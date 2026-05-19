Carlota esquiva los boicots y gana uno de los premios más perseguidos de MasterChef 14
- Su caldereta de cordero conquistó a los jueces tras la cata
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Inspirado en el juego de rol 'Lobos', MasterChef 14 se convirtió en un tablero para ver la vena más estratega de los aspirantes. Las cocinas se transformaron en una aldea en la que la mayoría de los jugadores fueron aldeanos, pero también hubo algunos hombres lobo: Chambo y Javier. En la versión MasterChef, los lobos boicotearon a sus compañeros intentando no ser descubiertos. Con el cordero como elemento central de todos los platos, Carlota sobrevivió a los boicots para firmar el mejor plato de la prueba. Y tuvo un premio especial. Te contamos cuál.
Entre lobo y lobo, Carlota llegó a la valoración para explicar su plato: "He preparado una caldereta de cordero. Con el hueso he preparado un fondo, luego he hecho un puré de zanahoria y de guarnición, pimientos asados". Pepe destacó el gran guiso y cómo las patatas estaban bien cocidas y embebidas en la salsa. Marta destacó el sabor y confirmó que Carlota tiene mano para los guisos. La aspirante no pudo esconder su sonrisa, porque además ya había sido testigo de las valoraciones de sus compañeros, muchas de ellas muy mejorables: "Visto lo visto, creo que voy a ser de las mejores. Cuidado que voy".
Presencia en el libro de ganador de MasterChef 14
Además de la satisfacción personal, ser el mejor o la mejor en este reto tenía premio. Y así lo anunció Jordi Cruz, después de destacar a Carlota y Chambo como los dos más destacados: "De los dos, el mejor aspirante de este reto, y que por lo tanto va a haber publicada su receta en el libro del ganador de esta edición es: Carlota".
En medio de la felicidad de ser la mejor del reto, Carlota advirtió que no se iba a conformar con esto: "Pues nada, mi receta se va para el libro de MasterChef, el libro del ganador. Eso sí, espero que sea mi propio libro. Cada somos menos y se acerca la final. Se lo dedico a mis compañeros que me ayudan a entrenar cada día, estoy aprendiendo muchísimo, estoy cumpliendo mi sueño porque soy super fan de MasterChef".
Y tú, si al igual que Carlota, quieres preparar esta deliciosa caldereta de cordero, aquí te dejamos la receta con todos los detalles y el paso a paso: