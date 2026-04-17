Sonia Bermúdez: "El objetivo son los tres puntos y hacer el mayor número de goles"

Sonia Bermúdez, seleccionadora española, destacó este viernes que su equipo buscará sumar los tres puntos y anotar el mayor número de tantos en el encuentro de este sábado ante Ucrania en El Arcángel para mantener intactas sus opciones de clasificación directa para el Mundial de 2027.

"El resultado no condiciona los planes"

La entrenadora aseguró en la rueda de prensa previa al choque que, pese a venir de unos días duros tras la derrota frente a Inglaterra en Wembley, la selección española cuenta con veinticuatro futbolistas versátiles preparadas para afrontar cualquier guion de partido.

Sobre su rival, Bermúdez mostró su "máximo respeto" y una profunda empatía hacia la selección de Ucrania por la complicada situación logística y emocional que atraviesan debido a la guerra, destacando el mérito de unas jugadoras que salen al campo "con mucha garra" tras tener que prepararse en Turquía.

"Los nueve puntos son fundamentales, los queremos conseguir, es el objetivo, y queremos hacer el mayor número de goles posibles", aseveró la seleccionadora al incidir en la importancia de la diferencia de tantos en esta fase clasificatoria.

“🗣️Sonia Bermúdez: “El mensaje es ganar, sumar los tres puntos y hacer el mayor número de goles posibles”



España 🆚 Ucrania, mañana a las 16:00 h en La 1. pic.twitter.com/yckkPbsckm“ — Teledeporte (@teledeporte) April 17, 2026

Al ser cuestionada por la lesión de Patri Guijarro, que le ha obligado a abandonar la concentración, la entrenadora reconoció que es una pieza fundamental para su esquema, pero insistió en que el cuerpo técnico tiene muy claro quién la suplirá y que cualquiera de las integrantes del banquillo está concienciada de la vitalidad del encuentro.

Bermúdez también mandó un mensaje a la afición que acudirá a El Arcángel y la animó a volcarse para ayudar a España en un día que presagia "bonito, aunque haga calor".