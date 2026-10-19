La immersió lingüística, es cola de ple en la precampanya electoral
- El líder del PP es compromet a erradicar el que considera “adoctrinament” a les aules i a garantir l’ensenyament del castellà a tot l’Estat
- Les seves declaracions han provocat una resposta immediata del Govern, el PSC, ERC i altres formacions, que ho interpreten com un atac al català
La qüestió lingüística torna així a ocupar un lloc destacat en el debat polític a les portes de les eleccions generals del 29-N. Mentre el PP planteja reforçar la presència del castellà a l’ensenyament, els partits catalans que han reaccionat a les seves propostes reivindiquen el model actual i defensen el català com un element fonamental de l’autogovern i de la identitat del país.
“🧑🏫 🏫 La immersió lingüística, es cola de ple en la precampanya electoral. Feijóo promet erradicar, diu, l'adoctrinament a l'escola i garantir l’ensenyament del castellà. Illa i també els Comuns i Esquerra, ho veuen com un atac a la llengua. https://t.co/W1XkCGKu8S“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 19, 2026
De fet ha estat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui ha posat el tema sobre la taula amb una proposta forma part del document batejat com a “Contracte amb Espanya”, presentat a Madrid en l’inici de la precampanya electoral. El candidat popular ha promès aquest dilluns erradicar qualsevol “adoctrinament” a les aules i garantir l’ensenyament del castellà a tot l’Estat si arriba a la presidència del govern espanyol. La
Durant l’acte, Feijóo també ha defensat la necessitat de garantir l’ensenyament de les llengües cooficials a les comunitats autònomes corresponents. El dirigent popular ha assegurat que el seu objectiu és recuperar la confiança en les institucions i ha afirmat que Espanya necessita “sanar” després dels anys de govern de Pedro Sánchez.
Rebuig dels partits catalans
Les declaracions del líder popular han generat una ràpida reacció entre diverses formacions polítiques catalanes, que consideren que les seves paraules qüestionen el model lingüístic de l’escola catalana.
La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha acusat Feijóo de tornar a utilitzar l’anticatalanisme com a eina electoral i li ha reclamat respecte per la llengua catalana. Segons Moret, les propostes del PP representen una confrontació amb Catalunya i una amenaça per a l’autogovern.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha sortit al pas de les declaracions del líder popular. En una intervenció pública, ha remarcat que la llengua catalana és un element central de la personalitat política i institucional de Catalunya.
“El català no es toca”, ha afirmat Illa, que ha rebutjat convertir les llengües en instruments de confrontació política. El president ha defensat que el català és un pont de comunicació i una expressió de la pluralitat i la diversitat de la societat catalana.
ERC carrega contra Junts per la seva posició
La polèmica també ha reobert el debat entre les forces independentistes. La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, ha acusat Junts de mantenir una actitud “equidistant” davant els plantejaments de Feijóo sobre la llengua.
“Davant dels reaccionaris que amenacen el català, no es pot ser el del mig”, ha assegurat Alamany en roda de premsa. La dirigent republicana ha defensat que cal una resposta clara davant qualsevol proposta que, segons el seu partit, posi en qüestió el model lingüístic català.