cálida y seca tienda.

-Yo soy tan leal que no me bañé en semanas.

-Si sólo llevamos fuera horas. -Lo sé.

-Soy tan leal que no quiero dormir hasta que encontremos el tesoro.

Veamos si el Capitán quiere salir. (AMBOS) -Capitán Cangrejo.

-No está. -Mira, el mapa del tesoro.

-Sólo el Capitán puede verlo. -Ya.

-¿Qué haces? -Nada.

-No debemos mirarlo. -No lo estoy mirando,...

...lo estoy tocando. No hay ninguna regla contra eso, ¿no?

-No, supongo que no.

¡Uh! Patricio, se abrió él solo.

(HABLAN A LA VEZ)

-Bob Esponja. -¿Sí?

-¿No te resulta algo familiar este mapa?

-¿Te refieres a que es el tablero de nuestro juego pegado al papel?

-¿Es un problema? (AMBOS) -¡Don Cangrejo!

-¡Mirando mi mapa del tesoro! -¡No!

-¡Es un motín! Así que pensáis que el viejo Capitán se volvió loco.

-No, Capitán Cangrejo, no pensábamos eso.

-Yo, sí. -¡Voy a tirarte por la borda...

...por decir eso!

-¿Qué? Mirad, es la equis. -¡La equis marca el sitio!

-¡Guau! Ese juego está de verdad basado en un mapa del tesoro.

-¿A qué esperáis? Cavad.

¡Cavad, cavad! -Lo tenemos, Capitán Cangrejo.

-Dádmelo, chicos. Sacadlo. Por fin lo encontramos.

"¡El tesoro del holandés!" (TODOS) -¡Guau!

-¿Qué harás con tu parte, Patricio? -No sé.

¿En qué gastarás la tuya, Bob? -¿Qué partes?

No os llevaréis nada de mi tesoro. -¡Lo encontramos los tres,...

...así que nos toca una parte! -¡Yo soy el Capitán...

...y digo que es mío! -¿Qué hay de la lealtad?

-Todos para uno. -Y uno para todos.

-¡Todos para uno! -¡Y uno para todos!

-Soy el holandés errante. Soy el holandés errante.

¿Quién se atreve a despertar al holandés errante? ¡Bajad la voz!

Intento dormir. ¿Eh? -¡Todos para uno!

(AMBOS) -¡Y uno para todos!

-¿Quién sacó el tesoro del holandés?

-Ellos. -¡Arrgh!

Así que vosotros dos sacasteis mi tesoro.

(AMBOS) -¡Ay!

-Me evitasteis trabajo, así que aquí tenéis una recompensa.

-¡Guau! "¡Dos doblones de oro!"

-Espera, yo soy el Capitán de esta tripulación. ¿Y mi recompensa?

-Supongo que tienes razón. Algo por tus molestias.

-¡Oro, oro! ¿Eh?

Es un arcón de plástico. "¡Plástico!"

-Sí, pero está basado en un arcón de un tesoro de verdad. (RÍE)

-Don Cangrejo, está sudando otra vez.

FONDO DE ROCA

-Otro día fantástico en El Mundo del Guante.

¡Ay!

(CARRASPEA) Espere que coja la cartera.

-¡Ay! -Espere, a ver si está aquí.

-¡Ay! -No. Patricio, ¿tienes suelto?

-¿Cuánto? -¿Cuánto es?

-50 centavos. -50.

-No. -¡Ay! ¡Olvídelo!

-¿Qué dijo? -¡Siéntese!

-Gracias, señor. -Sí, ya.

(RONCA)

-Enséñame qué te compraste. -Vale. Mi guante linterna.

-¡Guau!

-Te veo.

-Yo compré guantes para mi figura de guante.

-¡Genial!

-Eh, Bob. -¿Sí?

-¿Dónde está "Saliendo de Fondo de Bikini"?

-¿Dónde lo viste? -Acabamos de pasar la señal de...

"Está saliendo de Fondo de Bikini". -¡Ah! ¿Qué?

-¿Qué pasa? -"Límites de Fondo de Bikini".

Estamos en el autobús... (AMBOS) -¡Ah!

(Alarma)

¡Equivocado!

-¡Auh!

(AMBOS) -¡Ay!

-¡Ay! -Señor, tenemos que volver...

...a Fondo de Bikini. -Ya.

-¿Dónde estamos, Bob Esponja? -En Fondo de Roca.

Este sitio es muy raro, bastante diferente.

Incluso el suelo parece distinto.

(HACE PEDORRETAS) -¿Te importaría bajarme?

-Bob, esto no me gusta. Está oscuro y me da miedo.

No quiero quedarme aquí, quiero irme a casa. Mira.

Ni siquiera puedo distinguir un servicio del otro.

(Cisterna)

-Eso es fácil, Patricio, espera a que salga alguien y lo sabrás.

-¡Oh! -Esperemos a que salga otro.

-¡Ay!

Sigo sin entender los letreros. ¡Me quiero ir a casa!

-Bien. Tú espera el autobús y avísame si viene.

Preguntaré cuándo sale el siguiente.

¡Dios! Este sitio es escalofriante.

-¡Bob, el autobús está aquí! ¡Eh!

¡Ah!

¡Bob Esponja!

-¡Ay!

¡Ah!

El abuelo Esponja tenía razón. No corras detrás del autobús,...

...especialmente detrás de uno que suba un ángulo de 90 grados.

Será mejor que vaya a esperar el próximo.

Vamos, autobús, que tengo que dar de comer a Gary. ¡Oh!

El zapato desatado. Por debajo y por encima,...

...hacemos un lazo. Ahora por encima... ¡Eh!

¡Mi globo!

¡Espere, paren ese autobús! ¡Otra vez, no!

Disculpe, señor, ¿puede ayudarme? (HACE UNA PEDORRETA)

Sí. No. El globo... Necesito saber cuándo pasa el próximo autobús.

¡Ah!

Allá va otro. Debo ser más diligente.

Pase lo que pase no voy a moverme.

Tengo hambre. ¡Guantes de caramelo! Me comeré algunos.

Saben a guante. ¡Eh! ¿Qué es eso?

Una máquina de dulces.

Barritas de turrón.

No voy a moverme de aquí pase lo que pase.

Sólo será un segundo.

¡Eh! ¡Eh! ¡Oh!

¡Eh, espere!

¡Vamos, vamos!

¡Oh!

¡Oh!

¡Eh, eso era mío!

¡Maldición!

Muy bien, ya está, se acabó el señor amable.

¡Salsa tártara!

¡Pasta de pescado! Llegaré al fondo de esto ahora.

¡Quiero un autobús a Fondo de Bikini!

Soy el primero de la fila y nadie me dirá lo contrario.

Vale, el segundo. Soy el segundo de la cola.

Bueno, el tercero. Mejor el cuarto.

De acuerdo, el 329. Soy el 329 de la cola.

Que a nadie se le olvide.

(HACE UNA PEDORRETA) ¡Ay!

-El siguiente. -Al menos nos movemos.

¡Ay!

¡Salsa tártara! ¡Maldición! ¡Percebes!

(HACE PEDORRETAS) -Siguiente. Siguiente.

Siguiente. -¿Eh?

-Siguiente. -Por fin. Soy yo el siguiente...

...para Fondo de Bikini. -¿Qué?

-El horario de autobuses. -No logro... (HACE PEDORRETAS)

entender... su acento. -El próximo autobús...

(HACE PEDORRETAS) para Fondo de Bikini.

-¡Oh! Haberlo dicho antes.

El próximo es en cinco segundos.

¡Oh, mala suerte! No hay otro hasta mañana.

-¡Oh! ¡Ah!

-Buenas noches. -¡Espere, no terminé! ¿Me oyó?

¡Le exijo que vuelva y me consiga un autobús para Fondo de Bikini!

¡Hasta entonces, no me moveré de aquí!

(HACE PEDORRETAS)

¡Oh!

Bueno, como dije, estaré aquí cuando vuelva, aquí mismo,...

...en la oscuridad. Yo solo, sin nadie a mi alrededor,...

...excepto mi linterna. ¡Ah, así mejor!

Esto no es la oscuridad normal de cada día,...

...es una oscuridad total.

Si cierro los ojos no parece tan oscura.

(Pedorreta)

¿Quién es?

Supongo que este sitio seguirá aquí mañana. Será mejor que ande.

Mejor que corra. Correr, correr.

¡Acelerar, acelerar, acelerar!

¡Sentarse, sentarse! Sangrar.

¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¡Vale, ya es suficiente!

(Pasos y pedorretas)

¡No se acerque! ¡Se lo aviso, soy una esponja! ¡Ah!

Ah, eres tú.

Bueno, esto soluciona el problema de mi globo,...

...pero tengo un problema más grave.

Estoy atrapado aquí y debo coger un autobús para llegar a casa.

No entiendes ni una palabra de lo que digo. (HACE PEDORRETAS)

El globo tiene aire. Ya está. Gracias.

(HACE PEDORRETAS)

Eh, ya lo entiendo, un viaje en globo.

Muchas gracias. (SIN PEDORRETAS) -De nada.

-Por fin en casa.