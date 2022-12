¿Estáis listos, chicos? (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Más fuerte! (TODOS) -¡Sí, capitán!

-¡Uh!

Él vive en la piña debajo del mar.

-Bob Esponja. -Su cuerpo amarillo...

...absorbe sin más. -Bob Esponja.

-El mejor amigo que puedes tener. -Bob Esponja.

-Igual que los peces puede flotar. -Bob Esponja.

-¿Listos? -Bob Esponja. Bob Esponja.

Bob Esponja.

¡Bob Esponja ya llegó!

(RÍE)

20.000 HAMBURGUESAS BAJO EL MAR

Atención: el perímetro exterior parece despejado. Corto.

-Robert, Robert. Ronald... Ryan.

-¿Seguro que no quieres decir Roger?

-¡Ya lo tengo! Ringo.

-Patricio, tenemos contacto visual. Corto.

Llevando a cabo acción evasiva.

El sujeto sigue en la proximidad cercana. Corto.

-¿Hola? -Contesta.

-Me pregunto si podría pedirme una pizza con esto.

-Por favor, contacto inminente. ¡Responde, por favor!

-Bob Esponja, vas a tener que hablar más alto.

Mis tímpanos ya no son lo que son. -No puedo hablar más alto.

Hay una medusa, me preocupa que pueda picarme si hago...

...un ruido... -¡Ah!

-...fuerte. (AMBOS GRITAN)

-¿Sigue persiguiéndonos? -¡No lo sé!

-¿Por qué no lo comprobamos? -Vale.

(AMBOS GRITAN)

-Creo que he aterrizado sobre el centro del dolor.

-Yo creo que he aterrizado sobre una roca.

-Patricio, mira, hay una cosa rara que sobresale del suelo.

-No es más que Calamardo tomando el sol otra vez.

-Eso no, esto. -¿Qué es?

-No lo sé, creo que hay algo enterrado debajo.

Voy a por unas palas para que podamos desenterrarlo.

-¿Podamos?

-No hay nada como el trabajo físico para poner pelo en el pecho.

-Y que lo digas.

-Y mira lo que hemos desenterrado: un ovni.

Venga, tú primero.

Un poco oscuro, ¿eh? -Sí, oscuro.

-La llave de la luz estará por alguna parte.

¡La encontré! Disculpe, señor.

Mira, nos estamos moviendo y aquí está el volante.

-Espera, será mejor que me dejes conducir.

-¡Dámelo! -¡Quiero conducir!

-No lo entiendo, Calamardo, ¿dónde están los clientes?

Ya sé que el Krustáceo Krujiente no es el más prestigioso...

...de Fondo de Bikini, pero es mejor que Cubo de Cebo...

...y esa es toda nuestra competencia.

-¿Me va a pagar más por esta charla?

-¿No puedes hacer como que escuchas por una vez en tu vida?

Hazlo por el viejo señor Cangrejo. -Ya que no puede traer clientes...

...al restaurante, ¿ha pensado llevarles el restaurante a ellos?

-Silencio, estoy pensando. ¿Y si en lugar de traer clientes...

...al restaurante, se lo lleváramos a los clientes?

(TARAREA)

-Sí, por supuesto, pero ¿cómo?

-¿Podemos aparcar aquí?

Señor Cangrejo, mire lo que hemos encontrado él y yo,...

...lo usaremos para hacer un largo viaje.

-O alrededor de la manzana.

-¡Ya está! Pondremos el Krustáceo Krujiente...

...en la carretera.

Adiós, chico, consígueme mucho dinero.

-Adiós, Calamardo; adiós, señor Cangrejo.

Adiós, Calamardo. -Lo has dicho dos veces.

-Me gusta Calamardo.

-Un restaurante viajero, ¿eh? ¡No es justo!

Yo tuve esa idea hace muchos años. Si el señor Cangrejo...

...quiere jugar sucio, Plankton está listo para su turno...

...de coger su turno.

(RÍE CON MALDAD)

-¡Hola! -Hola.

-¿Puedo ofrecerle una burger cangreburger?

-No, gracias. -¿Y ahora, qué?

-No sé. El señor Cangrejo dijo que si no encontrábamos...

...clientes, no volviéramos.

¿Seguro que no quiere ser nuestro primer cliente?

-Sí, seguro. -¡Espere! Le pagaremos.

-Gracias, chicos, buena suerte con el restaurante.

-Gracias, señor, hasta pronto.

-Esos mendrugos son mejores vendedores...

...de lo que yo sospechaba.

(ALARMA) "Cliente acercándose."

-Hola, pequeñajo, ¿quieres una cebo burger?

-¿Sabe con frambuesa? -Eh, no.

-¿Arándanos? -No.

-¿Frambuesa?

-Venga, chico, eso ya lo has preguntado.

¡Deja de malgastar mi tiempo! -No puede hablarle así a mi hijo.

¿Quién se cree que es?

-Soy Plankton, vieja bruja, y él huele a mocos podridos.

-No puede hablarle así. ¿Qué se cree que es?

-Es hora de que pierda peso, gordito. Eso es.

-No puede hablarle así a mi nieto. Alguien debería encerrarle...

...en un hospital mental.

-Alguien debería ponerla en una caja flotando río abajo.

-Quizá tenga razón. -Ustedes están locos. Me largo.

-Pero ¿quién se cree que es? ¡Será posible!

-¡No! ¡Los controles no funcionan!

-Patricio. -¿Sí?

-¿No tendrías que estar en la cocina?

¡Oh, no! Has quemado todas las hamburguesas.

Está dura como una roca. ¿Crees que alguien lo querrá?

-Se han acabado las piedras. (TODOS) -Oh.

-Amigos, tengo un trato para ustedes.

-Sí. -Vamos.

-¡Dame una! -Sí, sí. ¡Yo quiero!

-Muy bien, a por él.

-¿Y lo orgulloso que estará el señor Cangrejo...

...cuando descubra lo bien que lo hacemos?

¿Ves algún cliente nuevo? -No, pero veo una señal, dice:...

..."Advertencia", "Aviso...". -Déjame ver.

No, dice: "Abismo". -Ah, vale. ¿Qué es?

-Un abismo es una sima sin fondo.

¡Estamos cayendo!

-Y ahora estamos rodeados de una extraña luz roja.

-Sí, sí.

(Sirena)

-¡Y ahora una sirena de aviso ensordecedora!

-¡Ay, ay!

(Burbujas)

(Gruñidos)

(RUGE)

Mira, Patricio, hemos vuelto a subir...

...fuera de ese abismo profundo, oscuro y deprimente.

(Rugido)

-¿A quién llamas tú oscuro y deprimente?

-Ay, no queríamos decir eso, señor Monstruo Marino.

Lo que en realidad queremos saber es: ¿Tiene hambre?

-¿Hambre? Llevo dormido 79 años.

Mi última comida fue... hace 79 años. Sí, tengo hambre.

-Pues pruebe una burger cangreburger.

-¡Ah!

¡Umm! Esto es lo mejor que he probado...

...desde aquel vertido de aguas residuales...

...allá por el 76.

Me llevaré 640 de esas. (AMBOS) -¡Yuhu!

-¡Listo! ¿Eh?

(RÍE)

-Ahora que estos dos están fuera de escena...

...todos los clientes vendrán como locos hacia mí.

(RUGE) -¡Esto está pidiendo a gritos...

...medidas más drásticas!

Muy bien, bobos, es hora del segundo plato.

(Alarma)

Cargas de cebo.

(AMBOS) -¡Ah!

-Bob Esponja, ¡el casco tiene una brecha!

¿Sabes qué significa? -No.

-¡Yo tampoco!

-¡Sí! (RÍE)

(CANTA) "He hundido el Krustáceo Krujiente,...

...he hundido el Krustáceo Krujiente". ¿Eh?

¿Quién necesita ese cubo oxidado?

-¿Qué pasa ahí dentro?

¡Quiero más bocatas!

-¡Bob Esponja, mira! -¿Qué es?

-Es un líquido. -No, es sólido.

(AMBOS) -¡Es un "sólgido"!

-Muy bien. ¿Qué pasa ahí dentro?

¡Eh, a mí eso me parece un bocata!

-¡Aquí tiene! Es un... cebocata.

(ENGULLE)

-Umm. ¡Esto sí que es un bocata!

(AMBOS) -¡Ah!

-¿Algo más antes de que nos larguemos?

-¡Quiero un buen postre!

-No tenemos postres.

-No les dé ni un penique más a estos farsantes de comida rápida.

¡Me robaron mi idea!

Mi... mi... ¡Ay! ¡Oh!

¡Oh!

-¡Eh, un pastel de chocolate!

A mí esto me parece un postre. -No, no, no. Se está equivocando.

¡No soy un postre!

(GRITA)

(RÍE)

-Ya está, señor Cangrejo, como nuevo.

-Ahora hay que mantener a Bob Esponja alejado...

(Estruendo)

-¡Hemos vuelto, señor Cangrejo! -¡Contádmelo todo, vamos!

-No lo va a creer, hemos tenido tantos clientes nuevos...

-¡Eso no me importa! Habladme del dinero.

-Y allí estábamos, en el fondo de ese profundo abismo.

Teníamos que soltar peso. -Y papel.

-¿Soltasteis todo el dinero que había ganado como lastre?

-Pero nos las apañamos para traer 18.000 kilos...

...de estas rocas marinas decorativas.

LA BATALLA DE FONDO DE BIKINI

-¿Dónde está ahora tu mejor amigo, Bob Esponja?

-Según mi práctica camiseta nueva está justo aquí.

(RÍE) -¿Y ahora?

-¡Justo a mi lado!

Ropa que anuncia los sentimientos del uno por el otro. ¡Comprémoslas!

-¿Puedo ayudaros, chicos? -Creo que sí.

A mi mejor amigo y a mí nos gustaría comprar...

¿Por qué lloras? -Has encontrado otro mejor amigo.

-¿Qué es lo que...?

¡Ah! Espera, esto no es lo que parece.

(LLORA)

¡Patricio, cuidado detrás de ti! -Yo venía...

-¡No! Usted no es mi mejor amiga. -Hay que deshacerse de esta ropa.

Envía señales equivocadas.

(RUGEN)

(GRITAN)

Necesitamos ropa nueva para demostrar nuestra amistad.

-¿Como esos?

-¡Sí! Igual que esos tipos.

Guau, la ropa de mejor amigo como esta sí que lo deja claro.

-¡Mira qué ropa más chula! -¡Guau! ¡Me gusta esa!

¿Dónde han conseguido esa ropa a juego?

-No, no son mis amigos. De hecho, los odio,...

...pero mi amor por las batallas es tan grande que cada año...

...me reúno con ellos para representar...

...la Batalla de Fondo de Bikini. -¿Ha habido una?

(AMBOS) -¿Eh?

-Pero Bob Esponja, si es el hecho más importante...

...de la historia de Fondo de Bikini.

Hace mucho tiempo, la ciudad estaba dividida...

...en dos grupos:...

...aquellos que pasaban todo el tiempo lavándose las manos.

-Limpio como un silbido.

-Y los que tenían cosas más importantes que hacer.

¡Ah!

A mí me parece que están bien.

-Es realmente asqueroso.

-¿Ah, sí? -No puedes ir por nuestra ciudad...

...tocando todo con esas manazas sucias.

-¿Ah, no? -No.

(FORCEJEAN)

(TODOS) -¡Lavaos las manos!

(TODOS) -¡Nunca!

-Y así es cómo ganamos el derecho a lavarnos cuando queramos.

-Ah, eso no es lo que ocurrió. -¿Tú no te lavas las manos?

-Nunca lo he hecho y nunca lo haré. (ASQUEA)

¿Qué pasa? ¿Te molesta, eh, Bob Esponja?

Solamente tenían un helado. (CHUPETEA)

-No pasa nada. Gracias, amigo. (CHUPETEA)

Entonces, yo le dije... (CON LA BOCA LLENA) -Espera,...

...tienes algo en la lengua. -¿Sí?

-Espera, te lo quito.

(SABOREA) -Gracias.

Francamente, sí, me molesta. -Supongo que no podemos ser amigos.

-¿Qué dices? -¿Tengo que deletreártelo?

Tú no...

¿Cómo deletreas "eres mi amigo"?

-¡Oh! Podemos solucionar esto. Comenzaremos una nueva vida,...

...tú y yo, y este bote de spray desinfectante.

Entra, Patricio.

Espera, deja que te coja la chaqueta.

-No, gracias.

Resulta que me gustan mis olores y gérmenes.

-Pero estar limpio es mucho mejor. -Eso lo dices tú.

Me gusta lo sucio. -Limpio.

-Sucio. -Limpio.

-Disculpen, pero tenemos una batalla que representar.

-Si así están las cosas, entonces me uno al otro bando.

-Yo también. -Oh... Vamos a otro sitio.

-¡Tengo tu nariz, Patricio!

-¡Devuélvemela! -No, hasta que te laves las manos.

-¿No? Pues yo tengo tus ojos.

(RÍE)

¿Eh?

¡Ah!

(RÍE)

-¡Ah! ¡Jugo cerebral!

-¿Te das por vencido?

-Lo siento, pero un dejado sucio como tú no tiene nada que hacer...

...frente a un tipo limpio como yo. -Se te caen los pantalones.

-¿En serio? -Yo lo arreglaré.

-¿Satisfecho? -Claro, ya estás bien.

-A ti no te vendría mal un arreglo. Mira qué pies.

-¿Qué les pasa? -No te preocupes, yo me encargo.

-¡No, la pedicura no! ¡La pedicura no!

¡Ah! ¡No, eso no!

¡Cualquier cosa menos eso! ¡Pintaúñas no!

Monstruo enfermo... Prepárate para mi aliento mañanero.

Señor, le vendría bien un poco de higiene dental.

-¿A mí? Mis dientes están bien. ¿Lo ves?

-Un poco de pasta de dientes y tendrás los dientes como yo.

-¡Ah!

-Hay que cepillarlos en círculos. (RÍE)

-¡Aaah! ¡Menta fresca!

Prueba este olor a sobaco.

-Eres una estrella apestosa. Te vendrá bien un chorro de esto.

-¡No! ¡Desodorante no!

¡No!

¡Ay!

Mi delicioso olor a sobaco ha desaparecido.

Se acabaron las contemplaciones.

Es la hora de los mocos.

-Oh, mocos... Si ni siquiera tienes nariz.

-Ah, ¿no?

-¡Ah!

¡Ah! ¡Mocos!

¡Ah! ¡Corred!

¡Corra, señor Cangrejo! ¡Patricio está buscando oro!

-¡Oro!

(RÍE)

-¿Ha conseguido algo del oro de Patricio?

-No está buscando el oro que yo quiero.

-¡Ajá, ya te tengo!

-Cuidado, Patricio, ahora tengo un arma.

-¡Ah! ¡Cebollas crudas!

(LLORA)

¡Se acabó! ¿Ves esto?

-¿Una burger cangreburger? ¿Qué vas a hacer, comértela?

-Oh, no voy a comérmela.

-¡No, calcetines cangreburger no!

-Así es, tus preciosas hamburguesas en mis apestosos pies.

-Será mejor que dejes eso. (RÍE)

-Pies sucios y apestosos. -¡Ah! ¡Deja eso ahora mismo!

-¡Almejas saltarinas!

Ay...

¡He recuperado mi roña!

-No por mucho tiempo, señor pantalones pegajosos.

No tendrás tu roña cuando utilice esto contigo.

-¡No! No te... atreverás.

-Ponme a prueba.

-¡Atrás! Yo lo haré. -Es tarde para eso.

(RÍE)

-Mi preciosa roña ha desaparecido.

Estoy superlimpio.

-Estoy cubierto de estiércol.

-Para recuperar mi roña tendré que volver a revolcarme en el lodo.

-Me llevará semanas volver a estar limpio.

Necesitaré 20 baños al día. -Porquería en los sobacos...

-Tendré que desinfectarme los ojos...

-Ensuciarme los dientes...

-Limpieza de la campanilla...

(AMBOS) ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien!

-Ahora que estoy sucio, puedo pasar todo el día limpiándome.

-Y como yo estoy limpio, puedo ensuciarme aún más.

Gracias, Bob Esponja. -No, Patricio, gracias a ti.

(AMBOS) Eres mi mejor amigo. -¡Eh! ¿Qué está pasando aquí?

La batalla no acaba hasta que tengamos un ganador.

-Tranquilícese, porque he descubierto la verdad.

No importa si uno está sucio o limpio,

porque, ¿puede la limpieza existir sin la suciedad?

¿Y conoceríamos la suciedad sin la limpieza?

Nosotros no debemos representar la historia que nos divide,...

...lo que deberíamos hacer es recordar la que nos une.

Todos debemos ser libres de elegir nuestro camino.

¿Verdad, amigo Patricio? -Superlimpio. Estoy limpísimo.

-Él ha aceptado la verdad.

-¡Vaya! Este pequeño amarillo nos ha enseñado una lección valiosa.

-¿Y cuál es, hijo mío?

-Que representar batallas es patético.

Venga, juguemos a algo más varonil, como el fútbol.

-O el hockey. -O a tejer jerséis suaves.

(LOS CUATRO) ¡Sí!

-Vamos, Patricio, mi trabajo aquí ha terminado.