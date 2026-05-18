5 motivos por los que tienes que empezar de nuevo 'La Promesa' y cómo hacerlo

La Promesa se ha consolidado como el fenómeno indiscutible de las sobremesas, pero tras más 800 capítulos, la trama ambientada en el palacio de los marqueses de Luján ha cambiado drásticamente. Desde aquel lejano 1913 en el que una valiente Jana Expósito se entraba a formar parte del servicio buscando justicia, hasta la compleja realidad de 1917. Sin embargo, muchas de las tramas de ahora nos hacen mirar hacia atrás, no solo en un ejercicio de nostalgia, sino para encajar las piezas de un puzle que empezó mucho antes de lo que recordamos. Por eso, creemos que es necesario volver a empezar de cero la serie y refrescar nuestra memoria.

¿Por qué deberías volver a verla? Te damos 5 motivos y cómo hacerlo.

Las pistas del pasado Lo que ocurre en 1917 no es casualidad. Muchos de los conflictos actuales, como el distanciamiento de Pía y Curro o el descubrimiento que acaba de hacer la doncella respecto a Leocadia, se sembraron en los primeros episodios, o en la investigación tras la muerte de Jana. Verlo de nuevo es como leer una novela de misterio sabiendo quién es el asesino: te fijas en cada gesto sospechoso que antes pasaste por alto.

El flechazo original: Jana y Manuel Según Arturo García Sancho, "es evidente que Jana va a ser el primer amor de Manuel, el más auténtico". Volver al inicio es recordar por qué nos enamoramos de ellos. Ese Manuel soñador que solo quería volar y esa Jana decidida que entró a palacio sin la intención de enamorarse pero finalmente lo hizo. Es recuperar la pureza de un amor que parecía imposible antes de que se volviera tan doloroso. Arturo García Sancho compara el final de Jana y Manuel en 'La Promesa' con esta historia de amor del cine Cristina Barco

El reinado de Cruz: La villana de manual Aunque ahora Leocadia es la antagonista de La Promesa, todos recordamos que en sus inicios fue Cruz quien se sentaba en ese trono. Verla desplegar su soberbia es un deleite. Es recordar cómo era enfrentarse a una marquesa que no tenía nada que perder porque creía que nadie podía tocarla. Hasta la llegada de su "amiga"...

La nostalgia de los que ya no están Volver a ver la serie es la única forma de "resucitar" a personajes que dejaron una huella imborrable. Desde la dulzura de Leonor, la presencia de Jimena antes de su descenso a la locura, la rebeldía de Catalina o incluso personajes del servicio que ya no recorren esas estancias como Mauro, Rómulo, Salvador o Lope. Y como no, los que sabemos que no volverán como Jana o Feliciano. Es un homenaje a los que construyeron la serie desde el principio.

De 1913 a 1917: Un cambio de era Desde su estreno el 12 de enero de 2023, la serie ha evolucionado. La Promesa de 1913 era más "inocente", centrada en el choque de clases y el misterio de Jana. La de ahora está marcada por la Gran Guerra, los cambios sociales y una madurez en los personajes, que han crecido con el tiempo como Curro, Martina o María Fernández. Comparar ambas épocas te permite ver cómo los personajes han perdido la inocencia y se han convertido en supervivientes.