-¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

-Ahora vamos a California, donde nos encontramos...

...al presidente del club de fans de Bob Esponja...

...dando la vuelta a una hamburguesa.

-¡Hola, chicos!

Potty y yo hemos aceptado un trabajo haciendo hamburguesas...

...para parecernos a nuestro héroe, Bob Esponja.

-Yo he aceptado el trabajo por los refrescos gratis.

-¿No tienes platos que fregar?

-¡Oh! Chicos, saludad a mi jefe, el señor pirata.

(LEE) "Una ración de patatas y un agua de sentina."

(GRUÑE)

"Agua de sentina light." (GRUÑE)

-Enseguida me pongo con ello. ¡Ay!

-¡Oh! ¿Qué se ha muerto aquí dentro?

-Potty, llegas a tiempo para probar mis nuevas hamburguesas pirata.

A esta la llamo Tesoro enterrado. -¿De dónde has desenterrado eso?

-Esta se llama Paseo por la tabla.

-Ya estoy aburrido de esa.

-Esto hará que te estalle tu cerebro de pajarito.

Esta es la Patchy burger. -Hola a todos.

-Esa es la peor de todas.

(LLORA) -Patty, nunca quieres apoyarme.

Ya no quiero ser amigo tuyo.

No quiero volver a verte.

-¡Patchy! -¡Ay!

-¿Sabéis? No es la primera vez que una hamburguesa...

...se ha interpuesto entre dos buenos amigos.

Una vez ocurrió en Fondo de Bikini.

Mirad lo que pasó una vez entre estos dos amigos.

(LLORA)

AMIGO O ENEMIGO

-Algo no va bien.

FELIZ CUMPLEAÑOS, SEÑOR CRANGREJO

¿Para mí?

-¿No es esto un poco sospechoso?

-La sospecha no trae una vela de cumpleaños para pedir un deseo.

-¡Sorpresa!

(GRITAN)

(GRITAN)

(RÍE)

-¡A cubierto! -Desacoplando.

-¡Mi fórmula secreta! -¡Feliz cumpleaños, Cangrejo!

-¡No te olvides de los condimentos, Plankton!

-Bien hecho, Bob Esponja.

-¡A salvo!

-¡Lamentarás el día que nacimos, cangrejo!

¡Volveré!

Oh... ¡Percebes!

¡Aaah!

-¿Por qué, señor Cangrejo? ¿Por qué nos odia tanto?

(LLORA) -¿Podrías disculparme a mí?

Hubo un tiempo en que Plankton y yo éramos buenos amigos.

(TODOS) ¡Oh!

-¿Buenos amigos?

-Se podría decir que fuimos amigos desde la cuna, incluso de bebés.

(TODOS) Oh...

Todo iba de perlas...

...hasta que fuimos al colegio.

"-Eh, Planky, ¿qué estás haciendo?

-Nada, solo una cosa que se me ha ocurrido.

(RÍEN)

¡Idiotas, ya os enseñaré yo con la ciencia!

Con este invento liquidaré a todo el mundo.

(RÍEN)

-¿Qué te parece esto como experimento de ciencias,...

...señor cerebrito 5.000?

-¡Ah!

Algún día pagarán por esto, Eugene.

-¡Maldita sea!

Eh, cerebro de percebe, deberías disculparte ante Plankton.

-Tienes razón. Plankton, lo siento.

Siento que debas salir con un chico harapiento.

(RÍEN)

-Sí. ¿Dónde te compras la ropa, en el cubo de la basura?

(RÍEN)"

Era cierto, cogía la ropa de la basura.

Cuando era pequeño la vida era muy dura.

Mi madre tenía que hacerme la ropa con harapos.

"-Ya está, hijo. Tu conjunto está acabado.

Qué suerte que el viejo Jenkins tirara su viejo trapo.

-He dejado una mancha."

Entonces, un día, mientras Plankton y yo planeábamos...

...nuestra venganza, conocí el amor de mi vida.

"-¡Por las redes de Neptuno! ¿Qué es eso?

¡Oh! Es...

Es la cosa más bonita que hayan visto nunca mis ojos.

¿Qué es? -Es dinero.

-¡Dinero!

-Sí. Con él puedes comprar cosas.

-¿Comprar cosas?"

Así que me lo gasté en un regalo para mi mejor amigo, Plankton.

(TODOS) ¡Oh!

-Tome su receta, señor Cangrejo.

No sabe lo que ha tenido que pasar para llegar aquí.

-Sí, tengo una idea bastante buena. -Entonces,...

...si eran tan buenos amigos, ¿qué pasó?

-Eso, don Cangrejo, ¿qué pasó después?

-Sí, quiero saberlo.

-Escucha, Calamardo, porque aquí se pone interesante.

Todo comenzó en un lugar llamado Burger Apestoso.

Era el único sitio donde se podía comer una hamburguesa.

Los niños adoraban a Apestoso.

"-¡Señor Apestoso! -¡Señor, una hamburguesa!"

Y Apestoso a los niños.

"-¿Qué puedo hacer por vosotros? -Yo quiero una hamburguesa,...

...por favor. -Y yo también.

-Vale, vale. Hay hamburguesas para todos.

(TODOS) ¡Bien!

-Por eso nos gusta usted tanto, siempre nos sirve la comida.

-No nos gusta Apestoso, le respetamos.

-Bueno, entonces, ¿os gusto o me respetáis?

-¡Nos gusta! -¡Le respetamos!

-¡Nos gusta! -¡Le respetamos!

-Bueno, vamos a quedarnos en medio. Me "guspetáis".

(TODOS) ¡Sí, bien, bravo!

-Disculpad, abran paso a unos clientes valiosos.

-¿Qué hacen esos idiotas aquí? -Dos burguer apestosas, por favor.

-¿Os habéis dado un golpe en la cabeza? Si queréis...

...hamburguesas, id por detrás. (TODOS) ¡Bien!

¡Bravo! -Gracias por echar a esos tontos.

-Eres el mejor, Apestoso. -Ya basta, niños.

Acercaos, quiero contaros algo. Lo que tengo que decir...

...es muy importante. Si tenéis que recordar...

...una sola cosa toda vuestra vida, recordad que...

...sin vuestro amable patrocinio yo sería un fracasado...

...como el niño harapiento.

(Golpes)

¿Es que tenéis algas por cerebro? ¿Qué no entendéis?

Si seguís viniendo aquí, espantaréis a los clientes...

...normales. He trabajado mucho y mucho tiempo para hacer...

...de este un negocio "guspetable". Apenas gano para cosas esenciales.

(Alarma)

¿Es hora de cerrar ya?

Ahora, si me disculpáis, voy a disfrutar de algunas cosas...

...esenciales de la vida.

¡Uh!

-¿Has oído eso, Cangrejo? Haciendo hamburguesas...

...para esos cretinos se ha ganado su "guspeto".

-¿Has visto ese montón de dinero? Apuesto a que si alguien hiciera...

...una hamburguesa mejor, tendría mucho más dinero aún.

Pero ¿quién puede hacer esa hamburguesa? ¿Quién tiene...

...esa habilidad? -Cangrejo, ¿quién necesita...

...habilidad si tenemos la ciencia de nuestra parte?

Nosotros haremos esa hamburguesa y seremos los reyes del colegio.

(RÍE)

-Echo de menos a Potty. Recuerdo la primera vez que lo vi.

(SOLLOZA) Si pudiera oír su voz...

-Menos hablar y más trabajar. -¡Potty! Has vuelto...

...para disculparte. -Vuelve al trabajo.

-Tú no puedes decirme qué hacer. -¿Ah, no?

-¿Director adjunto? ¿Cómo has llegado hasta ahí?

-Algo llamado promoción, amigo. -Otra vez con los estudios.

A los clientes les encantan mis súper hamburguesas.

Oh, Potty, ¿qué hago mal?

-Solo necesitas algo de práctica, eso es todo.

(RÍE)

(TOSE)

-Ya está hecha la hamburguesa. -Huele como la ropa sucia.

-Vale, la probaré yo.

¡Buagh!

Por el crimen de estropear mis papilas gustativas,

te ordeno dar un paseo por la tabla.

¡Ja! Seguro que la primera hamburguesa de Bob Esponja...

...tampoco le salió perfecta. -¡Pon la peli!

(CANTURREA)

(RÍE)

-Una hamburguesa perfecta al primer intento.

(REFUNFUÑA) -¡Voy a hacer una Pottyburguer!

-No eres higiénico, guardas la carne en una vieja bota.

-Eso le da su aroma especial.

-Tienes ratas en la cocina. -Las baño y las cepillo a diario.

¿Quién es la princesa de Patchy? (GRITA)

No hagas eso. -Deberías lavarte las manos...

...después de ir al baño. -¿Qué? ¿Cada vez?

-Eso no es todo. Es un paso en la buena dirección.

-¿Qué pirata lleva una red para el pelo?

-El mismo que lleva un delantal de "besa al cocinero".

-Nunca se sabe, podría funcionar. ¿Han oído, señoras? Patchy libre.

-Me siento enfermo. -Se acabó, serpiente con plumas,...

...te has pasado. (GRAZNA)

¡Mira! -¡Has fallado!

Eso está mejor, vamos a ver. (GRAZNA)

Ahora sí que la has hecho.

(RUGE) -Sí, señor Piratason.

Chicos, disfrutad de los dibujos mientras despiden a Potty.

(Rugido)

Sí, señor Piratason, señor.

"Volvemos a nuestro escondite, el vertedero.

Para demostrar a esos cabezas de chorlito que una burguer...

...podría ser semicomible y fácil de tragar.

Nos aseguramos de anotar nuestros progresos."

-Con cuidado. Con cuidado.

"Finalmente conseguimos la burguer de mejor aspecto...

...de todo el fondo marino. Volvimos al local de Apestoso...

...a restregarles a esos niños nuestra hamburguesa por la cara.

Pero Sanidad había cerrado el local.

Así que decidimos convertir nuestro escondite en restaurante.

(Sirena)

Habíamos entrado en el capitalismo."

-Un dólar, por favor. -Aquí tiene, señor.

"Fue el primer dólar que gané. Y también el principio...

...de una hermosa y romántica relación con el dinero."

-¡Eh! Vuestras hamburguesas son peores que las de Apestoso.

Apenas conseguimos no vomitarlas. Si Apestoso no hubiera cerrado,...

...nadie comería aquí. Me muero de hambre,...

...¿me das una hamburguesa?

-Mírales, bien. Los mismos que te ridiculizaban, ahora...

...se dan un festín con mi receta. -Pensé que era nuestra receta.

-Ahora mando en sus estómagos y pronto mandaré en sus mentes.

(RÍE)

-¿Y lo de satisfacer al cliente? -Al cuerno con el cliente,...

...hablo de gobernar el mundo. (RÍE)

Y con esta receta secreta, nada podrá detenerme.

-¡Dame eso! -¡Alto, vas a romperla!

¡Ay! -Las burguer no son...

...para gobernar el mundo. -Lo siento, no te oigo.

¿Podrías acercarte una baldosa más? -¿A la que dice "expulsar"...

...o a la de "trampilla"? -Oh, cualquiera servirá.

-Lo que te decía es...

(GRITA) Lamentarás este día.

Y siempre lo hizo.

-¡Mentira! (GRITA)

-No hace falta volver a pasar por eso.

-Enternecedor, pero falso. -No sé a qué te refieres.

-¿Por qué no cuentas la verdad? -¿No ocurrió así, señor Cangrejo?

-La mayor parte es verdad, excepto por lo que pasó de verdad.

Habíamos creado la hamburguesa más sabrosa.

"Entonces fue cuando las cosas se volvieron desagradables."

(RÍE)

-Primero mandaremos en sus estómagos...

...y después en su dinero.

(RÍE)

-Pero ¿qué hay de lo de satisfacer a los clientes?

-¡Al cuerno con los clientes! Hablo de monedas, efectivo,...

...carteras, cuentas bancarias.

Con esta receta secreta nada podrá detenerme.

-¡Dame eso! -¡Alto, vas a romperla!

-No se trata de dinero, Eugene.

-¡Bobadas!

-¡Lamentarás este día!

Ay...

"Y UNA PIZCA DE CEBO".

"Nuestra riña me dejó con una parte de la receta."

-¡Vaya, señor Plankton!

Eso no se parece en nada a la historia del señor Cangrejo.

-Porque no lo es.

(AMBOS) -¿Qué?

-Los dos sois unos mentirosos. Eso no es lo que pasó.

En aquellos días, yo estaba empezando...

...como sistema de seguridad.

Plankton y yo nos conocimos cuando me instaló.

-Era nuestra tercera cita.

-Da igual. Lo grabé todo en mi banco de datos.

-Esta hamburguesa tiene muy buen aspecto.

-Y que lo digas, viejo amigo.

¡Atención! Compren sus burgers de Plankton y Cangrejo aquí.

¿Crees que ha sido una buena idea abrir en el vertedero?

(Música)

-¿Qué es esa música?

-Reconocería esa canción en cualquier parte.

¡Es el viejo Jenkins! ¡Hola, viejo Jenkins!

-He estado buscando unos zapatos nuevos...

...para la vieja Messi.

-Usted nos ayudó a mi madre y a mí en los malos tiempos.

Sería un honor si fuera el primero en probar las deliciosas burgers.

-Gracias. Me encantaría.

(AMBOS) ¡Bien!

-"Una burger Patty deja K.O. al viejo Jenkins"

No me puedo creer...

...que hayamos envenenado a ese pobre viejo.

-Bueno, es viejo.

-Ese hombre es como de mi familia.

-Es culpa tuya que la hamburguesa estuviera contaminada.

-Fuiste tú quien puso demasiada salsa de algas.

-La dejaste reposar demasiado. Eso es lo que ha pasado.

Cogeré la receta para arreglarla.

-¡Ni hablar! ¡Esa receta es mía! -¡La vas a romper!

-¡Ah! -Ay...

-¿Quieres luchar por esta receta? Será una pelea que nunca olvidarás.

-Esto es una ruina,...

...pero no hay que dejar que se desperdicie.

Estos chicos comerán cualquier cosa.

(HUELE)

¡Lo he conseguido!

¡He descubierto la mezcla de la burger perfecta!

"Mientras tanto, Plankton había vuelto al colegio,...

...pero esta vez iba solo."

-¡Oh!

-¡No lo harás! ¡Este es mi territorio!

-Creo que no, ¡harapiento! -¿Qué?

Voy a aplastarte ahora mismo, pequeño.

-¡Apártate de mi vista!

(GRUÑEN)

-¡Eh, mirad, una pelea de tontos!

-Apuesto cinco pavos por el harapiento.

-Dejaremos que los clientes decidan de quién es la mejor hamburguesa.

Acérquense, caballeros.

Consigan una deliciosa Ceboburger aquí mismo.

-El Gran Johnny se come cualquier cosa.

-Tome una Ceboburger, señor Johnny.

"Plankton había reconstruido su propia creación...

...utilizando la memoria y la ciencia."

-Adelante, señor. Dígales a sus amigos lo que opina.

-Probaré una de las hamburguesas del harapiento.

-Aquí tiene, señor.

Es usted el primero en probar una burger Cangreburger.

-¡Comestible!

-¡No vomitamos!

(AMBOS) ¡No vomitamos! ¡Está buena!

-Es la sensación más "saborística" que han experimentado...

...mis papilas gustativas aún en desarrollo.

(TODOS) ¡Bien! ¡Hurra!

-Ya te enseñaré yo, Cangrejo.

Algún día te robaré esa maldita receta.

¡Y no pararé hasta conseguirlo! -¡Yuju!

¡Mi receta fue, es y siempre será la mejor!

-Si no fuera por mí, no tendrías esa receta.

-¿Me llamas mentiroso?

-¿Queréis dejar de gritaros el uno al otro?

No puedo creer que dejarais que una receta arruinara...

...una amistad tan maravillosa.

-Tú eras mi único amigo de verdad que no estuviera impreso...

...en papel, pero el dinero no te abraza.

-Mi vida no ha sido más que una larga fila de decepciones...

...desde que nos hicimos enemigos.

Todos estos años he estado intentando robarte...

...la fórmula, pero lo que realmente...

...intentaba recuperar era nuestra amistad.

-¿En serio?

-Es todo lo que he querido siempre: que todo volviera a ser como era.

Tú y yo frente al mundo.

¿Qué tal un abrazo, Cangrejo, viejo amigo?

-Me encantaría, viejo amigo.

(LLORAN)

-¿No se te ablanda el corazón, Karen?

-Supongo que lo haría si lo tuviera.

-Lo siento, Cangrejo, viejo amigo. -Yo también, yo también.

-¡Ahora, Karen! ¡Aparta, harapiento!

(RÍE)

-¡Ah! ¡Sabotaje! -¡Vamos, Karen!

-¡Uh! Ese Plankton nunca aprende, ¿eh, chicos?

Yo he decidido tomarme tiempo libre para ponerme al día con la lectura.

"BOLSA DE TRABAJO"

-No te has tomado un tiempo libre. Te han despedido.

-A ti también.

-A mí me han dado un paracaídas dorado.

-Bueno, al menos sé que nunca podrán reemplazarme.

-Parece que ya lo han hecho. -¿Eh?

¿Qué?

¿Dejan que un piojoso peludo y maloliente sirva mi comida?

(GRUÑE)

¡Eh, cuidado, cuidado!

¡No!

¡Ah, cuidado!

¡No, no, con el tomate no! ¡No, por favor, no!

¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh!

¡Apestoso! ¡Ah!

"Así que, chicos, acordaos siempre de perseguir vuestros sueños,...