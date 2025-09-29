Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Carreteres tallades i escoles tancades per fortes pluges a les Terres de l'Ebre

  • Protecció Civil desactiva l'alerta un cop finalitat l'episodi de fortes pluges, però demana màxima precaució
  • Es podran reprendre les activitats escolars a les comarques del Baix Ebre i el Montsià
Imatge del barranc de la Galera, a l'alçada de Masdenverge, aquest dilluns al matí | ACN
Imatge del barranc de la Galera, a l'alçada de Masdenverge, aquest dilluns al matí | ACN
Yael Carrasco
Yael Carrasco
  • Facebook
  • X
  • Bluesky
  • WhatsApp
  • La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
  • El contenido ha sido guardado en su lista

Les Terres de l’Ebre viuen aquest dilluns un episodi de pluges molt intenses que han acumulat fins a 289,2 litres per metre quadrat a Amposta, 208,2 a Mas de Barberans i 196,2 al Parc Natural dels Ports. Després de diverses hores, la situació s'ha relaxat i el Meteocat ha rebaixat l’avís per intensitat de pluja a nivell taronja.

Per precaució, s'han suspès les classes escolars al Baix Ebre i el Montsià, i es preveu que es reprenguin aquest dimarts. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla INUNCAT, que passa a fase de prealerta, tot i que es manté el risc de pluges al Montsià i al Baix Ebre fins dimarts a les 8:00 h.

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència i recorda que cal evitar desplaçaments innecessaris, zones inundables i travessar rieres o barrancs.

A més, també s'ha d'avaluar l’impacte de les pluges. "L’acumulació d’aigua pot fer créixer el cabal de rius, rieres i barrancs, i provocar afectacions a infraestructures i façanes", assegura Imma Solé, de Protecció Civil.

Carreteres tallades

El temporal ha obligat a tallar diverses carreteres: la C-12 entre Amposta i Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia, la TV-3314 entre Godall i Ulldecona. Cap a les 16:00 h, totes les carreteres han quedat reobertes.

Afectacions per les fortes pluges a les Terres de l'Ebre aquest dilluns | ACN

anterior siguiente
8 Fotos 1 / 8 ver a toda pantalla

A més a més, el transport escolar està suspès i hi ha retards a les línies de bus interurbà, especialment a les connexions Tortosa-Deltebre, Tortosa-Amposta-Vinaròs i Alcanar-Barcelona.

Desbordaments de barrancs

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha advertit del perill de desbordament de tres barrancs: el de Rocacorba, el dels Pixadors i el de Vinaixarop. Aquesta matinada el Barranc de Lladó s'ha desbordat a Santa Bàrbara, però l'aigua ha tornat al cabal a mig matí.

Pluges històriques col·lapsen el Baix Ebre i el Montsià | Judit Huerta
Pluges històriques col·lapsen el Baix Ebre i el Montsià

"Ha baixat pel carrer Aire i el carrer Victòria, però no amb una quantitat excessiva. A dos quarts de vuit del matí tota l'aigua estava semiengolida pel col·lector soterrat", ha explicat Antonio Ollés, primer tinent d'alcalde de Santa Bàrbara.

Pel que fa a la informació del risc hidrològic, no augmenta a alerta per la conca del Xúcar i l'embassament d'Ulldecona es troba en situació de normalitat.

Amposta demanarà la zona catastròfica

La quantitat de litres per metre quadrat que ha caigut a Amposta ha deixat zones de la ciutat amb molta aigua acumulada. "A la zona baixa ens inundem tres cops l'any. Com que l'aigua baixa sense canalitzar pels carrers, la séquia mare no dona l'abast, es col·lapsa el sistema i entra un pam d'aigua al magatzem", ha apuntat en Marc, un dels veïns afectats.

Reclama la situació es produeix cada vegada que plouen més de 60 litres i ha reclamat a l'ajuntament que executi unes obres previstes abans d'acabar l'any. L'alcalde de la ciutat, Adam Tomàs, ha assegurat que demanaran la declaració de zona catastròfica.

Amposta registra el dia més plujós en tres dècades
Amposta registra el dia més plujós en tres dècades

Suspensió de classes

El Departament d’Educació, en coordinació amb Protecció Civil, ha suspès les classes al Baix Ebre i el Montsià. La mesura afecta uns 25.000 alumnes i ha anat acompanyada d’una alerta als mòbils de la zona.

Alerta als mòbils al Baix Ebre i al Montsià

Alerta als mòbils al Baix Ebre i al Montsià

Molts ajuntaments han decidit també tancar equipaments municipals per precaució, tot i que no s’han registrat danys estructurals greus. A Deltebre i l’Aldea s’han detectat carrers i camps inundats, mentre que a Ulldecona, Alcanar i Amposta les incidències han estat menors.

Es noticia: