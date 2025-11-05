Mamdani se une al festival de jazz de Badajoz.

La "Gran Manzana" tiene nuevo alcalde y es Demócrata Zohran Mamdani quien ganó con más del 50% de los votos ¿Quién es este legislador de origen musulmán a quien Donald Trump tiene entre ceja y ceja?

Con 8,5 millones de habitantes, Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos. El Daily Mail publicó una encuesta que asegura que casi un millón se mudaría si Mamdani llega a la alcaldía, para salvaguardar su fortuna de las reformas fiscales anunciadas por el ya electo alcalde demócrata.