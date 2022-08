¿Estáis listos, chicos? (Todos) ¡Sí, capitán!

Más fuerte... (todos) ¡Sí, capitán!

Él vive en la piña debajo del mar

¡Bob Esponja!

Su cuerpo amarillo absorbe sin más

¡Bob Esponja!

El mejor amigo que puedes tener

¡Bob Esponja!

Igual que los peces él puede flotar

¡Bob Esponja!

Esto es

¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!

¡Bob Esponja ya llegó!

¿Adiós a la Burger Cangreburger?

Ríen

Grita

Grita

Ríen

Ríen

(Tienda de espejos)

(Mercado de gangas)

(Helados)

Cuesta más caminar así pero me gusta.

El final perfecto de un día perfecto,

comprarnos el helado perfecto.

Cuantos sabores...

-Yolareijiju.

¿Qué marca compramos? ¿Hogan Düp?

No, es demasiado sofisticado.

(Los dos) ¡Carretera rocosa!

Con rocas de verdad.

Carretera rocosa no como nuestra amistad,

que es una autopista llana y que nuca tendrá baches.

¿Desde cuando la comida es tan fea?

Cangreciones solitaria para uno, ahora un 30 % más solitaria.

No puedo creer lo que cobran por esta porquería congelada

y no puedo creer lo que están vendiendo,

pero es muy cómoda.

¿Te imaginas que en el supermercado

hubiera Burger Cangreburgers congeladas?

Sería comodísimo y todos podríamos disfrutar de ellas.

Bob Esponja, has hecho que tenga una idea

que vale más de un millón de dólares.

Hola, bienvenidos a mi anuncio.

¿Quiere tener la comodidad

de comerse una Burger Cangreburger en casa

sin el engorro de tener a Crustáceo Crujiente?

Pues ahora podrá comer Burger Cangreburger

siempre que quiera.

Están en la sección de congelados de su tienda, cómprelos.

Quiero su dinero.

¿Lo has grabado, Perlita? Sí, papá

y no me trates como a un bebé.

Y bien, señor Mero, ¿qué le parece?

Llámeme Don. Oh, bueno, vale, Don.

¿Esto me hará rico?

Señor Cangrejo, si no quiere vender ni una Burger Cangreburger

y acabar en un asilo para pobres entonces siga adelante con su anuncio

Oh. Pero si de verdad quiere ser rico

cierre la boca y escúchenos, señor.

Oh, de acuerdo.

Permítame presentarle al equipo de GGK,

son Barry Gobio, Rod Coy y Limia, del equipo creativo.

Os presento al señor Cangrejo y a la caja amarilla.

En realidad me llamo... ¿Quiere echarle una ojeada

a lo que le hemos preparado?

La Burger Cangreburger,

un pilar de la hostelería de Fondo de Bikini

desde hace mucho tiempo,

como un viejo amigo, pero no tan viejo

porque las investigaciones demuestran que lo viejo es un asco.

(Todos) -Claro. -Sin ninguna duda. -Por supuesto.

Yo no creo que lo viejo sea un asco.

Gu gu.

Redes sociales.

Justamente.

Ahora escuche eslóganes creados para usted.

Burger Cangreburger como un amigo pero comestible.

Burger Cangreburger la fiesta favorita del antisocial.

Y por último, Burger Cangreburger métetelas ya por esa boca.

Uh, uh, yo tengo un eslogan.

Burger Cangreburger saben tan bien que...

saben bien.

Dejémoselo a los profesionales, muchacho.

Lo que ocurre es que la Burger Cangreburger

es algo cómodo para todo el mundo

y necesitamos una campaña que diga justo eso,

necesitamos a alguien del montón que represente a todos los consumidores.

Alguien con el que se identifique todo el mundo

y con una cara que diga: "Me encanta la Burger Cangreburger".

Si encontramos esa cara tendremos nuestra campaña.

Tengo al hombre perfecto para ese trabajo.

(Burger Cangreburger congelada)

Burger Cangreburger saben tan bien que saben bien.

Eh, ese era mi eslogan. Estupendo, ¿verdad?

Este tipo va a ser una estrella. Ya soy una estrella.

Esa es la actitud.

Oye, Bob Esponja,

ahora que he terminado de hacer lo que fuera eso,

¿quieres ir a jugar? Perdona, caja amarilla,

pero patricio tiene que hacer promoción en el centro comercial.

Es que... Oh.

Don, ¿seguro que este anuncio me hará ganar dinero?

Tiene que llamar a su banco, señor Cangrejo,

porque tendrá que construir una cámara más

para que quipa todo su dinero extra.

Con toda sinceridad, señor Mero, creo que voy a sufrir un desmayo.

Se lo he dicho, llámeme Don.

Don...

Claro que puede doblar, quizá triplicar

o incluso cuadruplicar ese dinero si usted...

No, olvídelo.

Qué, que olvide qué. Qué está diciendo.

Bueno, hemos hecho unas cuentas y nos hemos dado cuenta

de que podría ganar mucho más dinero si cambiase la fórmula.

¿Cuánto es mucho más? Sí, sí, muchísimo más.

Entoces vamos a rellenarla con algo.

Señor Cangrejo, ¿va a cambiar

la fórmula secreta de la Burger Cangreburger?

Eh, no... Bueno, es un toquecito de nada.

¿Qué es relleno?

Vaya, esta pequeña caja amarilla está llena de preguntas.

¿Qué le parece que vayamos a ver donde se gana el dinero?

Oh, me parece muy bien.

(La fábrica Crustáceo Crujiente)

Eche un vistazo.

Es un sueño hecho realidad.

Gracias a las maravillas de la automoción

esta fábrica puede hacer tantas Burger Cangreburger

en un minuto como usted solía hacer en una semana.

Huela el futuro, señor Cangrejo, ¿no le huele a dinero?

Oh, sí.

(Un día sin accidente)

(Cero día sin accidente)

Eh, ¿por qué en ese barril dice arena?

(Relleno)

Bueno, es importado, es como arena pero en realidad es relleno.

Vamos a ver nuestra zona de prueba de sabor.

(Laboratorio de pruebas)

Sabe bastante mal. -¿Pero la compraría?

Claro, por la comodidad y por la cara de este tipo tan tonto.

Aunque he notado un pequeño efecto secundario.

Le encanta.

Señor Cangrejo,

las ventas se han disparado hasta la superficie del mar

aquí tiene su primer cheque.

¡Cien millones!

¡Señor Cangrejo! Soy rico, muchacho, rico.

Genial, ¿podemos volver al Crustáceo Crujiente?

Sí, sí que podemos. Genial, por fin.

¿Qué haces, muchacho? Voy a hacer Burger Cangreburger.

Oh, no, ya has hecho la última Burger Cangreburger.

¿La última de la hora punta de la mañana?

La última para siempre.

¿Quiere decir que es la última para siempre de hoy?

No, quiero decir para siempre jamás.

Despedido. ¡Despedido!

Puedo volver a contratarte.

Por favor, vuelva a contratarme, señor Cangrejo, haría cualquier cosa

Entonces sígueme.

(Museo de Crustáceo Crujiente, regalos, suvenir)

Esto está rico.

Oh, no, me han vuelto a pillar otra vez.

¿Ha convertido el Crustáceo Crujiente en un museo?

Eso es, amigo mío, ahora todo es historia

pero tú tienes el trabajo más importantes de todos.

Guiar a las visitas y vender chucherías en la tienda de regalos.

¿Y si alguien quiere una Burger Cangreburger?

Tenemos Burger Cangreburger de sobra aquí, en el congelador.

Ding

¿Lo ves? Los visitantes del museo pueden hacérselas ellos mismos, así.

Es comodísimo, ¿lo ves?

¿Y qué va a pasar conmigo?

No te preocupes, Calamardo, estas despedido.

¿También volverá a contratarme a mi para trabajar en el museo?

Je, no, sólo estás despedido. ¿Qué? No, usted no me despide me voy,

tengo mi carta de renuncia preparada.

Estimado señor Cangrejo... ¿Tiene entrada, señor?

No puede entrar en el museo sin entrada.

Eh, ¿por qué? Le entrego mi renuncia a trabajar

en este grasiento establecimiento, demasiado tiempo he sudado

bajo su pinza de acero, ahora soy libre.

Libre para vivir mis sueños y ser bailarín de ballet.

Y solista clarinete de la orquesta del Fondo de Bikini,

y además por fin publicaré mi novela de acción y misterio

"Con fe de Calamardo".

Es precioso. -Me gusta.

Hola, bienvenidos al museo del Crustáceo Crujiente,

el lugar donde nació la Burger Cangreburger,

ahora disponible en la sección de congelados

en su supermercado más cercano.

Y no olviden comprar suvenir en la tienda de regalos.

Muy bien, muchacho, abraza el futuro.

(Banco)

Na ra na na. ¿Sube?

Voy a una fiesta,

una fiesta para celebrar el anuncio número 400 de mi amigo.

Ajá. Traigo helado.

Mi mejor amigo y yo vamos a compartir el helado

quién sabe, incluso podríamos compartir los pantalones.

Otra vez.

Deberías salir... Ya.

(Come Burger Cangreburger congeladas)

Perdón, perdón, perdón, disculpe, perdón.

Eh, Patricio, ¿has pedido algo por correo?

Porque acaba de llegar una caja amarilla para ti.

¡Bob Esponja! Hola Patricio.

Estoy tan contento de que hayas venido a mi fiesta.

Oh, perdona caja amarilla, ¿no tienes demasiado calor?

Porque diría, creo, juraría, que está derritiéndote.

Sí, debería llevar esto al congelador, Patricio.

¿Dónde está la cocina? No lo sé.

Está pasado el gimnasio, oro macizo, gira ala derecha.

Te acompaño, Bob Esponja.

Puede encontrar la cocina solo,

la prensa necesita algunas fotos tuyas con tus nuevos amigos mascotas.

Yolareijiju.

Ooh.

Patricio. -Patricio, por favor.

Mire aquí. -Una más, una más.

(Al día siguiente)

Ah.

Ay.

Ay.

Calamardo, ¿qué estás haciendo aquí?

Pensaba que estarías persiguiendo tus sueños.

Estaba pero resultaron ser pesadillas.

Por lo que parece, para estar cualificado para tus sueños

hacen falta más de 17 años detrás de una caja registradora.

Nunca pensé que diría esto pero...

Te lo suplico, Bob Esponja,

déjame regresar al trabajo en el museo del Crustáceo Crujiente.

Podrías ayudar con los muñecos mecánicos,

ese tiene algo que no cuadra.

Me encanta mi trabajo, gracias por venir.

Qué poco convincente.

Detesto a todos. Mucho mejor.

(Más tarde)

Saben tan bien que...

Saben a piojos.

Jo, ahora tengo que volver a empezar,

que alguien arregle ese robot roto.

Eh...

¿Qué está haciendo con ese...? ¡Ay!

Saben tan bien que saben bien. Hola, Patricio.

¿Enseñando tu gran anuncio número 400?

Perdona, caja amarilla, no se puede molestar al señor estrella,

ahora mismo está ocupadísimo. Claro, sí, lo entiendo.

¡Pero es mi amigo! Eres una estrella, no tienes amigos.

¿Qué tenía que hacer? Quédate aquí y di tu frase.

Y...

¡Acción!

Saben tan bien...

nas... ñan...

Y...

¡Ciorten!

Ya lo arreglareis vosotros en postproducción, hemos acabado,

vamos a recoger.

Firma aquí, aquí y aquí.

Eso, y ahora firma aquí.

Patricio hay algo raro en estas Burger Cangreburger congeladas.

Has estado dando duro a las Burger Cangreburger.

-Mira quién fue a hablar.

Nada ha sido lo mismo

desde que salieron las Burger Cangreburger congeladas,

echo de menos el viejo Crustáceo Crujiente.

Echo de menos a Patricio.

(Cajas amarillas)

Vamos, señor estrella, a las once tiene depilación de globo ocular.

Hasta luego, Bob Esponja.

(Coman Burger Cangreburger congeladas)

Por fin, esta es mi oportunidad de dar el golpe.

Bienvenido al genuino Crustáceo.

Me han vuelto a pilla otra vez.

Me han vuelto a pillar otra vez.

Puf, de eso nada.

Ahora escaparé.

Ríe

¿No vas a intentar detenerme? Uno con noventa y nueve, por favor.

¿Cómo que uno noventa y nueve? ¿No vas a pisarme?

Tengo la fórmula secreta, ya lo ves.

Cualquiera puede tener la fórmula secreta.

La vendemos en la tienda de regalos.

Son falsas.

Todo aquí es falso.

Olvídalo, a donde vamos a llegar.

Dame una de esas Burger Cangreburger congeladas.

(Burger Cangreburger)

Sí, os engañé.

¿Le perseguimos? No ha pagado.

Para qué, estas Burger Cangreburger congeladas

me han arruinado la vida y todo fue idea mía.

¿Cómo voy a resistirme al futuro?

Arena, sabe a arena.

Y ni siquiera es buena. Es que es arena,

¿qué piensas que usa el señor Cangrejo como relleno?

Las Burger Cangreburger no está hechas con arena,

están hechas con amor.

Voy a enseñarle al mundo como sabe una Burger Cangreburger recién hecha

y sin congelar y la primera será para mi mejor amigo, Patricio.

Aquí, Patricio. -Una más, una más, no te muevas.

Pati, queridísimo, ¿has pensado en esa película que te he propuesto?

¡Se acabó! ¡No lo soporto más! ¡Todo el mundo fuera!

Qué mal genio.

Ojala las cosas volvieran a ser como antes.

Sólo quiero compartir un par de pantalones con mi mejor amigo

sin salir en los periódicos.

Burger Cangreburger recién salida de la parrilla.

Tú y yo salvaremos el mundo.

Y nuestra amistad.

¡Patricio!

¡Bob Esponja!

¡Patricio, las Burger Cangreburger congeladas están hechas con arena!

¡Bob Esponja!

¡Patricio, las Burger Cangreburger congeladas están hechas con arena!

¡Ya decía yo que ese sabor me resultaba familiar!

Bob Esponja...

Te echaba de menos. Y yo a también a ti.

Tengo algo para ti.

De un amigo para otro.

¡No, no quiero volver a comer una de esas cosas!

Esta si que es una Burger Cangreburger de verdad.

Tan deliciosa como nuestra amistad. Salvada nuestra amistad

tenemos que salvar la reputación del Crustáceo Crujiente.

Pero esta noche tengo que hablar en la asamblea de accionistas.

¿Cómo diré cosas buenas de las Burger Cangreburger congeladas

si sé que están rellenas de arena?

Bueno, Patricio, ahora vas a tener que escuchar a tu corazón

y a tu estómago.

Gracias a todos por asistir a esta gala

que celebra el éxito meteórico de las Burger Cangreburger congeladas.

En honor de esta ocasión histórica vamos a estrenar

el anuncio número 400.

Y pronunciará unas palabras

el rostro de la Burger Cangreburger congelada

nuestro querido Patricio estrella.

Sube, Patricio.

Buenas noches, damas...

y los demás.

Sé que todos estáis deseando ver el anuncio 400

pero antes de que lo veáis solo quiero decir....

que...

que...

Las Burger Cangreburger congeladas están...

¡Hechas con arena!

Oh, no.

Esto tenía gracia cuando eras rico.

Me largo de aquí.

La noticia impactante del día.

Se ha descubierto que las Burger Cangreburger congeladas

están hechas con arena. Está confirmado.

Hechas con arena.

Lo hemos sabido porque unas fuentes son muy fiables.

Se acabó.

Todo lo que he construido en mi vida ha desaparecido.

Estoy arruinado.

¡Qué!

Este es el sabor que recuerdo.

Qué raro.

Señor Calamardo, ¿qué está pasado aquí?

Soy el muñeco mecánico de Calamardo, no puedo responder preguntas.

Calamardo...

Fue idea de Bob Esponja y de Patricio,

me obligaron a ayudarles.

La lara lara La lara lara

Bob Esponja, ¿has hecho tú todo esto?

Desde luego.

Bueno Patricio me ayudó.

Un amigo siempre ayuda, se llama amiga-ayuda

y yo he sido muy amiga-ayuda.

¿Cómo habéis conseguido que estos clientes coman Burger Cangreburger?

Saben que están rellenas de arena. Las cogeladas sí

pero estas están recién hechas.

¿Recién hechas?

Vamos, pruébela.

No...

Yo no... Señor Cangrejo, sólo un mordisquito.

¡Dame!

Ese sabor...

El néctar dulce de los dioses...

¿Cuánto estáis cobran por esta Burger Cangreburger?

Nada, no las vendemos. Sí, estamos regalándolas.

Bob Esponja, muchacho, has hecho algo bueno aquí,

pero te vendía bien un poco de amiga-ayuda.

¿Qué te parece que nos hagamos socios?

Yo me convierto en tu jefe y te pago un sueldo mínimo

mientras te hago trabajar sin piedad.

¿Qué dices? ¡Sí!

El Crustáceo Crujiente vuelve abrir sus puertas.