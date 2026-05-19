Miguel Ángel Muñoz se rinde ante el concursante más estratega de MasterChef 14: "Has sido un lobo con piel de cordero"

MasterChef 14 se convirtió en un tablero de juegos para ver la vena más estratega de los aspirantes. Inspirado en el juego de rol 'Lobos', las cocinas se transformaron en una aldea en la que la mayoría de los jugadores son aldeanos, pero también hay algunos hombres lobo.

En la versión MasterChef, los lobos boicotearon a sus compañeros intentando no ser descubiertos. Si al término del cocinado no eran descubiertos, el premio era más que jugoso: la permanencia directa una semana más en el programa. Elegidos al azar, Chambo y Javier fueron los lobos y mientras que el interiorista terminó descubierto por sus compañeros, Chambo escondió sus cartas a la perfección y consiguió pasar desapercibido mientras boicoteaba los platos del resto de aspirantes.

Desde añadir agar agar o harina a los platos de sus compañeros a robarles ingredientes, pasando por fingir que le habían quitado cosas. Chambo aprovechó a la perfección su papel de lobo. En la primera visita al supermercado, el aspirante fue más lento que el resto, para tener tiempo y boicotear las elaboraciones de sus compañeros. Disimuló a la perfección, mientras Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja se asombraban con su estrategia.

Javier, que también era lobo, tuvo más dificultades y jugó peor su papel, por lo que terminó siendo cazado por sus compañeros. Mientras, Chambo siguió a lo suyo. Si en el anterior parón se quedó y fue el último al supermercado, en la segunda ocasión lo hizo al revés, y fue rápido en busca de su caja para volver pronto y seguir boicoteando a sus compañeros. Fue aquí cuando en su único desliz fue pillado por Germán, que se lo contó a Annie, saltándose las normas, lo que le acarreó sanción en forma de delantal negro.