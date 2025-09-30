Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Cuatro fallecidos en una residencia de mayores tras un brote de gripe aviar y COVID

  • Saltan las alarmas en una residencia de Sevilla tras un brote de COVID y gripe aviar
  • Directo al grano de lunes a viernes, de 15:55h a 17:30h, en La 1 y RTVE Play
No recomendado para menores de 16 años Brote de COVID en una residencia de mayores - Directo al grano | Ver
Brote de COVID en una residencia de mayores
Claudia Salcedo (Directo al grano)
  • Facebook
  • X
  • Bluesky
  • WhatsApp
  • La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
  • El contenido ha sido guardado en su lista

En la residencia de La Algaba, en Sevilla, han saltado las alarmas después de un brote de COVID y gripe aviar que han dejado veintidós contagios, seis hospitalizados y cuatro fallecidos. Se trata de una combinación de casos de Gripe A y de Covid-19, dos virus respiratorios que, como asegura la Consejería de Salud pueden ocasionar graves consecuencias, entre las personas más vulnerables.

En la residencia niegan los datos y afirman que está todo controlado, sin embargo la Junta de Andalucía lo contradice todo. Desde Directo al grano nos desplazamos hasta allí para intentar averiguar la verdad.

Horario y dónde ver 'Directo al grano'

Sencillez, rigor, claridad y dinamismo de la mano de una pareja televisiva innovadora y experimentada tendrán una cita cada tarde, de lunes a viernes, de 15:55h a 17:30h, en directo en La 1 y RTVE Play. Directo al grano es una producción de RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO).

Es noticia: