Rècord d'intensitat de pluja al Berguedà
- L'observatori de la Quar registra 7,8 l/m2 caiguts en un sol minut i supera el rècord del 2014 a Montserrat
- El telèfon d'emergències rep prop de 200 trucades relacionades amb els xàfecs, sobretot des del Barcelonès, el Gironès i el Bages
Un front de tempestes fortes ha escombrat el nord de Catalunya en les darreres hores i ha deixat registres d'entre 30 i 60 litres a la Catalunya Central i comarques de Girona. Els aiguats han estat de caràcter torrencial en algunes localitats i destaquen els 50,4 litres de la Quar (Berguedà), amb un rècord de 7,8 litres en un minut cap dos quarts de 6 de la matinada, que ha superat el registre de 7,6 litres de Montserrat-Sant Dimes del 4 de setembre del 2014.
“L'estació de la Quar, al #Berguedà, ha mesurat 7,8 mm de pluja en 1 minut a les 05:27 h, un valor inèdit a les estacions de la #XEMA, que registren sistemàticament la pluja minut a minut des del 2009.— Meteocat (@meteocat) September 13, 2025
Supera els 7,6 mm en 1 minut del 04/09/2014 a Montserrat - Sant Dimes #Bages pic.twitter.com/HJWohnKRjw“
L'estació de la Quar, que ha registrat una ratxa màxima de vent de 95 km/h, també ha batut una altra marca amb 26,1 litres en tan sols 5 minuts, per sobre dels 24,7 litres de Cunit (Baix Penedès) del 12 d'agost del 2019, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Trucades pels aiguats
Les estacions meteorològiques de Meteocat i Meteoclimatic han recollit fins a quarts d'onze d'aquest dissabte 61,1 litres a Vilanova de Sau, 55,4 a la Bisbal d'Empordà, 54,3 litres a Calldetenes, 50,4 litres a la Quar, 47,4 litres a Vic, 45,2 litres a Manresa i 43,4 litres a Girona. El front de tempestes fortes també ha deixat alguna calamarsada, com en el cas de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès.
“Entre ahir divendres i aquest matí la pluja s'ha concentrat a la meitat nord de Catalunya, amb acumulacions locals superiors a 50 mm— Meteocat (@meteocat) September 13, 2025
Algunes de les tempestes han estat excepcionalment intenses. A la Quar #Berguedà s'han recollit 7,8 mm en 1 minut, un registre inèdit a la #XEMA pic.twitter.com/yaFLXvwD0L“
Protecció Civil ha informat que fins a les 10 del matí d'aquest dissabte el telèfon d'emergències 112 ha rebut prop de 200 trucades relacionades amb aquest episodi de xàfecs intensos. El Barcelonès, amb 52 trucades, el Gironès, amb 47, i el Bages, amb 34, han estat les tres comarques amb més trucades, mentre que Barcelona (50), Salt (26) i Monistrol de Montserrat (20) les tres poblacions amb més incidències reportades al telèfon d'emergències.
Pel que fa als Bombers de la Generalitat, han atès 72 avisos per la pluja entre les 10 de la nit de divendres i les 10 del matí de dissabte, especialment de la Regió d'Emergències de Girona (43) i la Regió d'Emergències Centre (22). El Berguedà, el Gironès (sobretot a la població de Salt) i el Baix Empordà han estat les tres comarques amb més sortides dels Bombers pels xàfecs intensos, la majoria per acumulació aigua i també per algun arbre caigut.