La estación azul de los niños - Cuentos de invierno

El programa de radio para niños -y para toda aquel que recuerda haberlo sido- cumple 15 años y lo celebra con todos sus "pasajeros". Esta semana dedicamos el programa con mucho cariño a la recién fallecida Mercedes Bouzo, editora de Narval.

En pleno invierno apostamos por cuentos cálidos que arropan: El fabricante de nubes (Ed. Narval), el álbum ilustrado Nora y el oso polar (Ed. Nöpp), el clásico británico Cuento de invierno (Ed. Blackie Books). Además, te susurramos un cuento al oído: El árbol, una historia de Andersen contada por el gran narrador oral, Carles García Domingo. Escuchamos a nuestros queridos pasajeros que nos cuentan qué es lo que más les gusta de la vida.

¡Gracias por formar parte de esta "familia pasajera"!