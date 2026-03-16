Jorge Drexler presenta su nuevo disco con un directo en 'Mañana Más'

El nuevo disco de Jorge Drexler aspira a convertirse en uno de los más destacados del año. Su paso por Mañana Más, En Play promete ser muy especial. El uruguayo, una de las voces más destacadas de la escena latina, charla con Ángel Carmona y Antonio Vicente para presentar Taracá, el decimoquinto álbum de estudio del reconocido cantante y compositor uruguayo.

Taracá, un regreso a la raíz para Drexler

Drexler, que sigue explorando nuevas formas de pensar y trabajar la música, y que viene de colaborar con algunas de las voces más prometedoras del panorama nacional como C. Tangana o Ángeles Toledano y ha trabajado con artistas internacionales como Shakira, Rubén Blades o Salvador Sobral, sigue avanzando en nuevos caminos, pero también regresa a la raíz.

Con el lanzamiento de su nuevo disco, el cantante inicia una nueva etapa en su trayectoria, más cerca de su origen y, al mismo tiempo, expandiendo su marco creativo desde una mirada contemporánea que dialoga con la tradición sin perder riesgo ni curiosidad.