Cuatro fallecidos en una residencia de mayores tras un brote de gripe aviar y COVID
En la residencia de La Algaba, en Sevilla, han saltado las alarmas después de un brote de COVID y gripe aviar que han dejado veintidós contagios, seis hospitalizados y cuatro fallecidos. Se trata de una combinación de casos de Gripe A y de Covid-19, dos virus respiratorios que, como asegura la Consejería de Salud pueden ocasionar graves consecuencias, entre las personas más vulnerables.
En la residencia niegan los datos y afirman que está todo controlado, sin embargo la Junta de Andalucía lo contradice todo. Desde Directo al grano nos desplazamos hasta allí para intentar averiguar la verdad.
