Sin ayudas y sin respuestas: los afectados por la explosión de Noáin siguen esperando soluciones 15 meses después

Más de un año después de la explosión de gas registrada en Noáin, varias familias continúan sin poder rehacer su vida. El alcalde del Valle de Elorz, Luis Maya, ha calificado la situación de los afectados como “precaria e insostenible”.

Los ocho hogares más perjudicados denuncian que, tras haberlo perdido todo, las ayudas prometidas hace 15 meses por parte del Gobierno de Navarra siguen sin llegar. Mientras tanto, muchos vecinos afrontan el pago simultáneo de hipotecas de viviendas inhabitables y alquileres temporales que alcanzan los 1.400 euros mensuales.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha pronunciado sobre el caso y ha señalado que la responsabilidad recae principalmente en las aseguradoras. Ha afirma también que el Ayuntamiento de Noáin tiene margen para activar líneas de ayudas municipales, como ya hicieron otros consistorios en situaciones de emergencia.

Sin embargo, los vecinos critican que estas compañías aún no han dado pasos efectivos. Aseguran que, 15 meses después del suceso, todavía no se han esclarecido las causas de la explosión, lo que mantiene bloqueadas muchas reclamaciones.

Ante esta situación, el Ayuntamiento del Valle de Elorz ha decidido actuar y ya prepara un plan de ayudas propio para aliviar la carga económica de las ocho familias que siguen esperando soluciones.

La doble explosión de gas, que sacudió la calle Concejo de Zabalegui de Noáin el 13 de enero de 2025, dejó nueve personas heridas, siete trasladadas al Hospital Universitario de Navarra y dos atendidas en el centro de salud. Unas 250 personas fueron desalojadas.