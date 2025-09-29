Carreteres tallades i escoles tancades per fortes pluges a les Terres de l'Ebre
- Protecció Civil desactiva l'alerta un cop finalitat l'episodi de fortes pluges, però demana màxima precaució
- Es podran reprendre les activitats escolars a les comarques del Baix Ebre i el Montsià
Les Terres de l’Ebre viuen aquest dilluns un episodi de pluges molt intenses que han acumulat fins a 289,2 litres per metre quadrat a Amposta, 208,2 a Mas de Barberans i 196,2 al Parc Natural dels Ports. Després de diverses hores, la situació s'ha relaxat i el Meteocat ha rebaixat l’avís per intensitat de pluja a nivell taronja.
“⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per acumulació de pluja ⚠️— Meteocat (@meteocat) September 29, 2025
➡ Dg. 14:00 a dl. 14:00 h.
➡ Llindar que es pot superar: >200 mm en 24 hores. ➡ Grau de perill màxim:🟠 4/6 Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/A9YHQNFOTJ“
Per precaució, s'han suspès les classes escolars al Baix Ebre i el Montsià, i es preveu que es reprenguin aquest dimarts. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla INUNCAT, que passa a fase de prealerta, tot i que es manté el risc de pluges al Montsià i al Baix Ebre fins dimarts a les 8:00 h.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència i recorda que cal evitar desplaçaments innecessaris, zones inundables i travessar rieres o barrancs.
A més, també s'ha d'avaluar l’impacte de les pluges. "L’acumulació d’aigua pot fer créixer el cabal de rius, rieres i barrancs, i provocar afectacions a infraestructures i façanes", assegura Imma Solé, de Protecció Civil.
“⚠️ @emergenciescat manté l’alerta a les Terres de l'Ebre per avaluar l’impacte de les pluges.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 29, 2025
🗣️ "L’acumulació d’aigua pot fer créixer el cabal de rius, rieres i barrancs, i provocar afectacions a infraestructures i façanes" | @RTVECatalunya
➕ Info: https://t.co/pGgVR5mFlw pic.twitter.com/azfqDm94JP“
Carreteres tallades
El temporal ha obligat a tallar diverses carreteres: la C-12 entre Amposta i Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia, la TV-3314 entre Godall i Ulldecona. Cap a les 16:00 h, totes les carreteres han quedat reobertes.
A més a més, el transport escolar està suspès i hi ha retards a les línies de bus interurbà, especialment a les connexions Tortosa-Deltebre, Tortosa-Amposta-Vinaròs i Alcanar-Barcelona.
Desbordaments de barrancs
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha advertit del perill de desbordament de tres barrancs: el de Rocacorba, el dels Pixadors i el de Vinaixarop. Aquesta matinada el Barranc de Lladó s'ha desbordat a Santa Bàrbara, però l'aigua ha tornat al cabal a mig matí.
"Ha baixat pel carrer Aire i el carrer Victòria, però no amb una quantitat excessiva. A dos quarts de vuit del matí tota l'aigua estava semiengolida pel col·lector soterrat", ha explicat Antonio Ollés, primer tinent d'alcalde de Santa Bàrbara.
Pel que fa a la informació del risc hidrològic, no augmenta a alerta per la conca del Xúcar i l'embassament d'Ulldecona es troba en situació de normalitat.
Amposta demanarà la zona catastròfica
La quantitat de litres per metre quadrat que ha caigut a Amposta ha deixat zones de la ciutat amb molta aigua acumulada. "A la zona baixa ens inundem tres cops l'any. Com que l'aigua baixa sense canalitzar pels carrers, la séquia mare no dona l'abast, es col·lapsa el sistema i entra un pam d'aigua al magatzem", ha apuntat en Marc, un dels veïns afectats.
“🚧 Carrers inundats a Amposta, veïns traient aigua amb escombres i queixes per embornals col·lapsats | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 29, 2025
🔗 https://t.co/pGgVR5mFlw pic.twitter.com/aSeZUSn5IQ“
Reclama la situació es produeix cada vegada que plouen més de 60 litres i ha reclamat a l'ajuntament que executi unes obres previstes abans d'acabar l'any. L'alcalde de la ciutat, Adam Tomàs, ha assegurat que demanaran la declaració de zona catastròfica.
Suspensió de classes
El Departament d’Educació, en coordinació amb Protecció Civil, ha suspès les classes al Baix Ebre i el Montsià. La mesura afecta uns 25.000 alumnes i ha anat acompanyada d’una alerta als mòbils de la zona.
Molts ajuntaments han decidit també tancar equipaments municipals per precaució, tot i que no s’han registrat danys estructurals greus. A Deltebre i l’Aldea s’han detectat carrers i camps inundats, mentre que a Ulldecona, Alcanar i Amposta les incidències han estat menors.